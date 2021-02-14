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Лилль
0:0
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
7' Желтая карточка
Белькебла Арис
44' Желтая карточка
Челик Зеки
75' Желтая карточка
Бамба Джонатан
90'+4
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
28
Мандава
Рейнилду
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
9
Дэвид
Джонатан
16
Сибуа
Себастьен
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
7
Белькебла
Арис
6
Лукас
Жан
8
Ласне
Пол
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
21
Февр
Ромен
Лилль
4-4-2
Брест
4-3-3

Ход матча

7'
 
Белькебла Арис
44'
Челик Зеки
 
61'
Язиджи Юсуф
Иконе Жонатан
 
61'
Веа Тимоти
Араужо Луис
 
71'
Саншеш Ренату
Шека
 
75'
Бамба Джонатан
 
90'
Лихаджи Исаак
Дэвид Джонатан
 
90'
 
Ле Дуарон Жереми
Онора Франк

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.36
2. Язиджи Юсуф 7 0.28
3. Дэвид Джонатан 7 0.28
4. Бамба Джонатан 6 0.24
5. Иконе Жонатан 3 (1) 0.12
6. Араужо Луис 3 0.12
7. Веа Тимоти 3 0.12
8. Саншеш Ренату 1 0.04
9. Челик Зеки 1 0.04
10. Фонте Жозе 1 0.04
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 7 0.28
2. Мунье Стив 6 (1) 0.24
3. Февр Ромен 5 (1) 0.2
4. Кардона Ирвин 5 0.2
5. Шарбонье Гаэтан 4 (1) 0.16
6. Перро Ромен 3 0.12
7. Ле Дуарон Жереми 1 0.04
8. Шардонне Брендан 1 0.04
9. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.04
10. Дюверн Жан-Кевин 1 0.04
11. Фоссурье Жюльен 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 5 0
2. Шека 5 0
3. Челик Зеки 5 0
4. Йилмаз Бурак 4 0
5. Фонте Жозе 4 0
6. Брадарич Домагой 4 0
7. Араужо Луис 3 0
8. Мандава Рейнилду 1 1
9. Саншеш Ренату 2 0
10. Джало Тьягу 2 0
11. Ботман Свен 2 0
12. Сумаоро Адама 1 0
13. Пье Жереми 1 0
14. Меньян Майк 1 0
15. Бамба Джонатан 1 0
16. Сумаре Бубакари 1 0
17. Веа Тимоти 1 0
Брест
# Игрок      
1. Ласне Пол 3 1
2. Белькебла Арис 4 0
3. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
4. Дюверн Жан-Кевин 4 0
5. Шардонне Брендан 2 1
6. Эрей Кристоф 3 0
7. Онора Франк 3 0
8. Фоссурье Жюльен 2 0
9. Шарбонье Гаэтан 2 0
10. Мунье Стив 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Перро Ромен 2 0
14. Ларсонне Готье 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 4.88% (2) 21.95% (9) 12.2% (5) 24.39% (10) 14.63% (6) 21.95% (9)
 Брест 17.14% (6) 17.14% (6) 22.86% (8) 8.57% (3) 5.71% (2) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон
Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль
Брест Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц
Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест

Последние игры между собой

Лилль: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Брест: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
Брест 3:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Брест Товарищеские матчи Лилль 1:2 Брест Товарищеские матчи Лилль 1:0 Брест Лига 1
Брест 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Брест Лига 1 Брест 3:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Брест Лига 1 Брест 0:1 Лилль Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
3. Лион Заявка 25 15 7 3 51 - 22 52
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ренн Заявка 24 10 8 6 31 - 26 38
6. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
7. Монпелье Заявка 25 10 5 10 41 - 45 35
8. Метц Заявка 25 9 8 8 29 - 24 35
9. Анже Заявка 25 10 4 11 30 - 40 34
10. Марсель Заявка 22 9 6 7 29 - 26 33
11. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Брест 0:0 Заявка 25 9 4 12 37 - 44 31
13. Ницца Заявка 24 8 5 11 28 - 33 29
14. Реймс Заявка 25 7 8 10 31 - 33 29
15. Сент-Этьен Заявка 25 7 8 10 25 - 36 29
16. Страсбург Заявка 25 8 4 13 34 - 40 28
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 25 4 10 11 25 - 40 22
19. Ним Заявка 24 5 3 16 22 - 51 18
20. Дижон Заявка 25 2 9 14 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль 0:0 Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест 0:0 Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
8. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
9. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
10. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
13. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
14. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Ницца Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
19. Брест 0:0 Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Лилль 96.5% (138)
X 1.4% (2)
Брест 2.1% (3)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 1.70 11.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.64 3.90 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.00 5.85

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.60 1.06 3.45 1.31 2.65 1.49 1.85 1.96 1.47 2.70 1.32 3.40 1.11 6.60
9.60 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.85 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.80
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.44 1.67 2.13 1.17 4.60
3.76 1.27 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.79
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Лилль 0:0 Брест онлайн

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Прогнозы на матч Лилль 0:0 Брест

Исход игры
Лилль
96.5% (138)
Ничья
1.4% (2)
Брест
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
35% (49)
Нет
65% (91)
Популярный счёт
2:0 Лилль
35% (50)
2:1 Лилль
25.2% (36)
1:0 Лилль
23.8% (34)
3:1 Лилль
7% (10)
3:0 Лилль
2.8% (4)
0:1 Брест
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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