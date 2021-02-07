Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Матч возобновлен

48' Команда Лилль играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Выглядело как неплохой момент. Бамба Джонатан из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

47' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Нант

41' Челик Зеки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Нант

39' Андре Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали

38' Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Луза Имран получил желтую карточку от судьи

31' Коршья Себастьен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Мандава Рейнилду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Коко Маркус получил желтую карточку от судьи

29' Удар от ворот произведет Нант

28' Бамба Джонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

27' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Нант

26' Араужо Луис не смог попасть в створ ударом издали

25' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ох, нехорошо это выглядит. Фабио да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Лилль

20' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Нант

17' Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Лилль

9' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает!

9' Плохо сыграл Жиротто Андрей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Нант

7' Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

6' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Андре Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Ох, нехорошо это выглядит. Саймон Мозес получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лилль начинает с центра поля