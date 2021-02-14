Второй тайм

96' Нант заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Судье надоело, что Коло-Муани Рандаль тянет время и он наказал его горчичником

94' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Чиривелла Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Анже

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Нант делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

86' Г О О О О Л - Бамба Кадер изменил счет на табло!

86' ШАНС! Бамба Кадер вышел один на один с голкипером...

86' Блас Людовик разрезает оборону соперника отличным пасом

85' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Траоре Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Глупую желтую получил Блас Людовик за то, что отбил ногой мяч после свистка

83' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Нант

82' Дьони Луа из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

81' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Анже

80' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Траоре Шарль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Анже имеет хороший шанс забить.

77' Кулибали Лассана совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Думбия Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

74' Жиротто Андрей из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Бамба Кадер получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Бамба Кадер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Анже

71' Дьони Луа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Бамба Кадер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

69' Траоре Исмаэль из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Кабо Джимми получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Кабо Джимми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Кастеллетто Жан-Шарль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Кабо Джимми получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Кабо Джимми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Анже

62' Дьони Луа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Луза Имран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Дьони Луа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

58' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Нант имеет хороший шанс забить.

55' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

55' Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

53' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

52' Анже нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

51' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Буфаль Софьян и попал в перекладину!

49' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота