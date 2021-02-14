Бордо
0:0
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
Марсель
45' Желтая карточкаРонжье Валентин
55' Красная карточкаБалерди Леонардо
59' Красная карточкаБенедетто Дарио
65' Желтая карточкаАдли Ясин
25
Кватенг
Энок
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
28
Уден
Реми
29
Лирола
Поль
25
Нагатомо
Юто
22
Гуйе
Пап
28
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
28 Уден РемиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Лакукс ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
50 Ванни ФабиоВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
34 Суаре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nasser Larguet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
55'
59'
65'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
14 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 2
-
4 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|6
|0.24
|2.
|Уден Реми
|4
|0.16
|3.
|Башич Тома
|4
|0.16
|4.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0.12
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.08
|6.
|Майя Джош
|2
|0.08
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.04
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.04
|9.
|Байсс Пол
|1
|0.04
|10.
|Кастро Пабло
|1
|0.04
|11.
|Отавио II
|1
|0.04
|12.
|Косельни Лоран
|0
|0
|13.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|14.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|7
|0.3
|2.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.17
|3.
|Пайе Димитри
|3
|0.13
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.13
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.09
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.09
|7.
|Радоньич Неманья
|2
|0.09
|8.
|Ронжье Валентин
|1
|0.04
|9.
|Милик Аркадиуш
|1
|0.04
|10.
|Амави Жордан
|1
|0.04
|11.
|Гуйе Пап
|1
|0.04
|12.
|Балерди Леонардо
|1
|0.04
|13.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|14.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|15.
|Хауи Саиф-Эдин
|0
|0
|16.
|Камара Бубакар
|0
|0
|17.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Кастро Пабло
|5
|0
|3.
|Башич Тома
|5
|0
|4.
|Байсс Пол
|3
|1
|5.
|Бенито Лорис
|4
|0
|6.
|Адли Ясин
|4
|0
|7.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|8.
|Кватенг Энок
|3
|0
|9.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|10.
|Бриан Джимми
|2
|0
|11.
|Косельни Лоран
|2
|0
|12.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|13.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|14.
|Майя Джош
|2
|0
|15.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|16.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|17.
|Уден Реми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуйе Пап
|6
|1
|2.
|Альваро Гонсалес II
|7
|0
|3.
|Ронжье Валентин
|6
|0
|4.
|Балерди Леонардо
|4
|1
|5.
|Пайе Димитри
|2
|2
|6.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|7.
|Сакаи Хироки
|5
|0
|8.
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|9.
|Амави Жордан
|3
|1
|10.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|11.
|Камара Бубакар
|3
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|13.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|14.
|Стротман Кевин
|2
|0
|15.
|Товен Флорьян
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|Марсель
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|25% (7)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +8 =2 -10Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо
Марсель Последние 20 матчей: +7 =3 -10Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель
Последние игры между собой
Бордо: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Бордо 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|42 - 15
|55
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|3.
|Лион
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 22
|52
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ренн
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 26
|38
|6.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|7.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 45
|35
|8.
|Метц
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 24
|35
|9.
|Марсель
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|29 - 26
|34
|10.
|Анже
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 40
|34
|11.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 29
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|37 - 44
|31
|13.
|Ницца
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|28 - 33
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 33
|29
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 36
|29
|16.
|Страсбург
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|34 - 40
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|25 - 40
|22
|19.
|Ним
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 51
|18
|20.
|Дижон
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|9.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|10.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|12.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|14.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Марсель
Исход игры
Бордо
28.9% (41)
Ничья
50% (71)
Марсель
21.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
34.06% (47)
Меньше
65.94% (91)
Обе команды забьют
Да
78.99% (109)
Нет
21.01% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.4% (63)
2:1 Бордо
15.5% (22)
1:2 Марсель
14.1% (20)
1:0 Бордо
11.3% (16)
0:1 Марсель
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Бордо
1.4% (2)
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