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Ним
2:2
Первый тайм: 39'

Стадион:
Монако
0'
0:1
3' Гол
Головин Александр
4' Желтая карточка
Балло-Туре Фоде
0:2
12' Гол
Головин Александр
1:2
23' Гол
До Лука
2:2
32' Гол
Ферхат Зинедин
39'
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
26
Мигель
Флориан
3
Мелинг
Биргер
8
До
Лука
10
Ферхат
Зинедин
18
Кубас
Андрес
22
Бенрау
Яссин
20
Рипар
Рено
28
Коне
Мусса
II
40
Лекомт
Бенжамен
29
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
2
Балло-Туре
Фоде
37
Диоп
Софьян
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
17
Головин
Александр
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
Ним
4-1-4-1
Монако
4-4-2

Ход матча

3'
0:1
Головин Александр
(Балло-Туре Фоде)
4'
 
Балло-Туре Фоде
12'
0:2
Головин Александр
(Балло-Туре Фоде)
23'
До Лука
(Ферхат Зинедин)
1:2
32'
Ферхат Зинедин
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 4 0.17
2. Рипар Рено 4 (3) 0.17
3. Элиассон Никлас 2 0.09
4. Коне Мусса II 2 0.09
5. Ахлинви Маттео 2 0.09
6. Мелинг Биргер 1 0.04
7. Филиппото Ромен 1 0.04
8. Денкей Кевин 1 0.04
9. До Лука 1 0.04
10. Кубас Андрес 1 0.04
11. Алакуш Софьян 0 0
12. Мартинеc Пабло 0 0
13. Дулевич Харис 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 11 0.46
2. Бен-Йеддер Виссам 11 (6) 0.46
3. Диоп Софьян 5 0.21
4. Марипан Гильермо 4 0.17
5. Головин Александр 3 0.13
6. Дисаси Аксель 3 0.13
7. Желсон Мартиньш 2 0.08
8. Йоветич Стеван 2 0.08
9. Бадьяшиль Бенуа 2 0.08
10. Агилар Рубен 1 0.04
11. Чуамени Орельен 1 0.04
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.04
13. Пеллегри Пьетро 1 0.04
14. Жеббель Виллем 1 0.04
15. Кайо Энрике 0 0
16. Балло-Туре Фоде 0 0
17. Сидибе Джибриль 0 0
18. Оньекуру Генри 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 4 1
3. Фомба Ламин 4 0
4. Ландре Лоик 2 1
5. Бриансон Антони 3 0
6. Денкей Кевин 3 0
7. Мигель Флориан 1 1
8. Ру Нолан 2 0
9. Рейне Батист 2 0
10. Рипар Рено 2 0
11. Мелинг Биргер 2 0
12. Алакуш Софьян 2 0
13. Бенрау Яссин 2 0
14. Элиассон Никлас 1 0
15. Мартинеc Пабло 1 0
16. Ферхат Зинедин 1 0
17. Сарр Сиди 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 7 1
2. Дисаси Аксель 3 2
3. Агилар Рубен 6 0
4. Чуамени Орельен 4 1
5. Фолланд Кевин 3 0
6. Желсон Мартиньш 3 0
7. Жеббель Виллем 3 0
8. Диоп Софьян 3 0
9. Фабрегас Сеск 2 0
10. Сидибе Джибриль 2 0
11. Бен-Йеддер Виссам 2 0
12. Марипан Гильермо 2 0
13. Балло-Туре Фоде 2 0
14. Пеллегри Пьетро 2 0
15. Дьятта Крепен 2 0
16. Матсима Крислен 2 0
17. Матазо Элио 0 1
18. Головин Александр 1 0
19. Флорентину 1 0
20. Бадьяшиль Бенуа 1 0
21. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 11.76% (2) 0 23.53% (4) 29.41% (5) 11.76% (2) 23.53% (4)
 Монако 10.87% (5) 17.39% (8) 13.04% (6) 21.74% (10) 19.57% (9) 17.39% (8)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14
ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль
Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн
Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако
Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако

