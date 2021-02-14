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  2. Матчи
  3. Франция
Ренн
0:2
Второй тайм: 85'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
27' Гол
Буанга Денис
33' Желтая карточка
Дебюши Матьё
37' Желтая карточка
Докю Жереми
48' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
57' Желтая карточка
Гирасси Серу
63' Желтая карточка
Агер Наиф
0:2
71' Гол
Норден Арно
77' Желтая карточка
Траоре Амари
80' Желтая карточка
Аби Шарль
85'
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
10
Камавинга
Эдуардо
28
Мартин
Йонас
14
Буриго
Бенжамен
18
Докю
Жереми
7
Терье
Мартен
9
Гирасси
Серу
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
6
Сиссе
Папе
Абу
13
Трауко
Мигель
8
Камара
Махди
33
Гурна-Дуат
Лукас
19
Неу
Иван
17
Аушиш
Адиль
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
Ренн
4-3-3
Сент-Этьен
4-3-3

Ход матча

27'
0:1
Буанга Денис
(Неу Иван)
33'
 
Дебюши Матьё
37'
Докю Жереми
 
48'
Да Сильва Дамьен
 
57'
 
Норден Арно
Аушиш Адиль
57'
Гирасси Серу
 
58'
Н'Зонзи Стивен
Мартин Йонас
 
58'
Гбоо Янн
Камавинга Эдуардо
 
58'
Эну Адриен
Терье Мартен
 
63'
Агер Наиф
 
68'
 
Аби Шарль
Хазри Вахби
69'
 
Юссуф Зейду
Неу Иван
71'
0:2
Норден Арно
(Юссуф Зейду)
77'
Траоре Амари
 
78'
Мауасса Фет
Трюффер Адриен
 
80'
 
Аби Шарль

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буриго Бенжамен 4 0.17
2. Да Сильва Дамьен 4 0.17
3. Эну Адриен 4 0.17
4. Терье Мартен 3 0.13
5. Гирасси Серу 3 0.13
6. Агер Наиф 3 0.13
7. Гренье Клеман 3 (1) 0.13
8. Трюффер Адриен 1 0.04
9. Рафинья Диас 1 0.04
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.04
11. Траоре Амари 1 0.04
12. Камавинга Эдуардо 1 0.04
13. Ньянг М'Байе 1 0.04
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 4 (2) 0.16
2. Амума Ромен 4 0.16
3. Норден Арно 3 0.12
4. Камара Махди 3 0.12
5. Аушиш Адиль 2 0.08
6. Аби Шарль 2 0.08
7. Неу Иван 1 0.04
8. Дебюши Матьё 1 0.04
9. Мукуди Ароль 1 0.04
10. Масон Иван 1 0.04
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.04
12. Будебуз Ряд 0 0
13. Трауко Мигель 0 0
14. Юссуф Зейду 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 6 0
2. Буриго Бенжамен 6 0
3. Да Сильва Дамьен 5 0
4. Терье Мартен 2 1
5. Тэт Флавьен 3 0
6. Мауасса Фет 3 0
7. Камавинга Эдуардо 3 0
8. Гренье Клеман 2 0
9. Мартин Йонас 2 0
10. Траоре Амари 2 0
11. Агер Наиф 2 0
12. Далберт Эстеван 2 0
13. Трюффер Адриен 2 0
14. Боэ Саша 0 1
15. Сален Ромен 1 0
16. Ругани Даниэле 1 0
17. Эну Адриен 1 0
18. Гирасси Серу 1 0
19. Докю Жереми 1 0
20. Соппи Брэндон 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Амума Ромен 5 0
3. Гурна-Дуат Лукас 5 0
4. Колодзейчак Тимоти 3 1
5. Хазри Вахби 3 1
6. Буанга Денис 4 0
7. Мукуди Ароль 4 0
8. Дебюши Матьё 3 0
9. Камара Махди 3 0
10. Будебуз Ряд 2 0
11. Рецос Панайотис 2 0
12. Муэффек Аймен 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Сиссе Папе Абу 1 0
17. Норден Арно 1 0
18. Юссуф Зейду 1 0
19. Аушиш Адиль 1 0
20. Фофана Уэсли 1 0
21. Сидибе Абдулайе 1 0
22. Baptiste Gabard 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 10% (3) 20% (6) 10% (3) 13.33% (4) 20% (6) 26.67% (8)
 Сент-Этьен 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль
Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца

