Сент-Этьен
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Жоффруа Гишар
Метц
1:0
14' Гол в свои воротаКуяте Кики
26' Желтая карточкаМаига Хабиб
30
Мулен
Жесси
20
Буанга
Денис
19
Неу
Иван
21
Амума
Ромен
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Норден АрноНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
1:0
26'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|4
|0.17
|2.
|Буанга Денис
|3 (2)
|0.13
|3.
|Камара Махди
|3
|0.13
|4.
|Норден Арно
|2
|0.08
|5.
|Аушиш Адиль
|2
|0.08
|6.
|Аби Шарль
|2
|0.08
|7.
|Дебюши Матьё
|1
|0.04
|8.
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|9.
|Неу Иван
|1
|0.04
|10.
|Масон Иван
|1
|0.04
|11.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.04
|12.
|Будебуз Ряд
|0
|0
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.25
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.21
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.17
|4.
|Нгетт Опа
|3
|0.13
|5.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0.08
|6.
|Сарр Пап
|2
|0.08
|7.
|Маига Хабиб
|1
|0.04
|8.
|Гуйе Ламин
|1
|0.04
|9.
|Бойе Джон
|1
|0.04
|10.
|Вагнер да Силва
|1 (1)
|0.04
|11.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.04
|12.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|13.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|14.
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|6
|0
|2.
|Гурна-Дуат Лукас
|5
|0
|3.
|Хазри Вахби
|3
|1
|4.
|Амума Ромен
|4
|0
|5.
|Буанга Денис
|4
|0
|6.
|Мукуди Ароль
|4
|0
|7.
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|8.
|Камара Махди
|3
|0
|9.
|Дебюши Матьё
|2
|0
|10.
|Будебуз Ряд
|2
|0
|11.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|12.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|13.
|Масон Иван
|2
|0
|14.
|Мулен Жесси
|1
|0
|15.
|Трауко Мигель
|1
|0
|16.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0
|17.
|Норден Арно
|1
|0
|18.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|19.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|20.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|21.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|22.
|Baptiste Gabard
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|7
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|5
|0
|3.
|Бойе Джон
|3
|1
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|5.
|Булая Фарид
|4
|0
|6.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|7.
|Пажо Венсан
|3
|0
|8.
|Делен Тома
|3
|0
|9.
|Куяте Кики
|3
|0
|10.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|11.
|Укидья Александр
|2
|0
|12.
|Вагнер да Силва
|2
|0
|13.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|14.
|Сарр Пап
|2
|0
|15.
|Бронн Дилан
|2
|0
|16.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0
|17.
|Эмброуз Тьерри
|1
|0
|18.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|19.
|Гуйе Ламин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|Метц
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +3 =7 -10Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен
Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн
Метц Последние 20 матчей: +9 =8 -3Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Метц: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|50 - 20
|52
|2.
|Лилль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 15
|51
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|53 - 14
|48
|4.
|Монако
|2:1 Заявка
|24
|15
|3
|6
|48 - 33
|48
|5.
|Ренн
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 24
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|34 - 33
|36
|7.
|Метц
|0:1 Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 22
|35
|8.
|Анже
|0:2 Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 36
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|11.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|12.
|Ницца
|2:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|13.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|24
|8
|5
|11
|35 - 43
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|30 - 32
|28
|15.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 36
|26
|16.
|Страсбург
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 39
|25
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|22 - 37
|19
|19.
|Дижон
|1:0 Заявка
|24
|3
|9
|12
|16 - 32
|18
|20.
|Ним
|1:2 Заявка
|23
|4
|3
|16
|18 - 49
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|2:1 Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|0:2 Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|13.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|13
|4
|1
|8
|20 - 26
|13
|16.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 17
|12
|17.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|18.
|Ницца
|2:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 22
|11
|19.
|Дижон
|1:0 Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|1:2 Заявка
|11
|1
|1
|9
|10 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|3.
|Монако
|2:1 Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 18
|21
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|7.
|Ницца
|2:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 22
|18
|10.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|11.
|Метц
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 22
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Дижон
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|17.
|Ним
|1:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Метц
Исход игры
Сент-Этьен
50% (71)
Ничья
31.7% (45)
Метц
18.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (47)
Меньше
66.43% (93)
Обе команды забьют
Да
62.14% (87)
Нет
37.86% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (40)
1:0 Сент-Этьен
25.4% (36)
2:1 Сент-Этьен
19.7% (28)
0:1 Метц
8.5% (12)
1:2 Метц
8.5% (12)
2:0 Сент-Этьен
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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