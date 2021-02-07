25
Нагатомо
Юто
22
Гуйе
Пап
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Суаре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nasser Larguet
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|7
|0.33
|2.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.19
|3.
|Пайе Димитри
|3
|0.14
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.14
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.1
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.1
|7.
|Радоньич Неманья
|2
|0.1
|8.
|Ронжье Валентин
|1
|0.05
|9.
|Милик Аркадиуш
|1
|0.05
|10.
|Амави Жордан
|1
|0.05
|11.
|Гуйе Пап
|1
|0.05
|12.
|Балерди Леонардо
|1
|0.05
|13.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|14.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|15.
|Хауи Саиф-Эдин
|0
|0
|16.
|Камара Бубакар
|0
|0
|17.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|15 (4)
|0.65
|2.
|Кин Мойзе
|9
|0.39
|3.
|Неймар
|6 (3)
|0.26
|4.
|Ди Мария Анхель
|4
|0.17
|5.
|Сарабия Пабло
|4
|0.17
|6.
|Икарди Мауро
|4
|0.17
|7.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.09
|8.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.09
|9.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.09
|10.
|Дагба Колин
|1
|0.04
|11.
|Кюрзава Левен
|1
|0.04
|12.
|Эррера Андер
|1
|0.04
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.04
|14.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|15.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|16.
|Баккер Митчел
|0
|0
|17.
|Верратти Марко
|0
|0
|18.
|Паредес Леандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|7
|0
|2.
|Гуйе Пап
|5
|1
|3.
|Сакаи Хироки
|5
|0
|4.
|Ронжье Валентин
|5
|0
|5.
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|6.
|Амави Жордан
|3
|1
|7.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|8.
|Балерди Леонардо
|4
|0
|9.
|Пайе Димитри
|2
|1
|10.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|11.
|Камара Бубакар
|3
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|13.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|14.
|Стротман Кевин
|2
|0
|15.
|Товен Флорьян
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|4
|1
|2.
|Паредес Леандро
|3
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|2
|4.
|Верратти Марко
|4
|0
|5.
|Кимпембе Преснел
|4
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|8.
|Дагба Колин
|3
|0
|9.
|Бернат Хуан
|2
|0
|10.
|Данилу Перейра
|2
|0
|11.
|Керер Тило
|2
|0
|12.
|Кин Мойзе
|2
|0
|13.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|14.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|15.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|16.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|17.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|18.
|Эррера Андер
|1
|0
|19.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|20.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|21.
|Баккер Митчел
|1
|0
|22.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|23.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|24.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|25% (7)
|ПСЖ
|7.55% (4)
|16.98% (9)
|16.98% (9)
|11.32% (6)
|18.87% (10)
|28.3% (15)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним
ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ
Последние игры между собой
Марсель: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
ПСЖ: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Марсель 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Марсель Кубок ПСЖ 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1 Марсель 1:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:4 ПСЖ Кубок Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|42 - 15
|54
|2.
|Лион
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|50 - 20
|52
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|53 - 14
|48
|4.
|Монако
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|50 - 35
|48
|5.
|Ренн
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 24
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|34 - 33
|36
|7.
|Метц
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 22
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 37
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|39 - 44
|32
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|13.
|Ницца
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 31
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|30 - 32
|28
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 36
|26
|16.
|Страсбург
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 39
|25
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|22 - 39
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|20 - 51
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|17 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|13.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|10.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 22
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Марсель - ПСЖ
Исход игры
Марсель
2.8% (4)
Ничья
9.7% (14)
ПСЖ
87.5% (126)
Тотал 2.5
Больше
75.18% (106)
Меньше
24.82% (35)
Обе команды забьют
Да
82.98% (117)
Нет
17.02% (24)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
51.4% (74)
1:3 ПСЖ
15.3% (22)
0:2 ПСЖ
10.4% (15)
1:1 Ничья
7.6% (11)
0:1 ПСЖ
6.3% (9)
2:1 Марсель
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:3 ПСЖ
1.4% (2)
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