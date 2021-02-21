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ПСЖ
0:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Монако
0'
0:1
6' Гол
Диоп Софьян
15' Желтая карточка
Чуамени Орельен
42'
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
20
Кюрзава
Левен
8
Паредес
Леандро
21
Эррера
Андер
27
Гуэйе
Идрисса
18
Кин
Мойзе
9
Икарди
Мауро
7
Мбаппе
Килиан
40
Лекомт
Бенжамен
20
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
ПСЖ
4-3-3
Монако
3-4-2-1

Ход матча

6'
0:1
Диоп Софьян
(Агилар Рубен)
15'
 
Чуамени Орельен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 16 (4) 0.62
2. Кин Мойзе 10 0.38
3. Неймар 6 (3) 0.23
4. Икарди Мауро 5 0.19
5. Ди Мария Анхель 4 0.15
6. Сарабия Пабло 4 0.15
7. Дракслер Юлиан 3 0.12
8. Флоренци Алессандро 2 0.08
9. Гуэйе Идрисса 2 0.08
10. Дагба Колин 1 0.04
11. Кюрзава Левен 1 0.04
12. Эррера Андер 1 0.04
13. Маркиньос Маркос 1 0.04
14. Пембеле Тимоте 1 0.04
15. Рафинья Алькантара 0 0
16. Баккер Митчел 0 0
17. Верратти Марко 0 0
18. Паредес Леандро 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 13 (7) 0.5
2. Фолланд Кевин 12 0.46
3. Диоп Софьян 6 0.23
4. Головин Александр 4 0.15
5. Марипан Гильермо 4 0.15
6. Дисаси Аксель 3 0.12
7. Желсон Мартиньш 2 0.08
8. Бадьяшиль Бенуа 2 0.08
9. Йоветич Стеван 2 0.08
10. Агилар Рубен 1 0.04
11. Чуамени Орельен 1 0.04
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.04
13. Пеллегри Пьетро 1 0.04
14. Жеббель Виллем 1 0.04
15. Кайо Энрике 0 0
16. Балло-Туре Фоде 0 0
17. Сидибе Джибриль 0 0
18. Оньекуру Генри 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 4 1
2. Паредес Леандро 4 1
3. Диалло Абду 1 2
4. Верратти Марко 4 0
5. Кимпембе Преснел 4 0
6. Кюрзава Левен 2 1
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Дагба Колин 3 0
9. Бернат Хуан 2 0
10. Эррера Андер 2 0
11. Данилу Перейра 2 0
12. Керер Тило 2 0
13. Мбаппе Килиан 2 0
14. Кин Мойзе 2 0
15. Сарабия Пабло 1 0
16. Ди Мария Анхель 1 0
17. Гуэйе Идрисса 1 0
18. Рафинья Алькантара 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 7 1
2. Чуамени Орельен 6 1
3. Дисаси Аксель 3 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Диоп Софьян 4 0
6. Фолланд Кевин 3 0
7. Желсон Мартиньш 3 0
8. Жеббель Виллем 3 0
9. Фабрегас Сеск 2 0
10. Сидибе Джибриль 2 0
11. Бен-Йеддер Виссам 2 0
12. Марипан Гильермо 2 0
13. Балло-Туре Фоде 2 0
14. Пеллегри Пьетро 2 0
15. Дьятта Крепен 2 0
16. Бадьяшиль Бенуа 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Лекомт Бенжамен 1 0
20. Головин Александр 1 0
21. Флорентину 1 0
22. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 8.77% (5) 19.3% (11) 15.79% (9) 10.53% (6) 17.54% (10) 28.07% (16)
 Монако 13.46% (7) 15.38% (8) 11.54% (6) 21.15% (11) 19.23% (10) 19.23% (10)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ
ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
Монако Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца
Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Монако: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Монако 3:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:3 Монако Лига 1 ПСЖ 3:1 Монако Лига 1
Монако 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Монако Суперкубок ПСЖ 7:1 Монако Лига 1 ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 26 17 7 2 46 - 16 58
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ 0:1 Заявка 26 17 3 6 57 - 16 54
4. Монако 1:0 Заявка 26 16 4 6 53 - 37 52
5. Ланс Заявка 26 11 7 8 37 - 35 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц Заявка 26 10 8 8 31 - 25 38
10. Анже Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо Заявка 26 9 6 11 27 - 31 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца Заявка 26 8 5 13 31 - 38 29
17. Лорьян Заявка 25 6 5 14 31 - 49 23
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним Заявка 25 6 3 16 24 - 51 21
20. Дижон Заявка 26 2 9 15 18 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 14 10 1 3 34 - 7 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако 1:0 Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
13. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Лорьян Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 12 2 1 9 14 - 27 7
20. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. Монако 1:0 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
4. ПСЖ 0:1 Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц Заявка 13 5 4 4 15 - 12 19
10. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 43'
    Флоренци не успел к мячу после перевода Гуэйе. Что-то частенько невпопад отдают передачи хозяева на Флоренци.
  • 42'
    Атака "Монако" закончилась без опасного момента.
  • Фол, нарушение
    41'
    Кин возле левого углового флажка вцепился в футболку Кайо Энрике и завалил того на газон за пределы поля. 
  • 39'
    Мойзе Кин отдавал потенциально прекрасный проникающий пас на Икарди, но тот остался в стороне от мяча. Возможно, аргентинец думал, что он находится в офсайде.
  • Фол, нарушение
    38'
    Гуэйе толкнул Диопа на фланге.

