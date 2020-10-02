Ройал Антверпен
2:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Босуил
Мехелен
1:0
5' Гол в свои воротаБушири Рокки
2:0
8' ГолМиёши Коджи
46
Бутез
Жан
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
23
Пейре
Тибо
29
Issa
Kabore
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Пиус ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Bruny Nsimba
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
-
29 Issa KaboreЗащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
11 Сторм НиколаНападающий
-
-
-
14 Siemen Voet
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
5'
1:0
8'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|2
|0.25
|2.
|Юклеред Симен
|2
|0.25
|3.
|Рафаэлов Лиор
|2 (1)
|0.25
|4.
|Пиус Джуниор
|2
|0.25
|5.
|Abdoulaye Seck II
|1
|0.13
|6.
|Геркенс Питер
|1
|0.13
|7.
|Миёши Коджи
|1
|0.13
|8.
|Арун Фарис
|0
|0
|9.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|10.
|Bruny Nsimba
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Aster Vranckx
|3
|0.38
|2.
|Мрабти Керим
|1
|0.13
|3.
|Де Камарго Игор
|1
|0.13
|4.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.13
|5.
|William Togui
|1
|0.13
|6.
|Сторм Никола
|1 (1)
|0.13
|7.
|Issa Kabore
|0
|0
|8.
|Энгвалль Густав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Dylan Batubinsika
|3
|1
|2.
|Арун Фарис
|2
|0
|3.
|Мбокани Дьёмерси
|2
|0
|4.
|Де Лат Ричи
|2
|0
|5.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|6.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|7.
|Геркенс Питер
|1
|0
|8.
|Миёши Коджи
|1
|0
|9.
|Бута Аурелиу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joachim Van Damme
|5
|0
|2.
|Aster Vranckx
|3
|0
|3.
|Бейкер Лукас
|2
|0
|4.
|Issa Kabore
|2
|0
|5.
|Де Камарго Игор
|1
|0
|6.
|Кайя Онур
|1
|0
|7.
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|8.
|Схоофс Роб
|1
|0
|9.
|Пейре Тибо
|1
|0
|10.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|11.
|Куке Гетан
|1
|0
|12.
|Бушири Рокки
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ройал Антверпен
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|Мехелен
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -Кортрейк 1:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:0 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен
Мехелен Последние 20 матчей: + = -Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде Гент 1:0 Мехелен
Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек Мехелен 1:1 Эйпен Сент-Трюйден 0:3 Мехелен
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Мехелен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|7
|6
|1
|0
|13 - 3
|19
|2.
|Брюгге
|7
|5
|0
|2
|18 - 5
|15
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Стандард
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Ройал Антверпен
|2:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|6.
|Андерлехт
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|7.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|10.
|Остенде
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Генк
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Эйпен
|7
|1
|5
|1
|7 - 10
|8
|13.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|14.
|Мехелен
|0:2
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|15.
|Гент
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|16.
|Сент-Трюйден
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Васланд-Беверен
|7
|1
|0
|6
|11 - 21
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|9.60
|1.04
|3.90
|1.23
|3.05
|1.35
|—
|—
|12.00
|1.01
|1.85
|1.96
|1.62
|2.30
|—
|—
|3.75
|1.25
|1.18
|4.40
|2.00
|1.76
|1.04
|9.60
|1.38
|2.90
|1.13
|5.40
|1.03
|10.00
|10.75
|1.00
|10.00
|1.02
|3.98
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.42
|2.82
|1.18
|4.40
|1.13
|5.00
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.21
|1.25
|3.16
|1.38
|2.50
|1.58
|2.11
|1.79
|1.88
|2.00
|1.64
|2.35
|1.51
|2.68
|1.42
|2.99
|—
|—
|1.15
|5.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—