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  2. Матчи
  3. Франция
Ланс
2:1
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
1:0
30' Гол
Фофана Секо
1:1
61' Гол
Музинга Нгонда
2:1
64' Гол
Банса Саймон
75' Красная карточка
Камара Абубакар
80' Желтая карточка
Баде Луак
87' Желтая карточка
Дукуре Шейк
88' Желтая карточка
Айдара Массадио
90'+8
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
15
Фортес
Стивен
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
29
Мюинга
Арно
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
5
Кулибали
Сену
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
14
Мари
Жордан
21
Шуиар
Мунир
27
Камара
Абубакар
Ланс
3-4-3
Дижон
5-3-2

Ход матча

30'
Фофана Секо
1:0
46'
 
Конате Мусса
Шуиар Мунир
46'
 
Целина Берсант
Мари Жордан
61'
1:1
Музинга Нгонда
62'
Банса Саймон
Мюинга Арно
 
64'
Банса Саймон
(Клаусс Джонатан)
2:1
73'
 
Чала Анибаль
Музинга Нгонда
73'
 
Шафик Фуад
Боэ Саша
74'
Мишлен Клеман
Клаусс Джонатан
 
74'
Маурисио Тони
Какута Гаэль
 
75'
 
Камара Абубакар
80'
Баде Луак
 
85'
 
Добре Михай
Кулибали Сену
87'
Дукуре Шейк
 
88'
Айдара Массадио
 
90'
Силла Иссиага
Айдара Массадио
 
90'
Каюзак Янник
Фофана Секо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.35
2. Сотока Флорьян 7 (1) 0.27
3. Ганаго Игнатиус 5 0.19
4. Банса Саймон 4 0.15
5. Мюинга Арно 4 0.15
6. Дукуре Шейк 2 0.08
7. Медина Факундо 2 0.08
8. Фофана Секо 1 0.04
9. Силла Иссиага 1 0.04
10. Клаусс Джонатан 0 0
11. Маурисио Тони 0 0
12. Мишлен Клеман 0 0
13. Айдара Массадио 0 0
14. Жан Корентин 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.23
2. Конате Мусса 4 (1) 0.15
3. Манга Экеле 2 0.08
4. Кулибали Сену 2 0.08
5. Музинга Нгонда 2 0.08
6. Эбимбе Эрик 1 0.04
7. Шедлер Орельен 1 0.04
8. Целина Берсант 0 0
9. Шуиар Мунир 0 0
10. Саммаритано Фредерик 0 0
11. Ндонг Ибраим 0 0
12. Ассале Рожер 0 0
13. Боэ Саша 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 8 0
3. Баде Луак 6 1
4. Медина Факундо 7 0
5. Дукуре Шейк 7 0
6. Айдара Массадио 4 0
7. Сотока Флорьян 4 0
8. Фортес Стивен 3 0
9. Маурисио Тони 3 0
10. Банса Саймон 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Лека Жан-Луи 2 0
13. Жан Корентин 2 0
14. Мишлен Клеман 0 1
15. Перес Мануэль 1 0
16. Фофана Секо 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 4 1
2. Ндонг Ибраим 5 0
3. Шейх Пап 5 0
4. Шуиар Мунир 5 0
5. Шафик Фуад 4 0
6. Панзо Джонатан 4 0
7. Кулибали Сену 2 1
8. Конате Мусса 3 0
9. Целина Берсант 3 0
10. Бальде Мама 3 0
11. Музинга Нгонда 3 0
12. Лаутоа Веслей 2 0
13. Альягбе Сатурнин 2 0
14. Эбимбе Эрик 2 0
15. Камара Абубакар 0 1
16. Ассале Рожер 0 1
17. Манга Экеле 1 0
18. Мари Жордан 1 0
19. Шедлер Орельен 1 0
20. Боэ Саша 1 0
21. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 14.29% (5) 14.29% (5) 20% (7) 20% (7) 14.29% (5) 17.14% (6)
 Дижон 22.22% (4) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реймс 1:1 Ланс Нант 2:4 Ланс Ланс 0:0 Ренн Ланс 2:2 Марсель
Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс
Дижон Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион
Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн

