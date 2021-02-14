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  3. Голландия
Фейеноорд
5:0
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
6' Желтая карточка
Димерс Марк
1:0
45' Гол
Тоорнстра Йенс
2:0
49' Гол
Линссен Брайан
3:0
52' Гол
Синистерра Луис
4:0
63' Пенальти
Бергёйс Стивен
5:0
83' Гол
Кекджу Оркун
90' Желтая карточка
Ндайишимий Майк
90'+3
1
Бейло
Юстин
22
Гертрейда
Лютсхарел
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
8
Фер
Лерой
6
Димерс
Марк
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
5
Хапс
Ридгесиано
49
Мурич
Ариянет
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
25
Хольмен
Себастьян
27
Кён
Деррик
7
Нуннели
Че
43
Спиерингс
Уэсли
30
Селахи
Линдон
11
Кёлерт
Матс
10
Павлидис
Вангелис
20
Вридт
Квази
Фейеноорд
4-3-3
Виллем II
4-4-2

Ход матча

6'
Димерс Марк
 
45'
Тоорнстра Йенс
(Димерс Марк)
1:0
46'
Синистерра Луис
Хапс Ридгесиано
 
49'
Линссен Брайан
(Тоорнстра Йенс)
2:0
52'
Синистерра Луис
(Линссен Брайан)
3:0
55'
 
Ромени Оле
Вридт Квази
55'
 
Ндайишимий Майк
Кёлерт Матс
63'
Бергёйс Стивен
4:0
66'
 
Питерс Йорденс
Ван Бик Свен
67'
Кекджу Оркун
Фер Лерой
 
67'
Ниукоп Барт
Гертрейда Лютсхарел
 
74'
 
Ian Smeulers
Кён Деррик
79'
Боженик Роберт
Димерс Марк
 
79'
Йоргенсен Николай
Линссен Брайан
 
83'
Кекджу Оркун
(Бергёйс Стивен)
5:0
90'
 
Ндайишимий Майк

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 12 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 12 (7) 0.57
2. Линссен Брайан 6 0.29
3. Тоорнстра Йенс 4 0.19
4. Гертрейда Лютсхарел 4 0.19
5. Димерс Марк 3 (1) 0.14
6. Хапс Ридгесиано 3 0.14
7. Йоргенсен Николай 3 0.14
8. Сенеси Маркос 2 0.1
9. Синистерра Луис 2 0.1
10. Нарсинг Лусиано 1 0.05
11. Кекджу Оркун 1 0.05
12. Баннис Науфаль 1 0.05
13. Тейшейра Жоау 0 0
14. Маласиа Тирелл 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 7 0.33
2. Вридт Квази 5 0.24
3. Нуннели Че 4 0.19
4. Ндайишимий Майк 2 (1) 0.1
5. Саглам Геркем 2 0.1
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.1
7. Замора Джон 1 0.05
8. Кёлерт Матс 0 0
9. Хееркенс Фреек 0 0
10. Хольмен Себастьян 0 0
11. Овюсу Лерой 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Тоорнстра Йенс 3 0
2. Спайич Урош 3 0
3. Кекджу Оркун 1 1
4. Бергёйс Стивен 2 0
5. Фер Лерой 1 0
6. Марсман Ник 1 0
7. Линссен Брайан 1 0
8. Димерс Марк 1 0
9. Хапс Ридгесиано 1 0
10. Ниукоп Барт 1 0
11. Сенеси Маркос 1 0
12. Синистерра Луис 1 0
13. Верманн Йорди 1 0
14. Маласиа Тирелл 1 0
15. Баннис Науфаль 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 4 1
2. Кён Деррик 3 1
3. Хольмен Себастьян 4 0
4. Саглам Геркем 4 0
5. Ндайишимий Майк 3 0
6. Питерс Йорденс 2 0
7. Нелом Микел 2 0
8. Павлидис Вангелис 2 0
9. Вридт Квази 0 1
10. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
11. Хееркенс Фреек 1 0
12. Овюсу Лерой 1 0
13. Кёлерт Матс 1 0
14. Селахи Линдон 1 0
15. Спиерингс Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 7.14% (3) 9.52% (4) 19.05% (8) 21.43% (9) 19.05% (8) 23.81% (10)
 Виллем II 21.74% (5) 8.7% (2) 8.7% (2) 30.43% (7) 8.7% (2) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фейеноорд 3:1 ПСВ Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес
Аякс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер
Виллем II Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II
Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Виллем II 1:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:3 Виллем II Эредивизие
Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 1:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Кубок Фейеноорд 5:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Виллем II Кубок Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 17 2 2 68 - 15 53
2. ПСВ Заявка 22 14 5 3 51 - 24 47
3. АЗ Алкмаар Заявка 22 12 7 3 48 - 32 43
4. Витесс Заявка 21 13 3 5 34 - 19 42
5. Фейеноорд Заявка 21 12 5 4 42 - 20 41
6. Гронинген Заявка 21 11 4 6 29 - 23 37
7. Утрехт Заявка 21 7 10 4 30 - 28 31
8. Твенте Заявка 21 8 6 7 33 - 28 30
9. Херенвен Заявка 22 7 8 7 30 - 30 29
10. Хераклес Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
11. Фортуна Ситтард Заявка 22 8 4 10 33 - 41 28
12. Спарта Роттердам Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
13. ПЕК Зволле Заявка 22 4 11 7 26 - 34 23
14. ВВВ-Венло Заявка 21 6 4 11 35 - 52 22
15. Ваалвейк Заявка 22 4 7 11 19 - 35 19
16. Виллем II Заявка 21 3 4 14 24 - 47 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 21 2 7 12 19 - 47 13
18. Эммен Заявка 22 0 6 16 17 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 10 9 0 1 24 - 6 27
2. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 11 6 3 2 14 - 8 21
6. Утрехт Заявка 12 5 6 1 21 - 16 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 13 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
4. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Витесс Заявка 11 5 1 5 17 - 15 16
9. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
10. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
11. Херенвен Заявка 12 2 6 4 14 - 19 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 5 4 15 - 21 11
13. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
Новости матча
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.37 5.15 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.30 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 5.90 15.00
  1.19 6.39 18.94

Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.00 1.00 5.60 1.13 4.75 1.19 2.77 1.50 2.12 1.72 1.68 2.13 1.37 2.89 1.26 3.40 1.10 5.50 1.08 6.15 1.01 10.50
8.50 1.05 6.50 1.09 5.25 1.33 3.75 1.55 2.08 1.70 2.10 1.74 1.55 2.35 1.90 1.90 1.33 3.15 1.12 5.55 2.65 1.44 1.72 2.05 1.20 4.20 1.08 7.00 1.05 8.50
5.98 1.15 2.67 1.51 2.29 1.67 2.79 1.47 2.21 1.71 1.93 1.95 1.63 2.35 2.62 1.52 2.12 1.77 1.84 2.04 1.55 2.55 1.41 3.00 2.40 1.61 1.96 1.92 1.50 2.68 1.33 3.45 1.11 7.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65
1.85 1.90 1.23 3.90 1.13 5.40 1.27 3.60 1.15 5.00
1.55 2.52 1.32 3.46 1.10 7.37 1.67 2.26 1.47 2.74 1.49 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.60 1.14 4.05 1.24 2.12 1.72 1.58 2.38 1.36 3.15
2.20 1.63 1.64 2.18 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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