Последние игры между собой

Ним: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Монако 3:0 Ним Лига 1 Ним 3:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Ним Лига 1 Ним 1:0 Монако Лига 1
Монако 1:1 Ним Лига 1 Монако 4:1 Ним Товарищеские матчи Ним 0:2 Монако Кубок Ним 0:1 Монако Лига 2 Монако 1:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Монако Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
2. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако 2:2 Заявка 24 14 4 6 48 - 34 46
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц 0:1 Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже 0:2 Заявка 24 10 4 10 29 - 36 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
11. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
12. Ницца 2:0 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
13. Монпелье 0:1 Заявка 24 8 5 11 35 - 43 29
14. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
15. Сент-Этьен 1:0 Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Дижон 1:0 Заявка 24 3 9 12 16 - 32 18
20. Ним 2:2 Заявка 23 4 4 15 19 - 49 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако 2:2 Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц 0:1 Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже 0:2 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
13. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Сент-Этьен 1:0 Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
15. Монпелье 0:1 Заявка 13 4 1 8 20 - 26 13
16. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
17. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
18. Ницца 2:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 22 11
19. Дижон 1:0 Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним 2:2 Заявка 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
5. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
6. Монако 2:2 Заявка 12 6 1 5 20 - 19 19
7. Ницца 2:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже 0:2 Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
10. Монпелье 0:1 Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
11. Метц 0:1 Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен 1:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Дижон 1:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
17. Ним 2:2 Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    40'
    Бенрау навесил с корнера, Рипар сделал скидку, и Мигель из прекраснейшей позиции с маленькой дистанции послал мяч в небеса!
  • Угловой
    40'
    Опять угловой заработали хозяева.
  • Угловой
    40'
    После рикошета лупил из подступов к вратарской Ферхат, и Сидибе заблокировал этот выстрел.. Будет угловой "Нима".
  • Фол, нарушение
    39'
    Диоп толкнул Муссу Коне. "Ним" исполнит штрафной с правого фланга.
  • Желтая карточка
    37'
    Головин несётся в контратаку, и останавливает его Леминг, получающий за это жёлтую карточку. Чуть раньше Головин отобрал мяч у Ферхата в спорной ситуации рядом со своей штрафной, судья там фол не зафиксировал.

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  • 36'
    Теряет мяч "Монако": неточный перевод на левый фланг, аут.
  • 35'
    Нерасторопно действовали в своей штрафной хозяева, но Бен-Йеддеру было трудно что-либо сделать с острого угла.
  • Угловой
    34'
    Головин уже после корнера навешивал с правого края, и Бриансон выбил мяч на новый корнер.
  • Угловой
    33'
    Будет угловой "Монако" с правого края. Как обычно, Головин исполнит.
  • 32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2! Зинедин Ферхат!
    Бадьяшиль потерял мяч возле свой штрафной, Рипар с правого полуфланга попал в штангу, а на добивании с другой стороны мяч под перекладину всадил Ферхат.
  • Угловой
    30'
    Угловой подал "Ним", и Лекомт выбил мяч кулаками.
  • 30'
    Хозяева с воодушевлением играют на данном отрезке.
  • 29'
    Бенрау навешивал со стандарта, а игрок "Монако" отбил мяч и не пустил его в гущу игроков.
  • Фол, нарушение
    29'
    Головин нарушает правила. "Ним" подаст штрафной с левого фланга.
  • Опасный момент
    28'
    Коне продрался к воротам "Монако" по правому полуфлангу и вполне мог бить сам, но начал искать передачей партнёра в центре и загубил шанс "Нима" сравнять счёт.
  • Фол, нарушение
    27'
    Бен-Йеддер подтолкнул Алакуша на чужой половине поля.
  • 26'
    Головин навесил с углового и не перебросил ближайшего соперника.
  • Угловой
    25'
    Бенрау задней частью тела выбил мяч на угловой во время очередной подачи Балло-Туре.
  • 24'
    Балло-Туре навесил с левого фланга в центр, и мяч вынес головой Мигель.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2! До!
    Ферхат прекрасно прошёл вдоль лицевой на левом полуфланге и отдал пас в центр на Луку До, поразившего низом левый угол.
  • Фол, нарушение
    21'
    Фолланд разворачивает атаку "Монако" на левый фланг, но там Балло-Туре проиграл позицию Алакушу и сфолил против него.
  • 20'
    Рипар из-за пределов штрафной нанёс низовой удар левее створа.
  • Видеоповтор
    19'
    Окончательное решение арбитра после консультаций с видеоассистентами: гол не засчитан, отличившийся Бен-Йеддер находился в положении "вне игры".
  • Видеоповтор
    18'
    Гол пока не засчитан из-за предполагаемого офсайда. В дело вступает ВАР.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! Бен-Йеддер!
    Реализовал Бен-Йеддер выход один на один после проникающей передачи Головина.
  • 17'
    Бадьяшиль забрасывал мяч на левый фланг - получилось за боковую.
  • Фол, нарушение
    16'
    В центре поля фолят хозяева на Фолланде.
  • 15'
    Сидибе вырезал перевод на Балло-Туре, и мяч ушёл в аут от игрока "Нима".
  • 15'
    "Монако" продолжает атаковать, вошли во вкус монегаски, так что вполне могут они ещё забить.
  • 15'
    Ну что, ждём от Головина хет-трика?
  • 14'
    Владеют команды мячом практически поровну, а с разницей в 2 мяча уже выигрывает фаворит.
  • 2 гола - дубль!
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2! Александр Головин! Дубль!
    Снова Балло-Туре навесил с левого края, а Головин поймал мяч на правом полуфланге и с острого угла вонзил снаряд в левую девятку.
  • 12'
    Лекомт ловит мяч после подачи корнера. А ведь ему в глаза светит солнце.
  • Угловой
    11'
    Лука До простреливал с правого края, и Бадьяшиль выбил мяч на угловой.
  • 10'
    Бадьяшиль делал полуудар-полуподачу с левого полуфланга - Рейне сложился в углу и легко поймал мяч.
  • 9'
    Головин взаимодействовал с Бен-Йеддером на правом фланге, но не прошла ответная короткая передача от Виссама на Александра.
  • 8'
    Диоп не успел достать длинный перевод возле левого углового флажка.
  • 7'
    "Ним" ещё раз делал подачу на левый полуфланг, и снова это не принесло остроты воротам "Монако".
  • 6'
    Безадресно навесил Бенрау на дальнюю штангу, мяч ушёл за лицевую.
  • Травма, повреждение
    5'
    Бенрау не сразу поднялся после повреждения. А теперь он уже готовится исполнять штрафной.
  • Желтая карточка
    4'
    Балло-Туре получил жёлтую карточку за грубый подкат в центре поля в ноги Бенрау.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! Александр Головин!
    Балло-Туре свободно навесил с левого фланга, а Головин в районе дальней штанги положил корпус и из не самой удобной позиции в падении поразил левый угол.
  • 2'
    Пока команды присматриваются друг к другу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 3.65 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 6.25 4.80 1.49
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 3.35 1.68
  6.06 3.24 1.76

