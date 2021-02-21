0:1
4' ГолБроя Армандо
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
11
Файн
Адриан
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоНападающий
- Нападающий
-
29 Пироэ ЖоэльНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
19 Noah Ohio
-
16 Alois Oroz
-
Главный тренер: Летш Томас
Ход матча
4'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|13
|0.57
|2.
|Мадуэке Нони
|6
|0.26
|3.
|Захави Эран
|6 (1)
|0.26
|4.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.22
|5.
|Гакпо Коди
|5
|0.22
|6.
|Гётце Марио
|3
|0.13
|7.
|Жуниор Мауро
|2
|0.09
|8.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.09
|9.
|Боскальи Оливье
|2
|0.09
|10.
|Росарио Пабло
|1
|0.04
|11.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.04
|12.
|Томас Райян
|1
|0.04
|13.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.04
|14.
|Файн Адриан
|1
|0.04
|15.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.04
|16.
|Пироэ Жоэль
|1
|0.04
|17.
|Тезе Джордан
|0
|0
|18.
|Вертессен Йорбе
|0
|0
|19.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|8
|0.35
|2.
|Икома Луис
|6
|0.26
|3.
|Дарфалу Усама
|6
|0.26
|4.
|Таннан Уссама
|5 (1)
|0.22
|5.
|Базур Рихедли
|3
|0.13
|6.
|Беро Матуш
|2
|0.09
|7.
|Вруг Патрик
|2
|0.09
|8.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.04
|9.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.04
|10.
|Духи Данило
|1
|0.04
|11.
|Даса Элазар
|0
|0
|12.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|13.
|Брюнс Томас
|0
|0
|14.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|6
|0
|2.
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|3.
|Сангаре Ибрахим
|3
|0
|4.
|Макс Филипп
|2
|0
|5.
|Тезе Джордан
|2
|0
|6.
|Захави Эран
|1
|0
|7.
|Брума Арминду
|1
|0
|8.
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|9.
|Гакпо Коди
|1
|0
|10.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|11.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|12.
|Мадуэке Нони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|5
|1
|2.
|Базур Рихедли
|4
|1
|3.
|Брюнс Томас
|5
|0
|4.
|Беро Матуш
|4
|0
|5.
|Туре Идрисса
|2
|1
|6.
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|7.
|Тронстад Сондре
|3
|0
|8.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|9.
|Гайек Томаш
|2
|0
|10.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|11.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|12.
|Даса Элазар
|1
|0
|13.
|Броя Армандо
|1
|0
|14.
|Вруг Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|13.73% (7)
|17.65% (9)
|11.76% (6)
|23.53% (12)
|5.88% (3)
|27.45% (14)
|Витесс
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|29.41% (10)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте
Витесс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк
ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Витесс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Витесс 3:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:6 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:2 Витесс Эредивизие ПСВ 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|68 - 15
|53
|2.
|ПСВ
|0:1 Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 25
|47
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|52 - 33
|46
|4.
|Витесс
|1:0 Заявка
|23
|14
|3
|6
|35 - 21
|45
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|44 - 22
|42
|6.
|Гронинген
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 24
|38
|7.
|Утрехт
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|36 - 28
|34
|8.
|Твенте
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 30
|34
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|35 - 41
|31
|10.
|Херенвен
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|31 - 31
|30
|11.
|Хераклес
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|24 - 35
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|23
|4
|11
|8
|28 - 37
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|36 - 56
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|22 - 35
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|24 - 53
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|22
|2
|7
|13
|19 - 49
|13
|18.
|Эммен
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|20 - 53
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:1 Заявка
|11
|9
|0
|2
|24 - 7
|27
|2.
|Витесс
|1:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|3.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|6.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 16
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|Хераклес
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|11.
|Твенте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 27
|10
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|16 - 33
|6
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 13
|20
|5.
|ПСВ
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Витесс
|1:0 Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 15
|19
|7.
|Гронинген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|10.
|Утрехт
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 19
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|20 - 24
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 26
|8
|17.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 26
|3
Победитель
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