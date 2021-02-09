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Монако
 
Позже

Стадион:
Лорьян

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 12 0.5
2. Бен-Йеддер Виссам 11 (6) 0.46
3. Диоп Софьян 5 0.21
4. Головин Александр 4 0.17
5. Марипан Гильермо 4 0.17
6. Дисаси Аксель 3 0.13
7. Желсон Мартиньш 2 0.08
8. Йоветич Стеван 2 0.08
9. Бадьяшиль Бенуа 2 0.08
10. Агилар Рубен 1 0.04
11. Чуамени Орельен 1 0.04
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.04
13. Пеллегри Пьетро 1 0.04
14. Жеббель Виллем 1 0.04
15. Кайо Энрике 0 0
16. Балло-Туре Фоде 0 0
17. Сидибе Джибриль 0 0
18. Оньекуру Генри 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 6 (2) 0.26
2. Моффи Теремас 6 0.26
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.17
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.13
5. Буасгар Кентен 2 0.09
6. Абергель Лоран 2 0.09
7. Гравильон Эндрю 1 0.04
8. Монкондю Томас 1 0.04
9. Чалоба Трево 1 0.04
10. Лорьенте Арман 0 0
11. Делаплас Жонатан 0 0
12. Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 7 1
2. Дисаси Аксель 3 2
3. Агилар Рубен 6 0
4. Чуамени Орельен 4 1
5. Фолланд Кевин 3 0
6. Желсон Мартиньш 3 0
7. Жеббель Виллем 3 0
8. Диоп Софьян 3 0
9. Фабрегас Сеск 2 0
10. Сидибе Джибриль 2 0
11. Бен-Йеддер Виссам 2 0
12. Марипан Гильермо 2 0
13. Балло-Туре Фоде 2 0
14. Пеллегри Пьетро 2 0
15. Дьятта Крепен 2 0
16. Бадьяшиль Бенуа 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Головин Александр 1 0
20. Флорентину 1 0
21. Бьянкон Жулиан 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Ле Фе Энцо 5 0
2. Лемуан Фабьен 4 0
3. Лапорт Жульен 4 0
4. Гравильон Эндрю 2 1
5. Абергель Лоран 3 0
6. Буасгар Кентен 3 0
7. Амель Пьер-Ив 3 0
8. Лорьенте Арман 3 0
9. Делаплас Жонатан 1 1
10. Монкондю Томас 2 0
11. Висса Йоан 2 0
12. Чалоба Трево 2 0
13. Мендес Убулан 2 0
14. Морель Жереми 1 0
15. Нарди Поль 1 0
16. Диарра Стефан 1 0
17. Уоджа Франклин 1 0
18. Yoann Etienne 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 14% (7) 16% (8) 12% (6) 20% (10) 20% (10) 18% (9)
 Лорьян 7.69% (2) 11.54% (3) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4) 34.62% (9)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако
Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ
Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян

Последние игры между собой

Монако: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Лорьян: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Лорьян 2:5 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Кубок лиги Монако 4:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:3 Монако Лига 1
Лорьян 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1 Монако 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монако Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 24 16 6 2 42 - 15 54
2. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
3. ПСЖ Заявка 24 16 3 5 55 - 14 51
4. Монако Заявка 24 15 3 6 50 - 35 48
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже Заявка 24 10 4 10 29 - 37 34
9. Марсель Заявка 22 9 6 7 29 - 26 33
10. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
11. Монпелье Заявка 24 9 5 10 39 - 44 32
12. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
13. Ницца Заявка 23 8 5 10 27 - 31 29
14. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
15. Сент-Этьен Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 24 3 10 11 22 - 39 19
19. Ним Заявка 23 4 3 16 20 - 51 15
20. Дижон Заявка 24 2 9 13 17 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 1 2 32 - 5 28
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
13. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
6. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
10. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лорьян от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Монако 91.2% (52)
    X 8.8% (5)
    Лорьян 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Лорьян
    1.41
    5.34
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.38 5.10 7.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.20 7.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.20 8.50
      1.39 5.34 8.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.00 12.50 1.01 4.85 1.17 3.95 1.25 2.46 1.61 1.90 1.90 1.53 2.43 1.28 3.40 1.20 3.98 1.07 6.65 1.05 7.30
    18.00 0.00 12.00 1.02 4.50 1.18 4.00 1.27 2.46 1.60 2.18 1.72 1.93 1.93 1.72 2.20 1.57 2.40 1.30 3.65 1.23 4.30 1.09 6.70 1.06 7.40 1.01 13.00
    5.35 1.18 2.51 1.58 2.23 1.72 1.95 1.95 1.72 2.24 1.58 2.52 1.23 4.60
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.20
    2.41 1.57 1.57 2.33 1.22 4.20
    3.18 1.40 2.51 1.58 1.88 2.02 1.61 2.44 1.42 3.07
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.05 1.17 3.64 1.28 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52
    3.45 1.28 2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.84 1.96
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
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    Прогнозы на матч Монако - Лорьян

    Исход игры
    Монако
    91.2% (52)
    Ничья
    8.8% (5)
    Лорьян
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.36% (31)
    Меньше
    43.64% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (33)
    Нет
    40% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    33.3% (19)
    2:0 Монако
    26.3% (15)
    3:1 Монако
    14% (8)
    1:1 Ничья
    8.8% (5)
    1:0 Монако
    7% (4)
    3:0 Монако
    5.3% (3)
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    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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