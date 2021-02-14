Дижон
0:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Ним
42' Желтая карточкаФерхат Зинедин
50' Желтая карточкаШуиар Мунир
61' Желтая карточкаЛаутоа Веслей
0:1
76' ГолРипар Рено
80' Желтая карточкаСаммаритано Фредерик
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
21
Шуиар
Мунир
30
Рейне
Батист
18
Кубас
Андрес
22
Бенрау
Яссин
8
До
Лука
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Чала АнибальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
-
29 Добре МихайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
42'
50'
61'
76'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|6
|0.24
|2.
|Конате Мусса
|4 (1)
|0.16
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.08
|4.
|Кулибали Сену
|2
|0.08
|5.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.04
|6.
|Шедлер Орельен
|1
|0.04
|7.
|Музинга Нгонда
|1
|0.04
|8.
|Целина Берсант
|0
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|10.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|11.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|12.
|Ассале Рожер
|0
|0
|13.
|Боэ Саша
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|4
|0.17
|2.
|Рипар Рено
|4 (3)
|0.17
|3.
|Элиассон Никлас
|3
|0.13
|4.
|Коне Мусса II
|2
|0.08
|5.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.08
|6.
|Мелинг Биргер
|1
|0.04
|7.
|Филиппото Ромен
|1
|0.04
|8.
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|9.
|До Лука
|1
|0.04
|10.
|Кубас Андрес
|1
|0.04
|11.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|12.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|13.
|Дулевич Харис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шейх Пап
|5
|0
|2.
|Шуиар Мунир
|5
|0
|3.
|Шафик Фуад
|4
|0
|4.
|Ндонг Ибраим
|4
|0
|5.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|6.
|Кулибали Сену
|2
|1
|7.
|Саммаритано Фредерик
|3
|0
|8.
|Конате Мусса
|3
|0
|9.
|Целина Берсант
|3
|0
|10.
|Бальде Мама
|3
|0
|11.
|Музинга Нгонда
|3
|0
|12.
|Лаутоа Веслей
|2
|0
|13.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|14.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|15.
|Ассале Рожер
|0
|1
|16.
|Манга Экеле
|1
|0
|17.
|Мари Жордан
|1
|0
|18.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|19.
|Боэ Саша
|1
|0
|20.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|4
|1
|2.
|Кубас Андрес
|4
|1
|3.
|Фомба Ламин
|4
|0
|4.
|Ландре Лоик
|2
|1
|5.
|Бриансон Антони
|3
|0
|6.
|Денкей Кевин
|3
|0
|7.
|Мигель Флориан
|1
|1
|8.
|Ру Нолан
|2
|0
|9.
|Рейне Батист
|2
|0
|10.
|Рипар Рено
|2
|0
|11.
|Мелинг Биргер
|2
|0
|12.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|13.
|Алакуш Софьян
|2
|0
|14.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|15.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|16.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|17.
|Сарр Сиди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|Ним
|10% (2)
|5% (1)
|25% (5)
|25% (5)
|10% (2)
|25% (5)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +2 =8 -10Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон
Ним Последние 20 матчей: +3 =2 -15Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним
Последние игры между собой
Дижон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ним: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ним 0:2 Дижон Товарищеские матчи Ним 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:4 Ним Лига 1 Дижон 0:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 4:5 Ним Лига 2 Ним 2:2 Дижон Лига 2 Дижон 5:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Ним Лига 2 Ним 0:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|42 - 15
|54
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|3.
|Лион
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 22
|52
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ренн
|0:2 Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 26
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|7.
|Метц
|1:1 Заявка
|25
|9
|9
|7
|29 - 23
|36
|8.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 45
|35
|9.
|Анже
|1:2 Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 39
|34
|10.
|Марсель
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|29 - 26
|33
|11.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|13.
|Ницца
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|28 - 33
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 33
|29
|15.
|Сент-Этьен
|2:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 36
|29
|16.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|25
|7
|5
|13
|33 - 40
|26
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|2:1 Заявка
|25
|4
|10
|11
|24 - 40
|22
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|24
|4
|4
|16
|20 - 51
|16
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|25
|2
|10
|13
|17 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|1:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|7.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|8.
|Ренн
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|9.
|Анже
|1:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 16
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|14.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|15.
|Сент-Этьен
|2:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|2:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|13
|0
|7
|6
|4 - 12
|7
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|0:2 Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Анже
|1:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Метц
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Сент-Этьен
|2:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|14.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 23
|14
|15.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|16.
|Ним
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 24
|12
|17.
|Нант
|2:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дижон 0:1 Ним
Исход игры
Дижон
62.5% (90)
Ничья
30.6% (44)
Ним
6.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
24.82% (35)
Меньше
75.18% (106)
Обе команды забьют
Да
50.35% (71)
Нет
49.65% (70)
Популярный счёт
1:0 Дижон
38.2% (55)
1:1 Ничья
25% (36)
2:1 Дижон
18.1% (26)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Ним
3.5% (5)
2:0 Дижон
2.8% (4)
1:2 Ним
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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