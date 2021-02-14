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  3. Франция
Анже
1:3
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
0:1
4' Гол
Саймон Мозес
0:2
7' Пенальти
Луза Имран
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Буфаль Софьян
1:2
33' Пенальти
Мангани Томас
33' Желтая карточка
Лафон Альбан
60' Желтая карточка
Дьони Луа
77' Желтая карточка
Кулибали Лассана
83' Желтая карточка
Блас Людовик
1:3
86' Гол
Бамба Кадер
90' Желтая карточка
Коло-Муани Рандаль
90'+7
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
14
Кулибали
Лассана
5
Мангани
Томас
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
13
Буфаль
Софьян
9
Дьони
Луа
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
19
Туре
Абдулайе
5
Чиривелла
Педро
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
Анже
4-2-3-1
Нант
4-4-2

Ход матча

4'
0:1
Саймон Мозес
(Блас Людовик)
7'
0:2
Луза Имран
31'
Буфаль Софьян
 
33'
Мангани Томас
1:2
33'
 
Лафон Альбан
45'
 
Менди Батиста
Туре Абдулайе
46'
Кабо Джимми
Капелле Пьеррик
 
60'
 
Бамба Кадер
Саймон Мозес
60'
Дьони Луа
 
68'
Тиуб Сада
Кабо Джимми
 
77'
Кулибали Лассана
 
79'
Лаж Матиас
Буфаль Софьян
 
83'
 
Блас Людовик
86'
1:3
Бамба Кадер
(Блас Людовик)
87'
 
Коко Маркус
Блас Людовик
87'
 
Паллуа Николя
Луза Имран
90'
Чо Мохамед-Али
Дьони Луа
 
90'
Бобишон Антонен
Кулибали Лассана
 
90'
 
Коло-Муани Рандаль

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.2
2. Фюльжини Анжело 4 0.16
3. Траоре Исмаэль 3 0.12
4. Капелле Пьеррик 3 0.12
5. Дьони Луа 3 (1) 0.12
6. Томас Ромен 3 0.12
7. Лаж Матиас 3 0.12
8. Мангани Томас 2 (2) 0.08
9. Кабо Джимми 1 0.04
10. Тиуб Сада 1 0.04
11. Кулибали Лассана 1 0.04
12. Буфаль Софьян 1 0.04
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.2
2. Луза Имран 5 (4) 0.2
3. Коло-Муани Рандаль 3 0.12
4. Бамба Кадер 3 0.12
5. Саймон Мозес 3 (1) 0.12
6. Эмон Рено 2 0.08
7. Жиротто Андрей 1 0.04
8. Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
9. Паллуа Николя 1 0.04
10. Траоре Шарль 1 0.04
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Фабио да Сильва 0 0
14. Коршья Себастьен 0 0
15. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Амаду Ибрагим 4 0
5. Кулибали Лассана 4 0
6. Мангани Томас 3 0
7. Фюльжини Анжело 3 0
8. Павлович Матео 2 0
9. Траоре Исмаэль 2 0
10. Манко Венсан 2 0
11. Бамба Абдулайе 2 0
12. Буфаль Софьян 2 0
13. Лаж Матиас 2 0
14. Капелле Пьеррик 1 0
15. Кабо Джимми 1 0
16. Дьони Луа 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0
Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 6 1
2. Фабио да Сильва 4 1
3. Абейд Мехди 5 0
4. Коко Маркус 5 0
5. Жиротто Андрей 3 1
6. Луза Имран 3 1
7. Блас Людовик 4 0
8. Траоре Шарль 4 0
9. Коршья Себастьен 3 0
10. Коло-Муани Рандаль 3 0
11. Аппиа Деннис 2 0
12. Туре Абдулайе 2 0
13. Чиривелла Педро 2 0
14. Лафон Альбан 2 0
15. Кулибали Калифа 1 0
16. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
17. Эмон Рено 1 0
18. Ндилю Бридж 1 0
19. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 16.67% (5) 26.67% (8) 16.67% (5) 20% (6) 0 20% (6)
 Нант 12% (3) 24% (6) 12% (3) 4% (1) 12% (3) 36% (9)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним
Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц
Нант Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако
Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже

Последние игры между собой

Анже: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Нант: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Нант 1:1 Анже Лига 1 Нант 1:2 Анже Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:2 Анже Лига 1
Анже 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Нант Товарищеские матчи Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Анже Лига 1 Нант 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 2:1 Анже Кубок лиги Нант 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Анже Товарищеские матчи Анже 3:1 Нант Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Нант Кубок лиги Анже 2:0 Нант Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
3. Лион Заявка 25 15 7 3 51 - 22 52
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ренн Заявка 24 10 8 6 31 - 26 38
6. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
7. Монпелье Заявка 25 10 5 10 41 - 45 35
8. Метц Заявка 25 9 8 8 29 - 24 35
9. Марсель Заявка 23 9 7 7 29 - 26 34
10. Анже Заявка 25 10 4 11 30 - 40 34
11. Бордо Заявка 25 9 6 10 27 - 29 33
12. Брест Заявка 25 9 4 12 37 - 44 31
13. Ницца Заявка 24 8 5 11 28 - 33 29
14. Реймс Заявка 25 7 8 10 31 - 33 29
15. Сент-Этьен Заявка 25 7 8 10 25 - 36 29
16. Страсбург Заявка 25 8 4 13 34 - 40 28
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 25 4 10 11 25 - 40 22
19. Ним Заявка 24 5 3 16 22 - 51 18
20. Дижон Заявка 25 2 9 14 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
8. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
9. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
10. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
13. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
14. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 12 19
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Ницца Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
19. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Анже 62.2% (89)
X 28% (40)
Нант 9.8% (14)
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2.25 Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Анже 1:3 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Анже 1:3 Нант

Исход игры
Анже
62.2% (89)
Ничья
28% (40)
Нант
9.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.37% (40)
Меньше
71.63% (101)
Обе команды забьют
Да
53.19% (75)
Нет
46.81% (66)
Популярный счёт
1:0 Анже
34.3% (49)
1:1 Ничья
24.5% (35)
2:1 Анже
22.4% (32)
2:0 Анже
4.9% (7)
1:2 Нант
4.9% (7)
0:1 Нант
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:2 Нант
1.4% (2)
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