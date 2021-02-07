Монпелье
4:2
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Дижон
0:1
5' ГолКулибали Сену
27' Желтая карточкаБальде Мама
31' Желтая карточкаДелор Анди
39' Желтая карточкаМолле Флоран
44' Желтая карточкаКулибали Сену
1:1
48' ГолЛаборд Гаэтан
2:1
56' ГолЛаборд Гаэтан
3:1
61' ГолСаванье Тежи
69' Вторая желтая карточкаКулибали Сену
86' Желтая карточкаЛе Таллек Дамьен
3:2
88' ПенальтиКонате Мусса
4:2
90' ГолШкулетич Петар
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи Элю
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
13 Чала АнибальЗащитник
- Защитник
-
29 Добре МихайПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
5'
0:1
27'
31'
39'
44'
48'
1:1
56'
2:1
61'
3:1
67'
69'
74'
81'
86'
88'
3:2
90'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
9 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 5
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаборд Гаэтан
|9
|0.38
|2.
|Делор Анди
|9
|0.38
|3.
|Саванье Тежи
|4 (2)
|0.17
|4.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.17
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.13
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.08
|7.
|Шкулетич Петар
|2
|0.08
|8.
|Мендеш Педру II
|2
|0.08
|9.
|Вахи Элю
|2
|0.08
|10.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.04
|11.
|Суке Арно
|1
|0.04
|12.
|Самбья Саломон
|0
|0
|13.
|Ристич Михайло
|0
|0
|14.
|Ферри Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|6
|0.25
|2.
|Конате Мусса
|4 (1)
|0.17
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.08
|4.
|Кулибали Сену
|2
|0.08
|5.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.04
|6.
|Шедлер Орельен
|1
|0.04
|7.
|Музинга Нгонда
|1
|0.04
|8.
|Целина Берсант
|0
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|10.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|11.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|12.
|Ассале Рожер
|0
|0
|13.
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|5
|1
|2.
|Илтон Виторино
|2
|2
|3.
|Конгре Даниэль
|4
|0
|4.
|Суке Арно
|4
|0
|5.
|Ферри Жордан
|4
|0
|6.
|Делор Анди
|4
|0
|7.
|Мендеш Педру II
|4
|0
|8.
|Ле Таллек Дамьен
|2
|1
|9.
|Молле Флоран
|2
|1
|10.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|11.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|12.
|Ристич Михайло
|2
|0
|13.
|Шотар Жорис
|2
|0
|14.
|Омлин Йонас
|0
|1
|15.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|16.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|17.
|Самбья Саломон
|1
|0
|18.
|Долли Киган
|1
|0
|19.
|Коцца Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шейх Пап
|5
|0
|2.
|Шафик Фуад
|4
|0
|3.
|Ндонг Ибраим
|4
|0
|4.
|Шуиар Мунир
|4
|0
|5.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|6.
|Кулибали Сену
|2
|1
|7.
|Саммаритано Фредерик
|3
|0
|8.
|Конате Мусса
|3
|0
|9.
|Целина Берсант
|3
|0
|10.
|Бальде Мама
|3
|0
|11.
|Музинга Нгонда
|3
|0
|12.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|13.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|14.
|Ассале Рожер
|0
|1
|15.
|Манга Экеле
|1
|0
|16.
|Лаутоа Веслей
|1
|0
|17.
|Мари Жордан
|1
|0
|18.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|19.
|Боэ Саша
|1
|0
|20.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|25.64% (10)
|23.08% (9)
|17.95% (7)
|Дижон
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +6 =5 -9Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако
Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже
Дижон Последние 20 матчей: +2 =9 -9Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
Дижон: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|24
|16
|6
|2
|41 - 15
|54
|2.
|Лион
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|50 - 20
|52
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|53 - 14
|48
|4.
|Монако
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|50 - 35
|48
|5.
|Ренн
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 24
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|34 - 33
|36
|7.
|Метц
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 22
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 37
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|39 - 44
|32
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|13.
|Ницца
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 31
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|30 - 32
|28
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 36
|26
|16.
|Страсбург
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 39
|25
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|0:1 Заявка
|24
|3
|10
|11
|22 - 38
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|20 - 51
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|17 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Лилль
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|13.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 18
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|10.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 22
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Монпелье 4:2 Дижон
Исход игры
Монпелье
88.7% (126)
Ничья
7% (10)
Дижон
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.29% (62)
Меньше
55.71% (78)
Обе команды забьют
Да
50% (70)
Нет
50% (70)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
38% (54)
1:0 Монпелье
33.1% (47)
2:0 Монпелье
13.4% (19)
1:1 Ничья
7% (10)
1:2 Дижон
2.1% (3)
0:1 Дижон
1.4% (2)
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