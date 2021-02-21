Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Armando Broja на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Armando Broja получил травму и медбригада забирает его с поля.

Тактическая замена. Armando Broja уходит с поля и его заменяет Daan Huisman

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Витесс играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Витесс

46' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Витесс

43' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Как он промахнулся? Икома Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

43' ШТАНГА! Так было близко к голу - Таннан Уссама нанес удар в каркас ворот!

43' После штрафного удара,который нанес Таннан Уссама мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

41' После проверки VAR рефери поменял решение - Витесс не будет бить пенальти!

38' Гутьеррес Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Armando Broja из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...

37' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

31' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Витесс

29' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

29' Armando Broja видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

28' Удар от ворот произведет Витесс

27' Файн Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Жуниор Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет ПСВ

24' Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали

23' ШАНС! Вертессен Йорбе вышел один на один с голкипером...

21' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Икома Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет ПСВ

9' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет ПСВ

8' Беро Матуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Г О О О О Л - Armando Broja изменил счет на табло!

4' Armando Broja из команды Витесс делает пас партнеру.

4' Хорошую попытку сделал Икома Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

1' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Витесс начинает с центра поля