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Марсель
 
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Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 7 0.33
2. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.19
3. Пайе Димитри 3 0.14
4. Жермен Валер 3 0.14
5. Сансон Морган 2 0.1
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.1
7. Радоньич Неманья 2 0.1
8. Ронжье Валентин 1 0.05
9. Милик Аркадиуш 1 0.05
10. Амави Жордан 1 0.05
11. Гуйе Пап 1 0.05
12. Балерди Леонардо 1 0.05
13. Альваро Гонсалес II 0 0
14. Сакаи Хироки 0 0
15. Хауи Саиф-Эдин 0 0
16. Камара Бубакар 0 0
17. Кюизанс Микаэль 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 15 (4) 0.65
2. Кин Мойзе 9 0.39
3. Неймар 6 (3) 0.26
4. Ди Мария Анхель 4 0.17
5. Сарабия Пабло 4 0.17
6. Икарди Мауро 4 0.17
7. Дракслер Юлиан 2 0.09
8. Гуэйе Идрисса 2 0.09
9. Флоренци Алессандро 2 0.09
10. Дагба Колин 1 0.04
11. Кюрзава Левен 1 0.04
12. Эррера Андер 1 0.04
13. Маркиньос Маркос 1 0.04
14. Пембеле Тимоте 1 0.04
15. Рафинья Алькантара 0 0
16. Баккер Митчел 0 0
17. Верратти Марко 0 0
18. Паредес Леандро 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 7 0
2. Гуйе Пап 5 1
3. Сакаи Хироки 5 0
4. Ронжье Валентин 5 0
5. Чалета-Цар Дуе 5 0
6. Амави Жордан 3 1
7. Хауи Саиф-Эдин 4 0
8. Балерди Леонардо 4 0
9. Пайе Димитри 2 1
10. Бенедетто Дарио 2 1
11. Камара Бубакар 3 0
12. Кюизанс Микаэль 3 0
13. Нагатомо Юто 2 0
14. Стротман Кевин 2 0
15. Товен Флорьян 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 4 1
2. Паредес Леандро 3 1
3. Диалло Абду 1 2
4. Верратти Марко 4 0
5. Кимпембе Преснел 4 0
6. Кюрзава Левен 2 1
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Дагба Колин 3 0
9. Бернат Хуан 2 0
10. Данилу Перейра 2 0
11. Керер Тило 2 0
12. Кин Мойзе 2 0
13. Сарабия Пабло 1 0
14. Ди Мария Анхель 1 0
15. Гуэйе Идрисса 1 0
16. Рафинья Алькантара 1 0
17. Флоренци Алессандро 1 0
18. Эррера Андер 1 0
19. Маркиньос Маркос 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 17.86% (5) 14.29% (4) 21.43% (6) 14.29% (4) 7.14% (2) 25% (7)
 ПСЖ 7.55% (4) 16.98% (9) 16.98% (9) 11.32% (6) 18.87% (10) 28.3% (15)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним
ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ
ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Марсель: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
ПСЖ: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
ПСЖ 2:1 Марсель Суперкубок ПСЖ 0:1 Марсель Лига 1 ПСЖ 4:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 3:1 Марсель Лига 1
Марсель 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Марсель Кубок ПСЖ 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1 Марсель 1:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:4 ПСЖ Кубок Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 23 15 6 2 40 - 15 51
2. Лион Заявка 23 14 7 2 47 - 20 49
3. ПСЖ Заявка 23 15 3 5 53 - 14 48
4. Монако Заявка 23 14 3 6 46 - 32 45
5. Ренн Заявка 22 10 7 5 31 - 24 37
6. Ланс Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Метц Заявка 23 9 8 6 28 - 21 35
8. Анже Заявка 23 10 4 9 29 - 34 34
9. Марсель Заявка 21 9 6 6 29 - 24 33
10. Бордо Заявка 23 9 5 9 26 - 27 32
11. Монпелье Заявка 23 8 5 10 35 - 42 29
12. Реймс Заявка 23 7 7 9 30 - 31 28
13. Брест Заявка 23 8 3 12 35 - 43 27
14. Ницца Заявка 22 7 5 10 24 - 31 26
15. Страсбург Заявка 23 7 4 12 32 - 36 25
16. Сент-Этьен Заявка 23 5 8 10 22 - 36 23
17. Лорьян Заявка 22 5 4 13 27 - 43 19
18. Нант Заявка 23 3 10 10 22 - 37 19
19. Ним Заявка 22 4 3 15 17 - 47 15
20. Дижон Заявка 23 2 9 12 15 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
3. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
4. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5. Брест Заявка 11 6 1 4 22 - 20 19
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11. Ланс Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
12. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13. Лорьян Заявка 11 4 1 6 17 - 21 13
14. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
15. Нант Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 5 4 10 - 17 11
18. Ницца Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 19 - 8 24
3. ПСЖ Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Монако Заявка 11 6 0 5 18 - 17 18
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
10. Метц Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
11. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
12. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Реймс Заявка 12 3 4 5 20 - 20 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Марсель 7.5% (3)
    X 25% (10)
    ПСЖ 67.5% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    ПСЖ
    8.80
    5.42
    1.43
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.40 5.20 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 8.80 5.30 1.43
    Бонус: 5 000 ₽ 7.70 5.20 1.38
      7.84 5.42 1.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.00 1.13 4.25 1.19 2.52 1.50 2.03 1.79 1.68 2.38 1.35 3.20 1.25 3.78 1.10 6.10 1.07 6.55 1.00 11.25
    13.50 1.01 5.10 1.15 4.20 1.19 2.50 1.49 2.10 1.78 1.86 2.02 1.69 2.28 1.33 3.15 1.25 3.75 1.10 5.80 1.09 6.50 1.01 11.00 1.01 11.00
    6.21 1.15 2.75 1.49 2.45 1.61 2.14 1.78 1.86 2.05 1.68 2.30 1.53 2.67 1.27 4.03 1.11 7.85
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.76 1.27 2.62 1.49 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.85
    2.55 1.47 1.67 2.20 1.23 3.75
    3.46 1.35 2.76 1.50 2.02 1.89 1.70 2.27 1.49 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.35 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32
    2.06 1.71 1.53 2.40 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.14
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    Где смотреть матч Марсель - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель - ПСЖ

    Исход игры
    Марсель
    7.5% (3)
    Ничья
    25% (10)
    ПСЖ
    67.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    42.5% (17)
    1:1 Ничья
    20% (8)
    1:3 ПСЖ
    10% (4)
    0:2 ПСЖ
    10% (4)
    2:1 Марсель
    7.5% (3)
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