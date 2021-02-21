  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
ПСВ
3:1
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
0:1
4' Гол
Броя Армандо
38' Желтая карточка
Гутьеррес Эрик
41' Undefined phrase: football_event_
Гутьеррес Эрик
1:1
66' Гол
Мален Дониэлл
74' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
2:1
86' Гол
Гётце Марио
3:1
88' Гол
Гётце Марио
90'+7
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
5
Баумгартль
Тимо
18
Росарио
Пабло
4
Фиргевер
Ник
17
Жуниор
Мауро
6
Сангаре
Ибрахим
15
Гутьеррес
Эрик
11
Файн
Адриан
7
Захави
Эран
53
Вертессен
Йорбе
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
8
Тронстад
Сондре
14
Таннан
Уссама
21
Беро
Матуш
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
ПСВ
5-3-2
Витесс
5-3-2

Ход матча

4'
0:1
Броя Армандо
(Даса Элазар)
38'
Гутьеррес Эрик
 
41'
Гутьеррес Эрик
 
46'
Мален Дониэлл
Гутьеррес Эрик
 
46'
Макс Филипп
Файн Адриан
 
63'
 
Туре Идрисса
Икома Луис
64'
Томас Райян
Жуниор Мауро
 
64'
Гётце Марио
Вертессен Йорбе
 
66'
Мален Дониэлл
(Захави Эран)
1:1
74'
Сангаре Ибрахим
 
75'
 
Дарфалу Усама
Таннан Уссама
85'
 
