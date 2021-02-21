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  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
1:2
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
0:1
15' Гол
Куяте Кики
0:2
38' Гол
Гуйе Ламин
1:2
61' Пенальти
Гуйри Амин
90' Желтая карточка
Селлуки Малик
90' Желтая карточка
Куяте Кики
90'+3
40
Бенитес
Вальтер
24
Пельмар
Анди
25
Тодибо
Жан-Клер
18
Салиба
Вильям
13
Камара
Ассан
10
Клод-Морис
Алексис
28
Будауи
Хишем
8
Лис-Мелу
Пьерр
7
Маолида
Мизиан
14
Ндой
Дан
11
Гуйри
Амин
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
15
Сарр
Пап
19
Маига
Хабиб
3
Юдоль
Матьё
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
27
Вагнер
да
Силва
Ницца
4-3-3
Метц
3-4-2-1

Ход матча

15'
0:1
Куяте Кики
38'
0:2
Гуйе Ламин
(Юдоль Матьё)
61'
Гуйри Амин
1:2
62'
Селлуки Малик
Ндой Дан
 
62'
Нсоки Стенли
Камара Ассан
 
66'
 
Лейя-Исека Аарон
Вагнер да Силва
67'
 
Яд Папа Ндиага
Гуйе Ламин
67'
Шнайдерлин Морган
Лис-Мелу Пьерр
 
90'
Селлуки Малик
 
90'
 
Куяте Кики

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 9 (3) 0.35
2. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.15
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.12
4. Данте Бонфим 2 0.08
5. Лопеш Рони 2 0.08
6. Маолида Мизиан 2 0.08
7. Рен-Аделед Жефф 1 0.04
8. Будауи Хишем 1 0.04
9. Ндой Дан 1 0.04
10. Клод-Морис Алексис 1 0.04
11. Лотомба Жордан 1 0.04
12. Аталь Юсеф 1 0.04
13. Тюрам Кефрен 1 0.04
14. Селлуки Малик 1 0.04
15. Камара Ассан 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.23
2. Булая Фарид 5 0.19
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.15
4. Нгетт Опа 3 0.12
5. Яд Папа Ндиага 2 0.08
6. Гуйе Ламин 2 0.08
7. Сарр Пап 2 0.08
8. Маига Хабиб 1 0.04
9. Бойе Джон 1 0.04
10. Делен Тома 1 0.04
11. Вагнер да Силва 1 (1) 0.04
12. Куяте Кики 1 0.04
13. Бронн Дилан 1 (1) 0.04
14. Юдоль Матьё 0 0
15. Ангбан Викторьен 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Будауи Хишем 7 0
2. Шнайдерлин Морган 5 1
3. Гуйри Амин 5 0
4. Бамбу Робсон 3 1
5. Лотомба Жордан 4 0
6. Лис-Мелу Пьерр 3 0
7. Нсоки Стенли 3 0
8. Данте Бонфим 2 0
9. Камара Ассан 2 0
10. Данило Барбоза 2 0
11. Дольберг Каспер 2 0
12. Тодибо Жан-Клер 2 0
13. Тюрам Кефрен 2 0
14. Лопеш Рони 1 0
15. Бенитес Вальтер 1 0
16. Рен-Аделед Жефф 1 0
17. Маю Хишам 1 0
18. Маолида Мизиан 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Клод-Морис Алексис 1 0
22. Сильвестр Эдди 1 0
23. Селлуки Малик 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 8 0
2. Сентонз Фабьен 6 0
3. Куяте Кики 5 0
4. Бойе Джон 3 1
5. Лейя-Исека Аарон 4 0
6. Булая Фарид 4 0
7. Ангбан Викторьен 4 0
8. Делен Тома 4 0
9. Пажо Венсан 3 0
10. Юдоль Матьё 1 1
11. Укидья Александр 2 0
12. Вагнер да Силва 2 0
13. Фофана Мамаду 2 0
14. Сарр Пап 2 0
15. Бронн Дилан 2 0
16. Яд Папа Ндиага 2 0
17. Эмброуз Тьерри 1 0
18. Мазиз Юссеф 1 0
19. Гуйе Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 6.67% (2) 23.33% (7) 10% (3) 20% (6) 16.67% (5) 23.33% (7)
 Метц 10% (3) 13.33% (4) 23.33% (7) 10% (3) 16.67% (5) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже
Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако
Метц Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье
Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц