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  • 37'
    Мбаппе навесил с левого фланга, да так, что мяч пришёл на правый край.
  • 36'
    Хозяева атакуют из глубины.
  • 35'
    Гуэйе знатно пальнул с левого полуфланга - очень близко к штанге.
  • 35'
    Справились гости с подачей Флоренци.
  • 34'
    Фофана потерял мяч возле своей штрафной, но всё равно не смогли парижане организовать острую ситуацию.
  • 33'
    Мбаппе оторвался от Дисаси на левом фланге и навесил в руки Лекомта.
  • 32'
    "Монако" пока обходится без опасных моментов у своих ворот.
  • Судья
    31'
    Флоренци повздорил с Фолландом, намеренно ударив того ногой лёжа, но вроде помирил их арбитр.
  • 30'
    Мбаппе снова встретился с Дисаси и не смог обыграть того в районе левой линии штрафной.
  • Фол, нарушение
    30'
    Мбаппе поднялся выше зоны нападения и получил на себе фол от Дисаси.
  • 29'
    Долго "ПСЖ" катает мяч в центре поля.
  • 28'
    Головин - один из разминающихся сейчас игроков "Монако".
  • 27'
    Бен-Йддер мужественно отборолся за мяч с двумя соперниками в чужой штрафной и сохранил владение для своей команды.
  • 26'
    Икарди мягко забрасывал на Мойзе Кина, но планы аргентинца нарушил Бадьяшиль, прервавший передачу.
  • 25'
    Кайо Энрике далеко вбросил аут, потом мяч вернулся на левый фланг атаки "Монако".
  • 24'
    Паредес закинул слева диагональ на Флоренци, который коснулся мяча, но не смог его обработать и упустил за лицевую.
  • Фол, нарушение
    23'
    Фолланд перестарался на чужой половине поля в попытке отбора у Флоренци.
  • 22'
    Дисаси выиграл верх, а пробил простовато прямо в руки Наваса.
  • Угловой
    21'
    Бен-Йеддер навешивал с правого полуфланга, и вернувшийся в оборону Кин выбил мяч головой на корнер.
  • Судья
    21'
    Почеттино, в свою очередь, советуется с ассистентом.
  • Судья
    20'
    Нико Ковач на бровке вытирает нос платком. Нервничает, что  ли?
  • Фол, нарушение
    19'
    Дважды выиграли верх парижане после подачи, а дальний удар гостей был заблокирован. Плюс зафиксирован фол "Монако" во время последнего навеса.
  • Угловой
    18'
    Опять обрезался Паредес, и на этот раз его ошибочка привела к угловому "Монако".
  • 17'
    Не прошла у Паредеса проникающая передача в центре поля, но парижане быстро вернули себе мяч, однако снова его потеряли.
  • 16'
    Кюрзава пробил со штрафного чуть выше ближней девятки, а Лекомт всё видел и контролировал.
  • Желтая карточка
    14'
    "ПСЖ" заработал опасный штрафной, Чуамени получил жёлтую карточку за подкат в ноги Кина.
  • 13'
    Флоренци не достаёт в районе правого угла вратарской до высокой подачи Мбаппе.
  • 13'
    Мбаппе пришёл на левый фланг, где у него выбили мяч из-под ног в аут.
  • 12'
    А вот Мойзе Кин по правому краю прошёл, но не смог заработать даже угловой. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Флоренци и Эррера не придумали, как им пробиться по правому флангу, в результате Эррера сфолил против Фофана.
  • 10'
    Вроде как вырисовался рисунок игры "ПСЖ" первым номером.
  • Угловой
    9'
    Икарди пробил головой после подачи углового Паредесом - свечкой выше створа.
  • 8'
    У Бадьяшиля мяч срезался с ноги во время выноса, а потом Лекомту пришлось переводить на угловой хитрый удар Кюрзава в ближний угол. 
  • 7'
    Икарди с трудом дотянулся до мяча и пробил немного над перекладиной.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! Софьян Диоп!
    Последовал навес с левого фланга на дальнюю штангу, Агилар сбросил к центру, и Диоп в падении переправил головой мяч в сетку.
  • 5'
    Фофана простреливал в штрафную "ПСЖ" слева, первый на мяче был игрок хозяев.
  • 4'
    И снова высокая подача из глубины приходит в перчатки Лекомта, хотя была адресована Мбаппе.
  • 4'
    И на третьей минуте "ПСЖ" ходил в медленную атаку, а заброс Паредеса на Икарди оказался в руках Лекомта.
  • 2'
    Вновь парижане раскатывали мяч на чужой половине, но отдали мяч сопернику на левом краю.
  • 1'
    "ПСЖ" на первой минуте проводил позиционную атаку и потерял мяч, упустив его за боковую.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 4.30 4.80
Бонус: 10 000 ₽ 1.65 4.10 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.10 5.85
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.40 2.31
  2.66 3.51 2.64

