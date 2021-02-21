Твенте
2:2
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
Фейеноорд
10' Желтая карточкаОстерволде Джейден
1:0
13' ПенальтиПерейра Данило II
2:0
14' ГолЭбюэхи Тайронн
2:1
24' ГолТоорнстра Йенс
56' Желтая карточкаСпайич Урош
2:2
67' ПенальтиБергёйс Стивен
90' Желтая карточкаСенеси Маркос
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan Rots
-
35 Mees Hilgers
-
38 Max Bruns
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
13'
14'
2:0
24'
2:1
56'
67'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|12 (4)
|0.52
|2.
|Мениг Квинси
|7
|0.3
|3.
|Черны Вацлав
|6
|0.26
|4.
|Ван Леувен Тейс
|3
|0.13
|5.
|Илич Лука
|2
|0.09
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.04
|7.
|Брама Вут
|1
|0.04
|8.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0.04
|9.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.04
|10.
|Думич Дарио
|1
|0.04
|11.
|Еремеефф Александер
|1
|0.04
|12.
|Бош Йессе
|1
|0.04
|13.
|Смал Гийс
|0
|0
|14.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|13 (8)
|0.59
|2.
|Линссен Брайан
|6
|0.27
|3.
|Тоорнстра Йенс
|5
|0.23
|4.
|Гертрейда Лютсхарел
|4
|0.18
|5.
|Димерс Марк
|3 (1)
|0.14
|6.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.14
|7.
|Йоргенсен Николай
|3
|0.14
|8.
|Сенеси Маркос
|2
|0.09
|9.
|Синистерра Луис
|2
|0.09
|10.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.05
|11.
|Кекджу Оркун
|1
|0.05
|12.
|Баннис Науфаль
|1
|0.05
|13.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|14.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|4
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Пири Кик
|3
|0
|4.
|Перейра Данило II
|3
|0
|5.
|Зерруки Рамиз
|3
|0
|6.
|Бош Йессе
|3
|0
|7.
|Илич Лука
|1
|1
|8.
|Мениг Квинси
|2
|0
|9.
|Черны Вацлав
|2
|0
|10.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|11.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|12.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|13.
|Абасс Исса
|1
|0
|14.
|Румерату Годфрид
|1
|0
|15.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|16.
|Daan Rots
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Спайич Урош
|4
|0
|2.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|3.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|5.
|Сенеси Маркос
|2
|0
|6.
|Фер Лерой
|1
|0
|7.
|Марсман Ник
|1
|0
|8.
|Линссен Брайан
|1
|0
|9.
|Димерс Марк
|1
|0
|10.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|11.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|12.
|Синистерра Луис
|1
|0
|13.
|Верманн Йорди
|1
|0
|14.
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|15.
|Баннис Науфаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|21.62% (8)
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
|Фейеноорд
|6.82% (3)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|20.45% (9)
|22.73% (10)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +7 =5 -8Витесс 0:2 Твенте ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте
Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен
Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Херенвен 4:3 Фейеноорд Фейеноорд 5:0 Виллем II Фейеноорд 3:1 ПСВ Херенвен 3:0 Фейеноорд
Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Твенте: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Фейеноорд 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:0 Твенте Эредивизие Фейеноорд 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:4 Твенте Эредивизие Фейеноорд 0:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|68 - 15
|53
|2.
|ПСВ
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|51 - 24
|47
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|52 - 33
|46
|4.
|Витесс
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|34 - 21
|42
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|44 - 22
|42
|6.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|29 - 23
|38
|7.
|Утрехт
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|36 - 28
|34
|8.
|Твенте
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 30
|34
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|35 - 41
|31
|10.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|23
|7
|9
|7
|30 - 30
|30
|11.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|24 - 32
|29
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|23
|4
|11
|8
|28 - 37
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|36 - 56
|22
|15.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|23
|4
|8
|11
|19 - 35
|20
|16.
|Виллем II
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|24 - 53
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|22
|2
|7
|13
|19 - 49
|13
|18.
|Эммен
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|20 - 53
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 6
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|3.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|6.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 16
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|9.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|11.
|Твенте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|14.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 17
|11
|15.
|Виллем II
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 27
|10
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|16 - 33
|6
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 13
|20
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Витесс
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|10.
|Утрехт
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 21
|13
|12.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 19
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|20 - 24
|10
|15.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 26
|8
|17.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 26
|3
Победитель
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