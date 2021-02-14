Ренн
0:2
Второй тайм: 85'
Стадион: Роазон Парк
Сент-Этьен
0:1
27' ГолБуанга Денис
33' Желтая карточкаДебюши Матьё
37' Желтая карточкаДокю Жереми
48' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
57' Желтая карточкаГирасси Серу
63' Желтая карточкаАгер Наиф
0:2
71' ГолНорден Арно
77' Желтая карточкаТраоре Амари
80' Желтая карточкаАби Шарль
27
Траоре
Амари
28
Мартин
Йонас
18
Докю
Жереми
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
19
Неу
Иван
17
Аушиш
Адиль
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
17 Аушиш АдильНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
27'
0:1
33'
37'
48'
57'
63'
68'
69'
71'
0:2
77'
80'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буриго Бенжамен
|4
|0.17
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.17
|3.
|Эну Адриен
|4
|0.17
|4.
|Терье Мартен
|3
|0.13
|5.
|Гирасси Серу
|3
|0.13
|6.
|Агер Наиф
|3
|0.13
|7.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.13
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.04
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0.04
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.04
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.04
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.04
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буанга Денис
|4 (2)
|0.16
|2.
|Амума Ромен
|4
|0.16
|3.
|Норден Арно
|3
|0.12
|4.
|Камара Махди
|3
|0.12
|5.
|Аушиш Адиль
|2
|0.08
|6.
|Аби Шарль
|2
|0.08
|7.
|Неу Иван
|1
|0.04
|8.
|Дебюши Матьё
|1
|0.04
|9.
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|10.
|Масон Иван
|1
|0.04
|11.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.04
|12.
|Будебуз Ряд
|0
|0
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|14.
|Юссуф Зейду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|6
|0
|2.
|Буриго Бенжамен
|6
|0
|3.
|Да Сильва Дамьен
|5
|0
|4.
|Терье Мартен
|2
|1
|5.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|6.
|Мауасса Фет
|3
|0
|7.
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|8.
|Гренье Клеман
|2
|0
|9.
|Мартин Йонас
|2
|0
|10.
|Траоре Амари
|2
|0
|11.
|Агер Наиф
|2
|0
|12.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|13.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|14.
|Боэ Саша
|0
|1
|15.
|Сален Ромен
|1
|0
|16.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|17.
|Эну Адриен
|1
|0
|18.
|Гирасси Серу
|1
|0
|19.
|Докю Жереми
|1
|0
|20.
|Соппи Брэндон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|6
|0
|2.
|Амума Ромен
|5
|0
|3.
|Гурна-Дуат Лукас
|5
|0
|4.
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|5.
|Хазри Вахби
|3
|1
|6.
|Буанга Денис
|4
|0
|7.
|Мукуди Ароль
|4
|0
|8.
|Дебюши Матьё
|3
|0
|9.
|Камара Махди
|3
|0
|10.
|Будебуз Ряд
|2
|0
|11.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|12.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|13.
|Масон Иван
|2
|0
|14.
|Мулен Жесси
|1
|0
|15.
|Трауко Мигель
|1
|0
|16.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0
|17.
|Норден Арно
|1
|0
|18.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|19.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|20.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|21.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|22.
|Baptiste Gabard
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|10% (3)
|20% (6)
|10% (3)
|13.33% (4)
|20% (6)
|26.67% (8)
|Сент-Этьен
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца
Последние игры между собой
Ренн: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Ренн 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Ренн 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Ренн Кубок лиги Ренн 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|42 - 15
|54
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|3.
|Лион
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 22
|52
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ренн
|0:2 Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 26
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|7.
|Метц
|1:1 Заявка
|25
|9
|9
|7
|29 - 23
|36
|8.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 45
|35
|9.
|Анже
|1:2 Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 39
|34
|10.
|Марсель
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|29 - 26
|33
|11.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|13.
|Ницца
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|28 - 33
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 33
|29
|15.
|Сент-Этьен
|2:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 36
|29
|16.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|25
|7
|5
|13
|33 - 40
|26
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|2:1 Заявка
|25
|4
|10
|11
|24 - 40
|22
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|24
|4
|4
|16
|20 - 51
|16
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|25
|2
|10
|13
|17 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|1:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|7.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|8.
|Ренн
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|9.
|Анже
|1:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 16
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|14.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|15.
|Сент-Этьен
|2:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|2:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|13
|0
|7
|6
|4 - 12
|7
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|0:2 Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Анже
|1:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Метц
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Сент-Этьен
|2:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|14.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 23
|14
|15.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|16.
|Ним
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 24
|12
|17.
|Нант
|2:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ренн 0:2 Сент-Этьен
Исход игры
Ренн
82.6% (119)
Ничья
11.1% (16)
Сент-Этьен
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (71)
Меньше
49.65% (70)
Обе команды забьют
Да
58.16% (82)
Нет
41.84% (59)
Популярный счёт
2:1 Ренн
41.7% (60)
1:0 Ренн
26.4% (38)
2:0 Ренн
10.4% (15)
1:1 Ничья
8.3% (12)
1:2 Сент-Этьен
4.2% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:1 Сент-Этьен
1.4% (2)
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