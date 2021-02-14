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  2. Матчи
  3. Франция
Дижон
0:2
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
42' Желтая карточка
Ферхат Зинедин
50' Желтая карточка
Шуиар Мунир
61' Желтая карточка
Лаутоа Веслей
0:1
76' Гол
Рипар Рено
80' Желтая карточка
Саммаритано Фредерик
0:2
87' Гол
Элиассон Никлас
90' Красная карточка
Саммаритано Фредерик
90' Желтая карточка
Ндонг Ибраим
90'+5
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
17
Бальде
Мама
9
Целина
Берсант
21
Шуиар
Мунир
27
Камара
Абубакар
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
26
Мигель
Флориан
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
22
Бенрау
Яссин
8
До
Лука
20
Рипар
Рено
10
Ферхат
Зинедин
28
Коне
Мусса
II
Дижон
4-2-3-1
Ним
4-1-4-1

Ход матча

42'
 
Ферхат Зинедин
45'
 
Гессум Кельян
Мигель Флориан
50'
Шуиар Мунир
 
61'
Лаутоа Веслей
 
62'
Эбимбе Эрик
Камара Абубакар
 
74'
 
Элиассон Никлас
Коне Мусса II
76'
0:1
Рипар Рено
(До Лука)
77'
Конате Мусса
Шуиар Мунир
 
77'
Саммаритано Фредерик
Целина Берсант
 
80'
Саммаритано Фредерик
 
85'
Чала Анибаль
Музинга Нгонда
 
87'
0:2
Элиассон Никлас
(Мелинг Биргер)
88'
 
Фомба Ламин
Бенрау Яссин
90'
Саммаритано Фредерик
 
90'
Ндонг Ибраим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.24
2. Конате Мусса 4 (1) 0.16
3. Манга Экеле 2 0.08
4. Кулибали Сену 2 0.08
5. Эбимбе Эрик 1 0.04
6. Шедлер Орельен 1 0.04
7. Музинга Нгонда 1 0.04
8. Целина Берсант 0 0
9. Шуиар Мунир 0 0
10. Саммаритано Фредерик 0 0
11. Ндонг Ибраим 0 0
12. Ассале Рожер 0 0
13. Боэ Саша 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 5 (3) 0.21
2. Ферхат Зинедин 4 0.17
3. Элиассон Никлас 4 0.17
4. Коне Мусса II 2 0.08
5. Ахлинви Маттео 2 0.08
6. Мелинг Биргер 1 0.04
7. До Лука 1 0.04
8. Филиппото Ромен 1 0.04
9. Денкей Кевин 1 0.04
10. Кубас Андрес 1 0.04
11. Алакуш Софьян 0 0
12. Мартинеc Пабло 0 0
13. Дулевич Харис 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Шейх Пап 5 0
2. Шуиар Мунир 5 0
3. Саммаритано Фредерик 4 0
4. Шафик Фуад 4 0
5. Ндонг Ибраим 4 0
6. Панзо Джонатан 4 0
7. Кулибали Сену 2 1
8. Конате Мусса 3 0
9. Целина Берсант 3 0
10. Бальде Мама 3 0
11. Музинга Нгонда 3 0
12. Лаутоа Веслей 2 0
13. Альягбе Сатурнин 2 0
14. Эбимбе Эрик 2 0
15. Ассале Рожер 0 1
16. Манга Экеле 1 0
17. Мари Жордан 1 0
18. Шедлер Орельен 1 0
19. Боэ Саша 1 0
20. Нуншиль Ахмад 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 4 1
3. Фомба Ламин 4 0
4. Ландре Лоик 2 1
5. Бриансон Антони 3 0
6. Денкей Кевин 3 0
7. Мигель Флориан 1 1
8. Ру Нолан 2 0
9. Рейне Батист 2 0
10. Рипар Рено 2 0
11. Мелинг Биргер 2 0
12. Ферхат Зинедин 2 0
13. Алакуш Софьян 2 0
14. Бенрау Яссин 2 0
15. Элиассон Никлас 1 0
16. Мартинеc Пабло 1 0
17. Сарр Сиди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3)
 Ним 10% (2) 5% (1) 25% (5) 25% (5) 10% (2) 25% (5)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон
Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон
Ним Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним
Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс

