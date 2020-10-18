Зульте-Варегем
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Регенбогстадион
Ройал Антверпен
1:0
7' ГолЖан-Люк Домпе
25
Бостин
Луи
19
Бруно
Джанни
21
Сек
Ибраима
15
Хори
Томаш
46
Бутез
Жан
26
Желен
Жереми
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бруно ДжанниПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Хори ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Нападающий
-
44 Банзен Эйке
-
-
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
-
22 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Леко Иван
Ход матча
7'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|2 (1)
|0.22
|2.
|Берахино Сейдо
|2
|0.22
|3.
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.22
|4.
|Воссен Йелле
|2
|0.22
|5.
|Говеа Омар
|1
|0.11
|6.
|Дешахт Оливье
|1
|0.11
|7.
|Сек Ибраима
|1
|0.11
|8.
|Опаре Даниэль
|0
|0
|9.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|10.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|3
|0.33
|2.
|Юклеред Симен
|2
|0.22
|3.
|Abdoulaye Seck II
|2
|0.22
|4.
|Рафаэлов Лиор
|2 (1)
|0.22
|5.
|Пиус Джуниор
|2
|0.22
|6.
|Геркенс Питер
|1
|0.11
|7.
|Миёши Коджи
|1
|0.11
|8.
|Арун Фарис
|0
|0
|9.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|10.
|Нсимба Брюни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|3
|0
|2.
|Говеа Омар
|2
|0
|3.
|Воссен Йелле
|1
|0
|4.
|Дешахт Оливье
|1
|0
|5.
|Марк Дамьен
|1
|0
|6.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|7.
|Опаре Даниэль
|1
|0
|8.
|Сек Ибраима
|1
|0
|9.
|Хамфриз Кэмерон
|1
|0
|10.
|Срарфи Бассем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батубинсика Дилан
|3
|1
|2.
|Арун Фарис
|2
|0
|3.
|Мбокани Дьёмерси
|2
|0
|4.
|Де Лат Ричи
|2
|0
|5.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|6.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|7.
|Геркенс Питер
|1
|0
|8.
|Миёши Коджи
|1
|0
|9.
|Бута
|1
|0
|10.
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зульте-Варегем
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|30% (3)
|10% (1)
|Ройал Антверпен
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: + = -АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа
Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Остенде 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Брюгге
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -Ройал Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен
Шарлеруа 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Ройал Антверпен: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|8
|6
|1
|1
|14 - 5
|19
|2.
|Брюгге
|9
|6
|1
|2
|22 - 6
|19
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|6
|0
|3
|22 - 20
|18
|4.
|Стандард
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|5.
|Серкль Брюгге
|9
|5
|0
|4
|16 - 12
|15
|6.
|АХ Лёвен
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Ройал Антверпен
|0:1
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|9.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|10.
|Остенде
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|11.
|Генк
|8
|2
|4
|2
|12 - 13
|10
|12.
|Зульте-Варегем
|1:0
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Гент
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|14.
|Эйпен
|8
|1
|5
|2
|8 - 12
|8
|15.
|Мехелен
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|16.
|Сент-Трюйден
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.10
|1.15
|4.20
|1.20
|2.42
|1.49
|2.08
|1.74
|2.02
|1.80
|1.78
|2.04
|1.55
|2.28
|1.33
|3.15
|1.25
|3.75
|1.10
|6.10
|1.09
|7.50
|1.02
|11.50
|12.75
|1.00
|13.50
|1.00
|5.15
|1.15
|4.30
|1.22
|2.58
|1.56
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.60
|2.28
|1.31
|3.20
|1.22
|3.74
|1.08
|6.15
|1.06
|6.75
|—
|—