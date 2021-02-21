ПСЖ
0:1
Первый тайм: 42'
Стадион: Парк де Пренс
Монако
0:1
6' ГолДиоп Софьян
15' Желтая карточкаЧуамени Орельен
21
Эррера
Андер
18
Кин
Мойзе
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
-
34 Симонс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Агилар РубенПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кайо ЭнрикеПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
15'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|16 (4)
|0.62
|2.
|Кин Мойзе
|10
|0.38
|3.
|Неймар
|6 (3)
|0.23
|4.
|Икарди Мауро
|5
|0.19
|5.
|Ди Мария Анхель
|4
|0.15
|6.
|Сарабия Пабло
|4
|0.15
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0.12
|8.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.08
|9.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.08
|10.
|Дагба Колин
|1
|0.04
|11.
|Кюрзава Левен
|1
|0.04
|12.
|Эррера Андер
|1
|0.04
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.04
|14.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|15.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|16.
|Баккер Митчел
|0
|0
|17.
|Верратти Марко
|0
|0
|18.
|Паредес Леандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|13 (7)
|0.5
|2.
|Фолланд Кевин
|12
|0.46
|3.
|Диоп Софьян
|6
|0.23
|4.
|Головин Александр
|4
|0.15
|5.
|Марипан Гильермо
|4
|0.15
|6.
|Дисаси Аксель
|3
|0.12
|7.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.08
|8.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.08
|9.
|Йоветич Стеван
|2
|0.08
|10.
|Агилар Рубен
|1
|0.04
|11.
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|12.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.04
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.04
|14.
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|15.
|Кайо Энрике
|0
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|17.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|18.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|4
|1
|2.
|Паредес Леандро
|4
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|2
|4.
|Верратти Марко
|4
|0
|5.
|Кимпембе Преснел
|4
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|8.
|Дагба Колин
|3
|0
|9.
|Бернат Хуан
|2
|0
|10.
|Эррера Андер
|2
|0
|11.
|Данилу Перейра
|2
|0
|12.
|Керер Тило
|2
|0
|13.
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|14.
|Кин Мойзе
|2
|0
|15.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|16.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|17.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|18.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|20.
|Икарди Мауро
|1
|0
|21.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|22.
|Баккер Митчел
|1
|0
|23.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|24.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|25.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|7
|1
|2.
|Чуамени Орельен
|6
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|4.
|Агилар Рубен
|6
|0
|5.
|Диоп Софьян
|4
|0
|6.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|7.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|8.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|9.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|11.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|12.
|Марипан Гильермо
|2
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|14.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|15.
|Дьятта Крепен
|2
|0
|16.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|17.
|Матсима Крислен
|2
|0
|18.
|Матазо Элио
|0
|1
|19.
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|20.
|Головин Александр
|1
|0
|21.
|Флорентину
|1
|0
|22.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|8.77% (5)
|19.3% (11)
|15.79% (9)
|10.53% (6)
|17.54% (10)
|28.07% (16)
|Монако
|13.46% (7)
|15.38% (8)
|11.54% (6)
|21.15% (11)
|19.23% (10)
|19.23% (10)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =3 -2Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ
Монако Последние 20 матчей: +13 =3 -4Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Монако: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Монако 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Монако Суперкубок ПСЖ 7:1 Монако Лига 1 ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|46 - 16
|58
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|26
|17
|3
|6
|57 - 16
|54
|4.
|Монако
|1:0 Заявка
|26
|16
|4
|6
|53 - 37
|52
|5.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 35
|40
|6.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|7.
|Ренн
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 28
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 46
|38
|9.
|Метц
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 25
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 40
|35
|11.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 31
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|15.
|Страсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|16.
|Ницца
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
|17.
|Лорьян
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|31 - 49
|23
|18.
|Нант
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|19.
|Ним
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|24 - 51
|21
|20.
|Дижон
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|18 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 7
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|1:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|12.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 25
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 27
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|3.
|Монако
|1:0 Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|4.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|10.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСЖ 0:1 Монако
Исход игры
ПСЖ
85.3% (128)
Ничья
10% (15)
Монако
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
74.15% (109)
Меньше
25.85% (38)
Обе команды забьют
Да
79.59% (117)
Нет
20.41% (30)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
44.7% (67)
2:0 ПСЖ
18% (27)
3:1 ПСЖ
16% (24)
1:1 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
4% (6)
1:2 Монако
2.7% (4)
3:2 ПСЖ
2.7% (4)
1:0 ПСЖ
2% (3)
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