Последние игры между собой

Ницца: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Метц 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 4:1 Метц Лига 1 Метц 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Метц Лига 1
Ницца 0:0 Метц Лига 1 Метц 2:4 Ницца Лига 1 Метц 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:3 Метц Кубок лиги Ницца 1:0 Метц Лига 1 Метц 2:3 Ницца Кубок Метц 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ланс Заявка 26 11 7 8 37 - 35 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц Заявка 26 10 8 8 31 - 25 38
10. Анже Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо Заявка 26 9 6 11 27 - 31 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца Заявка 26 8 5 13 31 - 38 29
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним Заявка 25 6 3 16 24 - 51 21
20. Дижон Заявка 26 2 9 15 18 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
13. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 12 2 1 9 14 - 27 7
20. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц Заявка 13 5 4 4 15 - 12 19
10. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Ницца: 63%, Метц: 37%.
  • 45'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Камара Ассан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья свистит. Салиба Вильям атаковал сзади соперника. Это Гуйе Ламин заработал своей команде штрафной
  • 45'
    Гуйри Амин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 45'
    Гуйри Амин из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Ницца начинает контратаку
  • 44'
    Вагнер из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 44'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает пас партнеру.
  • 44'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 44'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Лис-Мелу Пьерр делает длинную передачу вперед
  • 43'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 43'
    Бойе Джон делает длинную передачу вперед
  • 43'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 43'
    Салиба Вильям делает длинную передачу вперед
  • 42'
    Ницца контролирует мяч.
  • 42'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Будауи Хишем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Булая Фарид
  • 40'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    40'
    Гуйе Ламин наказан за толчок Будауи Хишем
  • 40'
    Контроль мяча: Ницца: 64%, Метц: 36%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Ндой Дан наказан за толчок Юдоль Матьё
  • 39'
    Ницца контролирует мяч.
  • 38'
    Юдоль Матьё сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    ГОООООЛ - Гуйе Ламин Метц забивает ударом головой
  • 38'
    Юдоль Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Булая Фарид из команды Метц делает пас партнеру.
  • 37'
    Метц пытается что-то создать.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 37'
    Клод-Морис Алексис из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 36'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Пельмар Анди из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Клод-Морис Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Пап Матар Сарр из команды Метц поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
  • 35'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Ницца: 60%, Метц: 40%.
  • 35'
    Камара Ассан из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 35'
    Гуйри Амин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 34'
    Опасность предотвращена - Куяте Кики из команды Метц вступил в отбор удачно
  • 34'
    Клод-Морис Алексис из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 34'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 34'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Пельмар Анди из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 31'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 31'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Ницца: 60%, Метц: 40%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Салиба Вильям наказан за толчок Гуйе Ламин
  • 29'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 29'
    Тодибо Жан-Клер делает длинную передачу вперед
  • 29'
    Пап Матар Сарр из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 29'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Вагнер из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Камара Ассан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сентонз Фабьен
  • 27'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • Фол, нарушение
    26'
    Куяте Кики наказан за толчок Клод-Морис Алексис
  • 26'
    Клод-Морис Алексис из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 26'
    Маолида Мизиан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Пельмар Анди из команды Ницца делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    25'
    Куяте Кики из команды Метц играет слишком грубо. Клод-Морис Алексис оказался на газоне.
  • 25'
    Контроль мяча: Ницца: 59%, Метц: 41%.
  • 25'
    Лис-Мелу Пьерр пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
  • 25'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 25'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 24'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья свистит. Клод-Морис Алексис атаковал сзади соперника. Это Вагнер заработал своей команде штрафной
  • 22'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Камара Ассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Тодибо Жан-Клер делает длинную передачу вперед
  • 20'
    Ницца контролирует мяч.
  • Офсайд
    20'
    Вагнер из команды Метц в офсайде
  • 20'
    Контроль мяча: Ницца: 54%, Метц: 46%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья свистит. Камара Ассан атаковал сзади соперника. Это Сентонз Фабьен заработал своей команде штрафной
  • 18'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 18'
    Юдоль Матьё из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 18'
    Маига Хабиб из команды Метц делает пас партнеру.
  • 18'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Камара Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 17'
    Бенитес Вальтер отбил мяч на угловой после удара Юдоль Матьё из штрафной площади.
  • 17'
    Маига Хабиб из команды Метц делает пас партнеру.
  • 17'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Куяте Кики забивает!
  • 15'
    Булая Фарид из команды Метц делает пас партнеру.
  • 15'
    Юдоль Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Тодибо Жан-Клер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Юдоль Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    14'
    Булая Фарид из команды Метц разыграл угловой с правого угла.
  • 14'
    Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Юдоль Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
  • 14'
    Пап Матар Сарр из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Вагнер из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Вагнер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 12'
    Пап Матар Сарр из команды Метц делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    12'
    Пап Матар Сарр из команды Метц подал угловой справа.
  • 12'
    Куяте Кики нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
  • 11'
    Пап Матар Сарр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Будауи Хишем из команды Ницца играет слишком грубо. Маига Хабиб оказался на газоне.
  • 11'
    Маига Хабиб из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Ницца: 53%, Метц: 47%.
  • 9'
    Клод-Морис Алексис из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Вагнер наказан за толчок Тодибо Жан-Клер
  • 8'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Лис-Мелу Пьерр делает длинную передачу вперед
  • 7'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 6'
    Булая Фарид не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Юдоль Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
  • 6'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Ницца: 52%, Метц: 48%.
  • 5'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Клод-Морис Алексис из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бойе Джон
  • 3'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 2'
    Тодибо Жан-Клер из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 2'
    Вагнер из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Метц пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Ницца 71.6% (101)
X 22.7% (32)
Метц 5.7% (8)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.45 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.18 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 4.60 1.25
  15.64 3.75 1.41

