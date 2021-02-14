Второй тайм

96' Утрехт заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Tommy St. Jago выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

94' Отличные скиллы показывает Керк Гирано , обводя своих соперников

94' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' После проверки VAR судья изменил решение - ВВВ-Венло пробьет пенальти!

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' Г О О О О Л - Рамселар Барт изменил счет на табло!

84' Удар от ворот произведет Утрехт

83' Свинкелс Арьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Ох, нехорошо это выглядит. Тер Авест Хидде получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' [player1] наносит удар из-за штрафной, но [player2] держит все под контролем

81' Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Свинкелс Арьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' ШТАНГА! Так было близко к голу - Махер Адам нанес удар в каркас ворот!

76' Отличные скиллы показывает Махер Адам , обводя своих соперников

75' Гельми Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Свинкелс Арьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

74' Хорошую попытку сделал Махи Мимаун . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

72' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Керк Гирано и попал в перекладину!

72' Махи Мимаун из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Гельми Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Утрехт

70' Tommy St. Jago выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

69' Плохо сыграл Пахоник Тобиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

69' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Янссен Виллем из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

66' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Силла Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Киршбаум Торстен взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет Утрехт

61' Машаш Зинедин не смог попасть в створ ударом издали

59' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Хорошую попытку сделал Якумакис Георгиос . Удар в створ, но вратарь начеку

58' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновится спорным мячом

54' Да Грака Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Якумакис Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Пост Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля