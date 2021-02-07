Головин несётся в контратаку, и останавливает его Леминг, получающий за это жёлтую карточку. Чуть раньше Головин отобрал мяч у Ферхата в спорной ситуации рядом со своей штрафной, судья там фол не зафиксировал.

После рикошета лупил из подступов к вратарской Ферхат, и Сидибе заблокировал этот выстрел.. Будет угловой "Нима".

Бенрау навесил с корнера, Рипар сделал скидку, и Мигель из прекраснейшей позиции с маленькой дистанции послал мяч в небеса!

36' Теряет мяч "Монако": неточный перевод на левый фланг, аут.

35' Нерасторопно действовали в своей штрафной хозяева, но Бен-Йеддеру было трудно что-либо сделать с острого угла.

34' Головин уже после корнера навешивал с правого края, и Бриансон выбил мяч на новый корнер.

33' Будет угловой "Монако" с правого края. Как обычно, Головин исполнит.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2! Зинедин Ферхат!

Бадьяшиль потерял мяч возле свой штрафной, Рипар с правого полуфланга попал в штангу, а на добивании с другой стороны мяч под перекладину всадил Ферхат.

30' Угловой подал "Ним", и Лекомт выбил мяч кулаками.

30' Хозяева с воодушевлением играют на данном отрезке.

29' Бенрау навешивал со стандарта, а игрок "Монако" отбил мяч и не пустил его в гущу игроков.

29' Головин нарушает правила. "Ним" подаст штрафной с левого фланга.

28' Коне продрался к воротам "Монако" по правому полуфлангу и вполне мог бить сам, но начал искать передачей партнёра в центре и загубил шанс "Нима" сравнять счёт.

27' Бен-Йеддер подтолкнул Алакуша на чужой половине поля.

26' Головин навесил с углового и не перебросил ближайшего соперника.

25' Бенрау задней частью тела выбил мяч на угловой во время очередной подачи Балло-Туре.

24' Балло-Туре навесил с левого фланга в центр, и мяч вынес головой Мигель.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2! До!

Ферхат прекрасно прошёл вдоль лицевой на левом полуфланге и отдал пас в центр на Луку До, поразившего низом левый угол.

21' Фолланд разворачивает атаку "Монако" на левый фланг, но там Балло-Туре проиграл позицию Алакушу и сфолил против него.

20' Рипар из-за пределов штрафной нанёс низовой удар левее створа.

19' Окончательное решение арбитра после консультаций с видеоассистентами: гол не засчитан, отличившийся Бен-Йеддер находился в положении "вне игры".

18' Гол пока не засчитан из-за предполагаемого офсайда. В дело вступает ВАР.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! Бен-Йеддер!

Реализовал Бен-Йеддер выход один на один после проникающей передачи Головина.

17' Бадьяшиль забрасывал мяч на левый фланг - получилось за боковую.

16' В центре поля фолят хозяева на Фолланде.

15' Сидибе вырезал перевод на Балло-Туре, и мяч ушёл в аут от игрока "Нима".

15' "Монако" продолжает атаковать, вошли во вкус монегаски, так что вполне могут они ещё забить.

15' Ну что, ждём от Головина хет-трика?

14' Владеют команды мячом практически поровну, а с разницей в 2 мяча уже выигрывает фаворит.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2! Александр Головин! Дубль!

Снова Балло-Туре навесил с левого края, а Головин поймал мяч на правом полуфланге и с острого угла вонзил снаряд в левую девятку.

12' Лекомт ловит мяч после подачи корнера. А ведь ему в глаза светит солнце.

11' Лука До простреливал с правого края, и Бадьяшиль выбил мяч на угловой.

10' Бадьяшиль делал полуудар-полуподачу с левого полуфланга - Рейне сложился в углу и легко поймал мяч.

9' Головин взаимодействовал с Бен-Йеддером на правом фланге, но не прошла ответная короткая передача от Виссама на Александра.

8' Диоп не успел достать длинный перевод возле левого углового флажка.

7' "Ним" ещё раз делал подачу на левый полуфланг, и снова это не принесло остроты воротам "Монако".

6' Безадресно навесил Бенрау на дальнюю штангу, мяч ушёл за лицевую.

5' Бенрау не сразу поднялся после повреждения. А теперь он уже готовится исполнять штрафной.

4' Балло-Туре получил жёлтую карточку за грубый подкат в центре поля в ноги Бенрау.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! Александр Головин!

Балло-Туре свободно навесил с левого фланга, а Головин в районе дальней штанги положил корпус и из не самой удобной позиции в падении поразил левый угол.

2' Пока команды присматриваются друг к другу.