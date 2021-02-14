Метц
1:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Страсбург
1:0
17' ГолДелен Тома
26' Желтая карточкаДелен Тома
1:1
33' ГолТомассон Адриен
42' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
44' Желтая карточкаКуяте Кики
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
1:0
26'
33'
1:1
42'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.24
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.2
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.16
|4.
|Нгетт Опа
|3
|0.12
|5.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0.08
|6.
|Сарр Пап
|2
|0.08
|7.
|Маига Хабиб
|1
|0.04
|8.
|Гуйе Ламин
|1
|0.04
|9.
|Бойе Джон
|1
|0.04
|10.
|Делен Тома
|1
|0.04
|11.
|Вагнер да Силва
|1 (1)
|0.04
|12.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.04
|13.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|14.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|10 (3)
|0.4
|2.
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.28
|3.
|Томассон Адриен
|4
|0.16
|4.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.12
|5.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.08
|6.
|Шахири Мехди
|2
|0.08
|7.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.04
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|9.
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.04
|11.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.04
|12.
|Каси Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|8
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|6
|0
|3.
|Бойе Джон
|3
|1
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|5.
|Булая Фарид
|4
|0
|6.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|7.
|Делен Тома
|4
|0
|8.
|Куяте Кики
|4
|0
|9.
|Пажо Венсан
|3
|0
|10.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|11.
|Укидья Александр
|2
|0
|12.
|Вагнер да Силва
|2
|0
|13.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|14.
|Сарр Пап
|2
|0
|15.
|Бронн Дилан
|2
|0
|16.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0
|17.
|Эмброуз Тьерри
|1
|0
|18.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|19.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|6
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|6
|0
|3.
|Томассон Адриен
|3
|1
|4.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|5.
|Сиссоко Ибраима
|4
|0
|6.
|Митрович Стефан
|2
|1
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|9.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|10.
|Коне Ламин
|1
|0
|11.
|Кароль Лионель
|1
|0
|12.
|Прчич Саньин
|1
|0
|13.
|Лала Кенни
|1
|0
|14.
|Льенар Димитри
|1
|0
|15.
|Диалло Хабиб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
|Страсбург
|3.13% (1)
|28.13% (9)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +9 =7 -4Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс
Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург
Последние игры между собой
Метц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 0
Страсбург: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|42 - 15
|54
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|3.
|Лион
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 22
|52
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ренн
|0:2 Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 26
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|7.
|Метц
|1:1 Заявка
|25
|9
|9
|7
|29 - 23
|36
|8.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 45
|35
|9.
|Анже
|1:2 Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 39
|34
|10.
|Марсель
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|29 - 26
|33
|11.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|13.
|Ницца
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|28 - 33
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 33
|29
|15.
|Сент-Этьен
|2:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 36
|29
|16.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|25
|7
|5
|13
|33 - 40
|26
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|2:1 Заявка
|25
|4
|10
|11
|24 - 40
|22
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|24
|4
|4
|16
|20 - 51
|16
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|25
|2
|10
|13
|17 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|1:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|7.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|8.
|Ренн
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|9.
|Анже
|1:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 16
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|14.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|15.
|Сент-Этьен
|2:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|2:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|13
|0
|7
|6
|4 - 12
|7
|20.
|Ним
|0:0 Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|0:2 Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Анже
|1:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Метц
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Сент-Этьен
|2:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|14.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 23
|14
|15.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|16.
|Ним
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 24
|12
|17.
|Нант
|2:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Метц 1:1 Страсбург
Исход игры
Метц
59.4% (85)
Ничья
27.3% (39)
Страсбург
13.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
60.99% (86)
Нет
39.01% (55)
Популярный счёт
2:1 Метц
28% (40)
1:0 Метц
25.9% (37)
1:1 Ничья
21.7% (31)
1:2 Страсбург
7% (10)
0:1 Страсбург
5.6% (8)
2:0 Метц
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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