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  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
4:2
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
0:1
5' Гол
Кулибали Сену
27' Желтая карточка
Бальде Мама
31' Желтая карточка
Делор Анди
39' Желтая карточка
Молле Флоран
44' Желтая карточка
Кулибали Сену
1:1
48' Гол
Лаборд Гаэтан
2:1
56' Гол
Лаборд Гаэтан
3:1
61' Гол
Саванье Тежи
69' Вторая желтая карточка
Кулибали Сену
86' Желтая карточка
Ле Таллек Дамьен
3:2
88' Пенальти
Конате Мусса
4:2
90' Гол
Шкулетич Петар
90'+6
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
19
Мавидиди
Стефи
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
8
Эбимбе
Эрик
21
Шуиар
Мунир
9
Целина
Берсант
17
Бальде
Мама
Монпелье
4-1-4-1
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Кулибали Сену
(Целина Берсант)
27'
 
Бальде Мама
31'
Делор Анди
 
39'
Молле Флоран
 
44'
 
Кулибали Сену
48'
Лаборд Гаэтан
1:1
56'
Лаборд Гаэтан
(Молле Флоран)
2:1
57'
Самбья Саломон
Ферри Жордан
 
61'
Саванье Тежи
(Лаборд Гаэтан)
3:1
63'
 
Саммаритано Фредерик
Шуиар Мунир
63'
 
Шафик Фуад
Музинга Нгонда
64'
 
Добре Михай
Целина Берсант
67'
Вахи Элю
Делор Анди
 
67'
Ле Таллек Дамьен
Молле Флоран
 
69'
 
Кулибали Сену
74'
 
Шейх Пап
Эбимбе Эрик
81'
Шотар Жорис
Суке Арно
 
81'
Шкулетич Петар
Мавидиди Стефи
 
85'
 
Конате Мусса
Бальде Мама
86'
Ле Таллек Дамьен
 
88'
3:2
Конате Мусса
90'
Шкулетич Петар
4:2

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 9 0.38
2. Делор Анди 9 0.38
3. Саванье Тежи 4 (2) 0.17
4. Мавидиди Стефи 4 0.17
5. Молле Флоран 3 0.13
6. Конгре Даниэль 2 0.08
7. Шкулетич Петар 2 0.08
8. Мендеш Педру II 2 0.08
9. Вахи Элю 2 0.08
10. Ойонго Амбруаз 1 0.04
11. Суке Арно 1 0.04
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.25
2. Конате Мусса 4 (1) 0.17
3. Манга Экеле 2 0.08
4. Кулибали Сену 2 0.08
5. Эбимбе Эрик 1 0.04
6. Шедлер Орельен 1 0.04
7. Музинга Нгонда 1 0.04
8. Целина Берсант 0 0
9. Шуиар Мунир 0 0
10. Саммаритано Фредерик 0 0
11. Ндонг Ибраим 0 0
12. Ассале Рожер 0 0
13. Боэ Саша 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 5 1
2. Илтон Виторино 2 2
3. Конгре Даниэль 4 0
4. Суке Арно 4 0
5. Ферри Жордан 4 0
6. Делор Анди 4 0
7. Мендеш Педру II 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Мавидиди Стефи 3 0
12. Ристич Михайло 2 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Шейх Пап 5 0
2. Шафик Фуад 4 0
3. Ндонг Ибраим 4 0
4. Шуиар Мунир 4 0
5. Панзо Джонатан 4 0
6. Кулибали Сену 2 1
7. Саммаритано Фредерик 3 0
8. Конате Мусса 3 0
9. Целина Берсант 3 0
10. Бальде Мама 3 0
11. Музинга Нгонда 3 0
12. Альягбе Сатурнин 2 0
13. Эбимбе Эрик 2 0
14. Ассале Рожер 0 1
15. Манга Экеле 1 0
16. Лаутоа Веслей 1 0
17. Мари Жордан 1 0
18. Шедлер Орельен 1 0
19. Боэ Саша 1 0
20. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 10.26% (4) 10.26% (4) 12.82% (5) 25.64% (10) 23.08% (9) 17.95% (7)
 Дижон 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако
Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже
Дижон Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург
Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
Дижон: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
Дижон 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 2:2 Монпелье Лига 1 Дижон 1:1 Монпелье Лига 1
Монпелье 1:2 Дижон Лига 1 Монпелье 2:2 Дижон Лига 1 Дижон 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:3 Монпелье Лига 1 Дижон 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 5:3 Дижон Лига 1 Монпелье 4:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Монпелье Лига 2 Дижон 0:2 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 24 16 6 2 41 - 15 54
2. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 24 15 3 6 50 - 35 48
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже Заявка 24 10 4 10 29 - 37 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
11. Монпелье Заявка 24 9 5 10 39 - 44 32
12. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
13. Ницца Заявка 23 8 5 10 27 - 31 29
14. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
15. Сент-Этьен Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант 0:1 Заявка 24 3 10 11 22 - 38 19
19. Ним Заявка 23 4 3 16 20 - 51 15
20. Дижон Заявка 24 2 9 13 17 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль 1:0 Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
13. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант 0:1 Заявка 12 2 6 4 12 - 18 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 12 8 3 1 20 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
4. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
5. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
6. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
10. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант 0:1 Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Монпелье 88.7% (126)
X 7% (10)
Дижон 4.2% (6)
0
выиграет Монпелье
"Монпелье" явный фаворит поединка как по игре, так и по поставленным задачам. У "Дижона" нет... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.59 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.72 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.10 2.01
  4.03 3.12 2.12

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
9.70 1.02 8.80 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.97 1.93 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.80 1.01 10.50
12.00 1.01 8.40 1.05 4.75 1.18 3.35 1.31 2.21 1.74 2.33 1.60 1.73 2.18 1.40 2.90 1.25 3.90 1.07 8.40 1.77 2.04 1.19 4.60 1.11 6.50 0.00 18.00
3.77 1.30 3.63 1.31 2.35 1.63 1.92 1.97 1.64 2.34 1.38 3.18 1.41 3.01 1.65 2.32 1.49 2.73 1.65 2.29 1.38 3.12 1.54 2.58 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.04 1.38 2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
1.93 1.87 1.44 2.75 1.05 9.50 1.03 12.00 1.04 10.00 1.03 12.00
3.05 1.40 2.50 1.56 1.96 1.92 1.59 2.45 1.22 4.46 1.11 7.10 1.30 3.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
2.75 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Монпелье 4:2 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 4:2 Дижон

Исход игры
Монпелье
88.7% (126)
Ничья
7% (10)
Дижон
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.29% (62)
Меньше
55.71% (78)
Обе команды забьют
Да
50% (70)
Нет
50% (70)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
38% (54)
1:0 Монпелье
33.1% (47)
2:0 Монпелье
13.4% (19)
1:1 Ничья
7% (10)
1:2 Дижон
2.1% (3)
0:1 Дижон
1.4% (2)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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