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
4.80 1.14 4.05 1.21 2.44 1.53 1.94 1.86 1.59 2.51 1.29 3.60 1.24 3.88 1.08 6.55 1.06 7.40
17.00 0.00 12.00 1.02 4.70 1.18 4.30 1.27 2.45 1.59 2.18 1.73 2.03 1.84 1.76 2.20 1.64 2.48 1.28 3.55 6.10 1.12 4.60 1.19 2.27 1.62 1.66 2.20 1.40 2.90 1.15 5.30 1.12 6.10 1.03 12.00 1.02 13.00
5.59 1.17 2.44 1.59 2.18 1.74 1.92 1.97 1.70 2.23 1.57 2.50 2.95 1.43 2.49 1.57 2.01 1.87 1.75 2.15 1.57 2.48 2.86 1.45 2.26 1.68 1.96 1.93 1.64 2.35 1.47 2.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
2.55 1.59 1.59 2.39 1.25 4.30 1.44 2.75 1.05 9.50 1.03 12.00
3.06 1.40 2.42 1.60 1.84 2.04 1.59 2.46 1.40 3.09 2.11 1.77 1.74 2.16 1.36 3.25 1.23 4.41 1.12 6.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.16 3.76 1.27 2.01 1.80 1.47 2.68 1.32 3.38
2.05 1.77 1.53 2.55 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.20
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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Где смотреть матч Ним 2:2 Монако онлайн

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Прогнозы на матч Ним 2:2 Монако

Исход игры
Ним
0.7% (1)
Ничья
7% (10)
Монако
92.3% (131)
Тотал 2.5
Больше
60% (84)
Меньше
40% (56)
Обе команды забьют
Да
65% (91)
Нет
35% (49)
Популярный счёт
1:2 Монако
40.1% (57)
0:2 Монако
20.4% (29)
1:3 Монако
15.5% (22)
0:1 Монако
12% (17)
1:1 Ничья
7% (10)
0:3 Монако
2.1% (3)
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