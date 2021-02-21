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  2. Матчи
  3. Голландия
Твенте
2:2
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
10' Желтая карточка
Остерволде Джейден
1:0
13' Пенальти
Перейра Данило II
2:0
14' Гол
Эбюэхи Тайронн
2:1
24' Гол
Тоорнстра Йенс
56' Желтая карточка
Спайич Урош
2:2
67' Пенальти
Бергёйс Стивен
90' Желтая карточка
Сенеси Маркос
90'+5
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
19
Зерруки
Рамиз
20
Румерату
Годфрид
32
Бош
Йессе
25
Нарсинг
Лусиано
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
21
Марсман
Ник
2
Ниукоп
Барт
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
6
Димерс
Марк
28
Тоорнстра
Йенс
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
17
Синистерра
Луис
Твенте
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

10'
Остерволде Джейден
 
13'
Перейра Данило II
1:0
14'
Эбюэхи Тайронн
2:0
24'
2:1
Тоорнстра Йенс
56'
 
Спайич Урош
60'
 
Фер Лерой
Кекджу Оркун
63'
Смал Гийс
Остерволде Джейден
 
67'
2:2
Бергёйс Стивен
67'
 
Гертрейда Лютсхарел
Ниукоп Барт
72'
Маркело Натангело
Эбюэхи Тайронн
 
86'
Ван Леувен Тейс
Нарсинг Лусиано
 
87'
Daan Rots
Мениг Квинси
 
87'
Абасс Исса
Перейра Данило II
 
87'
 
Хапс Ридгесиано
Синистерра Луис
90'
 
