Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|12
|0.5
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (6)
|0.46
|3.
|Диоп Софьян
|5
|0.21
|4.
|Головин Александр
|4
|0.17
|5.
|Марипан Гильермо
|4
|0.17
|6.
|Дисаси Аксель
|3
|0.13
|7.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.08
|8.
|Йоветич Стеван
|2
|0.08
|9.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.08
|10.
|Агилар Рубен
|1
|0.04
|11.
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|12.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.04
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.04
|14.
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|15.
|Кайо Энрике
|0
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|17.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|18.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|6 (2)
|0.26
|2.
|Моффи Теремас
|6
|0.26
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.17
|4.
|Грбич Адриан
|3 (2)
|0.13
|5.
|Буасгар Кентен
|2
|0.09
|6.
|Абергель Лоран
|2
|0.09
|7.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.04
|8.
|Монкондю Томас
|1
|0.04
|9.
|Чалоба Трево
|1
|0.04
|10.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|11.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
|12.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|7
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|3.
|Агилар Рубен
|6
|0
|4.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|5.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|6.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|7.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|8.
|Диоп Софьян
|3
|0
|9.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|11.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|12.
|Марипан Гильермо
|2
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|14.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|15.
|Дьятта Крепен
|2
|0
|16.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|17.
|Матсима Крислен
|2
|0
|18.
|Матазо Элио
|0
|1
|19.
|Головин Александр
|1
|0
|20.
|Флорентину
|1
|0
|21.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Фе Энцо
|5
|0
|2.
|Лемуан Фабьен
|4
|0
|3.
|Лапорт Жульен
|4
|0
|4.
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|5.
|Абергель Лоран
|3
|0
|6.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|7.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|8.
|Лорьенте Арман
|3
|0
|9.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|10.
|Монкондю Томас
|2
|0
|11.
|Висса Йоан
|2
|0
|12.
|Чалоба Трево
|2
|0
|13.
|Мендес Убулан
|2
|0
|14.
|Морель Жереми
|1
|0
|15.
|Нарди Поль
|1
|0
|16.
|Диарра Стефан
|1
|0
|17.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|18.
|Yoann Etienne
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|14% (7)
|16% (8)
|12% (6)
|20% (10)
|20% (10)
|18% (9)
|Лорьян
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|34.62% (9)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +13 =2 -5Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =3 -11Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Монако: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Лорьян: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Лорьян 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1 Монако 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монако Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|42 - 15
|54
|2.
|Лион
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|50 - 20
|52
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|55 - 14
|51
|4.
|Монако
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|50 - 35
|48
|5.
|Ренн
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 24
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|34 - 33
|36
|7.
|Метц
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 22
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 37
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|29 - 26
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|39 - 44
|32
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|13.
|Ницца
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 31
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|30 - 32
|28
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 36
|26
|16.
|Страсбург
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 39
|25
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|22 - 39
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|20 - 51
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|17 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|32 - 5
|28
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|13.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|10.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 22
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако - Лорьян
Исход игры
Монако
91.2% (52)
Ничья
8.8% (5)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (31)
Меньше
43.64% (24)
Обе команды забьют
Да
60% (33)
Нет
40% (22)
Популярный счёт
2:1 Монако
33.3% (19)
2:0 Монако
26.3% (15)
3:1 Монако
14% (8)
1:1 Ничья
8.8% (5)
1:0 Монако
7% (4)
3:0 Монако
5.3% (3)
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