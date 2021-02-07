Нант
0:2
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Лилль
0:1
9' ГолДэвид Джонатан
29' Желтая карточкаКоко Маркус
31' Желтая карточкаКоршья Себастьен
32' Желтая карточкаЛуза Имран
0:2
83' ГолДэвид Джонатан
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Аппиа ДеннисПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
22 Ндилю БриджНападающий
-
32 Бамба КадерНападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
-
Главный тренер: Доменек Раймон
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
33 Rocco Ascone
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
9'
0:1
29'
31'
32'
83'
0:2
88'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.21
|2.
|Луза Имран
|4 (3)
|0.17
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.13
|4.
|Бамба Кадер
|2
|0.08
|5.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.08
|6.
|Эмон Рено
|2
|0.08
|7.
|Жиротто Андрей
|1
|0.04
|8.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|9.
|Паллуа Николя
|1
|0.04
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.04
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|14.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|15.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|9 (2)
|0.38
|2.
|Язиджи Юсуф
|7
|0.29
|3.
|Дэвид Джонатан
|7
|0.29
|4.
|Бамба Джонатан
|6
|0.25
|5.
|Иконе Жонатан
|3 (1)
|0.13
|6.
|Араужо Луис
|3
|0.13
|7.
|Веа Тимоти
|3
|0.13
|8.
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|9.
|Челик Зеки
|1
|0.04
|10.
|Фонте Жозе
|1
|0.04
|11.
|Шека
|0
|0
|12.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|13.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|6
|1
|2.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Коко Маркус
|5
|0
|5.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|6.
|Луза Имран
|3
|1
|7.
|Траоре Шарль
|4
|0
|8.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|9.
|Блас Людовик
|3
|0
|10.
|Аппиа Деннис
|2
|0
|11.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|12.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|13.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|14.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|15.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|16.
|Эмон Рено
|1
|0
|17.
|Лафон Альбан
|1
|0
|18.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|19.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|5
|0
|2.
|Шека
|5
|0
|3.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|4.
|Фонте Жозе
|4
|0
|5.
|Челик Зеки
|4
|0
|6.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|7.
|Араужо Луис
|3
|0
|8.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|9.
|Саншеш Ренату
|2
|0
|10.
|Джало Тьягу
|2
|0
|11.
|Ботман Свен
|2
|0
|12.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|13.
|Пье Жереми
|1
|0
|14.
|Меньян Майк
|1
|0
|15.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|16.
|Веа Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|36.36% (8)
|Лилль
|4.88% (2)
|21.95% (9)
|12.2% (5)
|24.39% (10)
|14.63% (6)
|21.95% (9)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +2 =8 -10Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс
Лилль Последние 20 матчей: +12 =5 -3Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс
Последние игры между собой
Нант: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Лилль: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Лилль 2:1 Нант Лига 1 Нант 2:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Нант Лига 1 Лилль 3:0 Нант Лига 1 Лилль 1:0 Нант Кубок Нант 0:0 Лилль Лига 1 Нант 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Нант Кубок лиги Лилль 2:0 Нант Лига 1 Лилль 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Нант Кубок Нант 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Нант Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|42 - 15
|54
|2.
|Лион
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|50 - 20
|52
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|55 - 14
|51
|4.
|Монако
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|50 - 35
|48
|5.
|Ренн
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 24
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|34 - 33
|36
|7.
|Метц
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 22
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 37
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|29 - 26
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|39 - 44
|32
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|13.
|Ницца
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 31
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|30 - 32
|28
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 36
|26
|16.
|Страсбург
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 39
|25
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|22 - 39
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|20 - 51
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|17 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|13.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|10.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 22
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нант 0:2 Лилль
Исход игры
Нант
7.5% (11)
Ничья
8.2% (12)
Лилль
84.4% (124)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (68)
Меньше
52.78% (76)
Обе команды забьют
Да
52.08% (75)
Нет
47.92% (69)
Популярный счёт
1:2 Лилль
32.7% (48)
0:1 Лилль
27.2% (40)
0:2 Лилль
16.3% (24)
1:1 Ничья
6.8% (10)
2:1 Нант
5.4% (8)
1:3 Лилль
3.4% (5)
0:3 Лилль
2% (3)
1:0 Нант
1.4% (2)
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