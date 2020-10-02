  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
Ройал Антверпен
2:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Мехелен
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Бушири Рокки
2:0
8' Гол
Миёши Коджи
15'
46
Бутез
Жан
4
Abdoulaye
Seck
II
21
Dylan
Batubinsika
2
Де
Лат
Ричи
19
Миёши
Коджи
18
Хонгла
Мартин
38
Арун
Фарис
7
Ламкель
Зе
Дидье
16
Геркенс
Питер
70
Мбокани
Дьёмерси
11
Рафаэлов
Лиор
1
Куке
Гетан
3
Бейкер
Лукас
6
Бушири
Рокки
23
Пейре
Тибо
29
Issa
Kabore
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
8
Кайя
Онур
20
Энгвалль
Густав
10
Де
Камарго
Игор
Ройал Антверпен
3-4-3
Мехелен
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ройал Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 2 0.25
2. Юклеред Симен 2 0.25
3. Рафаэлов Лиор 2 (1) 0.25
4. Пиус Джуниор 2 0.25
5. Abdoulaye Seck II 1 0.13
6. Геркенс Питер 1 0.13
7. Миёши Коджи 1 0.13
8. Арун Фарис 0 0
9. Ламкель Зе Дидье 0 0
10. Bruny Nsimba 0 0
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Aster Vranckx 3 0.38
2. Мрабти Керим 1 0.13
3. Де Камарго Игор 1 0.13
4. Ванлерберге Йорди 1 0.13
5. William Togui 1 0.13
6. Сторм Никола 1 (1) 0.13
7. Issa Kabore 0 0
8. Энгвалль Густав 0 0

Карточки

Ройал Антверпен
# Игрок      
1. Dylan Batubinsika 3 1
2. Арун Фарис 2 0
3. Мбокани Дьёмерси 2 0
4. Де Лат Ричи 2 0
5. Верстрате Биргер 0 1
6. Де Паув Нилл 1 0
7. Геркенс Питер 1 0
8. Миёши Коджи 1 0
9. Бута Аурелиу 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Joachim Van Damme 5 0
2. Aster Vranckx 3 0
3. Бейкер Лукас 2 0
4. Issa Kabore 2 0
5. Де Камарго Игор 1 0
6. Кайя Онур 1 0
7. Хайреманс Джеффри 1 0
8. Схоофс Роб 1 0
9. Пейре Тибо 1 0
10. Ванлерберге Йорди 1 0
11. Куке Гетан 1 0
12. Бушири Рокки 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ройал Антверпен 0 20% (2) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 40% (4)
 Мехелен 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -
Кортрейк 1:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:0 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен
Мехелен Последние 20 матчей: + = -
Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде Гент 1:0 Мехелен
Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек Мехелен 1:1 Эйпен Сент-Трюйден 0:3 Мехелен

Последние игры между собой

Ройал Антверпен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Мехелен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Кубок Ройал Антверпен 0:0 Мехелен Первый дивизион А
Мехелен 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 7 6 1 0 13 - 3 19
2. Брюгге 7 5 0 2 18 - 5 15
3. Беерсхот-Вильрейк 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Стандард 7 4 2 1 10 - 5 14
5. Ройал Антверпен 2:0 8 4 2 2 13 - 10 14
6. Андерлехт 7 3 4 0 15 - 9 13
7. АХ Лёвен 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 9 10
9. Серкль Брюгге 7 3 0 4 9 - 9 9
10. Остенде 7 2 3 2 9 - 8 9
11. Генк 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Эйпен 7 1 5 1 7 - 10 8
13. Зульте-Варегем 7 2 1 4 9 - 16 7
14. Мехелен 0:2 8 2 1 5 8 - 12 7
15. Гент 7 2 0 5 7 - 10 6
16. Сент-Трюйден 7 1 2 4 6 - 13 5
17. Васланд-Беверен 7 1 0 6 11 - 21 3
18. Мускрон-Перювельз 7 0 3 4 3 - 9 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Миёши Коджи бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Бушири Рокки уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ройал Антверпен
Ничья
Мехелен
2.02
3.80
3.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.98 3.15 4.05
1.09 9.20 18.00
1.89 3.80 3.60
1.95 3.77 3.98

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
9.60 1.04 3.90 1.23 3.05 1.35 12.00 1.01 1.85 1.96 1.62 2.30 3.75 1.25 1.18 4.40 2.00 1.76 1.04 9.60 1.38 2.90 1.13 5.40 1.03 10.00
10.75 1.00 10.00 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.13 1.79 1.64 2.26 1.42 2.82 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.70
4.21 1.25 3.16 1.38 2.50 1.58 2.11 1.79 1.88 2.00 1.64 2.35 1.51 2.68 1.42 2.99 1.15 5.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
2.10 1.74 1.47 2.60 1.15 5.00 2.75 1.42 1.35 3.05 1.07 7.50
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.95 1.12 6.20
3.33 1.36 2.75 1.49 2.17 1.76 1.70 2.24 1.50 2.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.35 1.79 1.96 1.35 3.00
4.25 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
3.00 1.33
Где смотреть матч Ройал Антверпен 2:0 Мехелен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный