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  2. Матчи
  3. Франция
Брест
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Бордо
0'
6' Желтая карточка
Бен Арфа Хатем
45'+2
16
Сибуа
Себастьен
22
Фоссурье
Жюльен
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
7
Белькебла
Арис
6
Лукас
Жан
8
Ласне
Пол
21
Февр
Ромен
10
Шарбонье
Гаэтан
14
Кардона
Ирвин
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
8
Бен
Арфа
Хатем
12
Де
Превиль
Николя
18
Хван
Ый-Чжо
Брест
4-4-2
Бордо
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Бен Арфа Хатем

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 7 0.29
2. Мунье Стив 5 (1) 0.21
3. Кардона Ирвин 5 0.21
4. Февр Ромен 4 (1) 0.17
5. Шарбонье Гаэтан 4 (1) 0.17
6. Перро Ромен 3 0.13
7. Ле Дуарон Жереми 1 0.04
8. Шардонне Брендан 1 0.04
9. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.04
10. Дюверн Жан-Кевин 1 0.04
11. Фоссурье Жюльен 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 5 0.21
2. Уден Реми 4 0.17
3. Башич Тома 4 0.17
4. Калу Сэмьюэл 3 0.13
5. Бен Арфа Хатем 2 0.08
6. Майя Джош 2 0.08
7. Адли Ясин 1 0.04
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.04
9. Байсс Пол 1 0.04
10. Кастро Пабло 1 0.04
11. Отавио II 1 0.04
12. Косельни Лоран 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Ласне Пол 3 1
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
3. Дюверн Жан-Кевин 4 0
4. Шардонне Брендан 2 1
5. Эрей Кристоф 3 0
6. Белькебла Арис 3 0
7. Фоссурье Жюльен 2 0
8. Шарбонье Гаэтан 2 0
9. Мунье Стив 2 0
10. Онора Франк 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Перро Ромен 2 0
14. Ларсонне Готье 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 5 0
3. Байсс Пол 3 1
4. Бенито Лорис 4 0
5. Башич Тома 4 0
6. Сабали Юссуф 3 0
7. Кватенг Энок 3 0
8. Адли Ясин 3 0
9. Бен Арфа Хатем 2 0
10. Бриан Джимми 2 0
11. Де Превиль Николя 2 0
12. Калу Сэмьюэл 2 0
13. Майя Джош 2 0
14. Зеркан Мехди 0 1
15. Косельни Лоран 1 0
16. Хван Ый-Чжо 1 0
17. Уден Реми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 18.18% (6) 18.18% (6) 24.24% (8) 9.09% (3) 6.06% (2) 24.24% (8)
 Бордо 16% (4) 20% (5) 12% (3) 12% (3) 12% (3) 28% (7)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн
ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест
Бордо Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо
Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо

Последние игры между собой

Брест: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Бордо 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:1 Бордо Лига 1 Брест 2:0 Бордо Кубок лиги Бордо 2:2 Брест Лига 1
Бордо 0:2 Брест Лига 1 Брест 1:1 Бордо Лига 1 Брест 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Брест Лига 1 Бордо 2:0 Брест Товарищеские матчи Брест 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Брест Лига 1 Бордо 1:1 Брест Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
2. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 23 14 3 6 46 - 32 45
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо 0:0 Заявка 24 9 6 9 26 - 27 33
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Брест 0:0 Заявка 24 8 4 12 35 - 43 28
13. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
14. Ницца Заявка 22 7 5 10 24 - 31 26
15. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
16. Сент-Этьен Заявка 23 5 8 10 22 - 36 23
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Ним Заявка 22 4 3 15 17 - 47 15
20. Дижон Заявка 23 2 9 12 15 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест 0:0 Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо 0:0 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
13. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 5 4 10 - 17 11
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
5. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
6. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест 0:0 Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Брест 20.3% (29)
X 39.9% (57)
Бордо 39.9% (57)
0
выиграет Брест
Команды в последних матчах показывают одинаковую игру, с обилием ошибок в обороне. Учитывая, что нападение... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Бордо
3.30
3.18
2.67
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 2.95 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.18 2.67

Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.75 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.10 1.37 2.02 1.88 1.55 2.45 1.35 3.10 1.13 5.15 1.09 5.80 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.16 5.20 1.11 6.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.83 1.43 1.72 2.12 1.29 3.60 1.19 5.35
Где смотреть матч Брест 0:0 Бордо онлайн

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Прогнозы на матч Брест 0:0 Бордо

Исход игры
Брест
20.3% (29)
Ничья
39.9% (57)
Бордо
39.9% (57)
Тотал 2.5
Больше
43.26% (61)
Меньше
56.74% (80)
Обе команды забьют
Да
76.6% (108)
Нет
23.4% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:2 Бордо
22.4% (32)
2:1 Брест
12.6% (18)
0:1 Бордо
9.1% (13)
1:0 Брест
5.6% (8)
0:2 Бордо
4.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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