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  2. Матчи
  3. Франция
Бордо
0:0
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
45' Желтая карточка
Ронжье Валентин
55' Красная карточка
Балерди Леонардо
59' Красная карточка
Бенедетто Дарио
65' Желтая карточка
Адли Ясин
90'+4
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
15
Сери
Жан-Мишель
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
8
Бен
Арфа
Хатем
18
Хван
Ый-Чжо
28
Уден
Реми
30
Манданда
Стив
29
Лирола
Поль
4
Камара
Бубакар
5
Балерди
Леонардо
25
Нагатомо
Юто
21
Ронжье
Валентин
22
Гуйе
Пап
17
Кюизанс
Микаэль
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
28
Жермен
Валер
Бордо
4-3-3
Марсель
4-3-3

Ход матча

38'
Зеркан Мехди
Башич Тома
 
45'
 
Ронжье Валентин
55'
 
Балерди Леонардо
59'
 
Бенедетто Дарио
60'
 
Перрен Люка
Товен Флорьян
63'
 
Нтчам Оливье
Кюизанс Микаэль
64'
Де Превиль Николя
Сери Жан-Мишель
 
65'
Адли Ясин
 
84'
 
Ahmadou Bamba Dieng
Жермен Валер
84'
Лакукс Том
Кватенг Энок
 
84'
Калу Сэмьюэл
Уден Реми
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 14 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 4 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 6 0.24
2. Уден Реми 4 0.16
3. Башич Тома 4 0.16
4. Калу Сэмьюэл 3 0.12
5. Бен Арфа Хатем 2 0.08
6. Майя Джош 2 0.08
7. Адли Ясин 1 0.04
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.04
9. Байсс Пол 1 0.04
10. Кастро Пабло 1 0.04
11. Отавио II 1 0.04
12. Косельни Лоран 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 7 0.3
2. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.17
3. Пайе Димитри 3 0.13
4. Жермен Валер 3 0.13
5. Сансон Морган 2 0.09
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.09
7. Радоньич Неманья 2 0.09
8. Ронжье Валентин 1 0.04
9. Милик Аркадиуш 1 0.04
10. Амави Жордан 1 0.04
11. Гуйе Пап 1 0.04
12. Балерди Леонардо 1 0.04
13. Альваро Гонсалес II 0 0
14. Сакаи Хироки 0 0
15. Хауи Саиф-Эдин 0 0
16. Камара Бубакар 0 0
17. Кюизанс Микаэль 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 5 0
3. Башич Тома 5 0
4. Байсс Пол 3 1
5. Бенито Лорис 4 0
6. Адли Ясин 4 0
7. Сабали Юссуф 3 0
8. Кватенг Энок 3 0
9. Бен Арфа Хатем 2 0
10. Бриан Джимми 2 0
11. Косельни Лоран 2 0
12. Де Превиль Николя 2 0
13. Калу Сэмьюэл 2 0
14. Майя Джош 2 0
15. Зеркан Мехди 0 1
16. Хван Ый-Чжо 1 0
17. Уден Реми 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Гуйе Пап 6 1
2. Альваро Гонсалес II 7 0
3. Ронжье Валентин 6 0
4. Балерди Леонардо 4 1
5. Пайе Димитри 2 2
6. Бенедетто Дарио 2 2
7. Сакаи Хироки 5 0
8. Чалета-Цар Дуе 5 0
9. Амави Жордан 3 1
10. Хауи Саиф-Эдин 4 0
11. Камара Бубакар 3 0
12. Кюизанс Микаэль 3 0
13. Нагатомо Юто 2 0
14. Стротман Кевин 2 0
15. Товен Флорьян 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 15.38% (4) 11.54% (3) 26.92% (7)
 Марсель 17.86% (5) 14.29% (4) 21.43% (6) 14.29% (4) 7.14% (2) 25% (7)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо
Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон
Марсель Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель
Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель

Последние игры между собой

Бордо: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Марсель 2:1 Бордо Товарищеские матчи
Бордо 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
3. Лион Заявка 25 15 7 3 51 - 22 52
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ренн Заявка 24 10 8 6 31 - 26 38
6. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
7. Монпелье Заявка 25 10 5 10 41 - 45 35
8. Метц Заявка 25 9 8 8 29 - 24 35
9. Марсель Заявка 23 9 7 7 29 - 26 34
10. Анже Заявка 25 10 4 11 30 - 40 34
11. Бордо Заявка 25 9 6 10 27 - 29 33
12. Брест Заявка 25 9 4 12 37 - 44 31
13. Ницца Заявка 24 8 5 11 28 - 33 29
14. Реймс Заявка 25 7 8 10 31 - 33 29
15. Сент-Этьен Заявка 25 7 8 10 25 - 36 29
16. Страсбург Заявка 25 8 4 13 34 - 40 28
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 25 4 10 11 25 - 40 22
19. Ним Заявка 24 5 3 16 22 - 51 18
20. Дижон Заявка 25 2 9 14 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
8. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
9. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
10. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
13. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
14. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 12 19
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Ницца Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
19. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Бордо 28.9% (41)
X 50% (71)
Марсель 21.1% (30)
Все прогнозы
3.22 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 1.95 20.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.60 3.15 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.30 3.06
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 2.05 17.00
  2.39 1.71 29.03

Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.08 3.00 1.39 2.25 1.65 1.67 2.22 1.25 4.00 1.08 8.20
6.95 1.06 5.90 1.10 2.82 1.41 2.17 1.69 1.72 2.38 1.32 3.38 1.22 4.10 1.07 7.20 1.04 7.70
2.15 1.70 1.40 2.90 1.20 4.44 1.03 12.00 1.85 1.94 1.02 13.00 1.07 8.40 1.06 8.80 1.02 10.33 1.06 7.54 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
1.75 2.16 2.34 1.64 1.77 2.13 1.47 2.81 1.33 3.48 1.50 2.67 1.58 2.47 1.43 2.93 1.66 2.34 1.50 2.78 1.24 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.67 2.13 1.32 3.20 1.06 7.80
2.50 1.53 1.68 2.19 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.80
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.07 6.68 1.05 7.76
1.23 4.38 1.12 6.93 1.19 5.06 1.46 2.89 1.37 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.35 1.55 1.56 2.32 1.14 5.20
3.30 1.33 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.75
3.15 1.35 2.08 1.72 1.48 2.63 1.14 4.81 1.10 5.87

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
4.05 1.28
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Бордо 0:0 Марсель

Исход игры
Бордо
28.9% (41)
Ничья
50% (71)
Марсель
21.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
34.06% (47)
Меньше
65.94% (91)
Обе команды забьют
Да
78.99% (109)
Нет
21.01% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.4% (63)
2:1 Бордо
15.5% (22)
1:2 Марсель
14.1% (20)
1:0 Бордо
11.3% (16)
0:1 Марсель
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Бордо
1.4% (2)
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