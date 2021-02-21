Аякс
4:2
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
Спарта Роттердам
1:0
14' ГолАлле Себастьян
24' Undefined phrase: football_event_Тадич Душан
2:0
37' ГолАлле Себастьян
3:0
45' ГолШуурс Перр
4:0
50' ГолКудус Мохаммед
4:1
53' ГолГравенберх Данзел
55' Желтая карточкаХейлен Майкл
4:2
90' ГолГравенберх Данзел
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
10
Сметс
Бриан
11
Дуарте
Дерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
-
11 Дуарте ДеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Фабри МайклВратарь
-
18 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Дуарте ЛаросПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хархаух РедаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
1:0
24'
37'
2:0
45'
3:0
46'
50'
4:0
53'
4:1
55'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
6 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|10 (4)
|0.45
|2.
|Антони
|8
|0.36
|3.
|Классен Дэви
|8 (1)
|0.36
|4.
|Траоре Лассина
|7
|0.32
|5.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.32
|6.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.27
|7.
|Лабьяд Закария
|5
|0.23
|8.
|Алле Себастьян
|5
|0.23
|9.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.14
|10.
|Гравенберх Райан
|2
|0.09
|11.
|Кудус Мохаммед
|2
|0.09
|12.
|Нерес Давид
|2
|0.09
|13.
|Броббей Брайан
|2
|0.09
|14.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.09
|15.
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|16.
|Шуурс Перр
|1
|0.05
|17.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|18.
|Клейбер Шон
|0
|0
|19.
|Альварес Эдсон
|0
|0
|20.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тай Леннарт
|9 (3)
|0.41
|2.
|Харрауи Абдау
|5
|0.23
|3.
|Дуарте Дерой
|4
|0.18
|4.
|Гравенберх Данзел
|4
|0.18
|5.
|Энгельс Марио
|3
|0.14
|6.
|Мейнанс Свен
|2
|0.09
|7.
|Хархаух Реда
|2 (1)
|0.09
|8.
|Абелс Дирк
|1
|0.05
|9.
|Сметс Бриан
|1
|0.05
|10.
|Бургер Ваутер
|1
|0.05
|11.
|Пинту Мика
|0
|0
|12.
|Мейерс Арон
|0
|0
|13.
|Оассар Адиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|2
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|3
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|4.
|Шуурс Перр
|2
|0
|5.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|6.
|Тадич Душан
|1
|0
|7.
|Антони
|1
|0
|8.
|Алле Себастьян
|1
|0
|9.
|Классен Дэви
|1
|0
|10.
|Клейбер Шон
|1
|0
|11.
|Онана Андре
|1
|0
|12.
|Нерес Давид
|1
|0
|13.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|14.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оассар Адиль
|4
|1
|2.
|Пинту Мика
|4
|1
|3.
|Хейлен Майкл
|4
|1
|4.
|Бёгелсдейк Том
|2
|0
|5.
|Гравенберх Данзел
|2
|0
|6.
|Абелс Дирк
|2
|0
|7.
|Дуарте Дерой
|2
|0
|8.
|Мейнанс Свен
|2
|0
|9.
|Мейерс Арон
|1
|0
|10.
|Фортеш Джеффри
|1
|0
|11.
|Сметс Бриан
|1
|0
|12.
|Вриндс Барт
|1
|0
|13.
|Энгельс Марио
|1
|0
|14.
|Дуарте Ларос
|1
|0
|15.
|Харрауи Абдау
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|15.49% (11)
|14.08% (10)
|19.72% (14)
|12.68% (9)
|15.49% (11)
|22.54% (16)
|Спарта Роттердам
|6.25% (2)
|3.13% (1)
|15.63% (5)
|34.38% (11)
|12.5% (4)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +6 =5 -9Спарта Роттердам 1:2 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Твенте Утрехт 1:0 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 3:5 ПСВ Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Твенте 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Эммен ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар
Последние игры между собой
Аякс: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Аякс 4:0 Спарта Роттердам Эредивизие Аякс 2:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:3 Аякс Эредивизие Спарта Роттердам 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 4:0 Аякс Премьер-лига Аякс 5:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Аякс 6:2 Спарта Роттердам Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|72 - 17
|56
|2.
|ПСВ
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|54 - 25
|50
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|52 - 33
|46
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|44 - 22
|42
|5.
|Витесс
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|35 - 24
|42
|6.
|Гронинген
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 24
|38
|7.
|Утрехт
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|36 - 28
|34
|8.
|Твенте
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 30
|34
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|35 - 41
|31
|10.
|Херенвен
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|31 - 31
|30
|11.
|Хераклес
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|24 - 35
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|32 - 38
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|23
|4
|11
|8
|28 - 37
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|36 - 56
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|22 - 35
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|24 - 53
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|22
|2
|7
|13
|19 - 49
|13
|18.
|Эммен
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|20 - 53
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|27 - 7
|30
|2.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 11
|28
|3.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|6.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 16
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|Хераклес
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|11.
|Твенте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 27
|10
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|16 - 33
|6
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 13
|20
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|10.
|Утрехт
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 19
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|20 - 24
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 26
|8
|17.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 26
|3
Победитель
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