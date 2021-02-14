Бордо
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Матмю Атлантик
Марсель
45' Желтая карточкаРонжье Валентин
25
Кватенг
Энок
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
28
Уден
Реми
29
Лирола
Поль
25
Нагатомо
Юто
22
Гуйе
Пап
28
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
28 Уден РемиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Лакукс ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
50 Ванни ФабиоВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
34 Суаре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nasser Larguet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|6
|0.24
|2.
|Уден Реми
|4
|0.16
|3.
|Башич Тома
|4
|0.16
|4.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0.12
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.08
|6.
|Майя Джош
|2
|0.08
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.04
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.04
|9.
|Байсс Пол
|1
|0.04
|10.
|Кастро Пабло
|1
|0.04
|11.
|Отавио II
|1
|0.04
|12.
|Косельни Лоран
|0
|0
|13.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|14.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|7
|0.3
|2.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.17
|3.
|Пайе Димитри
|3
|0.13
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.13
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.09
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.09
|7.
|Радоньич Неманья
|2
|0.09
|8.
|Ронжье Валентин
|1
|0.04
|9.
|Милик Аркадиуш
|1
|0.04
|10.
|Амави Жордан
|1
|0.04
|11.
|Гуйе Пап
|1
|0.04
|12.
|Балерди Леонардо
|1
|0.04
|13.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|14.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|15.
|Хауи Саиф-Эдин
|0
|0
|16.
|Камара Бубакар
|0
|0
|17.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Кастро Пабло
|5
|0
|3.
|Башич Тома
|5
|0
|4.
|Байсс Пол
|3
|1
|5.
|Бенито Лорис
|4
|0
|6.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|7.
|Кватенг Энок
|3
|0
|8.
|Адли Ясин
|3
|0
|9.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|10.
|Бриан Джимми
|2
|0
|11.
|Косельни Лоран
|2
|0
|12.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|13.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|14.
|Майя Джош
|2
|0
|15.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|16.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|17.
|Уден Реми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуйе Пап
|6
|1
|2.
|Альваро Гонсалес II
|7
|0
|3.
|Ронжье Валентин
|6
|0
|4.
|Пайе Димитри
|2
|2
|5.
|Сакаи Хироки
|5
|0
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|7.
|Амави Жордан
|3
|1
|8.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|9.
|Балерди Леонардо
|4
|0
|10.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|11.
|Камара Бубакар
|3
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|13.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|14.
|Стротман Кевин
|2
|0
|15.
|Товен Флорьян
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|Марсель
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|25% (7)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +8 =2 -10Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо
Марсель Последние 20 матчей: +7 =3 -10Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель
Последние игры между собой
Бордо: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Бордо 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|42 - 15
|55
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|3.
|Лион
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 22
|52
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ренн
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 26
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|7.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 45
|35
|8.
|Метц
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 24
|35
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|23
|9
|7
|7
|29 - 26
|34
|10.
|Анже
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 40
|34
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 29
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|37 - 44
|31
|13.
|Ницца
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|28 - 33
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 33
|29
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 36
|29
|16.
|Страсбург
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|34 - 40
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|25 - 40
|22
|19.
|Ним
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 51
|18
|20.
|Дижон
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Бордо
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|9.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|10.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|14.
|Марсель
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Марсель
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Марсель
Исход игры
Бордо
28.9% (41)
Ничья
50% (71)
Марсель
21.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
34.06% (47)
Меньше
65.94% (91)
Обе команды забьют
Да
78.99% (109)
Нет
21.01% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.4% (63)
2:1 Бордо
15.5% (22)
1:2 Марсель
14.1% (20)
1:0 Бордо
11.3% (16)
0:1 Марсель
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Бордо
1.4% (2)
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