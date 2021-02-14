  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Твенте
0' 16'
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
36
Вруг
Патрик
8
Тронстад
Сондре
14
Таннан
Уссама
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
20
Румерату
Годфрид
32
Бош
Йессе
19
Зерруки
Рамиз
25
Нарсинг
Лусиано
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
Витесс
5-3-2
Твенте
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 7 0.32
2. Икома Луис 6 0.27
3. Дарфалу Усама 6 0.27
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.23
5. Базур Рихедли 3 0.14
6. Беро Матуш 2 0.09
7. Вруг Патрик 2 0.09
8. Бёйтинк Томас 1 0.05
9. Расмуссен Якоб 1 0.05
10. Духи Данило 1 0.05
11. Даса Элазар 0 0
12. Виттек Максимилиан 0 0
13. Брюнс Томас 0 0
14. Тронстад Сондре 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 11 (3) 0.5
2. Черны Вацлав 6 0.27
3. Мениг Квинси 6 0.27
4. Илич Лука 2 0.09
5. Ван Леувен Тейс 2 0.09
6. Остерволде Джейден 1 0.05
7. Брама Вут 1 0.05
8. Плегесуэло Хулио 1 0.05
9. Думич Дарио 1 0.05
10. Еремеефф Александер 1 0.05
11. Бош Йессе 1 0.05
12. Смал Гийс 0 0
13. Эбюэхи Тайронн 0 0
14. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 5 1
2. Базур Рихедли 4 1
3. Брюнс Томас 5 0
4. Беро Матуш 4 0
5. Туре Идрисса 2 1
6. Виттек Максимилиан 3 0
7. Расмуссен Якоб 2 0
8. Гайек Томаш 2 0
9. Тронстад Сондре 2 0
10. Бёйтинк Томас 2 0
11. Дарфалу Усама 1 0
12. Даса Элазар 1 0
13. Броя Армандо 1 0
14. Вруг Патрик 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Пири Кик 3 0
4. Перейра Данило II 3 0
5. Зерруки Рамиз 3 0
6. Илич Лука 1 1
7. Мениг Квинси 2 0
8. Черны Вацлав 2 0
9. Бош Йессе 2 0
10. Эбюэхи Тайронн 1 0
11. Лампру Лазарос 1 0
12. Дроммел Йоэл 1 0
13. Абасс Исса 1 0
14. Румерату Годфрид 1 0
15. Ван Леувен Тейс 1 0
16. Daan Rots 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 14.71% (5) 8.82% (3) 29.41% (10) 17.65% (6) 14.71% (5) 14.71% (5)
 Твенте 18.18% (6) 18.18% (6) 15.15% (5) 15.15% (5) 15.15% (5) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс
Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард
Твенте Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло
Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген

Последние игры между собой

Витесс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Витесс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Витесс Эредивизие
Витесс 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Витесс Эредивизие Твенте 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Твенте Эредивизие Витесс 1:4 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Витесс Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие Твенте 5:0 Витесс Кубок Витесс 0:3 Твенте Эредивизие Витесс 1:2 Твенте Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 17 2 2 68 - 15 53
2. ПСВ Заявка 22 14 5 3 51 - 24 47
3. Витесс 0:0 Заявка 22 13 4 5 34 - 19 43
4. АЗ Алкмаар Заявка 22 12 7 3 48 - 32 43
5. Фейеноорд Заявка 21 12 5 4 42 - 20 41
6. Гронинген Заявка 21 11 4 6 29 - 23 37
7. Утрехт Заявка 21 7 10 4 30 - 28 31
8. Твенте 0:0 Заявка 22 8 7 7 33 - 28 31
9. Херенвен Заявка 22 7 8 7 30 - 30 29
10. Хераклес Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
11. Фортуна Ситтард Заявка 22 8 4 10 33 - 41 28
12. Спарта Роттердам Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
13. ПЕК Зволле Заявка 22 4 11 7 26 - 34 23
14. ВВВ-Венло Заявка 21 6 4 11 35 - 52 22
15. Ваалвейк Заявка 22 4 7 11 19 - 35 19
16. Виллем II Заявка 21 3 4 14 24 - 47 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 21 2 7 12 19 - 47 13
18. Эммен Заявка 22 0 6 16 17 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 10 9 0 1 24 - 6 27
2. Витесс 0:0 Заявка 11 8 3 0 17 - 4 27
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 11 6 3 2 14 - 8 21
6. Утрехт Заявка 12 5 6 1 21 - 16 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте 0:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 13 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
4. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
5. Твенте 0:0 Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Витесс 0:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 15 16
9. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
10. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
11. Херенвен Заявка 12 2 6 4 14 - 19 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 5 4 15 - 21 11
13. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Твенте
1.92
5.40
4.33
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.72 4.00 4.55
Бонус: 10 000 ₽ 1.85 3.60 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.84 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.65 4.20
  1.88 3.73 4.33

Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.24 2.95 1.37 1.97 1.78 1.57 2.31 1.38 2.90 1.14 5.20
10.25 1.01 9.40 1.03 3.70 1.26 2.91 1.41 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.16 4.70 1.11 5.20 1.02 9.10
12.50 0.00 9.00 1.05 3.75 1.27 2.95 1.37 2.01 1.80 1.80 2.01 1.59 2.37 1.36 3.00 1.15 4.70 1.12 5.40 1.03 9.50 1.02 9.90 0.00 16.00
4.26 1.25 3.10 1.40 2.47 1.59 2.08 1.81 1.87 2.02 1.64 2.35 1.52 2.66 1.43 2.95 1.17 5.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.01 1.75 1.45 2.60 1.11 6.00
3.15 1.36 2.12 1.73 1.48 2.65 1.16 5.10 1.11 6.35
2.07 1.77 1.45 2.65 1.14 5.10
3.36 1.36 2.77 1.49 2.17 1.76 1.70 2.24 1.50 2.73 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.77 1.98 1.21 4.10
4.25 1.22 2.83 1.43 1.78 2.04 1.32 3.38 1.21 4.40
2.80 1.42 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
1.77 1.98
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.30 1.30
Где смотреть матч Витесс 0:0 Твенте онлайн

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