6' Желтая карточкаДимерс Марк
1:0
45' ГолТоорнстра Йенс
2:0
49' ГолЛинссен Брайан
3:0
52' ГолСинистерра Луис
4:0
63' ПенальтиБергёйс Стивен
5:0
83' ГолКекджу Оркун
90' Желтая карточкаНдайишимий Майк
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
20
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Вратарь
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Пратто ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
45'
1:0
49'
2:0
52'
63'
4:0
83'
5:0
90'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|12 (7)
|0.57
|2.
|Линссен Брайан
|6
|0.29
|3.
|Тоорнстра Йенс
|4
|0.19
|4.
|Гертрейда Лютсхарел
|4
|0.19
|5.
|Димерс Марк
|3 (1)
|0.14
|6.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.14
|7.
|Йоргенсен Николай
|3
|0.14
|8.
|Сенеси Маркос
|2
|0.1
|9.
|Синистерра Луис
|2
|0.1
|10.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.05
|11.
|Кекджу Оркун
|1
|0.05
|12.
|Баннис Науфаль
|1
|0.05
|13.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|14.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|7
|0.33
|2.
|Вридт Квази
|5
|0.24
|3.
|Нуннели Че
|4
|0.19
|4.
|Ндайишимий Майк
|2 (1)
|0.1
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.1
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.1
|7.
|Замора Джон
|1
|0.05
|8.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|9.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|10.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|2.
|Спайич Урош
|3
|0
|3.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|5.
|Фер Лерой
|1
|0
|6.
|Марсман Ник
|1
|0
|7.
|Линссен Брайан
|1
|0
|8.
|Димерс Марк
|1
|0
|9.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|10.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|11.
|Сенеси Маркос
|1
|0
|12.
|Синистерра Луис
|1
|0
|13.
|Верманн Йорди
|1
|0
|14.
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|15.
|Баннис Науфаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|4
|1
|2.
|Кён Деррик
|3
|1
|3.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|4.
|Саглам Геркем
|4
|0
|5.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|6.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|7.
|Нелом Микел
|2
|0
|8.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|9.
|Вридт Квази
|0
|1
|10.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|11.
|Хееркенс Фреек
|1
|0
|12.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|13.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|14.
|Селахи Линдон
|1
|0
|15.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|7.14% (3)
|9.52% (4)
|19.05% (8)
|21.43% (9)
|19.05% (8)
|23.81% (10)
|Виллем II
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Фейеноорд 3:1 ПСВ Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес
Аякс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер
Виллем II Последние 20 матчей: +3 =4 -13Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II
Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 1:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Кубок Фейеноорд 5:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Виллем II Кубок Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|68 - 15
|53
|2.
|ПСВ
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|51 - 24
|47
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 32
|43
|4.
|Витесс
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|34 - 19
|42
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|42 - 20
|41
|6.
|Гронинген
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|29 - 23
|37
|7.
|Утрехт
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|30 - 28
|31
|8.
|Твенте
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|33 - 28
|30
|9.
|Херенвен
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|30 - 30
|29
|10.
|Хераклес
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 32
|28
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|33 - 41
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|26 - 34
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|35 - 52
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|19 - 35
|19
|16.
|Виллем II
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|24 - 47
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|19 - 47
|13
|18.
|Эммен
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|17 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 6
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|3.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|6.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 16
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|9.
|Хераклес
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 21
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|13 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 17
|23
|3.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Витесс
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|10.
|Хераклес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 21
|12
|11.
|Херенвен
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 19
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 21
|11
|13.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|20 - 24
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 26
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров