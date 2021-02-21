Ницца
1:2
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
Метц
0:1
15' ГолКуяте Кики
0:2
38' ГолГуйе Ламин
1:2
61' ПенальтиГуйри Амин
90' Желтая карточкаСеллуки Малик
90' Желтая карточкаКуяте Кики
24
Пельмар
Анди
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
14
Ндой
Дан
11
Гуйри
Амин
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
15
Сарр
Пап
19
Маига
Хабиб
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Ндой ДанНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Пршо ЛоренцоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Гуйе ЛаминПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
0:1
38'
0:2
61'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|9 (3)
|0.35
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.15
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.12
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.08
|5.
|Лопеш Рони
|2
|0.08
|6.
|Маолида Мизиан
|2
|0.08
|7.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.04
|8.
|Будауи Хишем
|1
|0.04
|9.
|Ндой Дан
|1
|0.04
|10.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.04
|11.
|Лотомба Жордан
|1
|0.04
|12.
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|13.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.04
|14.
|Селлуки Малик
|1
|0.04
|15.
|Камара Ассан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.23
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.19
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.15
|4.
|Нгетт Опа
|3
|0.12
|5.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0.08
|6.
|Гуйе Ламин
|2
|0.08
|7.
|Сарр Пап
|2
|0.08
|8.
|Маига Хабиб
|1
|0.04
|9.
|Бойе Джон
|1
|0.04
|10.
|Делен Тома
|1
|0.04
|11.
|Вагнер да Силва
|1 (1)
|0.04
|12.
|Куяте Кики
|1
|0.04
|13.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.04
|14.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|15.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Будауи Хишем
|7
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|3.
|Гуйри Амин
|5
|0
|4.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|5.
|Лотомба Жордан
|4
|0
|6.
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|7.
|Нсоки Стенли
|3
|0
|8.
|Данте Бонфим
|2
|0
|9.
|Камара Ассан
|2
|0
|10.
|Данило Барбоза
|2
|0
|11.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|12.
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|13.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|14.
|Лопеш Рони
|1
|0
|15.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|16.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|17.
|Маю Хишам
|1
|0
|18.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|19.
|Пельмар Анди
|1
|0
|20.
|Салиба Вильям
|1
|0
|21.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|22.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|23.
|Селлуки Малик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|8
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|6
|0
|3.
|Куяте Кики
|5
|0
|4.
|Бойе Джон
|3
|1
|5.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|6.
|Булая Фарид
|4
|0
|7.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|8.
|Делен Тома
|4
|0
|9.
|Пажо Венсан
|3
|0
|10.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|11.
|Укидья Александр
|2
|0
|12.
|Вагнер да Силва
|2
|0
|13.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|14.
|Сарр Пап
|2
|0
|15.
|Бронн Дилан
|2
|0
|16.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0
|17.
|Эмброуз Тьерри
|1
|0
|18.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|19.
|Гуйе Ламин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|6.67% (2)
|23.33% (7)
|10% (3)
|20% (6)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|Метц
|10% (3)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|10% (3)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +4 =3 -13Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже
Метц Последние 20 матчей: +8 =7 -5Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье
Последние игры между собой
Ницца: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|42 - 15
|55
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 35
|40
|6.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|7.
|Ренн
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 28
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 46
|38
|9.
|Метц
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 25
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 40
|35
|11.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 31
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|15.
|Страсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|16.
|Ницца
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|19.
|Ним
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|24 - 51
|21
|20.
|Дижон
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|18 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|12.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 27
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|10.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ницца 1:2 Метц
Исход игры
Ницца
71.6% (101)
Ничья
22.7% (32)
Метц
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (59)
Меньше
57.25% (79)
Обе команды забьют
Да
65.22% (90)
Нет
34.78% (48)
Популярный счёт
2:1 Ницца
36.9% (52)
1:0 Ницца
26.2% (37)
1:1 Ничья
22% (31)
2:0 Ницца
5% (7)
1:2 Метц
2.8% (4)
0:1 Метц
2.1% (3)
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