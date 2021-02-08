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  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
3:0
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Думбия Сулейман
15' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
2:0
17' Гол
Маолида Мизиан
33' Желтая карточка
Амаду Ибрагим
36' Желтая карточка
Гуйри Амин
3:0
83' Гол
Гуйри Амин
90'+5
40
Бенитес
Вальтер
24
Пельмар
Анди
25
Тодибо
Жан-Клер
18
Салиба
Вильям
13
Камара
Ассан
10
Клод-Морис
Алексис
28
Будауи
Хишем
8
Лис-Мелу
Пьерр
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
7
Маолида
Мизиан
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Амаду
Ибрагим
5
Мангани
Томас
11
Кабо
Джимми
10
Фюльжини
Анжело
13
Буфаль
Софьян
9
Дьони
Луа
Ницца
4-3-3
Анже
4-2-3-1

Ход матча

10'
Думбия Сулейман
1:0
15'
Тодибо Жан-Клер
 
17'
Маолида Мизиан
(Лис-Мелу Пьерр)
2:0
33'
 
Амаду Ибрагим
36'
Гуйри Амин
 
62'
 
Капелле Пьеррик
Буфаль Софьян
62'
 
Кулибали Лассана
Фюльжини Анжело
62'
 
Тиуб Сада
Амаду Ибрагим
65'
Ндой Дан
Лопеш Рони
 
65'
Шнайдерлин Морган
Лис-Мелу Пьерр
 
75'
 
Чо Мохамед-Али
Дьони Луа
75'
 
Лаж Матиас
Кабо Джимми
77'
Тюрам Кефрен
Будауи Хишем
 
83'
Гуйри Амин
(Маолида Мизиан)
3:0
87'
Бамбу Робсон
Тодибо Жан-Клер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 7 (2) 0.3
2. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.17
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.13
4. Данте Бонфим 2 0.09
5. Маолида Мизиан 2 0.09
6. Рен-Аделед Жефф 1 0.04
7. Лопеш Рони 1 0.04
8. Будауи Хишем 1 0.04
9. Ндой Дан 1 0.04
10. Клод-Морис Алексис 1 0.04
11. Лотомба Жордан 1 0.04
12. Аталь Юсеф 1 0.04
13. Тюрам Кефрен 1 0.04
14. Камара Ассан 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.21
2. Фюльжини Анжело 4 0.17
3. Траоре Исмаэль 3 0.13
4. Капелле Пьеррик 3 0.13
5. Дьони Луа 3 (1) 0.13
6. Томас Ромен 3 0.13
7. Лаж Матиас 3 0.13
8. Мангани Томас 1 (1) 0.04
9. Кабо Джимми 1 0.04
10. Тиуб Сада 1 0.04
11. Кулибали Лассана 1 0.04
12. Буфаль Софьян 1 0.04
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Будауи Хишем 7 0
2. Шнайдерлин Морган 5 1
3. Гуйри Амин 5 0
4. Бамбу Робсон 3 1
5. Лотомба Жордан 4 0
6. Нсоки Стенли 3 0
7. Данте Бонфим 2 0
8. Камара Ассан 2 0
9. Лис-Мелу Пьерр 2 0
10. Данило Барбоза 2 0
11. Дольберг Каспер 2 0
12. Тодибо Жан-Клер 2 0
13. Тюрам Кефрен 2 0
14. Лопеш Рони 1 0
15. Бенитес Вальтер 1 0
16. Рен-Аделед Жефф 1 0
17. Маю Хишам 1 0
18. Маолида Мизиан 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Клод-Морис Алексис 1 0
22. Сильвестр Эдди 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Амаду Ибрагим 4 0
5. Мангани Томас 3 0
6. Фюльжини Анжело 3 0
7. Кулибали Лассана 3 0
8. Павлович Матео 2 0
9. Траоре Исмаэль 2 0
10. Манко Венсан 2 0
11. Бамба Абдулайе 2 0
12. Буфаль Софьян 2 0
13. Лаж Матиас 2 0
14. Капелле Пьеррик 1 0
15. Кабо Джимми 1 0
16. Сантамария Батист 1 0
17. Бернардони Поль 1 0
18. Эбосс Энсо 1 0
19. Эль-Мелали Фарид 1 0
20. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 7.69% (2) 26.92% (7) 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 23.08% (6)
 Анже 17.24% (5) 27.59% (8) 13.79% (4) 20.69% (6) 0 20.69% (6)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо
Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль
Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ
Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже

Последние игры между собой

Ницца: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Анже: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Анже 0:3 Ницца Лига 1 Анже 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Анже Лига 1 Анже 3:0 Ницца Лига 1
Ницца 0:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Анже Лига 1 Ницца 0:2 Анже Лига 1 Анже 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Ницца Лига 1 Анже 3:1 Ницца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 24 16 6 2 42 - 15 54
2. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
3. ПСЖ Заявка 24 16 3 5 55 - 14 51
4. Монако Заявка 24 15 3 6 50 - 35 48
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже Заявка 24 10 4 10 29 - 37 34
9. Марсель Заявка 22 9 6 7 29 - 26 33
10. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
11. Монпелье Заявка 24 9 5 10 39 - 44 32
12. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
13. Ницца Заявка 23 8 5 10 27 - 31 29
14. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
15. Сент-Этьен Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 24 3 10 11 22 - 39 19
19. Ним Заявка 23 4 3 16 20 - 51 15
20. Дижон Заявка 24 2 9 13 17 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
13. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
6. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
10. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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  • До матча
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Прогнозы 142
Ницца 46.5% (66)
X 41.5% (59)
Анже 12% (17)
0
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
Оба клуба переживают довольно непростое время. Но если у "Анже" это было связано с проигрышами именитым... Ещё
Иван Кершнер #
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1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ницца 3:0 Анже онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 3:0 Анже

Исход игры
Ницца
46.5% (66)
Ничья
41.5% (59)
Анже
12% (17)
Тотал 2.5
Больше
28.37% (40)
Меньше
71.63% (101)
Обе команды забьют
Да
65.25% (92)
Нет
34.75% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (52)
1:0 Ницца
19.7% (28)
2:1 Ницца
19% (27)
1:2 Анже
6.3% (9)
2:0 Ницца
5.6% (8)
0:1 Анже
4.9% (7)
0:0 Ничья
4.2% (6)
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