Сенеси Маркос

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 12 (4) 0.52
2. Мениг Квинси 7 0.3
3. Черны Вацлав 6 0.26
4. Ван Леувен Тейс 3 0.13
5. Илич Лука 2 0.09
6. Остерволде Джейден 1 0.04
7. Брама Вут 1 0.04
8. Эбюэхи Тайронн 1 0.04
9. Плегесуэло Хулио 1 0.04
10. Думич Дарио 1 0.04
11. Еремеефф Александер 1 0.04
12. Бош Йессе 1 0.04
13. Смал Гийс 0 0
14. Зерруки Рамиз 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 13 (8) 0.59
2. Линссен Брайан 6 0.27
3. Тоорнстра Йенс 5 0.23
4. Гертрейда Лютсхарел 4 0.18
5. Димерс Марк 3 (1) 0.14
6. Хапс Ридгесиано 3 0.14
7. Йоргенсен Николай 3 0.14
8. Сенеси Маркос 2 0.09
9. Синистерра Луис 2 0.09
10. Нарсинг Лусиано 1 0.05
11. Кекджу Оркун 1 0.05
12. Баннис Науфаль 1 0.05
13. Тейшейра Жоау 0 0
14. Маласиа Тирелл 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 4 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Пири Кик 3 0
4. Перейра Данило II 3 0
5. Зерруки Рамиз 3 0
6. Бош Йессе 3 0
7. Илич Лука 1 1
8. Мениг Квинси 2 0
9. Черны Вацлав 2 0
10. Эбюэхи Тайронн 1 0
11. Лампру Лазарос 1 0
12. Дроммел Йоэл 1 0
13. Абасс Исса 1 0
14. Румерату Годфрид 1 0
15. Ван Леувен Тейс 1 0
16. Daan Rots 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Спайич Урош 4 0
2. Тоорнстра Йенс 3 0
3. Кекджу Оркун 1 1
4. Бергёйс Стивен 2 0
5. Сенеси Маркос 2 0
6. Фер Лерой 1 0
7. Марсман Ник 1 0
8. Линссен Брайан 1 0
9. Димерс Марк 1 0
10. Хапс Ридгесиано 1 0
11. Ниукоп Барт 1 0
12. Синистерра Луис 1 0
13. Верманн Йорди 1 0
14. Маласиа Тирелл 1 0
15. Баннис Науфаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 21.62% (8) 18.92% (7) 13.51% (5) 13.51% (5) 13.51% (5) 18.92% (7)
 Фейеноорд 6.82% (3) 11.36% (5) 18.18% (8) 20.45% (9) 20.45% (9) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Витесс 0:2 Твенте ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте
Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен
Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Херенвен 4:3 Фейеноорд Фейеноорд 5:0 Виллем II Фейеноорд 3:1 ПСВ Херенвен 3:0 Фейеноорд
Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Твенте: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Фейеноорд 1:1 Твенте Эредивизие Фейеноорд 0:0 Твенте Товарищеские матчи Фейеноорд 5:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:0 Твенте Эредивизие Фейеноорд 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:4 Твенте Эредивизие Фейеноорд 0:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 17 2 2 68 - 15 53
2. ПСВ Заявка 22 14 5 3 51 - 24 47
3. АЗ Алкмаар Заявка 23 13 7 3 52 - 33 46
4. Витесс Заявка 22 13 3 6 34 - 21 42
5. Фейеноорд Заявка 22 12 6 4 44 - 22 42
6. Гронинген 0:0 Заявка 22 11 5 6 29 - 23 38
7. Утрехт Заявка 22 8 10 4 36 - 28 34
8. Твенте Заявка 23 9 7 7 37 - 30 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 23 9 4 10 35 - 41 31
10. Херенвен 0:0 Заявка 23 7 9 7 30 - 30 30
11. Хераклес 0:0 Заявка 23 8 5 10 24 - 32 29
12. Спарта Роттердам Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
13. ПЕК Зволле Заявка 23 4 11 8 28 - 37 23
14. ВВВ-Венло Заявка 22 6 4 12 36 - 56 22
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 23 4 8 11 19 - 35 20
16. Виллем II Заявка 22 3 4 15 24 - 53 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 22 2 7 13 19 - 49 13
18. Эммен Заявка 23 1 6 16 20 - 53 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 10 9 0 1 24 - 6 27
2. Витесс Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген 0:0 Заявка 11 6 3 2 14 - 8 21
6. Утрехт Заявка 12 5 6 1 21 - 16 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен 0:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
9. Хераклес 0:0 Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
11. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
12. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
13. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
14. Ваалвейк 0:0 Заявка 12 2 5 5 11 - 17 11
15. Виллем II Заявка 11 3 1 7 15 - 27 10
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 16 - 33 6
18. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 11 6 3 2 21 - 13 21
4. Фейеноорд Заявка 11 6 2 3 21 - 13 20
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген 0:0 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
8. Витесс Заявка 11 5 1 5 17 - 15 16
9. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 21 13
12. Херенвен 0:0 Заявка 12 2 6 4 14 - 19 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 11 2 2 7 8 - 26 8
17. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.40 1.45 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.75 2.19
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 1.38 5.10
  10.69 1.21 7.60

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7
12.50 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.34 1.67 1.79 2.02 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.40
16.50 0.00 10.00 1.02 4.40 1.19 3.60 1.27 11.00 1.02 2.06 1.75 8.50 1.05 2.90 1.38 1.92 1.82 1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.01 12.60
5.10 1.19 2.64 1.52 2.21 1.71 1.98 1.91 1.72 2.20 1.56 2.51 2.85 1.45 2.32 1.65 1.77 2.12 1.48 2.76 1.23 4.43 1.58 2.47 1.35 3.32 1.95 1.93 1.72 2.19 1.53 2.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
3.38 1.32 2.36 1.59 1.58 2.38 1.20 4.55 1.15 5.55
3.35 1.28 2.30 1.58 1.53 2.41 1.19 4.30 2.20 1.62 1.42 2.75 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00
3.15 1.37 2.60 1.52 2.04 1.83 1.63 2.33 1.45 2.83 1.40 3.14 1.99 1.88 1.63 2.34 1.27 3.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76
3.40 1.29 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.75
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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