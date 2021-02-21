  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Лилль
0' 1'
1
Дрейер
Маттье
22
Делаплас
Жонатан
2
Гравильон
Эндрю
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
8
Чалоба
Трево
18
Лемуан
Фабьен
19
Висса
Йоан
13
Моффи
Теремас
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
Лорьян
5-4-1
Лилль
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 8 (1) 0.32
2. Висса Йоан 6 (2) 0.24
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.16
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.12
5. Буасгар Кентен 2 0.08
6. Абергель Лоран 2 0.08
7. Гравильон Эндрю 1 0.04
8. Монкондю Томас 1 0.04
9. Чалоба Трево 1 0.04
10. Лорьенте Арман 0 0
11. Делаплас Жонатан 0 0
12. Ле Фе Энцо 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.35
2. Язиджи Юсуф 7 0.27
3. Дэвид Джонатан 7 0.27
4. Бамба Джонатан 6 0.23
5. Иконе Жонатан 3 (1) 0.12
6. Араужо Луис 3 0.12
7. Веа Тимоти 3 0.12
8. Саншеш Ренату 1 0.04
9. Челик Зеки 1 0.04
10. Фонте Жозе 1 0.04
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Ле Фе Энцо 5 0
2. Лемуан Фабьен 4 0
3. Лапорт Жульен 4 0
4. Гравильон Эндрю 2 1
5. Абергель Лоран 3 0
6. Чалоба Трево 3 0
7. Буасгар Кентен 3 0
8. Амель Пьер-Ив 3 0
9. Лорьенте Арман 3 0
10. Мендес Убулан 3 0
11. Делаплас Жонатан 1 1
12. Монкондю Томас 2 0
13. Висса Йоан 2 0
14. Морель Жереми 1 0
15. Дрейер Маттье 1 0
16. Нарди Поль 1 0
17. Диарра Стефан 1 0
18. Уоджа Франклин 1 0
19. Этьен Йоанн 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 5 0
2. Шека 5 0
3. Челик Зеки 5 0
4. Йилмаз Бурак 4 0
5. Фонте Жозе 4 0
6. Брадарич Домагой 4 0
7. Араужо Луис 3 0
8. Мандава Рейнилду 1 1
9. Саншеш Ренату 2 0
10. Джало Тьягу 2 0
11. Ботман Свен 2 0
12. Сумаоро Адама 1 0
13. Пье Жереми 1 0
14. Меньян Майк 1 0
15. Бамба Джонатан 1 0
16. Сумаре Бубакари 1 0
17. Веа Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 10.71% (3) 10.71% (3) 10.71% (3) 17.86% (5) 17.86% (5) 32.14% (9)
 Лилль 4.88% (2) 21.95% (9) 12.2% (5) 24.39% (10) 14.63% (6) 21.95% (9)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян
Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян
Лилль Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль
Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лилль: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лилль 4:0 Лорьян Лига 1 Лилль 0:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лилль Лига 1 Лорьян 0:1 Лилль Лига 1
Лилль 3:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Лига 1 Лилль 5:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лилль Лига 1 Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Кубок Лилль 6:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 26 16 8 2 42 - 15 56
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ланс Заявка 26 11 7 8 37 - 35 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц Заявка 26 10 8 8 31 - 25 38
10. Анже Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо Заявка 26 9 6 11 27 - 31 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца Заявка 26 8 5 13 31 - 38 29
17. Лорьян 0:0 Заявка 25 6 6 13 30 - 45 24
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним Заявка 25 6 3 16 24 - 51 21
20. Дижон Заявка 26 2 9 15 18 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль 0:0 Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Лорьян 0:0 Заявка 13 5 2 6 18 - 21 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 12 2 1 9 14 - 27 7
20. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Лилль 0:0 Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц Заявка 13 5 4 4 15 - 12 19
10. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
20. Лорьян 0:0 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Лорьян 5% (7)
X 9.9% (14)
Лилль 85.1% (120)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Лилль
5.17
3.60
1.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.10 3.30 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.45 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.60 1.80
  5.17 3.54 1.83

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.05 6.05 1.10 2.74 1.43 2.09 1.74 1.64 2.40 1.29 3.60 1.20 4.35 1.05 7.90 1.03 8.30
8.00 1.06 6.30 1.12 2.75 1.45 2.10 1.78 1.79 2.10 1.61 2.40 1.28 3.65 1.20 4.50 1.06 7.90 1.05 8.60 1.01 15.50 0.00 15.50 0.00 23.00
2.97 1.43 2.60 1.55 2.20 1.74 1.85 2.07 1.65 2.37 1.48 2.83 1.23 4.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
1.68 2.20 1.31 3.35 1.07 7.70
2.64 1.53 2.17 1.77 1.68 2.31 1.44 2.98 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
2.17 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.17 1.69
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Лорьян 0:0 Лилль онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Лилль

Исход игры
Лорьян
5% (7)
Ничья
9.9% (14)
Лилль
85.1% (120)
Тотал 2.5
Больше
57.97% (80)
Меньше
42.03% (58)
Обе команды забьют
Да
65.22% (90)
Нет
34.78% (48)
Популярный счёт
1:2 Лилль
52.5% (74)
0:1 Лилль
19.1% (27)
1:1 Ничья
8.5% (12)
0:2 Лилль
8.5% (12)
1:0 Лорьян
3.5% (5)
0:3 Лилль
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:3 Лилль
1.4% (2)
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