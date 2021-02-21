  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
0:2
Первый тайм: 41'

Стадион:
Метц
0'
0:1
15' Гол
Куяте Кики
0:2
38' Гол
Гуйе Ламин
41'
40
Бенитес
Вальтер
24
Пельмар
Анди
25
Тодибо
Жан-Клер
18
Салиба
Вильям
13
Камара
Ассан
10
Клод-Морис
Алексис
28
Будауи
Хишем
8
Лис-Мелу
Пьерр
7
Маолида
Мизиан
14
Ндой
Дан
11
Гуйри
Амин
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
15
Сарр
Пап
19
Маига
Хабиб
3
Юдоль
Матьё
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
27
Вагнер
да
Силва
Ницца
4-3-3
Метц
3-4-2-1

Ход матча

15'
0:1
Куяте Кики
38'
0:2
Гуйе Ламин
(Юдоль Матьё)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 8 (2) 0.31
2. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.15
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.12
4. Данте Бонфим 2 0.08
5. Лопеш Рони 2 0.08
6. Маолида Мизиан 2 0.08
7. Рен-Аделед Жефф 1 0.04
8. Будауи Хишем 1 0.04
9. Ндой Дан 1 0.04
10. Клод-Морис Алексис 1 0.04
11. Лотомба Жордан 1 0.04
12. Аталь Юсеф 1 0.04
13. Тюрам Кефрен 1 0.04
14. Селлуки Малик 1 0.04
15. Камара Ассан 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.23
2. Булая Фарид 5 0.19
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.15
4. Нгетт Опа 3 0.12
5. Яд Папа Ндиага 2 0.08
6. Сарр Пап 2 0.08
7. Маига Хабиб 1 0.04
8. Гуйе Ламин 1 0.04
9. Бойе Джон 1 0.04
10. Делен Тома 1 0.04
11. Вагнер да Силва 1 (1) 0.04
12. Куяте Кики 1 0.04
13. Бронн Дилан 1 (1) 0.04
14. Юдоль Матьё 0 0
15. Ангбан Викторьен 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Будауи Хишем 7 0
2. Шнайдерлин Морган 5 1
3. Гуйри Амин 5 0
4. Бамбу Робсон 3 1
5. Лотомба Жордан 4 0
6. Лис-Мелу Пьерр 3 0
7. Нсоки Стенли 3 0
8. Данте Бонфим 2 0
9. Камара Ассан 2 0
10. Данило Барбоза 2 0
11. Дольберг Каспер 2 0
12. Тодибо Жан-Клер 2 0
13. Тюрам Кефрен 2 0
14. Лопеш Рони 1 0
15. Бенитес Вальтер 1 0
16. Рен-Аделед Жефф 1 0
17. Маю Хишам 1 0
18. Маолида Мизиан 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Клод-Морис Алексис 1 0
22. Сильвестр Эдди 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 8 0
2. Сентонз Фабьен 6 0
3. Бойе Джон 3 1
4. Лейя-Исека Аарон 4 0
5. Булая Фарид 4 0
6. Ангбан Викторьен 4 0
7. Делен Тома 4 0
8. Куяте Кики 4 0
9. Пажо Венсан 3 0
10. Юдоль Матьё 1 1
11. Укидья Александр 2 0
12. Вагнер да Силва 2 0
13. Фофана Мамаду 2 0
14. Сарр Пап 2 0
15. Бронн Дилан 2 0
16. Яд Папа Ндиага 2 0
17. Эмброуз Тьерри 1 0
18. Мазиз Юссеф 1 0
19. Гуйе Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 6.9% (2) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 13.79% (4) 24.14% (7)
 Метц 7.14% (2) 14.29% (4) 21.43% (6) 10.71% (3) 17.86% (5) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже
Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако
Метц Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье
Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц

Последние игры между собой

Ницца: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Метц 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 4:1 Метц Лига 1 Метц 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Метц Лига 1
Ницца 0:0 Метц Лига 1 Метц 2:4 Ницца Лига 1 Метц 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:3 Метц Кубок лиги Ницца 1:0 Метц Лига 1 Метц 2:3 Ницца Кубок Метц 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ланс 1:0 Заявка 26 11 7 8 36 - 34 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц 1:0 Заявка 26 10 8 8 30 - 24 38
10. Анже 0:0 Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо 0:1 Заявка 26 9 6 11 27 - 30 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург 0:0 Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца 0:1 Заявка 26 8 5 13 30 - 37 29
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним 1:0 Заявка 25 6 3 16 23 - 51 21
20. Дижон 0:1 Заявка 26 2 9 15 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц 1:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс 1:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 17 19
8. Бордо 0:1 Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
13. Анже 0:0 Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца 0:1 Заявка 13 3 2 8 13 - 23 11
19. Ним 1:0 Заявка 12 2 1 9 13 - 27 7
20. Дижон 0:1 Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс 1:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц 1:0 Заявка 13 5 4 4 14 - 11 19
10. Анже 0:0 Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца 0:1 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург 0:0 Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо 0:1 Заявка 13 4 2 7 15 - 18 14
15. Ним 1:0 Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон 0:1 Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Ницца 71.6% (101)
X 22.7% (32)
Метц 5.7% (8)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Метц
6.20
3.55
3.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.45 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.18 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 3.55 1.76
  6.08 3.54 1.68

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.06 6.20 1.10 2.74 1.43 2.11 1.73 1.65 2.38 1.29 3.60 1.20 4.35 1.06 7.90 1.04 8.40
7.80 1.07 6.00 1.13 6.20 1.11 4.75 1.18 1.81 2.06 2.33 1.60 1.70 2.15 1.42 2.85 1.16 5.10 1.12 6.10 1.03 12.00 1.03 12.00 0.00 23.00
8.36 1.10 2.82 1.46 2.45 1.59 2.08 1.80 2.86 1.45 2.23 1.70 1.95 1.93 1.65 2.32 1.49 2.72 1.24 4.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.53 1.52 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.64 2.25 1.90 1.90 1.27 3.70 1.14 5.55 1.01 15.00 1.01 15.00
2.55 1.55 2.09 1.79 1.62 2.38 1.40 3.06 1.77 2.13 1.47 2.78 1.18 5.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.21 1.67 1.53 2.59 1.19 4.80 1.13 5.95
2.23 1.61 1.50 2.41 1.16 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 3.05
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Ницца 0:2 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 0:2 Метц

Исход игры
Ницца
71.6% (101)
Ничья
22.7% (32)
Метц
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (59)
Меньше
57.25% (79)
Обе команды забьют
Да
65.22% (90)
Нет
34.78% (48)
Популярный счёт
2:1 Ницца
36.9% (52)
1:0 Ницца
26.2% (37)
1:1 Ничья
22% (31)
2:0 Ницца
5% (7)
1:2 Метц
2.8% (4)
0:1 Метц
2.1% (3)
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