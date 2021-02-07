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Марсель
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
26
Товен
Флорьян
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
16
Рико
Серхио
24
Флоренци
Алессандро
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
20
Кюрзава
Левен
27
Гуэйе
Идрисса
8
Паредес
Леандро
6
Верратти
Марко
11
Ди
Мария
Анхель
9
Икарди
Мауро
7
Мбаппе
Килиан
Марсель
4-3-3
ПСЖ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 7 0.33
2. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.19
3. Пайе Димитри 3 0.14
4. Жермен Валер 3 0.14
5. Сансон Морган 2 0.1
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.1
7. Радоньич Неманья 2 0.1
8. Ронжье Валентин 1 0.05
9. Милик Аркадиуш 1 0.05
10. Амави Жордан 1 0.05
11. Гуйе Пап 1 0.05
12. Балерди Леонардо 1 0.05
13. Альваро Гонсалес II 0 0
14. Сакаи Хироки 0 0
15. Хауи Саиф-Эдин 0 0
16. Камара Бубакар 0 0
17. Кюизанс Микаэль 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 15 (4) 0.65
2. Кин Мойзе 9 0.39
3. Неймар 6 (3) 0.26
4. Ди Мария Анхель 4 0.17
5. Сарабия Пабло 4 0.17
6. Икарди Мауро 4 0.17
7. Дракслер Юлиан 2 0.09
8. Гуэйе Идрисса 2 0.09
9. Флоренци Алессандро 2 0.09
10. Дагба Колин 1 0.04
11. Кюрзава Левен 1 0.04
12. Эррера Андер 1 0.04
13. Маркиньос Маркос 1 0.04
14. Пембеле Тимоте 1 0.04
15. Рафинья Алькантара 0 0
16. Баккер Митчел 0 0
17. Верратти Марко 0 0
18. Паредес Леандро 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 7 0
2. Гуйе Пап 5 1
3. Сакаи Хироки 5 0
4. Ронжье Валентин 5 0
5. Чалета-Цар Дуе 5 0
6. Амави Жордан 3 1
7. Хауи Саиф-Эдин 4 0
8. Балерди Леонардо 4 0
9. Пайе Димитри 2 1
10. Бенедетто Дарио 2 1
11. Камара Бубакар 3 0
12. Кюизанс Микаэль 3 0
13. Нагатомо Юто 2 0
14. Стротман Кевин 2 0
15. Товен Флорьян 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 4 1
2. Паредес Леандро 3 1
3. Диалло Абду 1 2
4. Верратти Марко 4 0
5. Кимпембе Преснел 4 0
6. Кюрзава Левен 2 1
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Дагба Колин 3 0
9. Бернат Хуан 2 0
10. Данилу Перейра 2 0
11. Керер Тило 2 0
12. Кин Мойзе 2 0
13. Сарабия Пабло 1 0
14. Ди Мария Анхель 1 0
15. Гуэйе Идрисса 1 0
16. Рафинья Алькантара 1 0
17. Флоренци Алессандро 1 0
18. Эррера Андер 1 0
19. Маркиньос Маркос 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 17.86% (5) 14.29% (4) 21.43% (6) 14.29% (4) 7.14% (2) 25% (7)
 ПСЖ 7.55% (4) 16.98% (9) 16.98% (9) 11.32% (6) 18.87% (10) 28.3% (15)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним
ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ
ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Марсель: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
ПСЖ: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
ПСЖ 2:1 Марсель Суперкубок ПСЖ 0:1 Марсель Лига 1 ПСЖ 4:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 3:1 Марсель Лига 1
Марсель 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Марсель Кубок ПСЖ 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1 Марсель 1:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:4 ПСЖ Кубок Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 24 16 6 2 42 - 15 54
2. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 24 15 3 6 50 - 35 48
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже Заявка 24 10 4 10 29 - 37 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
11. Монпелье Заявка 24 9 5 10 39 - 44 32
12. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
13. Ницца Заявка 23 8 5 10 27 - 31 29
14. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
15. Сент-Этьен Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 24 3 10 11 22 - 39 19
19. Ним Заявка 23 4 3 16 20 - 51 15
20. Дижон Заявка 24 2 9 13 17 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
13. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
4. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
5. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
6. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
10. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Приветствуем всех желающих на текстовой трансляции матча 24-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и "ПСЖ".
Прогнозы 144
Марсель 2.8% (4)
X 9.7% (14)
ПСЖ 87.5% (126)
0
выиграет ПСЖ
"Марсель" пока сотрясают лишь скандалы, в то время как "ПСЖ" отчаянно борется за то, чтобы обеспечить... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.55 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
ПСЖ
8.40
5.40
1.47
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.30 5.10 1.42
Бонус: 10 000 ₽ 6.60 5.00 1.44
Бонус: 5 000 ₽ 8.40 5.40 1.47
Бонус: 5 000 ₽ 7.30 4.70 1.44
  7.54 5.15 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.40 1.16 4.30 1.20 2.55 1.51 2.04 1.79 1.64 2.26 1.27 3.85 1.10 7.00
4.95 1.12 4.15 1.19 2.49 1.51 1.99 1.82 1.71 2.41 1.34 3.26 1.24 3.88 1.09 6.25 1.06 6.75 1.00 11.25
13.50 1.01 4.90 1.15 4.40 1.23 2.50 1.52 2.04 1.83 1.77 2.08 1.67 2.33 1.36 3.25 1.25 3.90 1.10 6.20 1.08 6.80 1.01 12.00 1.01 12.50
6.08 1.15 2.67 1.53 2.37 1.65 2.09 1.83 1.82 2.09 1.66 2.35 1.53 2.66 1.26 4.15 1.10 8.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.65 1.26 2.55 1.48 1.63 2.19 1.17 4.70
3.76 1.27 2.72 1.46 1.67 2.21 1.26 3.85 1.18 4.90
2.70 1.51 1.69 2.20 1.23 3.65
3.40 1.36 2.70 1.51 1.98 1.93 1.68 2.31 1.47 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.08 1.70 1.54 2.38 1.33 3.15
5.30 1.16 3.76 1.27 2.01 1.80 1.52 2.53 1.31 3.45
2.04 1.73 1.50 2.44 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.10
1.67 2.20
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
3.05 1.35
Где смотреть матч Марсель - ПСЖ онлайн

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Прогнозы на матч Марсель - ПСЖ

Исход игры
Марсель
2.8% (4)
Ничья
9.7% (14)
ПСЖ
87.5% (126)
Тотал 2.5
Больше
75.18% (106)
Меньше
24.82% (35)
Обе команды забьют
Да
82.98% (117)
Нет
17.02% (24)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
51.4% (74)
1:3 ПСЖ
15.3% (22)
0:2 ПСЖ
10.4% (15)
1:1 Ничья
7.6% (11)
0:1 ПСЖ
6.3% (9)
2:1 Марсель
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:3 ПСЖ
1.4% (2)
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