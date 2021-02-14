Метц
1:2
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Страсбург
1:0
17' ГолДелен Тома
26' Желтая карточкаДелен Тома
1:1
33' ГолТомассон Адриен
42' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
44' Желтая карточкаКуяте Кики
1:2
84' ГолТомассон Адриен
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
1:0
26'
33'
1:1
42'
44'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.24
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.2
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.16
|4.
|Нгетт Опа
|3
|0.12
|5.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0.08
|6.
|Сарр Пап
|2
|0.08
|7.
|Маига Хабиб
|1
|0.04
|8.
|Гуйе Ламин
|1
|0.04
|9.
|Бойе Джон
|1
|0.04
|10.
|Делен Тома
|1
|0.04
|11.
|Вагнер да Силва
|1 (1)
|0.04
|12.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.04
|13.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|14.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|10 (3)
|0.4
|2.
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.28
|3.
|Томассон Адриен
|5
|0.2
|4.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.12
|5.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.08
|6.
|Шахири Мехди
|2
|0.08
|7.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.04
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|9.
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.04
|11.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.04
|12.
|Каси Антони
|0
|0
|13.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|8
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|6
|0
|3.
|Бойе Джон
|3
|1
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|5.
|Булая Фарид
|4
|0
|6.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|7.
|Делен Тома
|4
|0
|8.
|Куяте Кики
|4
|0
|9.
|Пажо Венсан
|3
|0
|10.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|11.
|Укидья Александр
|2
|0
|12.
|Вагнер да Силва
|2
|0
|13.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|14.
|Сарр Пап
|2
|0
|15.
|Бронн Дилан
|2
|0
|16.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0
|17.
|Эмброуз Тьерри
|1
|0
|18.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|19.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|6
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|6
|0
|3.
|Томассон Адриен
|3
|1
|4.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|5.
|Сиссоко Ибраима
|4
|0
|6.
|Митрович Стефан
|2
|1
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|9.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|10.
|Коне Ламин
|1
|0
|11.
|Кароль Лионель
|1
|0
|12.
|Прчич Саньин
|1
|0
|13.
|Лала Кенни
|1
|0
|14.
|Льенар Димитри
|1
|0
|15.
|Диалло Хабиб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
|Страсбург
|3.13% (1)
|28.13% (9)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +9 =7 -4Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс
Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург
Последние игры между собой
Метц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 0
Страсбург: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|42 - 15
|54
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|3.
|Лион
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 22
|52
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ренн
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 26
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|7.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 45
|35
|8.
|Метц
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 24
|35
|9.
|Анже
|1:3 Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 40
|34
|10.
|Марсель
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|29 - 26
|33
|11.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|13.
|Ницца
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|28 - 33
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 33
|29
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 36
|29
|16.
|Страсбург
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|34 - 40
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|3:1 Заявка
|25
|4
|10
|11
|25 - 40
|22
|19.
|Ним
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 51
|18
|20.
|Дижон
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|9.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|10.
|Анже
|1:3 Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|14.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|3:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|8.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Анже
|1:3 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Нант
|3:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Метц 1:2 Страсбург
Исход игры
Метц
59.4% (85)
Ничья
27.3% (39)
Страсбург
13.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
60.99% (86)
Нет
39.01% (55)
Популярный счёт
2:1 Метц
28% (40)
1:0 Метц
25.9% (37)
1:1 Ничья
21.7% (31)
1:2 Страсбург
7% (10)
0:1 Страсбург
5.6% (8)
2:0 Метц
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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