Утрехт
3:1
Конец матча
Стадион: Галгенваард
ВВВ-Венло
0:0
32' Не забитый пенальтиМахер Адам
1:0
61' ГолМахи Мимаун
2:0
85' ГолРамселар Барт
2:1
90' ПенальтиЯкумакис Георгиос
3:1
90' ГолМахи Мимаун
38
Гувара
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кренмер ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Джон ДжошуаПолузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кум КристианПолузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
32'
0:0
61'
1:0
85'
2:0
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
9 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Махи Мимаун
|6
|0.29
|2.
|Ван де Стрек Сандер
|5
|0.24
|3.
|Керк Гирано
|3
|0.14
|4.
|Рамселар Барт
|3
|0.14
|5.
|Далмау Адриан
|3
|0.14
|6.
|Элия Эльеро
|2
|0.1
|7.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.05
|8.
|Махер Адам
|1 (1)
|0.05
|9.
|Клейбер Шон
|1
|0.05
|10.
|Тер Авест Хидде
|1
|0.05
|11.
|Хоогма Джастин
|1
|0.05
|12.
|Бауссайд Отман
|1
|0.05
|13.
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.05
|14.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.05
|15.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|16.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|17.
|Силла Мусса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|22 (7)
|1.05
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.19
|3.
|Ван Крой Вито
|2
|0.1
|4.
|Линторст Эверт
|2
|0.1
|5.
|Torino Hunte
|2
|0.1
|6.
|Джон Джошуа
|1
|0.05
|7.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.05
|8.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|10.
|Пост Данни
|0
|0
|11.
|Кум Кристиан
|0
|0
|12.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|13.
|Румер Якюро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Марел Марк
|3
|0
|2.
|Густафссон Симон
|3
|0
|3.
|Далмау Адриан
|1
|1
|4.
|Янссен Виллем
|2
|0
|5.
|Элия Эльеро
|2
|0
|6.
|Ван Оверем Йорис
|2
|0
|7.
|Керк Гирано
|2
|0
|8.
|Рамселар Барт
|2
|0
|9.
|Хоогма Джастин
|2
|0
|10.
|Сент Джейго Томми
|2
|0
|11.
|Махер Адам
|1
|0
|12.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|13.
|Бауссайд Отман
|1
|0
|14.
|Remco Balk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|6
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|6
|0
|3.
|Гельми Рой
|3
|1
|4.
|Кум Кристиан
|1
|1
|5.
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|6.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|7.
|Torino Hunte
|2
|0
|8.
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|10.
|Янссен Симон
|0
|1
|11.
|Джон Джошуа
|1
|0
|12.
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|13.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|14.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|15.
|Деккер Тристан
|1
|0
|16.
|Линторст Эверт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|3.33% (1)
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|23.33% (7)
|23.33% (7)
|ВВВ-Венло
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
|41.18% (14)
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +6 =9 -5Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес
Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =3 -9Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс
ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
ВВВ-Венло: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Утрехт 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Утрехт 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Утрехт Кубок Утрехт 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие Утрехт 1:4 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|68 - 15
|53
|2.
|ПСВ
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|51 - 24
|47
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 32
|43
|4.
|Витесс
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|34 - 21
|42
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|42 - 20
|41
|6.
|Гронинген
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|29 - 23
|37
|7.
|Твенте
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|35 - 28
|33
|8.
|Утрехт
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|30 - 28
|31
|9.
|Херенвен
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|30 - 30
|29
|10.
|Хераклес
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 32
|28
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|33 - 41
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|26 - 34
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|35 - 52
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|19 - 35
|19
|16.
|Виллем II
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|24 - 47
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|19 - 47
|13
|18.
|Эммен
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|17 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 6
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|3.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|6.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 16
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|9.
|Хераклес
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 21
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|13 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 17
|23
|3.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 13
|21
|4.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Витесс
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|10.
|Хераклес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 21
|12
|11.
|Херенвен
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 19
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 21
|11
|13.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|20 - 24
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 26
|3