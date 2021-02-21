  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ланс
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Дижон
0'
1:0
30' Гол
Фофана Секо
41'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
15
Фортес
Стивен
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
29
Мюинга
Арно
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
5
Кулибали
Сену
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
14
Мари
Жордан
21
Шуиар
Мунир
27
Камара
Абубакар
Ланс
3-4-3
Дижон
5-3-2

Ход матча

30'
Фофана Секо
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.35
2. Сотока Флорьян 7 (1) 0.27
3. Ганаго Игнатиус 5 0.19
4. Мюинга Арно 4 0.15
5. Банса Саймон 3 0.12
6. Дукуре Шейк 2 0.08
7. Медина Факундо 2 0.08
8. Фофана Секо 1 0.04
9. Силла Иссиага 1 0.04
10. Маурисио Тони 0 0
11. Клаусс Джонатан 0 0
12. Мишлен Клеман 0 0
13. Айдара Массадио 0 0
14. Жан Корентин 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.23
2. Конате Мусса 4 (1) 0.15
3. Манга Экеле 2 0.08
4. Кулибали Сену 2 0.08
5. Эбимбе Эрик 1 0.04
6. Шедлер Орельен 1 0.04
7. Музинга Нгонда 1 0.04
8. Целина Берсант 0 0
9. Шуиар Мунир 0 0
10. Саммаритано Фредерик 0 0
11. Ндонг Ибраим 0 0
12. Ассале Рожер 0 0
13. Боэ Саша 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 8 0
3. Медина Факундо 7 0
4. Баде Луак 5 1
5. Дукуре Шейк 6 0
6. Сотока Флорьян 4 0
7. Айдара Массадио 3 0
8. Фортес Стивен 3 0
9. Маурисио Тони 3 0
10. Банса Саймон 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Лека Жан-Луи 2 0
13. Жан Корентин 2 0
14. Мишлен Клеман 0 1
15. Перес Мануэль 1 0
16. Фофана Секо 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 4 1
2. Ндонг Ибраим 5 0
3. Шейх Пап 5 0
4. Шуиар Мунир 5 0
5. Шафик Фуад 4 0
6. Панзо Джонатан 4 0
7. Кулибали Сену 2 1
8. Конате Мусса 3 0
9. Целина Берсант 3 0
10. Бальде Мама 3 0
11. Музинга Нгонда 3 0
12. Лаутоа Веслей 2 0
13. Альягбе Сатурнин 2 0
14. Эбимбе Эрик 2 0
15. Ассале Рожер 0 1
16. Манга Экеле 1 0
17. Мари Жордан 1 0
18. Шедлер Орельен 1 0
19. Боэ Саша 1 0
20. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 15.15% (5) 12.12% (4) 21.21% (7) 21.21% (7) 12.12% (4) 18.18% (6)
 Дижон 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реймс 1:1 Ланс Нант 2:4 Ланс Ланс 0:0 Ренн Ланс 2:2 Марсель
Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс
Дижон Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион
Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн

