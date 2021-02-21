Лорьян
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Стад де Мустуар
Лилль
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
8
Шека
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моффи Теремас
|8 (1)
|0.32
|2.
|Висса Йоан
|6 (2)
|0.24
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.16
|4.
|Грбич Адриан
|3 (2)
|0.12
|5.
|Буасгар Кентен
|2
|0.08
|6.
|Абергель Лоран
|2
|0.08
|7.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.04
|8.
|Монкондю Томас
|1
|0.04
|9.
|Чалоба Трево
|1
|0.04
|10.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|11.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
|12.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|9 (2)
|0.35
|2.
|Язиджи Юсуф
|7
|0.27
|3.
|Дэвид Джонатан
|7
|0.27
|4.
|Бамба Джонатан
|6
|0.23
|5.
|Иконе Жонатан
|3 (1)
|0.12
|6.
|Араужо Луис
|3
|0.12
|7.
|Веа Тимоти
|3
|0.12
|8.
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|9.
|Челик Зеки
|1
|0.04
|10.
|Фонте Жозе
|1
|0.04
|11.
|Шека
|0
|0
|12.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|13.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Фе Энцо
|5
|0
|2.
|Лемуан Фабьен
|4
|0
|3.
|Лапорт Жульен
|4
|0
|4.
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|5.
|Абергель Лоран
|3
|0
|6.
|Чалоба Трево
|3
|0
|7.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|8.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|9.
|Лорьенте Арман
|3
|0
|10.
|Мендес Убулан
|3
|0
|11.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|12.
|Монкондю Томас
|2
|0
|13.
|Висса Йоан
|2
|0
|14.
|Морель Жереми
|1
|0
|15.
|Дрейер Маттье
|1
|0
|16.
|Нарди Поль
|1
|0
|17.
|Диарра Стефан
|1
|0
|18.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|19.
|Этьен Йоанн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|5
|0
|2.
|Шека
|5
|0
|3.
|Челик Зеки
|5
|0
|4.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|5.
|Фонте Жозе
|4
|0
|6.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|7.
|Араужо Луис
|3
|0
|8.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|9.
|Саншеш Ренату
|2
|0
|10.
|Джало Тьягу
|2
|0
|11.
|Ботман Свен
|2
|0
|12.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|13.
|Пье Жереми
|1
|0
|14.
|Меньян Майк
|1
|0
|15.
|Бамба Джонатан
|1
|0
|16.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|17.
|Веа Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|32.14% (9)
|Лилль
|4.88% (2)
|21.95% (9)
|12.2% (5)
|24.39% (10)
|14.63% (6)
|21.95% (9)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =4 -10Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян
Лилль Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лилль: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лилль 3:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Лига 1 Лилль 5:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лилль Лига 1 Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Кубок Лилль 6:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|26
|16
|8
|2
|42 - 15
|56
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 35
|40
|6.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|7.
|Ренн
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 28
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 46
|38
|9.
|Метц
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 25
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 40
|35
|11.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 31
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|15.
|Страсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|16.
|Ницца
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|30 - 45
|24
|18.
|Нант
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|19.
|Ним
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|24 - 51
|21
|20.
|Дижон
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|18 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|12.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 21
|17
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 27
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|10.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Лилль
Исход игры
Лорьян
5% (7)
Ничья
9.9% (14)
Лилль
85.1% (120)
Тотал 2.5
Больше
57.97% (80)
Меньше
42.03% (58)
Обе команды забьют
Да
65.22% (90)
Нет
34.78% (48)
Популярный счёт
1:2 Лилль
52.5% (74)
0:1 Лилль
19.1% (27)
1:1 Ничья
8.5% (12)
0:2 Лилль
8.5% (12)
1:0 Лорьян
3.5% (5)
0:3 Лилль
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:3 Лилль
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!