Уйсман Дан
Броя Армандо
86'
Гётце Марио
(Мален Дониэлл)
2:1
88'
Гётце Марио
(Томас Райян)
3:1
89'
Тезе Джордан
Фиргевер Ник
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 12 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 14 0.61
2. Мадуэке Нони 6 0.26
3. Захави Эран 6 (1) 0.26
4. Макс Филипп 5 (2) 0.22
5. Гакпо Коди 5 0.22
6. Гётце Марио 5 0.22
7. Жуниор Мауро 2 0.09
8. Ихаттарен Мохаммед 2 0.09
9. Боскальи Оливье 2 0.09
10. Росарио Пабло 1 0.04
11. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.04
12. Томас Райян 1 0.04
13. Сангаре Ибрахим 1 0.04
14. Файн Адриан 1 0.04
15. Ромеро Максимильяно 1 0.04
16. Пироэ Жоэль 1 0.04
17. Тезе Джордан 0 0
18. Вертессен Йорбе 0 0
19. Ледесма Ричард 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 8 0.35
2. Икома Луис 6 0.26
3. Дарфалу Усама 6 0.26
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.22
5. Базур Рихедли 3 0.13
6. Беро Матуш 2 0.09
7. Вруг Патрик 2 0.09
8. Бёйтинк Томас 1 0.04
9. Расмуссен Якоб 1 0.04
10. Духи Данило 1 0.04
11. Даса Элазар 0 0
12. Виттек Максимилиан 0 0
13. Брюнс Томас 0 0
14. Тронстад Сондре 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 6 0
2. Сангаре Ибрахим 4 0
3. Дюмфрис Дензел 3 0
4. Макс Филипп 2 0
5. Гутьеррес Эрик 2 0
6. Тезе Джордан 2 0
7. Захави Эран 1 0
8. Брума Арминду 1 0
9. Гакпо Коди 1 0
10. Жуниор Мауро 1 0
11. Ледесма Ричард 1 0
12. Мадуэке Нони 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 5 1
2. Базур Рихедли 4 1
3. Брюнс Томас 5 0
4. Беро Матуш 4 0
5. Туре Идрисса 2 1
6. Виттек Максимилиан 3 0
7. Тронстад Сондре 3 0
8. Расмуссен Якоб 2 0
9. Гайек Томаш 2 0
10. Бёйтинк Томас 2 0
11. Дарфалу Усама 1 0
12. Даса Элазар 1 0
13. Броя Армандо 1 0
14. Вруг Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 12.96% (7) 16.67% (9) 11.11% (6) 22.22% (12) 7.41% (4) 29.63% (16)
 Витесс 17.14% (6) 8.57% (3) 28.57% (10) 17.14% (6) 14.29% (5) 14.29% (5)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте
Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК
Витесс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк
ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Витесс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Витесс 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Витесс Товарищеские матчи Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:0 Витесс Эредивизие
Витесс 3:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:6 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:2 Витесс Эредивизие ПСВ 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 17 2 2 68 - 15 53
2. ПСВ Заявка 23 15 5 3 54 - 25 50
3. АЗ Алкмаар Заявка 23 13 7 3 52 - 33 46
4. Фейеноорд Заявка 22 12 6 4 44 - 22 42
5. Витесс Заявка 23 13 3 7 35 - 24 42
6. Гронинген Заявка 22 11 5 6 30 - 24 38
7. Утрехт Заявка 22 8 10 4 36 - 28 34
8. Твенте Заявка 23 9 7 7 37 - 30 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 23 9 4 10 35 - 41 31
10. Херенвен Заявка 23 7 9 7 31 - 31 30
11. Хераклес Заявка 23 8 4 11 24 - 35 28
12. Спарта Роттердам Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
13. ПЕК Зволле Заявка 23 4 11 8 28 - 37 23
14. ВВВ-Венло Заявка 22 6 4 12 36 - 56 22
15. Ваалвейк Заявка 23 5 7 11 22 - 35 22
16. Виллем II Заявка 22 3 4 15 24 - 53 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 22 2 7 13 19 - 49 13
18. Эммен Заявка 23 1 6 16 20 - 53 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 11 10 0 1 27 - 7 30
2. Витесс Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 11 6 3 2 14 - 8 21
6. Утрехт Заявка 12 5 6 1 21 - 16 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
11. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
12. Ваалвейк Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
14. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
15. Виллем II Заявка 11 3 1 7 15 - 27 10
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 16 - 33 6
18. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 11 6 3 2 21 - 13 21
4. Фейеноорд Заявка 11 6 2 3 21 - 13 20
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
8. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
9. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 12 2 6 4 14 - 19 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 11 2 2 7 8 - 26 8
17. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Витесс играла лучше в этом тайме.
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: ПСВ: 47%, Витесс: 53%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Фиргевер Ник из команды ПСВ играет слишком грубо. Armando Broja оказался на газоне.
  • 49'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 47'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 46'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: ПСВ: 45%, Витесс: 55%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 44'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Виттек Максимилиан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • 43'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Как он промахнулся? Икома Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 43'
    Фиргевер Ник ошибается в защите.
  • 43'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Таннан Уссама нанес удар в каркас ворот!
  • 43'
    Тронстад Сондре из команды Витесс делает пас партнеру.
  • 43'
    После штрафного удара,который нанес Таннан Уссама мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    42'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ играет слишком грубо. Armando Broja оказался на газоне.
  • 41'
    После проверки VAR рефери поменял решение - Витесс не будет бить пенальти!
  • Желтая карточка
    38'
    Гутьеррес Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 38'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    38'
    ПЕНАЛЬТИ! - Гутьеррес Эрик из команды ПСВ совершил фол против Armando Broja.
  • 38'
    Armando Broja из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
  • 38'
    Витесс начинает контратаку
  • 37'
    Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 36'
    Витесс контролирует мяч.
  • 35'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: ПСВ: 53%, Витесс: 47%.
  • 34'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 34'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 33'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Гутьеррес Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Захави Эран нанес удар, мяч был парирован, но Пасвер Ремко не удержал его в руках.
  • 31'
    Расмуссен Якоб ошибается в защите.
  • 31'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Жуниор Мауро
  • 30'
    Контроль мяча: ПСВ: 48%, Витесс: 52%.
  • 30'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 29'
    Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Armando Broja видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
  • 28'
    Росарио Пабло ошибается в защите.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 28'
    Шанс! Баумгартль Тимо из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • 27'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
  • 27'
    Файн Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Расмуссен Якоб из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Файн Адриан
  • 26'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Жуниор Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Таннан Уссама из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: ПСВ: 46%, Витесс: 54%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 24'
    Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали
  • Офсайд
    23'
    Вертессен Йорбе из команды ПСВ в офсайде
  • 23'
    ШАНС! Вертессен Йорбе вышел один на один с голкипером...
  • 23'
    Вертессен Йорбе из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    Витесс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья свистит. Жуниор Мауро атаковал сзади соперника. Это Базур Рихедли заработал своей команде штрафной
  • 21'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: ПСВ: 54%, Витесс: 46%.
  • 19'
    Файн Адриан из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 19'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 18'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 17'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 16'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: ПСВ: 56%, Витесс: 44%.
  • Травма, повреждение
    15'
    Икома Луис возвращается на поле.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    15'
    Ох, нехорошо это выглядит. Икома Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Жуниор Мауро пробует нанести удар издали, но Пасвер Ремко держит все под контролем
  • 13'
    Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Фиргевер Ник из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел
  • 12'
    Так близко к голу! Вертессен Йорбе имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Пасвер Ремко!
  • 12'
    Пасвер Ремко ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Баумгартль Тимо из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Икома Луис
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Базур Рихедли
  • 11'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Захави Эран нанес удар издали, а Пасвер Ремко отбил его обратно в игру!
  • 10'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: ПСВ: 49%, Витесс: 51%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 9'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 9'
    Шанс! Расмуссен Якоб из команды Витесс пробил головой, но мимо
  • 8'
    Беро Матуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Таннан Уссама пострадал.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Виттек Максимилиан
  • 6'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Тронстад Сондре из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • 5'
    Контроль мяча: ПСВ: 44%, Витесс: 56%.
  • 4'
    Даса Элазар сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Armando Broja изменил счет на табло!
  • 4'
    Даса Элазар из команды Витесс делает пас партнеру.
  • 4'
    Armando Broja из команды Витесс делает пас партнеру.
  • 4'
    Хорошую попытку сделал Икома Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 3'
    Беро Матуш из команды Витесс делает пас партнеру.
  • 3'
    Витесс контролирует мяч.
  • 2'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Витесс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.90 3.40 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.62 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 3.30 1.68
  3.04 1.72 7.27

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.04 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.16 4.75 1.11 5.35 1.02 9.50
13.00 0.00 9.10 1.04 5.70 1.11 2.55 1.47 1.62 2.20 1.78 2.03 1.25 3.75 1.15 5.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60 0.00 15.50
4.08 1.26 3.28 1.36 2.56 1.54 1.88 2.00 1.89 1.99 1.55 2.53 1.23 4.35 1.42 2.97 1.72 2.19 1.55 2.55 1.14 6.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.15 1.36 2.09 1.74 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
2.05 1.77 2.42 2.62 1.07 7.50 1.04 9.00 1.07 7.50 1.04 9.00
3.27 1.37 2.69 1.51 2.11 1.81 1.67 2.31 1.34 3.31 1.18 4.94 1.46 2.77 1.31 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.32 1.21 4.40
2.85 1.39 1.74 2.02 1.33 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч ПСВ 3:1 Витесс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 