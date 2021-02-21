  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
ПСВ
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Витесс
0'
0:1
4' Гол
Броя Армандо
26'
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
5
Баумгартль
Тимо
18
Росарио
Пабло
4
Фиргевер
Ник
17
Жуниор
Мауро
6
Сангаре
Ибрахим
15
Гутьеррес
Эрик
11
Файн
Адриан
7
Захави
Эран
53
Вертессен
Йорбе
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
8
Тронстад
Сондре
14
Таннан
Уссама
21
Беро
Матуш
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
ПСВ
5-3-2
Витесс
5-3-2

Ход матча

4'
0:1
Броя Армандо
(Даса Элазар)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 13 0.57
2. Мадуэке Нони 6 0.26
3. Захави Эран 6 (1) 0.26
4. Макс Филипп 5 (2) 0.22
5. Гакпо Коди 5 0.22
6. Гётце Марио 3 0.13
7. Жуниор Мауро 2 0.09
8. Ихаттарен Мохаммед 2 0.09
9. Боскальи Оливье 2 0.09
10. Росарио Пабло 1 0.04
11. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.04
12. Томас Райян 1 0.04
13. Сангаре Ибрахим 1 0.04
14. Файн Адриан 1 0.04
15. Ромеро Максимильяно 1 0.04
16. Пироэ Жоэль 1 0.04
17. Тезе Джордан 0 0
18. Вертессен Йорбе 0 0
19. Ледесма Ричард 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 8 0.35
2. Икома Луис 6 0.26
3. Дарфалу Усама 6 0.26
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.22
5. Базур Рихедли 3 0.13
6. Беро Матуш 2 0.09
7. Вруг Патрик 2 0.09
8. Бёйтинк Томас 1 0.04
9. Расмуссен Якоб 1 0.04
10. Духи Данило 1 0.04
11. Даса Элазар 0 0
12. Виттек Максимилиан 0 0
13. Брюнс Томас 0 0
14. Тронстад Сондре 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 6 0
2. Дюмфрис Дензел 3 0
3. Сангаре Ибрахим 3 0
4. Макс Филипп 2 0
5. Тезе Джордан 2 0
6. Захави Эран 1 0
7. Брума Арминду 1 0
8. Гутьеррес Эрик 1 0
9. Гакпо Коди 1 0
10. Жуниор Мауро 1 0
11. Ледесма Ричард 1 0
12. Мадуэке Нони 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 5 1
2. Базур Рихедли 4 1
3. Брюнс Томас 5 0
4. Беро Матуш 4 0
5. Туре Идрисса 2 1
6. Виттек Максимилиан 3 0
7. Тронстад Сондре 3 0
8. Расмуссен Якоб 2 0
9. Гайек Томаш 2 0
10. Бёйтинк Томас 2 0
11. Дарфалу Усама 1 0
12. Даса Элазар 1 0
13. Броя Армандо 1 0
14. Вруг Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 13.73% (7) 17.65% (9) 11.76% (6) 23.53% (12) 5.88% (3) 27.45% (14)
 Витесс 14.71% (5) 8.82% (3) 29.41% (10) 17.65% (6) 14.71% (5) 14.71% (5)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте
Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК
Витесс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк
ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Витесс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Витесс 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Витесс Товарищеские матчи Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:0 Витесс Эредивизие
Витесс 3:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:6 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:2 Витесс Эредивизие ПСВ 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 17 2 2 68 - 15 53
2. ПСВ 0:1 Заявка 23 14 5 4 51 - 25 47
3. АЗ Алкмаар Заявка 23 13 7 3 52 - 33 46
4. Витесс 1:0 Заявка 23 14 3 6 35 - 21 45
5. Фейеноорд Заявка 22 12 6 4 44 - 22 42
6. Гронинген Заявка 22 11 5 6 30 - 24 38
7. Утрехт Заявка 22 8 10 4 36 - 28 34
8. Твенте Заявка 23 9 7 7 37 - 30 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 23 9 4 10 35 - 41 31
10. Херенвен Заявка 23 7 9 7 31 - 31 30
11. Хераклес Заявка 23 8 4 11 24 - 35 28
12. Спарта Роттердам Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
13. ПЕК Зволле Заявка 23 4 11 8 28 - 37 23
14. ВВВ-Венло Заявка 22 6 4 12 36 - 56 22
15. Ваалвейк Заявка 23 5 7 11 22 - 35 22
16. Виллем II Заявка 22 3 4 15 24 - 53 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 22 2 7 13 19 - 49 13
18. Эммен Заявка 23 1 6 16 20 - 53 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 0:1 Заявка 11 9 0 2 24 - 7 27
2. Витесс 1:0 Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 11 6 3 2 14 - 8 21
6. Утрехт Заявка 12 5 6 1 21 - 16 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
11. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
12. Ваалвейк Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
14. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
15. Виллем II Заявка 11 3 1 7 15 - 27 10
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 16 - 33 6
18. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 11 6 3 2 21 - 13 21
4. Фейеноорд Заявка 11 6 2 3 21 - 13 20
5. ПСВ 0:1 Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Витесс 1:0 Заявка 12 6 1 5 18 - 15 19
7. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
8. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
9. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 12 2 6 4 14 - 19 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 11 2 2 7 8 - 26 8
17. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Витесс
4.00
3.95
3.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.95 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.62 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.60 1.77
  3.95 3.81 1.89

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.04 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.16 4.75 1.11 5.35 1.02 9.50
13.00 0.00 9.10 1.04 10.00 1.03 7.50 1.07 3.30 1.30 1.78 2.03 2.55 1.48 1.77 1.97 1.42 2.75 1.28 3.45 1.11 5.80 1.09 6.50 0.00 15.50
4.08 1.26 3.14 1.40 2.40 1.62 2.04 1.85 2.86 1.45 2.42 1.60 1.98 1.91 1.72 2.19 1.55 2.55 1.14 6.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.15 1.36 2.09 1.74 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
2.05 1.77 2.42 1.52 1.60 2.25 1.28 3.45 1.07 7.50 1.04 9.00
3.27 1.37 2.69 1.51 2.11 1.81 1.67 2.31 2.30 1.65 1.89 1.97 1.46 2.77 1.31 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.32 1.21 4.40
2.85 1.39 1.74 2.02 1.33 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч ПСВ 0:1 Витесс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 