Последние игры между собой

Ланс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Дижон 0:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:0 Дижон Товарищеские матчи Дижон 3:1 Ланс Переходный матч за право играть в Лиге 1 Ланс 1:1 Дижон Переходный матч за право играть в Лиге 1
Ланс 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:0 Ланс Лига 2 Ланс 2:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:1 Ланс Лига 2 Дижон 2:1 Ланс Лига 2 Ланс 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ланс Лига 2 Ланс 3:1 Дижон Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ланс Заявка 26 11 7 8 37 - 35 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц Заявка 26 10 8 8 31 - 25 38
10. Анже Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо Заявка 26 9 6 11 27 - 31 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца Заявка 26 8 5 13 31 - 38 29
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним Заявка 25 6 3 16 24 - 51 21
20. Дижон Заявка 26 2 9 15 18 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
13. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 12 2 1 9 14 - 27 7
20. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц Заявка 13 5 4 4 15 - 12 19
10. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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  • — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Дижон: 45%.
  • 48'
    Шуиар Мунир из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Музинга Нгонда из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Лаутоа Веслей из команды Дижон играет слишком грубо. Какута Гаэль оказался на газоне.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Ланс: 58%, Дижон: 42%.
  • 45'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Музинга Нгонда из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 45'
    Дижон контролирует мяч.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Камара Абубакар
  • 44'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья свистит. Кулибали Сену атаковал сзади соперника. Это Мюинга Арно заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    42'
    Мюинга Арно задерживает мяч рукой
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Опасность предотвращена - Боэ Саша из команды Дижон вступил в отбор удачно
  • 41'
    Ланс имеет хороший шанс забить.
  • 41'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Дижон контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 62%, Дижон: 38%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья свистит. Лаутоа Веслей атаковал сзади соперника. Это Какута Гаэль заработал своей команде штрафной
  • 39'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 38'
    Ланс имеет хороший шанс забить.
  • 38'
    Ланс контролирует мяч.
  • 37'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 36'
    Дижон контролирует мяч.
  • 36'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 62%, Дижон: 38%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 35'
    Шанс! Манга Экеле из команды Дижон пробил головой, но мимо
  • 34'
    Шуиар Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Лоик Баде из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Шуиар Мунир
  • 34'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 31'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: Ланс: 62%, Дижон: 38%.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О О Л - Фофана Секо ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
  • 30'
    Плохо сыграл Манга Экеле - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 30'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Музинга Нгонда ошибается в защите.
  • 29'
    Ланс контролирует мяч.
  • 29'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 29'
    Плохо сыграл Кулибали Сену - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 28'
    Айдара Массадио из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Ланс контролирует мяч.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 28'
    Дукуре Шейк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 27'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    27'
    Фортес Стивен из команды Ланс играет слишком грубо. Камара Абубакар оказался на газоне.
  • 27'
    Сотока Флорьян из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 26'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Ндонг Ибраим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 26'
    Клаусс Джонатан мяч отрикошетил от ворот
  • 26'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 60%, Дижон: 40%.
  • 25'
    Ланс контролирует мяч.
  • Офсайд
    24'
    Фофана Секо из команды Ланс в офсайде
  • 24'
    Фофана Секо из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 23'
    Как он промахнулся? Какута Гаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 23'
    Сотока Флорьян из команды Ланс делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    22'
    Боэ Саша из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Фофана Секо пострадал.
  • 22'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Выглядело как неплохой момент. Клаусс Джонатан из команды Ланс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 21'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Боэ Саша из команды Дижон играет слишком грубо. Айдара Массадио оказался на газоне.
  • 21'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Ланс: 52%, Дижон: 48%.
  • Офсайд
    20'
    Сотока Флорьян из команды Ланс в офсайде
  • 20'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 19'
    Ланс контролирует мяч.
  • 18'
    Ланс контролирует мяч.
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Безумный фол. Лоик Баде грубо играет против соперника. Пострадал Камара Абубакар
  • 17'
    Дижон контролирует мяч.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 16'
    Шанс! Лаутоа Веслей из команды Дижон пробил головой, но мимо
  • 16'
    Шуиар Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Гради Жонатан наказан за толчок Камара Абубакар
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 58%, Дижон: 42%.
  • 14'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 14'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Музинга Нгонда из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 13'
    Боэ Саша из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 12'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ланс контролирует мяч.
  • 11'
    Ланс контролирует мяч.
  • 11'
    Фортес Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Шуиар Мунир из команды Дижон подал угловой справа.
  • 10'
    Айдара Массадио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 80%, Дижон: 20%.
  • 10'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 10'
    Шуиар Мунир из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 9'
    Музинга Нгонда из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 9'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    Дижон контролирует мяч.
  • 9'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Расьоппи Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Какута Гаэль из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 7'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 6'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 79%, Дижон: 21%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Лека Жан-Луи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Мари Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Лека Жан-Луи не дал случится голу! Камара Абубакар должен был забивать, но Лека Жан-Луи сделал отличный сейв
  • 4'
    Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Фофана Секо из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • 3'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 1'
    Ланс контролирует мяч.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ланс 88.7% (126)
X 9.9% (14)
Дижон 1.4% (2)
Все прогнозы
1.99 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 3.80 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.15 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 9.50 71.00
  2.51 2.07 6.38

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.02 1.88 1.56 2.43 1.36 3.04 1.15 4.90 1.11 5.45 1.02 9.70
7.20 1.09 5.80 1.13 3.90 1.15 1.77 2.04 2.12 1.72 1.35 3.15 1.81 2.14 1.10 6.80 1.92 1.87 1.27 3.70 1.15 5.30 1.04 15.00 1.03 15.00 0.00 18.00
2.56 1.55 3.25 1.36 2.62 1.52 1.97 1.91 2.47 1.58 2.03 1.85 1.57 2.48 1.38 3.17 1.67 2.28 1.40 3.06 1.14 6.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
2.10 1.72 1.35 3.15 1.38 3.00 1.04 10.00 1.03 12.00
1.85 2.02 1.53 2.58 1.22 4.50 1.60 2.42 1.22 4.55 1.11 7.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.32 3.38 1.20 4.40
2.90 1.39 1.74 2.07 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.55 1.25
Где смотреть матч Ланс 2:1 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 2:1 Дижон

Исход игры
Ланс
88.7% (126)
Ничья
9.9% (14)
Дижон
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.97% (50)
Меньше
64.03% (89)
Обе команды забьют
Да
42.45% (59)
Нет
57.55% (80)
Популярный счёт
1:0 Ланс
38.7% (55)
2:1 Ланс
26.1% (37)
2:0 Ланс
15.5% (22)
1:1 Ничья
7.7% (11)
3:1 Ланс
4.9% (7)
3:0 Ланс
1.4% (2)
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