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.06 6.20 1.10 2.74 1.43 2.11 1.73 1.65 2.38 1.29 3.60 1.20 4.35 1.06 7.90 1.04 8.40
7.80 1.07 6.00 1.13 6.20 1.11 4.75 1.18 1.81 2.06 3.60 1.28 2.45 1.55 1.48 2.63 1.44 8.40 1.04 10.00 1.04 10.00 1.02 13.00 0.00 23.00
8.36 1.10 2.82 1.46 2.45 1.59 2.08 1.80 2.86 1.45 2.23 1.70 2.99 1.42 2.32 1.65 1.76 2.14 1.30 3.65 1.16 5.56 1.31 3.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.53 1.52 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.64 2.25 1.90 1.90 1.27 3.70 1.14 5.55 1.01 15.00 1.01 15.00
2.55 1.55 2.09 1.79 1.62 2.38 1.40 3.06 1.77 2.13 1.47 2.78 1.18 5.13 1.21 4.63 1.11 7.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.21 1.67 1.53 2.59 1.19 4.80 1.13 5.95
2.23 1.61 1.50 2.41 1.16 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.22
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Ницца 1:2 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 1:2 Метц

Исход игры
Ницца
71.6% (101)
Ничья
22.7% (32)
Метц
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (59)
Меньше
57.25% (79)
Обе команды забьют
Да
65.22% (90)
Нет
34.78% (48)
Популярный счёт
2:1 Ницца
36.9% (52)
1:0 Ницца
26.2% (37)
1:1 Ничья
22% (31)
2:0 Ницца
5% (7)
1:2 Метц
2.8% (4)
0:1 Метц
2.1% (3)
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