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
4.70 1.19 2.30 1.63 1.82 2.00 1.53 2.50 1.21 4.50 1.08 8.20
11.75 1.00 11.00 1.01 4.55 1.18 3.85 1.26 2.39 1.71 1.80 2.01 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.30 1.05 7.30 1.06 7.00 1.01 9.80
17.50 0.00 12.00 1.02 7.20 1.09 5.55 1.25 2.55 1.50 2.04 1.75 1.92 1.87 1.74 2.17 2.05 1.75 1.23 4.05 1.17 4.90 1.04 8.42 1.03 9.05 1.01 8.51 1.03 9.05 0.00 14.00
4.81 1.21 2.76 1.50 2.28 1.69 3.02 1.41 2.56 1.55 2.04 1.84 1.77 2.13 1.58 2.47 1.48 2.83 1.22 4.68 1.10 8.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.35 1.30 2.28 1.58 1.55 2.35 1.14 5.20
3.64 1.28 2.36 1.59 1.61 2.32 1.24 4.05 1.15 5.15
3.70 1.27 2.52 1.52 2.75 1.44 1.80 2.00 1.11 6.50 1.09 6.08 1.06 7.17
3.01 1.43 2.38 1.64 1.83 2.09 2.32 1.65 1.90 1.98 1.46 2.83 1.31 3.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
4.70 1.16 1.93 1.81 1.50 2.48 1.27 3.50
4.80 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.30 3.52 1.16 5.35
4.28 1.18 3.10 1.32 1.85 1.95 1.38 3.00 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.16
1.23 4.05
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
2.90 1.37
3.35 1.31
Где смотреть матч ПСЖ 0:1 Монако онлайн

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Прогнозы на матч ПСЖ 0:1 Монако

Исход игры
ПСЖ
85.3% (128)
Ничья
10% (15)
Монако
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
74.15% (109)
Меньше
25.85% (38)
Обе команды забьют
Да
79.59% (117)
Нет
20.41% (30)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
44.7% (67)
2:0 ПСЖ
18% (27)
3:1 ПСЖ
16% (24)
1:1 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
4% (6)
1:2 Монако
2.7% (4)
3:2 ПСЖ
2.7% (4)
1:0 ПСЖ
2% (3)
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