Последние игры между собой

Ренн: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Сент-Этьен 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 3:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:1 Ренн Кубок Ренн 2:1 Сент-Этьен Лига 1
Ренн 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Ренн 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Ренн Кубок лиги Ренн 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 24 16 6 2 42 - 15 54
2. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
3. Лион Заявка 25 15 7 3 51 - 22 52
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ренн 0:2 Заявка 24 10 8 6 31 - 26 38
6. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
7. Метц 1:1 Заявка 25 9 9 7 29 - 23 36
8. Монпелье Заявка 25 10 5 10 41 - 45 35
9. Анже 1:2 Заявка 25 10 4 11 30 - 39 34
10. Марсель Заявка 22 9 6 7 29 - 26 33
11. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
13. Ницца Заявка 24 8 5 11 28 - 33 29
14. Реймс Заявка 25 7 8 10 31 - 33 29
15. Сент-Этьен 2:0 Заявка 25 7 8 10 25 - 36 29
16. Страсбург 1:1 Заявка 25 7 5 13 33 - 40 26
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант 2:1 Заявка 25 4 10 11 24 - 40 22
19. Ним 0:0 Заявка 24 4 4 16 20 - 51 16
20. Дижон 0:0 Заявка 25 2 10 13 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц 1:1 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
7. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
8. Ренн 0:2 Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
9. Анже 1:2 Заявка 12 5 1 6 13 - 16 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
13. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
14. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
15. Сент-Этьен 2:0 Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург 1:1 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант 2:1 Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон 0:0 Заявка 13 0 7 6 4 - 12 7
20. Ним 0:0 Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн 0:2 Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Ницца Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Анже 1:2 Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
11. Метц 1:1 Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Сент-Этьен 2:0 Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
13. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
14. Страсбург 1:1 Заявка 13 4 2 7 19 - 23 14
15. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
16. Ним 0:0 Заявка 13 3 3 7 8 - 24 12
17. Нант 2:1 Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
18. Дижон 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
19. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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Прогнозы 144
Ренн 82.6% (119)
X 11.1% (16)
Сент-Этьен 6.3% (9)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Сент-Этьен
8.50
3.45
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 12.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.45 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 3.25 1.55
  11.04 3.39 1.53

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.05 6.40 1.09 2.86 1.40 2.17 1.69 1.68 2.32 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.50 1.04 7.90 1.00 11.00
5.55 1.14 4.20 1.22 2.40 1.57 1.55 2.45 1.85 2.02 1.27 3.70 1.05 9.50 1.04 10.00 1.02 13.00 1.04 10.00 1.01 14.50 1.01 15.00 0.00 22.00
2.65 1.51 2.34 1.64 1.90 1.98 1.43 2.93 1.28 3.83 1.53 2.61 1.36 3.28 1.26 4.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.72 2.12 1.33 3.30 1.09 7.40 1.06 8.90
1.80 2.00 1.20 4.44 1.11 6.50 1.03 12.00 1.02 13.00
1.73 2.19 1.44 2.88 1.17 5.48 1.43 2.94 1.18 5.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.20 4.75 1.13 6.00
2.21 1.62 1.52 2.44 1.20 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Где смотреть матч Ренн 0:2 Сент-Этьен онлайн

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Прогнозы на матч Ренн 0:2 Сент-Этьен

Исход игры
Ренн
82.6% (119)
Ничья
11.1% (16)
Сент-Этьен
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (71)
Меньше
49.65% (70)
Обе команды забьют
Да
58.16% (82)
Нет
41.84% (59)
Популярный счёт
2:1 Ренн
41.7% (60)
1:0 Ренн
26.4% (38)
2:0 Ренн
10.4% (15)
1:1 Ничья
8.3% (12)
1:2 Сент-Этьен
4.2% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:1 Сент-Этьен
1.4% (2)
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