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  2. Матчи
  3. Франция
Нант
0:2
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
0:1
9' Гол
Дэвид Джонатан
29' Желтая карточка
Коко Маркус
31' Желтая карточка
Коршья Себастьен
32' Желтая карточка
Луза Имран
0:2
83' Гол
Дэвид Джонатан
90'+4
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
14
Траоре
Шарль
24
Коршья
Себастьен
10
Блас
Людовик
5
Чиривелла
Педро
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
Нант
4-5-1
Лилль
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Дэвид Джонатан
26'
Коко Маркус
Фабио да Сильва
 
29'
Коко Маркус
 
31'
Коршья Себастьен
 
32'
Луза Имран
 
46'
 
Брадарич Домагой
Мандава Рейнилду
70'
 
Саншеш Ренату
Иконе Жонатан
79'
 
Веа Тимоти
Араужо Луис
83'
0:2
Дэвид Джонатан
(Саншеш Ренату)
84'
Эмон Рено
Блас Людовик
 
88'
 
Шека
Сумаре Бубакари
88'
 
Лихаджи Исаак
Бамба Джонатан
89'
Туре Абдулайе
Луза Имран
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.21
2. Луза Имран 4 (3) 0.17
3. Коло-Муани Рандаль 3 0.13
4. Бамба Кадер 2 0.08
5. Саймон Мозес 2 (1) 0.08
6. Эмон Рено 2 0.08
7. Жиротто Андрей 1 0.04
8. Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
9. Паллуа Николя 1 0.04
10. Траоре Шарль 1 0.04
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Фабио да Сильва 0 0
14. Коршья Себастьен 0 0
15. Чиривелла Педро 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.38
2. Язиджи Юсуф 7 0.29
3. Дэвид Джонатан 7 0.29
4. Бамба Джонатан 6 0.25
5. Иконе Жонатан 3 (1) 0.13
6. Араужо Луис 3 0.13
7. Веа Тимоти 3 0.13
8. Саншеш Ренату 1 0.04
9. Челик Зеки 1 0.04
10. Фонте Жозе 1 0.04
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 6 1
2. Фабио да Сильва 4 1
3. Абейд Мехди 5 0
4. Коко Маркус 5 0
5. Жиротто Андрей 3 1
6. Луза Имран 3 1
7. Траоре Шарль 4 0
8. Коршья Себастьен 3 0
9. Блас Людовик 3 0
10. Аппиа Деннис 2 0
11. Туре Абдулайе 2 0
12. Чиривелла Педро 2 0
13. Коло-Муани Рандаль 2 0
14. Кулибали Калифа 1 0
15. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
16. Эмон Рено 1 0
17. Лафон Альбан 1 0
18. Ндилю Бридж 1 0
19. Бамба Кадер 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 5 0
2. Шека 5 0
3. Йилмаз Бурак 4 0
4. Фонте Жозе 4 0
5. Челик Зеки 4 0
6. Брадарич Домагой 4 0
7. Араужо Луис 3 0
8. Мандава Рейнилду 1 1
9. Саншеш Ренату 2 0
10. Джало Тьягу 2 0
11. Ботман Свен 2 0
12. Сумаоро Адама 1 0
13. Пье Жереми 1 0
14. Меньян Майк 1 0
15. Сумаре Бубакари 1 0
16. Веа Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 4.55% (1) 27.27% (6) 13.64% (3) 4.55% (1) 13.64% (3) 36.36% (8)
 Лилль 4.88% (2) 21.95% (9) 12.2% (5) 24.39% (10) 14.63% (6) 21.95% (9)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс
Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант
Лилль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс
Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик

