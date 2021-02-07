Ницца
2:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Альянц Ривьера
Анже
1:0
9' Гол в свои воротаДумбия Сулейман
15' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
2:0
17' ГолМаолида Мизиан
33' Желтая карточкаАмаду Ибрагим
36' Желтая карточкаГуйри Амин
24
Пельмар
Анди
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
11
Кабо
Джимми
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
1:0
15'
17'
2:0
33'
36'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|6 (2)
|0.26
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.17
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.13
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.09
|5.
|Маолида Мизиан
|2
|0.09
|6.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.04
|7.
|Лопеш Рони
|1
|0.04
|8.
|Будауи Хишем
|1
|0.04
|9.
|Ндой Дан
|1
|0.04
|10.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.04
|11.
|Лотомба Жордан
|1
|0.04
|12.
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|13.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.04
|14.
|Камара Ассан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.21
|2.
|Фюльжини Анжело
|4
|0.17
|3.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.13
|4.
|Капелле Пьеррик
|3
|0.13
|5.
|Дьони Луа
|3 (1)
|0.13
|6.
|Томас Ромен
|3
|0.13
|7.
|Лаж Матиас
|3
|0.13
|8.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.04
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.04
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.04
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.04
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.04
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Будауи Хишем
|7
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|3.
|Гуйри Амин
|5
|0
|4.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|5.
|Лотомба Жордан
|4
|0
|6.
|Нсоки Стенли
|3
|0
|7.
|Данте Бонфим
|2
|0
|8.
|Камара Ассан
|2
|0
|9.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|10.
|Данило Барбоза
|2
|0
|11.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|12.
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|13.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|14.
|Лопеш Рони
|1
|0
|15.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|16.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|17.
|Маю Хишам
|1
|0
|18.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|19.
|Пельмар Анди
|1
|0
|20.
|Салиба Вильям
|1
|0
|21.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|22.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|6
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Амаду Ибрагим
|4
|0
|5.
|Мангани Томас
|3
|0
|6.
|Фюльжини Анжело
|3
|0
|7.
|Кулибали Лассана
|3
|0
|8.
|Павлович Матео
|2
|0
|9.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|10.
|Манко Венсан
|2
|0
|11.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|12.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|13.
|Лаж Матиас
|2
|0
|14.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|15.
|Кабо Джимми
|1
|0
|16.
|Сантамария Батист
|1
|0
|17.
|Бернардони Поль
|1
|0
|18.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|19.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|20.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|8.33% (2)
|25% (6)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|Анже
|17.24% (5)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|0
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +4 =4 -12Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо
Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ
Последние игры между собой
Ницца: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Анже: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|50 - 20
|52
|2.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|53 - 14
|48
|4.
|Монако
|2:2 Заявка
|24
|14
|4
|6
|48 - 34
|46
|5.
|Ренн
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 24
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|34 - 33
|36
|7.
|Метц
|0:1 Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 22
|35
|8.
|Анже
|0:2 Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 36
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|11.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|12.
|Ницца
|2:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|13.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|24
|8
|5
|11
|35 - 43
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|30 - 32
|28
|15.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 36
|26
|16.
|Страсбург
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 39
|25
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|22 - 37
|19
|19.
|Дижон
|1:0 Заявка
|24
|3
|9
|12
|16 - 32
|18
|20.
|Ним
|2:2 Заявка
|23
|4
|4
|15
|19 - 49
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|2:2 Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|0:2 Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|13.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|13
|4
|1
|8
|20 - 26
|13
|16.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|17.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|18.
|Ницца
|2:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 22
|11
|19.
|Дижон
|1:0 Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|2:2 Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|4.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|5.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|6.
|Монако
|2:2 Заявка
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|7.
|Ницца
|2:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 22
|18
|10.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|11.
|Метц
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 22
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Дижон
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|17.
|Ним
|2:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ницца 2:0 Анже
Исход игры
Ницца
46.5% (66)
Ничья
41.5% (59)
Анже
12% (17)
Тотал 2.5
Больше
28.37% (40)
Меньше
71.63% (101)
Обе команды забьют
Да
65.25% (92)
Нет
34.75% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (52)
1:0 Ницца
19.7% (28)
2:1 Ницца
19% (27)
1:2 Анже
6.3% (9)
2:0 Ницца
5.6% (8)
0:1 Анже
4.9% (7)
0:0 Ничья
4.2% (6)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!