Последние игры между собой

Дижон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ним: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ним 1:3 Дижон Лига 1 Ним 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 5:0 Ним Кубок Дижон 0:0 Ним Лига 1
Ним 0:2 Дижон Товарищеские матчи Ним 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:4 Ним Лига 1 Дижон 0:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 4:5 Ним Лига 2 Ним 2:2 Дижон Лига 2 Дижон 5:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Ним Лига 2 Ним 0:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 24 16 6 2 42 - 15 54
2. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
3. Лион Заявка 25 15 7 3 51 - 22 52
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ренн Заявка 24 10 8 6 31 - 26 38
6. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
7. Монпелье Заявка 25 10 5 10 41 - 45 35
8. Метц Заявка 25 9 8 8 29 - 24 35
9. Анже 1:3 Заявка 25 10 4 11 30 - 40 34
10. Марсель Заявка 22 9 6 7 29 - 26 33
11. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
13. Ницца Заявка 24 8 5 11 28 - 33 29
14. Реймс Заявка 25 7 8 10 31 - 33 29
15. Сент-Этьен Заявка 25 7 8 10 25 - 36 29
16. Страсбург Заявка 25 8 4 13 34 - 40 28
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант 3:1 Заявка 25 4 10 11 25 - 40 22
19. Ним Заявка 24 5 3 16 22 - 51 18
20. Дижон Заявка 25 2 9 14 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
8. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
9. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
10. Анже 1:3 Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
13. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
14. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант 3:1 Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Ницца Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Анже 1:3 Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
17. Нант 3:1 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
19. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • Фол, нарушение
    48'
    Музинга Нгонда наказан за толчок Бенрау Яссин
  • 48'
    [player1] из команды [team] пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Мигель Флориан получил травму и заменен. Гессум Кельян выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    46'
    Мигель Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    45'
    Шуиар Мунир из команды Дижон играет слишком грубо. Мелинг Биргер оказался на газоне.
  • 45'
    Контроль мяча: Дижон: 46%, Ним: 54%.
  • Фол, нарушение
    45'
    До Лука наказан за толчок Лаутоа Веслей
  • 44'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 44'
    Шуиар Мунир не смог попасть в створ ударом издали
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Лаутоа Веслей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    42'
    Ферхат Зинедин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    42'
    Ферхат Зинедин наказан за толчок Лаутоа Веслей
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 42'
    Шанс! Бальде Мама из команды Дижон пробил головой, но мимо
  • 42'
    Музинга Нгонда из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    42'
    Шуиар Мунир из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
  • 41'
    Музинга Нгонда из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Дижон имеет хороший шанс забить.
  • 40'
    Контроль мяча: Дижон: 47%, Ним: 53%.
  • 40'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Алакуш Софьян из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    37'
    Лаутоа Веслей наказан за толчок Кубас Андрес
  • 37'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 37'
    Как он промахнулся? Бальде Мама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Контроль мяча: Дижон: 47%, Ним: 53%.
  • Травма, повреждение
    35'
    Бриансон Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    34'
    Бальде Мама из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Бриансон Антони пострадал.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Кубас Андрес из команды Ним поставил подножку. Пострадал Камара Абубакар
  • 33'
    Ним контролирует мяч.
  • 32'
    Дижон контролирует мяч.
  • 31'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 30'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Дижон: 39%, Ним: 61%.
  • 29'
    Ним контролирует мяч.
  • 28'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Шуиар Мунир из команды Дижон подал угловой слева.
  • 27'
    Мигель Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Шуиар Мунир из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Дижон контролирует мяч.
  • 26'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Шуиар Мунир наказан за толчок Мелинг Биргер
  • 25'
    Контроль мяча: Дижон: 38%, Ним: 62%.
  • Офсайд
    25'
    Бриансон Антони из команды Ним в офсайде
  • 25'
    Кубас Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Ндонг Ибраим наказан за толчок Кубас Андрес
  • 24'
    Ним пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Боэ Саша из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 22'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Боэ Саша из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Камара Абубакар нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Шуиар Мунир из команды Дижон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 20'
    Контроль мяча: Дижон: 40%, Ним: 60%.
  • 20'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    До Лука из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 19'
    Ним контролирует мяч.
  • Офсайд
    18'
    Бальде Мама из команды Дижон в офсайде
  • 18'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Камара Абубакар наказан за толчок Мигель Флориан
  • 16'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Контроль мяча: Дижон: 40%, Ним: 60%.
  • 16'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Ним контролирует мяч.
  • 14'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Хорошую попытку сделал Боэ Саша. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 12'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 12'
    Ферхат Зинедин из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 12'
    Мелинг Биргер из команды Ним делает пас партнеру.
  • 11'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Дижон контролирует мяч.
  • 10'
    Ферхат Зинедин из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 10'
    Алакуш Софьян из команды Ним делает пас партнеру.
  • 10'
    Контроль мяча: Дижон: 40%, Ним: 60%.
  • 10'
    Шуиар Мунир из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    9'
    Целина Берсант из команды Дижон играет слишком грубо. Алакуш Софьян оказался на газоне.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Коне Мусса II
  • 7'
    Дижон контролирует мяч.
  • 6'
    Контроль мяча: Дижон: 17%, Ним: 83%.
  • 5'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    До Лука из команды Ним играет слишком грубо. Манга Экеле оказался на газоне.
  • Офсайд
    4'
    Коне Мусса II из команды Ним в офсайде
  • 3'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 2'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бенрау Яссин из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Дижон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Дижон 62.5% (90)
X 30.6% (44)
Ним 6.9% (10)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.00 1.60 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.30 2.71
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.50 1.27
  35.22 5.31 1.21

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.40 1.06 3.32 1.31 2.59 1.50 1.87 2.03 1.53 2.56 1.33 3.18 1.12 5.30 1.08 6.05 1.01 10.50
2.45 1.55 1.58 2.35 1.60 2.33 1.12 6.10 2.10 1.79 1.07 8.40 1.72 2.18 1.03 12.00 1.02 13.00 1.04 10.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
2.10 1.79 1.74 2.16 1.38 3.19 1.81 2.08 1.51 2.64 1.30 3.70 1.34 3.39 1.61 2.41 1.47 2.78 1.64 2.35 1.44 2.90 1.33 3.51 1.12 7.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.88 1.92 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
2.00 1.80 1.31 3.35 1.17 4.90 1.02 13.00 1.02 13.00
1.18 5.12 1.54 2.58 1.22 4.47 1.54 2.58 1.39 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.59 1.50 1.70 2.15 1.29 3.60 1.20 4.55
2.55 1.48 1.64 2.17 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Дижон 0:2 Ним онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:2 Ним

Исход игры
Дижон
62.5% (90)
Ничья
30.6% (44)
Ним
6.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
24.82% (35)
Меньше
75.18% (106)
Обе команды забьют
Да
50.35% (71)
Нет
49.65% (70)
Популярный счёт
1:0 Дижон
38.2% (55)
1:1 Ничья
25% (36)
2:1 Дижон
18.1% (26)
0:1 Ним
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Дижон
2.8% (4)
1:2 Ним
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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