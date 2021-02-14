0:1
16' ГолМениг Квинси
40' Желтая карточкаТронстад Сондре
56' Желтая карточкаБош Йессе
0:2
90' ГолВан Леувен Тейс
22
Пасвер
Ремко
36
Вруг
Патрик
11
Броя
Армандо
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
19 Noah Ohio
-
16 Alois Oroz
-
Главный тренер: Летш Томас
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
-
38 Max Bruns
-
39 Daan Rots
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
0:1
40'
56'
82'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|7
|0.32
|2.
|Икома Луис
|6
|0.27
|3.
|Дарфалу Усама
|6
|0.27
|4.
|Таннан Уссама
|5 (1)
|0.23
|5.
|Базур Рихедли
|3
|0.14
|6.
|Беро Матуш
|2
|0.09
|7.
|Вруг Патрик
|2
|0.09
|8.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.05
|9.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.05
|10.
|Духи Данило
|1
|0.05
|11.
|Даса Элазар
|0
|0
|12.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|13.
|Брюнс Томас
|0
|0
|14.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|11 (3)
|0.5
|2.
|Мениг Квинси
|7
|0.32
|3.
|Черны Вацлав
|6
|0.27
|4.
|Ван Леувен Тейс
|3
|0.14
|5.
|Илич Лука
|2
|0.09
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.05
|7.
|Брама Вут
|1
|0.05
|8.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.05
|9.
|Думич Дарио
|1
|0.05
|10.
|Еремеефф Александер
|1
|0.05
|11.
|Бош Йессе
|1
|0.05
|12.
|Смал Гийс
|0
|0
|13.
|Нарсинг Лусиано
|0
|0
|14.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|15.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|5
|1
|2.
|Базур Рихедли
|4
|1
|3.
|Брюнс Томас
|5
|0
|4.
|Беро Матуш
|4
|0
|5.
|Туре Идрисса
|2
|1
|6.
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|7.
|Тронстад Сондре
|3
|0
|8.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|9.
|Гайек Томаш
|2
|0
|10.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|11.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|12.
|Даса Элазар
|1
|0
|13.
|Броя Армандо
|1
|0
|14.
|Вруг Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Пири Кик
|3
|0
|4.
|Перейра Данило II
|3
|0
|5.
|Зерруки Рамиз
|3
|0
|6.
|Бош Йессе
|3
|0
|7.
|Илич Лука
|1
|1
|8.
|Мениг Квинси
|2
|0
|9.
|Черны Вацлав
|2
|0
|10.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|11.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|12.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|13.
|Абасс Исса
|1
|0
|14.
|Румерату Годфрид
|1
|0
|15.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|16.
|Daan Rots
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|29.41% (10)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|Твенте
|17.14% (6)
|20% (7)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|20% (7)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс
Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард
Твенте Последние 20 матчей: +7 =5 -8ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло
Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген
Последние игры между собой
Витесс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Витесс 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Витесс Эредивизие Твенте 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Твенте Эредивизие Витесс 1:4 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Витесс Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие Твенте 5:0 Витесс Кубок Витесс 0:3 Твенте Эредивизие Витесс 1:2 Твенте Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|68 - 15
|53
|2.
|ПСВ
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|51 - 24
|47
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 32
|43
|4.
|Витесс
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|34 - 21
|42
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|42 - 20
|41
|6.
|Гронинген
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|29 - 23
|37
|7.
|Твенте
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|35 - 28
|33
|8.
|Утрехт
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|30 - 28
|31
|9.
|Херенвен
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|30 - 30
|29
|10.
|Хераклес
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 32
|28
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|33 - 41
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|26 - 34
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|35 - 52
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|19 - 35
|19
|16.
|Виллем II
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|24 - 47
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|19 - 47
|13
|18.
|Эммен
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|17 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 6
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|3.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|6.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 16
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|9.
|Хераклес
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 21
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|13 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 17
|23
|3.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 13
|21
|4.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Витесс
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|10.
|Хераклес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 21
|12
|11.
|Херенвен
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 19
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 21
|11
|13.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|20 - 24
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 26
|3
Победитель
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