Ним
2:2
Первый тайм: 39'
Стадион: Дес Костьерес
Монако
0:1
3' ГолГоловин Александр
4' Желтая карточкаБалло-Туре Фоде
0:2
12' ГолГоловин Александр
1:2
23' ГолДо Лука
2:2
32' ГолФерхат Зинедин
30
Рейне
Батист
8
До
Лука
18
Кубас
Андрес
22
Бенрау
Яссин
20
Рипар
Рено
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
- Защитник
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Мажуга МаркоНападающий
- Нападающий
-
25 Ру НоланНападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Агилар РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
12'
23'
1:2
32'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|4
|0.17
|2.
|Рипар Рено
|4 (3)
|0.17
|3.
|Элиассон Никлас
|2
|0.09
|4.
|Коне Мусса II
|2
|0.09
|5.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.09
|6.
|Мелинг Биргер
|1
|0.04
|7.
|Филиппото Ромен
|1
|0.04
|8.
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|9.
|До Лука
|1
|0.04
|10.
|Кубас Андрес
|1
|0.04
|11.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|12.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|13.
|Дулевич Харис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|11
|0.46
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (6)
|0.46
|3.
|Диоп Софьян
|5
|0.21
|4.
|Марипан Гильермо
|4
|0.17
|5.
|Головин Александр
|3
|0.13
|6.
|Дисаси Аксель
|3
|0.13
|7.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.08
|8.
|Йоветич Стеван
|2
|0.08
|9.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.08
|10.
|Агилар Рубен
|1
|0.04
|11.
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|12.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.04
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.04
|14.
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|15.
|Кайо Энрике
|0
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|17.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|18.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|4
|1
|2.
|Кубас Андрес
|4
|1
|3.
|Фомба Ламин
|4
|0
|4.
|Ландре Лоик
|2
|1
|5.
|Бриансон Антони
|3
|0
|6.
|Денкей Кевин
|3
|0
|7.
|Мигель Флориан
|1
|1
|8.
|Ру Нолан
|2
|0
|9.
|Рейне Батист
|2
|0
|10.
|Рипар Рено
|2
|0
|11.
|Мелинг Биргер
|2
|0
|12.
|Алакуш Софьян
|2
|0
|13.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|14.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|15.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|16.
|Ферхат Зинедин
|1
|0
|17.
|Сарр Сиди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|7
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|3.
|Агилар Рубен
|6
|0
|4.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|5.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|6.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|7.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|8.
|Диоп Софьян
|3
|0
|9.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|11.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|12.
|Марипан Гильермо
|2
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|14.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|15.
|Дьятта Крепен
|2
|0
|16.
|Матсима Крислен
|2
|0
|17.
|Матазо Элио
|0
|1
|18.
|Головин Александр
|1
|0
|19.
|Флорентину
|1
|0
|20.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|21.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|11.76% (2)
|0
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|Монако
|10.87% (5)
|17.39% (8)
|13.04% (6)
|21.74% (10)
|19.57% (9)
|17.39% (8)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль
Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако
Последние игры между собой
Ним: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|50 - 20
|52
|2.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|53 - 14
|48
|4.
|Монако
|2:2 Заявка
|24
|14
|4
|6
|48 - 34
|46
|5.
|Ренн
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 24
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|34 - 33
|36
|7.
|Метц
|0:1 Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 22
|35
|8.
|Анже
|0:2 Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 36
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|11.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|12.
|Ницца
|2:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|13.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|24
|8
|5
|11
|35 - 43
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|30 - 32
|28
|15.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 36
|26
|16.
|Страсбург
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 39
|25
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|22 - 37
|19
|19.
|Дижон
|1:0 Заявка
|24
|3
|9
|12
|16 - 32
|18
|20.
|Ним
|2:2 Заявка
|23
|4
|4
|15
|19 - 49
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|2:2 Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|0:2 Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|13.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|13
|4
|1
|8
|20 - 26
|13
|16.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|17.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|18.
|Ницца
|2:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 22
|11
|19.
|Дижон
|1:0 Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|2:2 Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|5.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|6.
|Монако
|2:2 Заявка
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|7.
|Ницца
|2:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 22
|18
|10.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|11.
|Метц
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 22
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Дижон
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|17.
|Ним
|2:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ним 2:2 Монако
Исход игры
Ним
0.7% (1)
Ничья
7% (10)
Монако
92.3% (131)
Тотал 2.5
Больше
60% (84)
Меньше
40% (56)
Обе команды забьют
Да
65% (91)
Нет
35% (49)
Популярный счёт
1:2 Монако
40.1% (57)
0:2 Монако
20.4% (29)
1:3 Монако
15.5% (22)
0:1 Монако
12% (17)
1:1 Ничья
7% (10)
0:3 Монако
2.1% (3)
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