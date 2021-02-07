  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
2:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Анже
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Думбия Сулейман
15' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
2:0
17' Гол
Маолида Мизиан
33' Желтая карточка
Амаду Ибрагим
36' Желтая карточка
Гуйри Амин
40'
40
Бенитес
Вальтер
24
Пельмар
Анди
25
Тодибо
Жан-Клер
18
Салиба
Вильям
13
Камара
Ассан
10
Клод-Морис
Алексис
28
Будауи
Хишем
8
Лис-Мелу
Пьерр
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
7
Маолида
Мизиан
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Амаду
Ибрагим
5
Мангани
Томас
11
Кабо
Джимми
10
Фюльжини
Анжело
13
Буфаль
Софьян
9
Дьони
Луа
Ницца
4-3-3
Анже
4-2-3-1

Ход матча

9'
Думбия Сулейман
1:0
15'
Тодибо Жан-Клер
 
17'
Маолида Мизиан
(Лис-Мелу Пьерр)
2:0
33'
 
Амаду Ибрагим
36'
Гуйри Амин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 6 (2) 0.26
2. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.17
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.13
4. Данте Бонфим 2 0.09
5. Маолида Мизиан 2 0.09
6. Рен-Аделед Жефф 1 0.04
7. Лопеш Рони 1 0.04
8. Будауи Хишем 1 0.04
9. Ндой Дан 1 0.04
10. Клод-Морис Алексис 1 0.04
11. Лотомба Жордан 1 0.04
12. Аталь Юсеф 1 0.04
13. Тюрам Кефрен 1 0.04
14. Камара Ассан 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.21
2. Фюльжини Анжело 4 0.17
3. Траоре Исмаэль 3 0.13
4. Капелле Пьеррик 3 0.13
5. Дьони Луа 3 (1) 0.13
6. Томас Ромен 3 0.13
7. Лаж Матиас 3 0.13
8. Мангани Томас 1 (1) 0.04
9. Кабо Джимми 1 0.04
10. Тиуб Сада 1 0.04
11. Кулибали Лассана 1 0.04
12. Буфаль Софьян 1 0.04
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Будауи Хишем 7 0
2. Шнайдерлин Морган 5 1
3. Гуйри Амин 5 0
4. Бамбу Робсон 3 1
5. Лотомба Жордан 4 0
6. Нсоки Стенли 3 0
7. Данте Бонфим 2 0
8. Камара Ассан 2 0
9. Лис-Мелу Пьерр 2 0
10. Данило Барбоза 2 0
11. Дольберг Каспер 2 0
12. Тодибо Жан-Клер 2 0
13. Тюрам Кефрен 2 0
14. Лопеш Рони 1 0
15. Бенитес Вальтер 1 0
16. Рен-Аделед Жефф 1 0
17. Маю Хишам 1 0
18. Маолида Мизиан 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Клод-Морис Алексис 1 0
22. Сильвестр Эдди 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Амаду Ибрагим 4 0
5. Мангани Томас 3 0
6. Фюльжини Анжело 3 0
7. Кулибали Лассана 3 0
8. Павлович Матео 2 0
9. Траоре Исмаэль 2 0
10. Манко Венсан 2 0
11. Бамба Абдулайе 2 0
12. Буфаль Софьян 2 0
13. Лаж Матиас 2 0
14. Капелле Пьеррик 1 0
15. Кабо Джимми 1 0
16. Сантамария Батист 1 0
17. Бернардони Поль 1 0
18. Эбосс Энсо 1 0
19. Эль-Мелали Фарид 1 0
20. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 8.33% (2) 25% (6) 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 20.83% (5)
 Анже 17.24% (5) 27.59% (8) 13.79% (4) 20.69% (6) 0 20.69% (6)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо
Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль
Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ
Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже

Последние игры между собой

Ницца: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Анже: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Анже 0:3 Ницца Лига 1 Анже 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Анже Лига 1 Анже 3:0 Ницца Лига 1
Ницца 0:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Анже Лига 1 Ницца 0:2 Анже Лига 1 Анже 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Ницца Лига 1 Анже 3:1 Ницца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
2. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако 2:2 Заявка 24 14 4 6 48 - 34 46
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц 0:1 Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже 0:2 Заявка 24 10 4 10 29 - 36 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
11. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
12. Ницца 2:0 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
13. Монпелье 0:1 Заявка 24 8 5 11 35 - 43 29
14. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
15. Сент-Этьен 1:0 Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Дижон 1:0 Заявка 24 3 9 12 16 - 32 18
20. Ним 2:2 Заявка 23 4 4 15 19 - 49 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако 2:2 Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц 0:1 Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже 0:2 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
13. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Сент-Этьен 1:0 Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
15. Монпелье 0:1 Заявка 13 4 1 8 20 - 26 13
16. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
17. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
18. Ницца 2:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 22 11
19. Дижон 1:0 Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним 2:2 Заявка 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
5. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
6. Монако 2:2 Заявка 12 6 1 5 20 - 19 19
7. Ницца 2:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже 0:2 Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
10. Монпелье 0:1 Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
11. Метц 0:1 Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен 1:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Дижон 1:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
17. Ним 2:2 Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ницца 46.5% (66)
X 41.5% (59)
Анже 12% (17)
0
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
Оба клуба переживают довольно непростое время. Но если у "Анже" это было связано с проигрышами именитым... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Анже
2.95
8.46
23.49
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 8.00 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.25 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 7.20 17.00
  1.14 8.46 23.49

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.70 1.04 6.60 1.08 2.90 1.39 2.28 1.63 1.70 2.28 1.33 3.32 1.23 3.98 1.08 6.70 1.05 7.70
8.60 1.06 6.50 1.11 2.85 1.41 2.25 1.68 1.88 1.92 5.80 1.13 4.20 1.22 2.18 1.68 1.60 2.33 1.35 3.15 1.13 5.80 1.10 6.80 1.02 13.00 1.02 13.00
3.14 1.40 2.77 1.48 2.36 1.63 1.95 1.93 1.71 2.21 1.54 2.58 4.00 1.26 2.49 1.57 1.99 1.89 1.72 2.20 1.45 2.85 1.70 2.23 1.54 2.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.56 1.51 1.77 2.05 1.34 3.26 1.09 7.50 1.07 8.70
1.70 2.15 1.35 3.30 1.08 7.50 1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00
2.76 1.48 2.26 1.68 1.75 2.15 1.48 2.76 1.35 3.36 1.21 4.62 1.11 7.38 1.26 4.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.28 1.63 1.56 2.43 1.20 4.55 1.15 5.75
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.40 1.25
Где смотреть матч Ницца 2:0 Анже онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 2:0 Анже

Исход игры
Ницца
46.5% (66)
Ничья
41.5% (59)
Анже
12% (17)
Тотал 2.5
Больше
28.37% (40)
Меньше
71.63% (101)
Обе команды забьют
Да
65.25% (92)
Нет
34.75% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (52)
1:0 Ницца
19.7% (28)
2:1 Ницца
19% (27)
1:2 Анже
6.3% (9)
2:0 Ницца
5.6% (8)
0:1 Анже
4.9% (7)
0:0 Ничья
4.2% (6)
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