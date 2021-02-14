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Лилль
 
Позже

Стадион:
Брест
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
28
Мандава
Рейнилду
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
9
Дэвид
Джонатан
16
Сибуа
Себастьен
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
7
Белькебла
Арис
6
Лукас
Жан
8
Ласне
Пол
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
21
Февр
Ромен
Лилль
4-4-2
Брест
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.38
2. Язиджи Юсуф 7 0.29
3. Дэвид Джонатан 7 0.29
4. Бамба Джонатан 6 0.25
5. Иконе Жонатан 3 (1) 0.13
6. Араужо Луис 3 0.13
7. Веа Тимоти 3 0.13
8. Саншеш Ренату 1 0.04
9. Челик Зеки 1 0.04
10. Фонте Жозе 1 0.04
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 7 0.29
2. Мунье Стив 6 (1) 0.25
3. Февр Ромен 5 (1) 0.21
4. Кардона Ирвин 5 0.21
5. Шарбонье Гаэтан 4 (1) 0.17
6. Перро Ромен 3 0.13
7. Ле Дуарон Жереми 1 0.04
8. Шардонне Брендан 1 0.04
9. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.04
10. Дюверн Жан-Кевин 1 0.04
11. Фоссурье Жюльен 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 5 0
2. Шека 5 0
3. Йилмаз Бурак 4 0
4. Фонте Жозе 4 0
5. Челик Зеки 4 0
6. Брадарич Домагой 4 0
7. Араужо Луис 3 0
8. Мандава Рейнилду 1 1
9. Саншеш Ренату 2 0
10. Джало Тьягу 2 0
11. Ботман Свен 2 0
12. Сумаоро Адама 1 0
13. Пье Жереми 1 0
14. Меньян Майк 1 0
15. Сумаре Бубакари 1 0
16. Веа Тимоти 1 0
Брест
# Игрок      
1. Ласне Пол 3 1
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
3. Дюверн Жан-Кевин 4 0
4. Шардонне Брендан 2 1
5. Эрей Кристоф 3 0
6. Онора Франк 3 0
7. Белькебла Арис 3 0
8. Фоссурье Жюльен 2 0
9. Шарбонье Гаэтан 2 0
10. Мунье Стив 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Перро Ромен 2 0
14. Ларсонне Готье 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 4.88% (2) 21.95% (9) 12.2% (5) 24.39% (10) 14.63% (6) 21.95% (9)
 Брест 17.14% (6) 17.14% (6) 22.86% (8) 8.57% (3) 5.71% (2) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон
Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль
Брест Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц
Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест

Последние игры между собой

Лилль: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Брест: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
Брест 3:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Брест Товарищеские матчи Лилль 1:2 Брест Товарищеские матчи Лилль 1:0 Брест Лига 1
Брест 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Брест Лига 1 Брест 3:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Брест Лига 1 Брест 0:1 Лилль Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 24 16 6 2 42 - 15 54
2. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
3. Лион Заявка 25 15 7 3 51 - 22 52
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ренн Заявка 24 10 8 6 31 - 26 38
6. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
7. Монпелье Заявка 25 10 5 10 41 - 45 35
8. Метц Заявка 25 9 8 8 29 - 24 35
9. Анже 1:3 Заявка 25 10 4 11 30 - 40 34
10. Марсель Заявка 22 9 6 7 29 - 26 33
11. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
13. Ницца Заявка 24 8 5 11 28 - 33 29
14. Реймс Заявка 25 7 8 10 31 - 33 29
15. Сент-Этьен Заявка 25 7 8 10 25 - 36 29
16. Страсбург Заявка 25 8 4 13 34 - 40 28
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант 3:1 Заявка 25 4 10 11 25 - 40 22
19. Ним Заявка 24 5 3 16 22 - 51 18
20. Дижон Заявка 25 2 9 14 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
8. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
9. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
10. Анже 1:3 Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
13. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
14. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант 3:1 Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Ницца Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Анже 1:3 Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
17. Нант 3:1 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
19. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Лилль 96.5% (138)
X 1.4% (2)
Брест 2.1% (3)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Брест
1.64
4.00
6.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 3.85 6.20
Бонус: 10 000 ₽ 1.64 3.90 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.00 5.85

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.60 1.06 3.45 1.31 2.65 1.49 1.85 1.96 1.47 2.70 1.32 3.40 1.11 6.60
9.60 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.85 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.80
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.44 1.67 2.13 1.17 4.60
3.76 1.27 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.79
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Лилль - Брест онлайн

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Прогнозы на матч Лилль - Брест

Исход игры
Лилль
96.5% (138)
Ничья
1.4% (2)
Брест
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
35% (49)
Нет
65% (91)
Популярный счёт
2:0 Лилль
35% (50)
2:1 Лилль
25.2% (36)
1:0 Лилль
23.8% (34)
3:1 Лилль
7% (10)
3:0 Лилль
2.8% (4)
0:1 Брест
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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