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Мускрон-Перювельз
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Шарлеруа
0' 14'
16
Коффи
Херве
2
Дибала
Кауадио
26
Сильвестре
Матиас
5
Агузуль
Саад
13
Сиранни
Алессандро
6
Хочко
Дени
30
Benjamin
van
Durmen
14
Фараж
Имад
39
Darly
N'Landu
70
Serge
Tabekou
31
Ньоэр
Харлем-Эдди
1
Пеннето
Николя
12
Кайембе
Йорис
24
Дессолей
Дорьян
5
Дьянь
Моду
4
Maxime
Busi
30
Жийе
Гийом
26
Илаймахаритра
Марко
8
Ali
Gholizadeh
44
Мориока
Риота
27
Mamadou
Fall
10
Резаи
Кавех
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1
Шарлеруа
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньоэр Харлем-Эдди 1 0.14
2. Бакич Марко 1 0.14
3. Фараж Имад 0 0
4. Агузуль Саад 0 0
Шарлеруа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Резаи Кавех 5 (1) 0.71
2. Николсон Шамар 3 0.43
3. Ali Gholizadeh 1 0.14
4. Мориока Риота 1 0.14
5. Дессолей Дорьян 1 0.14
6. Mamadou Fall 1 0.14
7. Рибейро Лукас 0 0

Карточки

Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Хочко Дени 2 1
2. Onana 1 1
3. Eric Bocat 1 1
4. Сиранни Алессандро 2 0
5. Бакич Марко 1 0
6. Антонов Неманья 1 0
7. Коффи Херве 1 0
8. Агузуль Саад 1 0
9. Darly N'Landu 1 0
Шарлеруа
# Игрок      
1. Maxime Busi 3 0
2. Мориока Риота 2 0
3. Вильямс Стивен 2 0
4. Илаймахаритра Марко 2 0
5. Mamadou Fall 0 1
6. Пеннето Николя 1 0
7. Дессолей Дорьян 1 0
8. Gaetan Hendrickx 1 0
9. Ali Gholizadeh 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мускрон-Перювельз 0 0 0 0 0 100% (2)
 Шарлеруа 8.33% (1) 16.67% (2) 0 16.67% (2) 8.33% (1) 50% (6)

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -
Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен
Шарлеруа Последние 20 матчей: + = -
Шарлеруа 1:0 Кнокке Шарлеруа 2:1 Партизан Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа
Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Шарлеруа 2:0 Ройал Антверпен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Шарлеруа 1:0 Остенде Брюгге 0:1 Шарлеруа Шарлеруа 2:2 Аяччо Шарлеруа 0:4 Шарлеруа Метц 3:0 Шарлеруа Жодуань 0:1 Шарлеруа Визе 1:1 Шарлеруа Визетуа 1:1 Шарлеруа Шарлеруа 2:1 Фола Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Кортрейк 1:1 Шарлеруа Варегем 1:2 Шарлеруа

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Шарлеруа: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Шарлеруа 0:4 Шарлеруа Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Первый дивизион А Шарлеруа 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:0 Шарлеруа Первый дивизион А
Шарлеруа 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Товарищеские матчи Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа Кубок Мускрон-Перювельз 2:5 Шарлеруа Первый дивизион А Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Шарлеруа 0:3 Шарлеруа Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа Лига Про Шарлеруа 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:2 Шарлеруа Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 5:0 Шарлеруа Belgium Third Division Group A Мускрон-Перювельз 4:1 Шарлеруа Премьер-лига Шарлеруа 1:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 0:0 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Брюгге 7 5 0 2 18 - 5 15
3. Беерсхот-Вильрейк 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Стандард 7 4 2 1 10 - 5 14
5. Андерлехт 7 3 4 0 15 - 9 13
6. Ройал Антверпен 7 3 2 2 11 - 10 11
7. АХ Лёвен 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 9 10
9. Серкль Брюгге 7 3 0 4 9 - 9 9
10. Остенде 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Генк 6 2 2 2 9 - 10 8
12. Эйпен 7 1 5 1 7 - 10 8
13. Мехелен 7 2 1 4 8 - 10 7
14. Зульте-Варегем 7 2 1 4 9 - 16 7
15. Гент 7 2 0 5 7 - 10 6
16. Сент-Трюйден 7 1 2 4 6 - 13 5
17. Васланд-Беверен 7 1 0 6 11 - 21 3
18. Мускрон-Перювельз 0:0 7 0 3 4 2 - 8 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мускрон-Перювельз
Ничья
Шарлеруа
5.30
3.94
1.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.30 3.40 1.75
5.30 3.40 1.68
5.05 3.70 1.70
4.26 3.81 1.79
4.96 3.94 1.74

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.07 8.20 1.07 2.75 1.42 2.60 1.49 2.11 1.69 1.60 2.25 1.69 2.17 1.44 2.70 1.20 4.20 1.12 5.60 1.05 8.50 1.01 11.50 1.03 10.00
10.50 1.05 8.90 1.07 3.45 1.32 2.69 1.48 1.93 1.96 1.49 2.66 1.34 3.32 1.15 5.75 1.12 6.50 1.03 12.75
8.96 1.06 7.75 1.08 3.65 1.28 2.85 1.42 1.95 1.84 1.55 2.44 1.37 3.08 1.17 4.99 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70
3.64 1.31 2.77 1.49 2.19 1.74 1.90 1.99 1.69 2.25 1.50 2.72 1.35 3.39 1.12 6.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.30 1.58 1.92 1.88 1.23 3.90 1.11 5.70 1.03 10.00
2.91 1.41 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.20
2.98 1.39 1.99 1.81 1.46 2.70 1.15 5.39 1.11 6.49 1.02 14.54 1.02 15.27
3.04 1.42 2.49 1.58 1.94 1.94 1.58 2.48 1.42 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.15 1.25 3.60
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
1.82 1.98
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.55 1.25
Где смотреть матч Мускрон-Перювельз 0:0 Шарлеруа онлайн

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