Мускрон-Перювельз
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Stade Le Cannonier
Шарлеруа
16
Коффи
Херве
14
Фараж
Имад
30
Жийе
Гийом
27
Mamadou
Fall
10
Резаи
Кавех
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
-
28 Саглык ЭнесПолузащитник
- Нападающий
-
15 Capita
-
-
Главный тренер: Fernando Da Cruz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Жийе ГийомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Mamadou FallПолузащитник
-
10 Резаи КавехНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Ken Tshiend
-
Главный тренер: Karim Belhocine
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|1
|0.14
|2.
|Бакич Марко
|1
|0.14
|3.
|Фараж Имад
|0
|0
|4.
|Агузуль Саад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Резаи Кавех
|5 (1)
|0.71
|2.
|Николсон Шамар
|3
|0.43
|3.
|Ali Gholizadeh
|1
|0.14
|4.
|Мориока Риота
|1
|0.14
|5.
|Дессолей Дорьян
|1
|0.14
|6.
|Mamadou Fall
|1
|0.14
|7.
|Рибейро Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хочко Дени
|2
|1
|2.
|Onana
|1
|1
|3.
|Eric Bocat
|1
|1
|4.
|Сиранни Алессандро
|2
|0
|5.
|Бакич Марко
|1
|0
|6.
|Антонов Неманья
|1
|0
|7.
|Коффи Херве
|1
|0
|8.
|Агузуль Саад
|1
|0
|9.
|Darly N'Landu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Maxime Busi
|3
|0
|2.
|Мориока Риота
|2
|0
|3.
|Вильямс Стивен
|2
|0
|4.
|Илаймахаритра Марко
|2
|0
|5.
|Mamadou Fall
|0
|1
|6.
|Пеннето Николя
|1
|0
|7.
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|8.
|Gaetan Hendrickx
|1
|0
|9.
|Ali Gholizadeh
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Шарлеруа
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|50% (6)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен
Шарлеруа Последние 20 матчей: + = -Шарлеруа 1:0 Кнокке Шарлеруа 2:1 Партизан Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа
Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Шарлеруа 2:0 Ройал Антверпен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Шарлеруа 1:0 Остенде Брюгге 0:1 Шарлеруа Шарлеруа 2:2 Аяччо Шарлеруа 0:4 Шарлеруа Метц 3:0 Шарлеруа Жодуань 0:1 Шарлеруа Визе 1:1 Шарлеруа Визетуа 1:1 Шарлеруа Шарлеруа 2:1 Фола Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Кортрейк 1:1 Шарлеруа Варегем 1:2 Шарлеруа
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Шарлеруа: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Шарлеруа 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Товарищеские матчи Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа Кубок Мускрон-Перювельз 2:5 Шарлеруа Первый дивизион А Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Шарлеруа 0:3 Шарлеруа Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа Лига Про Шарлеруа 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:2 Шарлеруа Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 5:0 Шарлеруа Belgium Third Division Group A Мускрон-Перювельз 4:1 Шарлеруа Премьер-лига Шарлеруа 1:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|0:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Брюгге
|7
|5
|0
|2
|18 - 5
|15
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Стандард
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Андерлехт
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|6.
|Ройал Антверпен
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|10.
|Остенде
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Генк
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|12.
|Эйпен
|7
|1
|5
|1
|7 - 10
|8
|13.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|14.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|15.
|Гент
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|16.
|Сент-Трюйден
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Васланд-Беверен
|7
|1
|0
|6
|11 - 21
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.50
|1.07
|8.20
|1.07
|2.75
|1.42
|2.60
|1.49
|2.11
|1.69
|1.60
|2.25
|1.69
|2.17
|1.44
|2.70
|1.20
|4.20
|1.12
|5.60
|1.05
|8.50
|1.01
|11.50
|1.03
|10.00
|10.50
|1.05
|8.90
|1.07
|3.45
|1.32
|2.69
|1.48
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.34
|3.32
|1.15
|5.75
|1.12
|6.50
|1.03
|12.75
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|3.65
|1.28
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.95
|1.84
|—
|—
|1.55
|2.44
|1.37
|3.08
|1.17
|4.99
|1.13
|5.88
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|3.64
|1.31
|2.77
|1.49
|2.19
|1.74
|1.90
|1.99
|1.69
|2.25
|1.50
|2.72
|1.35
|3.39
|—
|—
|1.12
|6.66
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.30
|1.58
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.11
|5.70
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.13
|5.95
|1.09
|7.20
|—
|—
|—
|—
|2.98
|1.39
|—
|—
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.46
|2.70
|1.15
|5.39
|1.11
|6.49
|1.02
|14.54
|1.02
|15.27
|3.04
|1.42
|2.49
|1.58
|1.94
|1.94
|1.58
|2.48
|1.42
|3.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—