Последние игры между собой

Ланс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Дижон 0:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:0 Дижон Товарищеские матчи Дижон 3:1 Ланс Переходный матч за право играть в Лиге 1 Ланс 1:1 Дижон Переходный матч за право играть в Лиге 1
Ланс 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:0 Ланс Лига 2 Ланс 2:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:1 Ланс Лига 2 Дижон 2:1 Ланс Лига 2 Ланс 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ланс Лига 2 Ланс 3:1 Дижон Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ланс 1:0 Заявка 26 11 7 8 36 - 34 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц 1:0 Заявка 26 10 8 8 30 - 24 38
10. Анже 0:0 Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо 0:1 Заявка 26 9 6 11 27 - 30 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург 0:0 Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца 0:1 Заявка 26 8 5 13 30 - 37 29
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним 1:0 Заявка 25 6 3 16 23 - 51 21
20. Дижон 0:1 Заявка 26 2 9 15 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц 1:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс 1:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 17 19
8. Бордо 0:1 Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
13. Анже 0:0 Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца 0:1 Заявка 13 3 2 8 13 - 23 11
19. Ним 1:0 Заявка 12 2 1 9 13 - 27 7
20. Дижон 0:1 Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс 1:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц 1:0 Заявка 13 5 4 4 14 - 11 19
10. Анже 0:0 Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца 0:1 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург 0:0 Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо 0:1 Заявка 13 4 2 7 15 - 18 14
15. Ним 1:0 Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон 0:1 Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Опасность предотвращена - Боэ Саша из команды Дижон вступил в отбор удачно
  • 41'
    Ланс имеет хороший шанс забить.
  • 41'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Дижон контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 62%, Дижон: 38%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья свистит. Лаутоа Веслей атаковал сзади соперника. Это Какута Гаэль заработал своей команде штрафной
  • 39'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 38'
    Ланс имеет хороший шанс забить.
  • 38'
    Ланс контролирует мяч.
  • 37'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 36'
    Дижон контролирует мяч.
  • 36'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 62%, Дижон: 38%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 35'
    Шанс! Манга Экеле из команды Дижон пробил головой, но мимо
  • 34'
    Шуиар Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Лоик Баде из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Шуиар Мунир
  • 34'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 31'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: Ланс: 62%, Дижон: 38%.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О О Л - Фофана Секо ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
  • 30'
    Плохо сыграл Манга Экеле - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 30'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Музинга Нгонда ошибается в защите.
  • 29'
    Ланс контролирует мяч.
  • 29'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 29'
    Плохо сыграл Кулибали Сену - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 28'
    Айдара Массадио из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Ланс контролирует мяч.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 28'
    Дукуре Шейк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 27'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    27'
    Фортес Стивен из команды Ланс играет слишком грубо. Камара Абубакар оказался на газоне.
  • 27'
    Сотока Флорьян из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 26'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Ндонг Ибраим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 26'
    Клаусс Джонатан мяч отрикошетил от ворот
  • 26'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 60%, Дижон: 40%.
  • 25'
    Ланс контролирует мяч.
  • Офсайд
    24'
    Фофана Секо из команды Ланс в офсайде
  • 24'
    Фофана Секо из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 23'
    Как он промахнулся? Какута Гаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 23'
    Сотока Флорьян из команды Ланс делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    22'
    Боэ Саша из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Фофана Секо пострадал.
  • 22'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Выглядело как неплохой момент. Клаусс Джонатан из команды Ланс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 21'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Боэ Саша из команды Дижон играет слишком грубо. Айдара Массадио оказался на газоне.
  • 21'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Ланс: 52%, Дижон: 48%.
  • Офсайд
    20'
    Сотока Флорьян из команды Ланс в офсайде
  • 20'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 19'
    Ланс контролирует мяч.
  • 18'
    Ланс контролирует мяч.
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Безумный фол. Лоик Баде грубо играет против соперника. Пострадал Камара Абубакар
  • 17'
    Дижон контролирует мяч.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 16'
    Шанс! Лаутоа Веслей из команды Дижон пробил головой, но мимо
  • 16'
    Шуиар Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Гради Жонатан наказан за толчок Камара Абубакар
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 58%, Дижон: 42%.
  • 14'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 14'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Музинга Нгонда из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 13'
    Боэ Саша из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 12'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ланс контролирует мяч.
  • 11'
    Ланс контролирует мяч.
  • 11'
    Фортес Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Шуиар Мунир из команды Дижон подал угловой справа.
  • 10'
    Айдара Массадио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 80%, Дижон: 20%.
  • 10'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 10'
    Шуиар Мунир из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 9'
    Музинга Нгонда из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 9'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    Дижон контролирует мяч.
  • 9'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Расьоппи Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Какута Гаэль из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 7'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 6'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 79%, Дижон: 21%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Лека Жан-Луи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Мари Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Лека Жан-Луи не дал случится голу! Камара Абубакар должен был забивать, но Лека Жан-Луи сделал отличный сейв
  • 4'
    Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Фофана Секо из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • 3'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 1'
    Ланс контролирует мяч.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ланс 88.7% (126)
X 9.9% (14)
Дижон 1.4% (2)
Все прогнозы
1.99 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Дижон
1.71
7.00
7.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 3.80 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.15 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 7.00 23.00
  1.71 3.47 5.93

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.02 1.88 1.56 2.43 1.36 3.04 1.15 4.90 1.11 5.45 1.02 9.70
7.20 1.09 5.80 1.13 5.30 1.15 3.90 1.25 2.12 1.72 2.10 1.72 1.81 2.14 1.28 3.60 1.20 3.25 1.12 6.10 1.09 7.20 1.04 13.00 1.03 13.00 0.00 18.00
2.56 1.55 2.22 1.70 1.88 1.99 1.64 2.34 1.50 2.69 1.75 2.16 1.52 2.62 1.37 3.27 1.14 6.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
2.10 1.72 1.35 3.15 1.38 3.00 1.04 10.00 1.03 12.00
1.85 2.02 1.53 2.58 1.22 4.50 1.60 2.42 1.43 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.32 3.38 1.20 4.40
2.90 1.39 1.74 2.07 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.55 1.25
Где смотреть матч Ланс 1:0 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 1:0 Дижон

Исход игры
Ланс
88.7% (126)
Ничья
9.9% (14)
Дижон
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.97% (50)
Меньше
64.03% (89)
Обе команды забьют
Да
42.45% (59)
Нет
57.55% (80)
Популярный счёт
1:0 Ланс
38.7% (55)
2:1 Ланс
26.1% (37)
2:0 Ланс
15.5% (22)
1:1 Ничья
7.7% (11)
3:1 Ланс
4.9% (7)
3:0 Ланс
1.4% (2)
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