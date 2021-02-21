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  3. Франция
Лорьян
1:4
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
0:1
21' Гол в свои ворота
Гравильон Эндрю
1:1
23' Гол
Эрго Жером
1:2
38' Гол
Фонте Жозе
1:3
59' Гол
Иконе Жонатан
61' Желтая карточка
Лемуан Фабьен
70' Желтая карточка
Монкондю Томас
1:4
90' Гол
Брадарич Домагой
90'+4
1
Дрейер
Маттье
22
Делаплас
Жонатан
2
Гравильон
Эндрю
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
8
Чалоба
Трево
18
Лемуан
Фабьен
19
Висса
Йоан
13
Моффи
Теремас
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
Лорьян
5-4-1
Лилль
4-4-2

Ход матча

21'
0:1
Гравильон Эндрю
23'
Эрго Жером
(Моффи Теремас)
1:1
38'
1:2
Фонте Жозе
59'
1:3
Иконе Жонатан
61'
Лемуан Фабьен
 
64'
Абергель Лоран
Морель Жереми
 
64'
 
Язиджи Юсуф
Бамба Джонатан
65'
 
Веа Тимоти
Дэвид Джонатан
65'
Лорьенте Арман
Ле Фе Энцо
 
65'
Монкондю Томас
Лемуан Фабьен
 
70'
Монкондю Томас
 
73'
Буасгар Кентен
Висса Йоан
 
74'
Грбич Адриан
Моффи Теремас
 
75'
 
Саншеш Ренату
Шека
86'
 
