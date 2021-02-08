Оба клуба переживают довольно непростое время. Но если у "Анже" это было связано с проигрышами именитым... Ещё
Иван Кершнер #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|7 (2)
|0.3
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.17
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.13
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.09
|5.
|Маолида Мизиан
|2
|0.09
|6.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.04
|7.
|Лопеш Рони
|1
|0.04
|8.
|Будауи Хишем
|1
|0.04
|9.
|Ндой Дан
|1
|0.04
|10.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.04
|11.
|Лотомба Жордан
|1
|0.04
|12.
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|13.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.04
|14.
|Камара Ассан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.21
|2.
|Фюльжини Анжело
|4
|0.17
|3.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.13
|4.
|Капелле Пьеррик
|3
|0.13
|5.
|Дьони Луа
|3 (1)
|0.13
|6.
|Томас Ромен
|3
|0.13
|7.
|Лаж Матиас
|3
|0.13
|8.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.04
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.04
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.04
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.04
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.04
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Будауи Хишем
|7
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|3.
|Гуйри Амин
|5
|0
|4.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|5.
|Лотомба Жордан
|4
|0
|6.
|Нсоки Стенли
|3
|0
|7.
|Данте Бонфим
|2
|0
|8.
|Камара Ассан
|2
|0
|9.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|10.
|Данило Барбоза
|2
|0
|11.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|12.
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|13.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|14.
|Лопеш Рони
|1
|0
|15.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|16.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|17.
|Маю Хишам
|1
|0
|18.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|19.
|Пельмар Анди
|1
|0
|20.
|Салиба Вильям
|1
|0
|21.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|22.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|6
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Амаду Ибрагим
|4
|0
|5.
|Мангани Томас
|3
|0
|6.
|Фюльжини Анжело
|3
|0
|7.
|Кулибали Лассана
|3
|0
|8.
|Павлович Матео
|2
|0
|9.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|10.
|Манко Венсан
|2
|0
|11.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|12.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|13.
|Лаж Матиас
|2
|0
|14.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|15.
|Кабо Джимми
|1
|0
|16.
|Сантамария Батист
|1
|0
|17.
|Бернардони Поль
|1
|0
|18.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|19.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|20.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|Анже
|17.24% (5)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|0
|20.69% (6)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|42 - 15
|54
|2.
|Лион
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|50 - 20
|52
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|55 - 14
|51
|4.
|Монако
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|50 - 35
|48
|5.
|Ренн
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 24
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|34 - 33
|36
|7.
|Метц
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 22
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 37
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|29 - 26
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|39 - 44
|32
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|13.
|Ницца
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 31
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|30 - 32
|28
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 36
|26
|16.
|Страсбург
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 39
|25
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|22 - 39
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|20 - 51
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|17 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|13.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|10.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 22
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6