Ланс
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Боллар-Делелис
Дижон
1:0
30' ГолФофана Секо
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
29
Мюинга
Арно
10
Какута
Гаэль
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
14
Мари
Жордан
21
Шуиар
Мунир
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
-
10 Какута ГаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Кошта ДавидПолузащитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
21 Шуиар МунирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
-
13 Чала АнибальЗащитник
- Полузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
30'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|9 (5)
|0.35
|2.
|Сотока Флорьян
|7 (1)
|0.27
|3.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.19
|4.
|Мюинга Арно
|4
|0.15
|5.
|Банса Саймон
|3
|0.12
|6.
|Дукуре Шейк
|2
|0.08
|7.
|Медина Факундо
|2
|0.08
|8.
|Фофана Секо
|1
|0.04
|9.
|Силла Иссиага
|1
|0.04
|10.
|Маурисио Тони
|0
|0
|11.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
|12.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|13.
|Айдара Массадио
|0
|0
|14.
|Жан Корентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|6
|0.23
|2.
|Конате Мусса
|4 (1)
|0.15
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.08
|4.
|Кулибали Сену
|2
|0.08
|5.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.04
|6.
|Шедлер Орельен
|1
|0.04
|7.
|Музинга Нгонда
|1
|0.04
|8.
|Целина Берсант
|0
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|10.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|11.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|12.
|Ассале Рожер
|0
|0
|13.
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|7
|1
|2.
|Каюзак Янник
|8
|0
|3.
|Медина Факундо
|7
|0
|4.
|Баде Луак
|5
|1
|5.
|Дукуре Шейк
|6
|0
|6.
|Сотока Флорьян
|4
|0
|7.
|Айдара Массадио
|3
|0
|8.
|Фортес Стивен
|3
|0
|9.
|Маурисио Тони
|3
|0
|10.
|Банса Саймон
|3
|0
|11.
|Какута Гаэль
|2
|0
|12.
|Лека Жан-Луи
|2
|0
|13.
|Жан Корентин
|2
|0
|14.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|15.
|Перес Мануэль
|1
|0
|16.
|Фофана Секо
|1
|0
|17.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саммаритано Фредерик
|4
|1
|2.
|Ндонг Ибраим
|5
|0
|3.
|Шейх Пап
|5
|0
|4.
|Шуиар Мунир
|5
|0
|5.
|Шафик Фуад
|4
|0
|6.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|7.
|Кулибали Сену
|2
|1
|8.
|Конате Мусса
|3
|0
|9.
|Целина Берсант
|3
|0
|10.
|Бальде Мама
|3
|0
|11.
|Музинга Нгонда
|3
|0
|12.
|Лаутоа Веслей
|2
|0
|13.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|14.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|15.
|Ассале Рожер
|0
|1
|16.
|Манга Экеле
|1
|0
|17.
|Мари Жордан
|1
|0
|18.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|19.
|Боэ Саша
|1
|0
|20.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|Дижон
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Реймс 1:1 Ланс Нант 2:4 Ланс Ланс 0:0 Ренн Ланс 2:2 Марсель
Дижон Последние 20 матчей: +2 =8 -10Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион
Последние игры между собой
Ланс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|42 - 15
|55
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ланс
|1:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|36 - 34
|40
|6.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|7.
|Ренн
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 28
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 46
|38
|9.
|Метц
|1:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|30 - 24
|38
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 40
|35
|11.
|Бордо
|0:1 Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 30
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|16.
|Ницца
|0:1 Заявка
|26
|8
|5
|13
|30 - 37
|29
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|19.
|Ним
|1:0 Заявка
|25
|6
|3
|16
|23 - 51
|21
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|26
|2
|9
|15
|17 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 17
|19
|8.
|Бордо
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|12.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Ним
|1:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 27
|7
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Метц
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 11
|19
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 18
|14
|15.
|Ним
|1:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ланс 1:0 Дижон
Исход игры
Ланс
88.7% (126)
Ничья
9.9% (14)
Дижон
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.97% (50)
Меньше
64.03% (89)
Обе команды забьют
Да
42.45% (59)
Нет
57.55% (80)
Популярный счёт
1:0 Ланс
38.7% (55)
2:1 Ланс
26.1% (37)
2:0 Ланс
15.5% (22)
1:1 Ничья
7.7% (11)
3:1 Ланс
4.9% (7)
3:0 Ланс
1.4% (2)
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