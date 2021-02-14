Лилль
0:0
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
Брест
7' Желтая карточкаБелькебла Арис
44' Желтая карточкаЧелик Зеки
75' Желтая карточкаБамба Джонатан
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
8
Шека
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
15
Мунье
Стив
21
Февр
Ромен
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
-
21 Февр РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
44'
71'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|9 (2)
|0.36
|2.
|Язиджи Юсуф
|7
|0.28
|3.
|Дэвид Джонатан
|7
|0.28
|4.
|Бамба Джонатан
|6
|0.24
|5.
|Иконе Жонатан
|3 (1)
|0.12
|6.
|Араужо Луис
|3
|0.12
|7.
|Веа Тимоти
|3
|0.12
|8.
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|9.
|Челик Зеки
|1
|0.04
|10.
|Фонте Жозе
|1
|0.04
|11.
|Шека
|0
|0
|12.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|13.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|7
|0.28
|2.
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.24
|3.
|Февр Ромен
|5 (1)
|0.2
|4.
|Кардона Ирвин
|5
|0.2
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|4 (1)
|0.16
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.12
|7.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.04
|8.
|Шардонне Брендан
|1
|0.04
|9.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.04
|10.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.04
|11.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|5
|0
|2.
|Шека
|5
|0
|3.
|Челик Зеки
|5
|0
|4.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|5.
|Фонте Жозе
|4
|0
|6.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|7.
|Араужо Луис
|3
|0
|8.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|9.
|Саншеш Ренату
|2
|0
|10.
|Джало Тьягу
|2
|0
|11.
|Ботман Свен
|2
|0
|12.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|13.
|Пье Жереми
|1
|0
|14.
|Меньян Майк
|1
|0
|15.
|Бамба Джонатан
|1
|0
|16.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|17.
|Веа Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ласне Пол
|3
|1
|2.
|Белькебла Арис
|4
|0
|3.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|4.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|5.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|6.
|Эрей Кристоф
|3
|0
|7.
|Онора Франк
|3
|0
|8.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|9.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|10.
|Мунье Стив
|2
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|12.
|Маньетти Уго
|2
|0
|13.
|Перро Ромен
|2
|0
|14.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|4.88% (2)
|21.95% (9)
|12.2% (5)
|24.39% (10)
|14.63% (6)
|21.95% (9)
|Брест
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|22.86% (8)
|8.57% (3)
|5.71% (2)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +14 =3 -3Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон
Брест Последние 20 матчей: +8 =3 -9Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц
Последние игры между собой
Лилль: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Брест: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|25
|16
|7
|2
|42 - 15
|55
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|3.
|Лион
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 22
|52
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ренн
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 26
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|7.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 45
|35
|8.
|Метц
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 24
|35
|9.
|Анже
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 40
|34
|10.
|Марсель
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|29 - 26
|33
|11.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|25
|9
|4
|12
|37 - 44
|31
|13.
|Ницца
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|28 - 33
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 33
|29
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 36
|29
|16.
|Страсбург
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|34 - 40
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|25 - 40
|22
|19.
|Ним
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 51
|18
|20.
|Дижон
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|0:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|9.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|10.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|14.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|19.
|Брест
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Брест
Исход игры
Лилль
96.5% (138)
Ничья
1.4% (2)
Брест
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
35% (49)
Нет
65% (91)
Популярный счёт
2:0 Лилль
35% (50)
2:1 Лилль
25.2% (36)
1:0 Лилль
23.8% (34)
3:1 Лилль
7% (10)
3:0 Лилль
2.8% (4)
0:1 Брест
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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