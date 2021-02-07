  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Сент-Этьен
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Метц
0'
1:0
14' Гол в свои ворота
Куяте Кики
26' Желтая карточка
Маига Хабиб
32'
30
Мулен
Жесси
5
Колодзейчак
Тимоти
2
Мукуди
Ароль
6
Сиссе
Папе
Абу
33
Гурна-Дуат
Лукас
20
Буанга
Денис
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
22
Монне-Паке
Кевин
21
Амума
Ромен
14
Модест
Антони
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
3
Юдоль
Матьё
10
Булая
Фарид
9
Эмброуз
Тьерри
27
Вагнер
да
Силва
Сент-Этьен
4-4-2
Метц
3-4-1-2

Ход матча

14'
Куяте Кики
1:0
26'
 
Маига Хабиб

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 4 0.17
2. Буанга Денис 3 (2) 0.13
3. Камара Махди 3 0.13
4. Норден Арно 2 0.08
5. Аушиш Адиль 2 0.08
6. Аби Шарль 2 0.08
7. Дебюши Матьё 1 0.04
8. Мукуди Ароль 1 0.04
9. Неу Иван 1 0.04
10. Масон Иван 1 0.04
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.04
12. Будебуз Ряд 0 0
13. Трауко Мигель 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.25
2. Булая Фарид 5 0.21
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.17
4. Нгетт Опа 3 0.13
5. Яд Папа Ндиага 2 0.08
6. Сарр Пап 2 0.08
7. Маига Хабиб 1 0.04
8. Гуйе Ламин 1 0.04
9. Бойе Джон 1 0.04
10. Вагнер да Силва 1 (1) 0.04
11. Бронн Дилан 1 (1) 0.04
12. Юдоль Матьё 0 0
13. Ангбан Викторьен 0 0
14. Делен Тома 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Гурна-Дуат Лукас 5 0
3. Хазри Вахби 3 1
4. Амума Ромен 4 0
5. Буанга Денис 4 0
6. Мукуди Ароль 4 0
7. Колодзейчак Тимоти 2 1
8. Камара Махди 3 0
9. Дебюши Матьё 2 0
10. Будебуз Ряд 2 0
11. Рецос Панайотис 2 0
12. Муэффек Аймен 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Сиссе Папе Абу 1 0
17. Норден Арно 1 0
18. Юссуф Зейду 1 0
19. Аушиш Адиль 1 0
20. Фофана Уэсли 1 0
21. Сидибе Абдулайе 1 0
22. Baptiste Gabard 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 7 0
2. Сентонз Фабьен 5 0
3. Бойе Джон 3 1
4. Лейя-Исека Аарон 4 0
5. Булая Фарид 4 0
6. Ангбан Викторьен 4 0
7. Пажо Венсан 3 0
8. Делен Тома 3 0
9. Куяте Кики 3 0
10. Юдоль Матьё 1 1
11. Укидья Александр 2 0
12. Вагнер да Силва 2 0
13. Фофана Мамаду 2 0
14. Сарр Пап 2 0
15. Бронн Дилан 2 0
16. Яд Папа Ндиага 2 0
17. Эмброуз Тьерри 1 0
18. Мазиз Юссеф 1 0
19. Гуйе Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 9.52% (2)
 Метц 7.41% (2) 11.11% (3) 22.22% (6) 11.11% (3) 18.52% (5) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен
Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн
Метц Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц
Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Метц: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Метц 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Метц 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Метц Лига 1 Метц 3:0 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 3:1 Метц Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Метц Лига 1 Метц 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Метц 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
2. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако 2:1 Заявка 24 15 3 6 48 - 33 48
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц 0:1 Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже 0:2 Заявка 24 10 4 10 29 - 36 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
11. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
12. Ницца 2:0 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
13. Монпелье 0:1 Заявка 24 8 5 11 35 - 43 29
14. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
15. Сент-Этьен 1:0 Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Дижон 1:0 Заявка 24 3 9 12 16 - 32 18
20. Ним 1:2 Заявка 23 4 3 16 18 - 49 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако 2:1 Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц 0:1 Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже 0:2 Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
13. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Сент-Этьен 1:0 Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
15. Монпелье 0:1 Заявка 13 4 1 8 20 - 26 13
16. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
17. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
18. Ницца 2:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 22 11
19. Дижон 1:0 Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним 1:2 Заявка 11 1 1 9 10 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. Монако 2:1 Заявка 12 7 0 5 20 - 18 21
4. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
5. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
6. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
7. Ницца 2:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже 0:2 Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
10. Монпелье 0:1 Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
11. Метц 0:1 Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен 1:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Дижон 1:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
17. Ним 1:2 Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 32'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Мукуди Ароль делает длинную передачу вперед
  • 30'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 48%, Метц: 52%.
  • 29'
    Метц пытается что-то создать.
  • 29'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 27'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Люка Гурна-Дуат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    26'
    Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    26'
    Безумный фол. Маига Хабиб грубо играет против соперника. Пострадал Люка Гурна-Дуат
  • 25'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 59%, Метц: 41%.
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 23'
    Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали
  • 23'
    Пап Матар Сарр из команды Метц навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 23'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Юдоль Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Плохо сыграл Колодзейчак Тимоти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 22'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Метц пытается что-то создать.
  • 21'
    Метц контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 57%, Метц: 43%.
  • 20'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 18'
    Мукуди Ароль делает скидку к воротам
  • Угловой
    18'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
  • 17'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
  • 17'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 17'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 57%, Метц: 43%.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Куяте Кики уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 14'
    После штрафного удара,который нанес Амума Ромен мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • 13'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    13'
    Маига Хабиб из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Камара Махди заработал фол
  • 13'
    Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 12'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья свистит. Бронн Дилан атаковал сзади соперника. Это Камара Махди заработал своей команде штрафной
  • 11'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Метц контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 50%, Метц: 50%.
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 9'
    Мукуди Ароль из команды Сент-Этьен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    9'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
  • 8'
    Камара Махди нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Неу Иван из команды Сент-Этьен увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 8'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 8'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
  • 7'
    [player1] предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    7'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
  • 6'
    Амума Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
  • 6'
    Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
  • 6'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 50%, Метц: 50%.
  • 5'
    Метц контролирует мяч.
  • 4'
    Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Куяте Кики делает длинную передачу вперед
  • 3'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Пап Матар Сарр из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Метц контролирует мяч.
  • 2'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Отличный пас сделал Амума Ромен из команды Сент-Этьен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 1'
    Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Юдоль Матьё делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Сент-Этьен 50% (71)
X 31.7% (45)
Метц 18.3% (26)
0
матч окончится ничьей
Хозяева поля не радуют своих болельщиков, ведя в этом году борьбу за выживание. Гости же -типичный середняк... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.5 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Метц
2.38
4.81
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.15 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.18 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.50 8.50
  2.34 3.16 3.37

Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.25 1.09 2.90 1.39 2.24 1.65 1.71 2.26 1.33 3.30 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.60
8.90 1.04 7.00 1.08 5.55 1.14 4.20 1.22 1.94 1.92 2.22 1.65 1.65 2.22 1.38 3.00 1.15 5.30 1.11 6.50 1.03 12.00 1.02 13.00 0.00 22.00
3.18 1.39 2.68 1.50 2.28 1.67 1.90 1.98 1.68 2.26 1.51 2.67 1.25 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.68 1.47 1.75 2.08 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
1.69 2.17 1.90 1.90 1.27 3.70 1.15 5.30 1.02 13.00 1.01 15.00
2.69 1.50 2.20 1.71 1.71 2.22 1.45 2.85 1.35 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.30 1.62 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50
2.31 1.57 1.57 2.35 1.21 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.35
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Сент-Этьен 1:0 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Метц

Исход игры
Сент-Этьен
50% (71)
Ничья
31.7% (45)
Метц
18.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (47)
Меньше
66.43% (93)
Обе команды забьют
Да
62.14% (87)
Нет
37.86% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (40)
1:0 Сент-Этьен
25.4% (36)
2:1 Сент-Этьен
19.7% (28)
0:1 Метц
8.5% (12)
1:2 Метц
8.5% (12)
2:0 Сент-Этьен
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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