Последние игры между собой

Нант: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Лилль: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Лилль 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Нант Лига 1 Нант 2:3 Лилль Лига 1
Лилль 2:1 Нант Лига 1 Нант 2:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Нант Лига 1 Лилль 3:0 Нант Лига 1 Лилль 1:0 Нант Кубок Нант 0:0 Лилль Лига 1 Нант 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Нант Кубок лиги Лилль 2:0 Нант Лига 1 Лилль 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Нант Кубок Нант 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Нант Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 24 16 6 2 42 - 15 54
2. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 24 15 3 6 50 - 35 48
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже Заявка 24 10 4 10 29 - 37 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
11. Монпелье Заявка 24 9 5 10 39 - 44 32
12. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
13. Ницца Заявка 23 8 5 10 27 - 31 29
14. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
15. Сент-Этьен Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 24 3 10 11 22 - 39 19
19. Ним Заявка 23 4 3 16 20 - 51 15
20. Дижон Заявка 24 2 9 13 17 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
13. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
4. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
5. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
6. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
10. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Нант: 30%, Лилль: 70%.
  • 48'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Выглядело как неплохой момент. Бамба Джонатан из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 47'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Коко Маркус наказан за толчок Бамба Джонатан
  • 46'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Нант: 30%, Лилль: 70%.
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Араужо Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 44'
    Лилль контролирует мяч.
  • 44'
    Нант контролирует мяч.
  • 43'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 43'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сумаре Бубакари
  • 41'
    Нант контролирует мяч.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 41'
    Челик Зеки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 40'
    Араужо Луис из команды Лилль находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 40'
    Контроль мяча: Нант: 31%, Лилль: 69%.
  • 40'
    Лилль контролирует мяч.
  • 40'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 39'
    Андре Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
  • 38'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 38'
    Челик Зеки из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Нант контролирует мяч.
  • 36'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Лилль контролирует мяч.
  • 35'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Нант: 31%, Лилль: 69%.
  • 34'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Дэвид Джонатан наказан за толчок Луза Имран
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Ботман Свен из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
  • Желтая карточка
    32'
    Луза Имран получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    32'
    Безумный фол. Луза Имран грубо играет против соперника. Пострадал Андре Бенжамин
  • Желтая карточка
    31'
    Коршья Себастьен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Коршья Себастьен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 31'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Нант: 32%, Лилль: 68%.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Мандава Рейнилду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    29'
    Коко Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    29'
    Безумный фол. Коко Маркус грубо играет против соперника. Пострадал Мандава Рейнилду
  • 29'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 28'
    Бамба Джонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Нант контролирует мяч.
  • 26'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Фабио да Сильва получил травму и заменен. Коко Маркус выходит на поле.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 26'
    Араужо Луис не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Контроль мяча: Нант: 28%, Лилль: 72%.
  • 25'
    Лилль контролирует мяч.
  • 25'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    24'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фабио да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 23'
    Нант контролирует мяч.
  • 23'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лилль контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 22'
    Траоре Шарль из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 21'
    Чиривелла Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Нант контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Нант: 23%, Лилль: 77%.
  • 20'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 17'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    17'
    Луза Имран из команды Нант вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Араужо Луис не пострадал и надо продолжать игру!
  • 16'
    Лилль контролирует мяч.
  • 16'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Лилль контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Нант: 29%, Лилль: 71%.
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 13'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Лилль контролирует мяч.
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 23%, Лилль: 77%.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает!
  • 9'
    Плохо сыграл Жиротто Андрей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 9'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Иконе Жонатан
  • 8'
    Лилль контролирует мяч.
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 7'
    Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Лилль контролирует мяч.
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Лилль контролирует мяч.
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 17%, Лилль: 83%.
  • 5'
    Араужо Луис из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Сумаре Бубакари из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    5'
    Араужо Луис из команды Лилль подал угловой справа.
  • 5'
    Челик Зеки из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 4'
    Араужо Луис из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 4'
    Лилль контролирует мяч.
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья свистит. Фабио да Сильва атаковал сзади соперника. Это Бамба Джонатан заработал своей команде штрафной
  • 3'
    Лилль контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    3'
    Саймон Мозес возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    3'
    Андре Бенжамин возвращается на поле.
  • 2'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    2'
    Ох, нехорошо это выглядит. Андре Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Ох, нехорошо это выглядит. Саймон Мозес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    1'
    Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    1'
    Саймон Мозес наказан за толчок Андре Бенжамин
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Нант 7.5% (11)
X 8.2% (12)
Лилль 84.4% (124)
0
выиграет Лилль
Уже трудно говорить про то, что "Лилль" идёт в главных претендентах на чемпионство случайно. Клуб... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 7.80 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 4.45 3.45 1.79
Бонус: 5 000 ₽ 62.00 8.00 1.10
  29.45 6.22 1.18

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.05 6.05 1.10 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.42 1.28 3.64 1.19 4.45 1.05 8.00 1.03 8.40
8.10 1.06 6.00 1.13 1.60 2.33 1.12 6.10 1.80 2.08 1.07 8.40 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.02 16.00 1.02 16.50 0.00 23.00
8.34 1.10 1.41 3.02 1.22 4.45 1.36 3.29 1.24 4.30 1.42 2.96 1.41 3.03 1.51 2.65 1.22 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.56 1.51 1.67 2.20 1.31 3.45 1.08 7.90 1.06 9.30
1.62 2.30 1.80 2.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
2.52 1.56 2.07 1.81 1.60 2.42 1.39 3.11 1.19 5.04 1.45 2.86 1.16 5.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
2.15 1.65 1.50 2.48 1.16 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
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Прогнозы на матч Нант 0:2 Лилль

Исход игры
Нант
7.5% (11)
Ничья
8.2% (12)
Лилль
84.4% (124)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (68)
Меньше
52.78% (76)
Обе команды забьют
Да
52.08% (75)
Нет
47.92% (69)
Популярный счёт
1:2 Лилль
32.7% (48)
0:1 Лилль
27.2% (40)
0:2 Лилль
16.3% (24)
1:1 Ничья
6.8% (10)
2:1 Нант
5.4% (8)
1:3 Лилль
3.4% (5)
0:3 Лилль
2% (3)
1:0 Нант
1.4% (2)
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