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Метц
1:2
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
1:0
17' Гол
Делен Тома
26' Желтая карточка
Делен Тома
1:1
33' Гол
Томассон Адриен
42' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
44' Желтая карточка
Куяте Кики
1:2
84' Гол
Томассон Адриен
90'+4
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
27
Вагнер
да
Силва
26
Яд
Папа
Ндиага
16
Кавасима
Эйдзи
4
Гильберт
Фредерик
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
11
Льенар
Димитри
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
19
Каси
Антони
26
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
28
Диалло
Хабиб
Метц
3-4-1-2
Страсбург
3-4-1-2

Ход матча

17'
Делен Тома
(Яд Папа Ндиага)
1:0
26'
Делен Тома
 
33'
1:1
Томассон Адриен
(Аолу Жан-Эде)
37'
Тшимбембе Варрен
Сарр Пап
 
42'
 
Сиссоко Ибраима
44'
Куяте Кики
 
63'
Мазиз Юссеф
Яд Папа Ндиага
 
63'
Лейя-Исека Аарон
Вагнер да Силва
 
81'
 
Беллегард Жан-Рикнер
Льенар Димитри
84'
1:2
Томассон Адриен
(Гильберт Фредерик)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.24
2. Булая Фарид 5 0.2
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.16
4. Нгетт Опа 3 0.12
5. Яд Папа Ндиага 2 0.08
6. Сарр Пап 2 0.08
7. Маига Хабиб 1 0.04
8. Гуйе Ламин 1 0.04
9. Бойе Джон 1 0.04
10. Делен Тома 1 0.04
11. Вагнер да Силва 1 (1) 0.04
12. Бронн Дилан 1 (1) 0.04
13. Юдоль Матьё 0 0
14. Ангбан Викторьен 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 10 (3) 0.4
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.28
3. Томассон Адриен 5 0.2
4. Лала Кенни 3 (3) 0.12
5. Аолу Жан-Эде 2 0.08
6. Шахири Мехди 2 0.08
7. Льенар Димитри 1 (1) 0.04
8. Симакан Мохамед 1 0.04
9. Митрович Стефан 1 0.04
10. Зохи Кевин 1 0.04
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.04
12. Каси Антони 0 0
13. Гильберт Фредерик 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 8 0
2. Сентонз Фабьен 6 0
3. Бойе Джон 3 1
4. Лейя-Исека Аарон 4 0
5. Булая Фарид 4 0
6. Ангбан Викторьен 4 0
7. Делен Тома 4 0
8. Куяте Кики 4 0
9. Пажо Венсан 3 0
10. Юдоль Матьё 1 1
11. Укидья Александр 2 0
12. Вагнер да Силва 2 0
13. Фофана Мамаду 2 0
14. Сарр Пап 2 0
15. Бронн Дилан 2 0
16. Яд Папа Ндиага 2 0
17. Эмброуз Тьерри 1 0
18. Мазиз Юссеф 1 0
19. Гуйе Ламин 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 6 0
2. Аолу Жан-Эде 6 0
3. Томассон Адриен 3 1
4. Ажорк Людовик 4 0
5. Сиссоко Ибраима 4 0
6. Митрович Стефан 2 1
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Кавасима Эйдзи 1 0
10. Коне Ламин 1 0
11. Кароль Лионель 1 0
12. Прчич Саньин 1 0
13. Лала Кенни 1 0
14. Льенар Димитри 1 0
15. Диалло Хабиб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 7.41% (2) 11.11% (3) 22.22% (6) 11.11% (3) 18.52% (5) 29.63% (8)
 Страсбург 3.13% (1) 28.13% (9) 21.88% (7) 12.5% (4) 12.5% (4) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц
Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс
Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург

Последние игры между собой

Метц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 0
Страсбург: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 8
Страсбург 2:2 Метц Лига 1 Страсбург 2:3 Метц Товарищеские матчи Страсбург 2:3 Метц Товарищеские матчи Метц 1:0 Страсбург Лига 1
Страсбург 1:1 Метц Лига 1 Страсбург 2:2 Метц Лига 1 Метц 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Метц Лига 2 Метц 1:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 0:0 Метц Лига 2 Метц 3:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:3 Метц Лига 1 Страсбург 0:3 Метц Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 24 16 6 2 42 - 15 54
2. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
3. Лион Заявка 25 15 7 3 51 - 22 52
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ренн Заявка 24 10 8 6 31 - 26 38
6. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
7. Монпелье Заявка 25 10 5 10 41 - 45 35
8. Метц Заявка 25 9 8 8 29 - 24 35
9. Анже 1:3 Заявка 25 10 4 11 30 - 40 34
10. Марсель Заявка 22 9 6 7 29 - 26 33
11. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
13. Ницца Заявка 24 8 5 11 28 - 33 29
14. Реймс Заявка 25 7 8 10 31 - 33 29
15. Сент-Этьен Заявка 25 7 8 10 25 - 36 29
16. Страсбург Заявка 25 8 4 13 34 - 40 28
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант 3:1 Заявка 25 4 10 11 25 - 40 22
19. Ним Заявка 24 5 3 16 22 - 51 18
20. Дижон Заявка 25 2 9 14 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
8. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
9. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
10. Анже 1:3 Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
13. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
14. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант 3:1 Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
8. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
9. Ницца Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Анже 1:3 Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
17. Нант 3:1 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
19. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Метц 59.4% (85)
X 27.3% (39)
Страсбург 13.3% (19)
Все прогнозы
2.93 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 1.53 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 2.82 2.77
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 1.50 4.90
  7.53 1.36 5.64

Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.40 1.11 4.40 1.18 2.36 1.56 1.79 2.02 1.49 2.81 1.21 4.40 1.15 5.25 1.03 9.90 1.01 10.50
5.30 1.15 4.00 1.24 2.05 1.75 2.18 1.73 1.55 2.45 1.68 2.26 2.27 1.62 1.10 6.80 1.06 8.80 1.15 5.30 1.10 12.00 1.01 10.00 1.01 15.00 0.00 25.00
6.97 1.13 2.46 1.58 2.13 1.76 3.94 1.27 2.54 1.55 1.40 3.05 1.23 4.42 1.34 3.41 1.64 2.34 1.45 2.85 1.42 2.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.21 1.67 1.49 2.62 1.27 3.76 1.05 9.70 1.04 11.25
1.82 1.97 1.20 4.44 1.11 6.50 1.05 9.60 1.37 3.05 1.03 12.00 1.02 13.00
2.34 1.64 1.93 1.95 1.49 2.74 1.32 3.50 1.71 2.21 1.43 2.93 1.16 5.69 1.19 5.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.92 1.88 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20
1.96 1.78 1.44 2.75 1.12 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.18
Где смотреть матч Метц 1:2 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Метц 1:2 Страсбург

Исход игры
Метц
59.4% (85)
Ничья
27.3% (39)
Страсбург
13.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
60.99% (86)
Нет
39.01% (55)
Популярный счёт
2:1 Метц
28% (40)
1:0 Метц
25.9% (37)
1:1 Ничья
21.7% (31)
1:2 Страсбург
7% (10)
0:1 Страсбург
5.6% (8)
2:0 Метц
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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