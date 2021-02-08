Второй тайм

95' Гуйри Амин из команды Ницца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Ницца заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Анже имеет хороший шанс забить.

93' Ницца имеет хороший шанс забить.

92' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Ницца

90' Думбия Сулейман не смог попасть в створ ударом издали

90' О, нет. Из многообещающей позиции Лаж Матиас из команды Анже наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

89' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

89' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Хорошую попытку сделал Лаж Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Плохо сыграл Камара Ассан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

86' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Капелле Пьеррик из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Г О О О О Л - Гуйри Амин изменил счет на табло!

82' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Лаж Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Лаж Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' О, нет. Из многообещающей позиции Томас Ромен из команды Анже наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

80' Ндой Дан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Мангани Томас из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

78' Удар от ворот произведет Анже

78' Отличный пас сделал Тодибо Жан-Клер из команды Ницца . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

77' Удар от ворот произведет Ницца

76' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Удар от ворот произведет Ницца

71' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

70' Отличные скиллы показывает Камара Ассан , обводя своих соперников

70' Игра в одни ворота сейчас. Ницца доминирует и владеет мячом

69' Анже имеет хороший шанс забить.

67' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Ницца имеет хороший шанс забить.

66' Удар от ворот произведет Ницца

64' О, нет. Из многообещающей позиции Капелле Пьеррик из команды Анже наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

64' О, нет. Из многообещающей позиции Томас Ромен из команды Анже наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

63' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Анже

61' Как он промахнулся? Маолида Мизиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

61' Отличные скиллы показывает Лопеш Рони , обводя своих соперников

60' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

60' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Лопеш Рони из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

58' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Ницца имеет хороший шанс забить.

56' Анже имеет хороший шанс забить.

56' Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян , обводя своих соперников

55' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

55' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

55' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Маолида Мизиан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

54' Камара Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Тодибо Жан-Клер из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

51' Буфаль Софьян из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

51' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Думбия Сулейман из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Лопеш Рони получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Лопеш Рони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Кабо Джимми из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.