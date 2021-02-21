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  2. Матчи
  3. Голландия
Аякс
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Спарта Роттердам
0' 1'
1
Стекеленбург
Мартен
2
Тимбер
Юррьен
3
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
20
Кудус
Мохаммед
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
4
Бёгелсдейк
Том
3
Вриндс
Барт
6
Хейлен
Майкл
5
Пинту
Мика
8
Харрауи
Абдау
7
Фортеш
Джеффри
10
Сметс
Бриан
11
Дуарте
Дерой
9
Тай
Леннарт
Аякс
4-3-3
Спарта Роттердам
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 10 (4) 0.45
2. Антони 8 0.36
3. Классен Дэви 8 (1) 0.36
4. Траоре Лассина 7 0.32
5. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.32
6. Промес Куинси 6 (1) 0.27
7. Лабьяд Закария 5 0.23
8. Алле Себастьян 3 0.14
9. Эккеленкамп Юрген 3 0.14
10. Гравенберх Райан 2 0.09
11. Нерес Давид 2 0.09
12. Броббей Брайан 2 0.09
13. Мартинес Лисандро 2 0.09
14. Кудус Мохаммед 1 0.05
15. Блинд Дэйли 1 0.05
16. Тальяфико Николас 0 0
17. Клейбер Шон 0 0
18. Мазрауи Нуссер 0 0
19. Альварес Эдсон 0 0
Спарта Роттердам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тай Леннарт 9 (3) 0.41
2. Харрауи Абдау 5 0.23
3. Дуарте Дерой 4 0.18
4. Энгельс Марио 3 0.14
5. Мейнанс Свен 2 0.09
6. Гравенберх Данзел 2 0.09
7. Хархаух Реда 2 (1) 0.09
8. Абелс Дирк 1 0.05
9. Сметс Бриан 1 0.05
10. Бургер Ваутер 1 0.05
11. Пинту Мика 0 0
12. Мейерс Арон 0 0
13. Оассар Адиль 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 2 1
2. Блинд Дэйли 3 0
3. Гравенберх Райан 3 0
4. Шуурс Перр 2 0
5. Альварес Эдсон 0 1
6. Тадич Душан 1 0
7. Антони 1 0
8. Алле Себастьян 1 0
9. Классен Дэви 1 0
10. Клейбер Шон 1 0
11. Онана Андре 1 0
12. Нерес Давид 1 0
13. Мартинес Лисандро 1 0
14. Кудус Мохаммед 1 0
Спарта Роттердам
# Игрок      
1. Оассар Адиль 4 1
2. Пинту Мика 4 1
3. Хейлен Майкл 3 1
4. Бёгелсдейк Том 2 0
5. Гравенберх Данзел 2 0
6. Абелс Дирк 2 0
7. Дуарте Дерой 2 0
8. Мейнанс Свен 2 0
9. Мейерс Арон 1 0
10. Фортеш Джеффри 1 0
11. Сметс Бриан 1 0
12. Вриндс Барт 1 0
13. Энгельс Марио 1 0
14. Дуарте Ларос 1 0
15. Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 14.93% (10) 14.93% (10) 17.91% (12) 11.94% (8) 16.42% (11) 23.88% (16)
 Спарта Роттердам 6.67% (2) 3.33% (1) 16.67% (5) 33.33% (10) 13.33% (4) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс
Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Спарта Роттердам 1:2 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Твенте Утрехт 1:0 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 3:5 ПСВ Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Твенте 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Эммен ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар

Последние игры между собой

Аякс: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Спарта Роттердам 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:4 Аякс Эредивизие Спарта Роттердам 2:5 Аякс Эредивизие
Аякс 4:0 Спарта Роттердам Эредивизие Аякс 2:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:3 Аякс Эредивизие Спарта Роттердам 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 4:0 Аякс Премьер-лига Аякс 5:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Аякс 6:2 Спарта Роттердам Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 17 2 2 68 - 15 53
2. ПСВ Заявка 23 15 5 3 54 - 25 50
3. АЗ Алкмаар Заявка 23 13 7 3 52 - 33 46
4. Фейеноорд Заявка 22 12 6 4 44 - 22 42
5. Витесс Заявка 23 13 3 7 35 - 24 42
6. Гронинген Заявка 22 11 5 6 30 - 24 38
7. Утрехт Заявка 22 8 10 4 36 - 28 34
8. Твенте Заявка 23 9 7 7 37 - 30 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 23 9 4 10 35 - 41 31
10. Херенвен Заявка 23 7 9 7 31 - 31 30
11. Хераклес Заявка 23 8 4 11 24 - 35 28
12. Спарта Роттердам Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
13. ПЕК Зволле Заявка 23 4 11 8 28 - 37 23
14. ВВВ-Венло Заявка 22 6 4 12 36 - 56 22
15. Ваалвейк Заявка 23 5 7 11 22 - 35 22
16. Виллем II Заявка 22 3 4 15 24 - 53 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 22 2 7 13 19 - 49 13
18. Эммен Заявка 23 1 6 16 20 - 53 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 11 10 0 1 27 - 7 30
2. Витесс Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 11 6 3 2 14 - 8 21
6. Утрехт Заявка 12 5 6 1 21 - 16 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
11. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
12. Ваалвейк Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
14. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
15. Виллем II Заявка 11 3 1 7 15 - 27 10
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 16 - 33 6
18. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 11 6 3 2 21 - 13 21
4. Фейеноорд Заявка 11 6 2 3 21 - 13 20
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
8. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
9. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 12 2 6 4 14 - 19 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 11 2 2 7 8 - 26 8
17. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
  • Первый тайм
  • 1'
    Сметс Бриан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Тай Леннарт делает скидку назад вдоль ворот
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Спарта Роттердам начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Спарта Роттердам
1.23
7.38
13.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 7.20 12.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.21 6.40 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 7.10 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 7.10 12.00
  1.21 7.38 13.40

Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Спарта Роттердам» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спарта Роттердам» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Спарта Роттердам», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
6.20 1.10 3.00 1.35 2.45 1.51 1.85 1.89 1.52 2.44 1.37 2.95 1.15 5.00
6.55 1.07 5.85 1.11 3.20 1.33 2.59 1.50 1.97 1.92 1.58 2.38 1.40 2.86 1.19 4.25 1.14 4.75 1.04 7.80 1.07 6.50 1.03 8.40
6.70 1.09 5.80 1.11 3.15 1.33 2.55 1.48 1.93 1.87 1.76 2.07 1.58 2.39 1.73 2.11 1.39 2.85 1.20 4.20 1.16 4.80 1.05 7.60 1.04 8.10 1.01 13.00 1.04 8.40
3.25 1.36 2.61 1.53 2.18 1.72 1.93 1.93 1.74 2.15 1.55 2.52 1.52 2.63 1.39 3.10 1.16 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
4.20 1.20 1.79 1.96 1.22 3.95
4.70 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85 1.16 5.25
3.15 1.33 1.87 1.93 1.38 2.90 1.28 3.45
3.37 1.35 2.29 1.66 1.88 1.99 1.62 2.36 1.38 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
6.20 1.10 2.36 1.55 1.75 2.01 1.43 2.70
5.05 1.17 2.40 1.57 1.79 2.02 1.46 2.72 1.19 4.65 1.25 3.95
2.37 1.55 1.77 1.99 1.44 2.65 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.94
1.68 2.10
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.00 1.36
Где смотреть матч Аякс 0:0 Спарта Роттердам онлайн

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