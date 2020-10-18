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Зульте-Варегем
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Ройал Антверпен
0'
1:0
7' Гол
Жан-Люк Домпе
24'
25
Бостин
Луи
4
Опаре
Даниэль
2
Бьянда
Вильям
3
Дешахт
Оливье
27
Де
Бок
Лоренс
19
Бруно
Джанни
5
Марк
Дамьен
21
Сек
Ибраима
17
Жан-Люк
Домпе
9
Воссен
Йелле
15
Хори
Томаш
46
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
26
Желен
Жереми
21
Батубинсика
Дилан
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
18
Хонгла
Мартин
6
Юклеред
Симен
16
Геркенс
Питер
70
Мбокани
Дьёмерси
11
Рафаэлов
Лиор
Зульте-Варегем
4-4-2
Ройал Антверпен
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 2 (1) 0.22
2. Берахино Сейдо 2 0.22
3. Жан-Люк Домпе 2 0.22
4. Воссен Йелле 2 0.22
5. Говеа Омар 1 0.11
6. Дешахт Оливье 1 0.11
7. Сек Ибраима 1 0.11
8. Опаре Даниэль 0 0
9. Срарфи Бассем 0 0
10. Сиссако Абдулайе 0 0
Ройал Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 3 0.33
2. Юклеред Симен 2 0.22
3. Abdoulaye Seck II 2 0.22
4. Рафаэлов Лиор 2 (1) 0.22
5. Пиус Джуниор 2 0.22
6. Геркенс Питер 1 0.11
7. Миёши Коджи 1 0.11
8. Арун Фарис 0 0
9. Ламкель Зе Дидье 0 0
10. Нсимба Брюни 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 3 0
2. Говеа Омар 2 0
3. Воссен Йелле 1 0
4. Дешахт Оливье 1 0
5. Марк Дамьен 1 0
6. Берахино Сейдо 1 0
7. Опаре Даниэль 1 0
8. Сек Ибраима 1 0
9. Хамфриз Кэмерон 1 0
10. Срарфи Бассем 1 0
Ройал Антверпен
# Игрок      
1. Батубинсика Дилан 3 1
2. Арун Фарис 2 0
3. Мбокани Дьёмерси 2 0
4. Де Лат Ричи 2 0
5. Верстрате Биргер 0 1
6. Де Паув Нилл 1 0
7. Геркенс Питер 1 0
8. Миёши Коджи 1 0
9. Бута 1 0
10. Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зульте-Варегем 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 30% (3) 10% (1)
 Ройал Антверпен 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Зульте-Варегем Последние 20 матчей: + = -
АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа
Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Остенде 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Брюгге
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -
Ройал Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен
Шарлеруа 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен

Последние игры между собой

Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Ройал Антверпен: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 5:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А
Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 3:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:4 Зульте-Варегем Кубок Бельгии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 8 6 1 1 14 - 5 19
2. Брюгге 9 6 1 2 22 - 6 19
3. Беерсхот-Вильрейк 9 6 0 3 22 - 20 18
4. Стандард 9 5 3 1 13 - 7 18
5. Серкль Брюгге 9 5 0 4 16 - 12 15
6. АХ Лёвен 8 4 2 2 13 - 12 14
7. Ройал Антверпен 0:1 9 4 2 3 15 - 12 14
8. Кортрейк 9 4 2 3 11 - 10 14
9. Андерлехт 8 3 4 1 15 - 12 13
10. Остенде 8 3 3 2 12 - 8 12
11. Генк 8 2 4 2 12 - 13 10
12. Зульте-Варегем 1:0 9 3 1 5 11 - 18 10
13. Гент 9 3 0 6 14 - 16 9
14. Эйпен 8 1 5 2 8 - 12 8
15. Мехелен 9 2 1 6 10 - 16 7
16. Сент-Трюйден 9 1 3 5 9 - 19 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 8 0 3 5 3 - 12 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Жан-Люк Домпе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Зульте-Варегем
Ничья
Ройал Антверпен
3.25
3.90
2.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.20 3.75 2.10
2.85 3.90 2.15
3.25 3.90 2.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 5.10 1.15 4.20 1.20 2.42 1.49 2.08 1.74 2.02 1.80 1.78 2.04 1.55 2.28 1.33 3.15 1.25 3.75 1.10 6.10 1.09 7.50 1.02 11.50
12.75 1.00 13.50 1.00 5.15 1.15 4.30 1.22 2.58 1.56 1.99 1.82 1.60 2.28 1.31 3.20 1.22 3.74 1.08 6.15 1.06 6.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.48 1.50 1.63 2.26 1.23 3.85 1.14 5.20
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.28 2.07 1.70 1.55 2.37 1.33 3.15
5.30 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.60
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Зульте-Варегем 1:0 Ройал Антверпен онлайн

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