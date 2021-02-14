Анже
1:3
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Нант
0:1
4' ГолСаймон Мозес
0:2
7' ПенальтиЛуза Имран
31' Undefined phrase: football_event_Буфаль Софьян
1:2
33' ПенальтиМангани Томас
33' Желтая карточкаЛафон Альбан
61' Желтая карточкаДьони Луа
77' Желтая карточкаКулибали Лассана
83' Желтая карточкаБлас Людовик
1:3
86' ГолБамба Кадер
90' Желтая карточкаКоло-Муани Рандаль
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
27 Саймон МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Защитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
-
22 Ндилю БриджНападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
0:1
7'
0:2
31'
33'
1:2
33'
61'
68'
77'
83'
86'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.2
|2.
|Фюльжини Анжело
|4
|0.16
|3.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.12
|4.
|Капелле Пьеррик
|3
|0.12
|5.
|Дьони Луа
|3 (1)
|0.12
|6.
|Томас Ромен
|3
|0.12
|7.
|Лаж Матиас
|3
|0.12
|8.
|Мангани Томас
|2 (2)
|0.08
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.04
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.04
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.04
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.04
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.2
|2.
|Луза Имран
|5 (4)
|0.2
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.12
|4.
|Бамба Кадер
|3
|0.12
|5.
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.12
|6.
|Эмон Рено
|2
|0.08
|7.
|Жиротто Андрей
|1
|0.04
|8.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|9.
|Паллуа Николя
|1
|0.04
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.04
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|14.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|15.
|Чиривелла Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|6
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Амаду Ибрагим
|4
|0
|5.
|Кулибали Лассана
|4
|0
|6.
|Мангани Томас
|3
|0
|7.
|Фюльжини Анжело
|3
|0
|8.
|Павлович Матео
|2
|0
|9.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|10.
|Манко Венсан
|2
|0
|11.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|12.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|13.
|Лаж Матиас
|2
|0
|14.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|15.
|Кабо Джимми
|1
|0
|16.
|Дьони Луа
|1
|0
|17.
|Сантамария Батист
|1
|0
|18.
|Бернардони Поль
|1
|0
|19.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|20.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|21.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|6
|1
|2.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Коко Маркус
|5
|0
|5.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|6.
|Луза Имран
|3
|1
|7.
|Блас Людовик
|4
|0
|8.
|Траоре Шарль
|4
|0
|9.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|10.
|Аппиа Деннис
|2
|0
|11.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|12.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|13.
|Лафон Альбан
|2
|0
|14.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|15.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|16.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|17.
|Эмон Рено
|1
|0
|18.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|19.
|Бамба Кадер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|17.24% (5)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|0
|20.69% (6)
|Нант
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|36.36% (8)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним
Нант Последние 20 матчей: +2 =8 -10Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако
Последние игры между собой
Анже: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Нант: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Анже 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Нант Товарищеские матчи Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Анже Лига 1 Нант 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 2:1 Анже Кубок лиги Нант 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Анже Товарищеские матчи Анже 3:1 Нант Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Нант Кубок лиги Анже 2:0 Нант Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|42 - 15
|54
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|3.
|Лион
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 22
|52
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ренн
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 26
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|7.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 45
|35
|8.
|Метц
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 24
|35
|9.
|Анже
|1:3 Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 40
|34
|10.
|Марсель
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|29 - 26
|33
|11.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|13.
|Ницца
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|28 - 33
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 33
|29
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 36
|29
|16.
|Страсбург
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|34 - 40
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|3:1 Заявка
|25
|4
|10
|11
|25 - 40
|22
|19.
|Ним
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 51
|18
|20.
|Дижон
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|9.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|10.
|Анже
|1:3 Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|14.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|3:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Анже
|1:3 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Нант
|3:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Анже 1:3 Нант
Исход игры
Анже
62.2% (89)
Ничья
28% (40)
Нант
9.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.37% (40)
Меньше
71.63% (101)
Обе команды забьют
Да
53.19% (75)
Нет
46.81% (66)
Популярный счёт
1:0 Анже
34.3% (49)
1:1 Ничья
24.5% (35)
2:1 Анже
22.4% (32)
2:0 Анже
4.9% (7)
1:2 Нант
4.9% (7)
0:1 Нант
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:2 Нант
1.4% (2)
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