  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Утрехт
3:1
Конец матча

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
0:0
32' Не забитый пенальти
Махер Адам
1:0
61' Гол
Махи Мимаун
2:0
85' Гол
Рамселар Барт
2:1
90' Пенальти
Якумакис Георгиос
3:1
90' Гол
Махи Мимаун
90'+6
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
25
Сент
Джейго
Томми
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
22
Ван
де
Стрек
Сандер
8
Ван
Оверем
Йорис
7
Керк
Гирано
9
Далмау
Адриан
26
Бауссайд
Отман
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
44
Да
Грака
Кристофер
38
Гувара
Леон
6
Пост
Данни
10
Ван
Крой
Вито
18
Донис
Христос
21
Донис
Анастасиос
11
Якумакис
Георгиос
8
Машаш
Зинедин
Утрехт
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

32'
Махер Адам
0:0
56'
Рамселар Барт
Ван Оверем Йорис
 
56'
Махи Мимаун
Далмау Адриан
 
56'
Силла Мусса
Бауссайд Отман
 
56'
 
Свинкелс Арьян
Да Грака Кристофер
61'
Махи Мимаун
(Силла Мусса)
1:0
67'
 
Джон Джошуа
Донис Анастасиос
75'
 
Кум Кристиан
Пахоник Тобиас
75'
 
Ариас Яфар
Донис Христос
85'
Рамселар Барт
(Тер Авест Хидде)
2:0
90'
2:1
Якумакис Георгиос
90'
Махи Мимаун
(Рамселар Барт)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Махи Мимаун 6 0.29
2. Ван де Стрек Сандер 5 0.24
3. Керк Гирано 3 0.14
4. Рамселар Барт 3 0.14
5. Далмау Адриан 3 0.14
6. Элия Эльеро 2 0.1
7. Ван дер Марел Марк 1 0.05
8. Махер Адам 1 (1) 0.05
9. Клейбер Шон 1 0.05
10. Тер Авест Хидде 1 0.05
11. Хоогма Джастин 1 0.05
12. Бауссайд Отман 1 0.05
13. Ван Оверем Йорис 1 0.05
14. Густафссон Симон 1 (1) 0.05
15. Вормердам Дьянго 0 0
16. Арзани Дэниел 0 0
17. Силла Мусса 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 22 (7) 1.05
2. Ариас Яфар 4 0.19
3. Ван Крой Вито 2 0.1
4. Линторст Эверт 2 0.1
5. Torino Hunte 2 0.1
6. Джон Джошуа 1 0.05
7. Хуппертс Гуус 1 0.05
8. Машаш Зинедин 0 0
9. Пахоник Тобиас 0 0
10. Пост Данни 0 0
11. Кум Кристиан 0 0
12. Шефер Штеффен 0 0
13. Румер Якюро 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Ван дер Марел Марк 3 0
2. Густафссон Симон 3 0
3. Далмау Адриан 1 1
4. Янссен Виллем 2 0
5. Элия Эльеро 2 0
6. Ван Оверем Йорис 2 0
7. Керк Гирано 2 0
8. Рамселар Барт 2 0
9. Хоогма Джастин 2 0
10. Сент Джейго Томми 2 0
11. Махер Адам 1 0
12. Ван де Стрек Сандер 1 0
13. Бауссайд Отман 1 0
14. Remco Balk 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 6 0
2. Ван Крой Вито 6 0
3. Гельми Рой 3 1
4. Кум Кристиан 1 1
5. Якумакис Георгиос 2 0
6. Машаш Зинедин 2 0
7. Torino Hunte 2 0
8. Да Грака Кристофер 2 0
9. Пахоник Тобиас 0 1
10. Янссен Симон 0 1
11. Джон Джошуа 1 0
12. Киршбаум Торстен 1 0
13. Шмиц Лукаш 1 0
14. Хуппертс Гуус 1 0
15. Деккер Тристан 1 0
16. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 3.33% (1) 6.67% (2) 16.67% (5) 26.67% (8) 23.33% (7) 23.33% (7)
 ВВВ-Венло 8.82% (3) 11.76% (4) 8.82% (3) 11.76% (4) 17.65% (6) 41.18% (14)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес
Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс
ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
ВВВ-Венло: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Эредивизие
Утрехт 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Утрехт 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Утрехт Кубок Утрехт 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие Утрехт 1:4 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 17 2 2 68 - 15 53
2. ПСВ Заявка 22 14 5 3 51 - 24 47
3. АЗ Алкмаар Заявка 22 12 7 3 48 - 32 43
4. Витесс Заявка 22 13 3 6 34 - 21 42
5. Фейеноорд Заявка 21 12 5 4 42 - 20 41
6. Гронинген Заявка 21 11 4 6 29 - 23 37
7. Твенте Заявка 22 9 6 7 35 - 28 33
8. Утрехт Заявка 21 7 10 4 30 - 28 31
9. Херенвен Заявка 22 7 8 7 30 - 30 29
10. Хераклес Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
11. Фортуна Ситтард Заявка 22 8 4 10 33 - 41 28
12. Спарта Роттердам Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
13. ПЕК Зволле Заявка 22 4 11 7 26 - 34 23
14. ВВВ-Венло Заявка 21 6 4 11 35 - 52 22
15. Ваалвейк Заявка 22 4 7 11 19 - 35 19
16. Виллем II Заявка 21 3 4 14 24 - 47 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 21 2 7 12 19 - 47 13
18. Эммен Заявка 22 0 6 16 17 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 10 9 0 1 24 - 6 27
2. Витесс Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 11 6 3 2 14 - 8 21
6. Утрехт Заявка 12 5 6 1 21 - 16 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 13 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. Твенте Заявка 11 6 3 2 21 - 13 21
4. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
5. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
6. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Витесс Заявка 11 5 1 5 17 - 15 16
9. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
10. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
11. Херенвен Заявка 12 2 6 4 14 - 19 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 5 4 15 - 21 11
13. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
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Где смотреть матч Утрехт 3:1 ВВВ-Венло онлайн

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