Брадарич Домагой
Иконе Жонатан
90'
1:4
Брадарич Домагой
(Язиджи Юсуф)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 8 (1) 0.32
2. Висса Йоан 6 (2) 0.24
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.16
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.12
5. Буасгар Кентен 2 0.08
6. Абергель Лоран 2 0.08
7. Гравильон Эндрю 1 0.04
8. Монкондю Томас 1 0.04
9. Эрго Жером 1 0.04
10. Чалоба Трево 1 0.04
11. Лорьенте Арман 0 0
12. Делаплас Жонатан 0 0
13. Ле Фе Энцо 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.35
2. Язиджи Юсуф 7 0.27
3. Дэвид Джонатан 7 0.27
4. Бамба Джонатан 6 0.23
5. Иконе Жонатан 4 (1) 0.15
6. Араужо Луис 3 0.12
7. Веа Тимоти 3 0.12
8. Фонте Жозе 2 0.08
9. Саншеш Ренату 1 0.04
10. Челик Зеки 1 0.04
11. Брадарич Домагой 1 0.04
12. Шека 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 5 0
2. Ле Фе Энцо 5 0
3. Лапорт Жульен 4 0
4. Гравильон Эндрю 2 1
5. Монкондю Томас 3 0
6. Абергель Лоран 3 0
7. Чалоба Трево 3 0
8. Буасгар Кентен 3 0
9. Амель Пьер-Ив 3 0
10. Лорьенте Арман 3 0
11. Мендес Убулан 3 0
12. Делаплас Жонатан 1 1
13. Висса Йоан 2 0
14. Морель Жереми 1 0
15. Дрейер Маттье 1 0
16. Нарди Поль 1 0
17. Диарра Стефан 1 0
18. Уоджа Франклин 1 0
19. Этьен Йоанн 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 5 0
2. Шека 5 0
3. Челик Зеки 5 0
4. Йилмаз Бурак 4 0
5. Фонте Жозе 4 0
6. Брадарич Домагой 4 0
7. Араужо Луис 3 0
8. Мандава Рейнилду 1 1
9. Саншеш Ренату 2 0
10. Джало Тьягу 2 0
11. Ботман Свен 2 0
12. Сумаоро Адама 1 0
13. Пье Жереми 1 0
14. Меньян Майк 1 0
15. Бамба Джонатан 1 0
16. Сумаре Бубакари 1 0
17. Веа Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 10.34% (3) 13.79% (4) 10.34% (3) 17.24% (5) 17.24% (5) 31.03% (9)
 Лилль 4.55% (2) 20.45% (9) 13.64% (6) 25% (11) 13.64% (6) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян
Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян
Лилль Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль
Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лилль: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лилль 4:0 Лорьян Лига 1 Лилль 0:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лилль Лига 1 Лорьян 0:1 Лилль Лига 1
Лилль 3:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Лига 1 Лилль 5:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лилль Лига 1 Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Кубок Лилль 6:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 26 17 7 2 46 - 16 58
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ланс Заявка 26 11 7 8 37 - 35 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц Заявка 26 10 8 8 31 - 25 38
10. Анже Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо Заявка 26 9 6 11 27 - 31 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца Заявка 26 8 5 13 31 - 38 29
17. Лорьян Заявка 25 6 5 14 31 - 49 23
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним Заявка 25 6 3 16 24 - 51 21
20. Дижон Заявка 26 2 9 15 18 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
13. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Лорьян Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 12 2 1 9 14 - 27 7
20. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц Заявка 13 5 4 4 15 - 12 19
10. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Лорьян: 34%, Лилль: 66%.
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Фонте Жозе из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Андре Бенжамин из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Челик Зеки из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 45'
    Контроль мяча: Лорьян: 34%, Лилль: 66%.
  • 45'
    Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Бамба Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 43'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 42'
    Хорошую попытку сделал Араужо Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 42'
    Опасность! Дэвид Джонатан из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Лемуан Фабьен из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Шека
  • 41'
    Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 40'
    Ботман Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Контроль мяча: Лорьян: 33%, Лилль: 67%.
  • 40'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    39'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    38'
    ГОООООЛ - Фонте Жозе из команды Лилль забивает из-за штрафной площади
  • 38'
    Плохо сыграл Ле Фе Энцо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 38'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Эрго Жером из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • Фол, нарушение
    37'
    Шека из команды Лилль играет слишком грубо. Висса Йоан оказался на газоне.
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Офсайд
    36'
    Иконе Жонатан из команды Лилль в офсайде
  • Описание гола
    35'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 35'
    Бамба Джонатан нанес удар издали, а Дрейер Маттье отбил его обратно в игру!
  • 35'
    Контроль мяча: Лорьян: 35%, Лилль: 65%.
  • 35'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 34'
    Андре Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
  • 33'
    Иконе Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Араужо Луис из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 33'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 32'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Чалоба Трево из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Шека
  • 31'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: Лорьян: 34%, Лилль: 66%.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 28'
    Шанс! Шека из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • Угловой
    27'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 27'
    Шека мяч отрикошетил от ворот
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Мандава Рейнилду из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • 26'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    25'
    Иконе Жонатан задерживает мяч рукой
  • 25'
    Контроль мяча: Лорьян: 37%, Лилль: 63%.
  • 23'
    Моффи Теремас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Эрго Жером изменил счет на табло!
  • 23'
    Моффи Теремас из команды Лорьян сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 23'
    Лилль контролирует мяч.
  • 21'
    Контроль мяча: Лорьян: 40%, Лилль: 60%.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Гравильон Эндрю уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 20'
    Челик Зеки нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Плохо сыграл Морель Жереми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 20'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Лилль контролирует мяч.
  • 20'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 18'
    Шека не смог попасть в створ ударом издали
  • 17'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Фонте Жозе из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Лорьян: 40%, Лилль: 60%.
  • 15'
    Лилль контролирует мяч.
  • 15'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    14'
    Лапорт Жульен наказан за толчок Иконе Жонатан
  • 13'
    Лилль контролирует мяч.
  • 12'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Моффи Теремас из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Меньян Майк пострадал.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Висса Йоан
  • 11'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 10'
    Иконе Жонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Лорьян: 50%, Лилль: 50%.
  • 9'
    Лилль контролирует мяч.
  • 9'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 7'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Фонте Жозе нанес удар головой, но Дрейер Маттье спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    6'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 6'
    Араужо Луис мяч отрикошетил от ворот
  • 6'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 6'
    Отличные скиллы показывает Мандава Рейнилду, обводя своих соперников
  • 5'
    Контроль мяча: Лорьян: 50%, Лилль: 50%.
  • 5'
    Иконе Жонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Лилль контролирует мяч.
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 3'
    Лилль контролирует мяч.
  • 2'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Лилль контролирует мяч.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Лорьян 5% (7)
X 9.9% (14)
Лилль 85.1% (120)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.10 3.30 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.45 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 101.00 26.00 1.01
  5.17 3.54 1.83

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.20 1.05 6.05 1.10 2.74 1.43 2.09 1.74 1.64 2.40 1.29 3.60 1.20 4.35 1.05 7.90 1.03 8.30
6.10 1.12 4.60 1.19 2.27 1.62 1.70 2.15 1.79 2.10 4.75 1.18 3.25 1.33 3.25 1.33 2.20 1.66 1.77 2.04 1.19 4.60 1.11 6.50 1.02 13.00 1.02 13.00
2.97 1.43 2.60 1.55 2.20 1.74 1.85 2.07 1.65 2.37 1.48 2.83 1.23 4.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.56 1.51 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
2.00 1.80 1.30 3.50 1.16 5.10 1.02 13.00 1.50 2.55 1.08 7.77 1.04 10.00
2.64 1.53 2.17 1.77 1.68 2.31 1.44 2.98 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
2.17 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Лорьян 1:4 Лилль онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 1:4 Лилль

Исход игры
Лорьян
5% (7)
Ничья
9.9% (14)
Лилль
85.1% (120)
Тотал 2.5
Больше
57.97% (80)
Меньше
42.03% (58)
Обе команды забьют
Да
65.22% (90)
Нет
34.78% (48)
Популярный счёт
1:2 Лилль
52.5% (74)
0:1 Лилль
19.1% (27)
0:2 Лилль
8.5% (12)
1:1 Ничья
8.5% (12)
1:0 Лорьян
3.5% (5)
0:3 Лилль
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:3 Лилль
1.4% (2)
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