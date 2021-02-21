Мойзе Кин отдавал потенциально прекрасный проникающий пас на Икарди, но тот остался в стороне от мяча. Возможно, аргентинец думал, что он находится в офсайде.

Кин возле левого углового флажка вцепился в футболку Кайо Энрике и завалил того на газон за пределы поля.

Флоренци не успел к мячу после перевода Гуэйе. Что-то частенько невпопад отдают передачи хозяева на Флоренци.

37' Мбаппе навесил с левого фланга, да так, что мяч пришёл на правый край.

36' Хозяева атакуют из глубины.

35' Гуэйе знатно пальнул с левого полуфланга - очень близко к штанге.

35' Справились гости с подачей Флоренци.

34' Фофана потерял мяч возле своей штрафной, но всё равно не смогли парижане организовать острую ситуацию.

33' Мбаппе оторвался от Дисаси на левом фланге и навесил в руки Лекомта.

32' "Монако" пока обходится без опасных моментов у своих ворот.

31' Флоренци повздорил с Фолландом, намеренно ударив того ногой лёжа, но вроде помирил их арбитр.

30' Мбаппе снова встретился с Дисаси и не смог обыграть того в районе левой линии штрафной.

30' Мбаппе поднялся выше зоны нападения и получил на себе фол от Дисаси.

29' Долго "ПСЖ" катает мяч в центре поля.

28' Головин - один из разминающихся сейчас игроков "Монако".

27' Бен-Йддер мужественно отборолся за мяч с двумя соперниками в чужой штрафной и сохранил владение для своей команды.

26' Икарди мягко забрасывал на Мойзе Кина, но планы аргентинца нарушил Бадьяшиль, прервавший передачу.

25' Кайо Энрике далеко вбросил аут, потом мяч вернулся на левый фланг атаки "Монако".

24' Паредес закинул слева диагональ на Флоренци, который коснулся мяча, но не смог его обработать и упустил за лицевую.

23' Фолланд перестарался на чужой половине поля в попытке отбора у Флоренци.

22' Дисаси выиграл верх, а пробил простовато прямо в руки Наваса.

21' Бен-Йеддер навешивал с правого полуфланга, и вернувшийся в оборону Кин выбил мяч головой на корнер.

21' Почеттино, в свою очередь, советуется с ассистентом.

20' Нико Ковач на бровке вытирает нос платком. Нервничает, что ли?

19' Дважды выиграли верх парижане после подачи, а дальний удар гостей был заблокирован. Плюс зафиксирован фол "Монако" во время последнего навеса.

18' Опять обрезался Паредес, и на этот раз его ошибочка привела к угловому "Монако".

17' Не прошла у Паредеса проникающая передача в центре поля, но парижане быстро вернули себе мяч, однако снова его потеряли.

16' Кюрзава пробил со штрафного чуть выше ближней девятки, а Лекомт всё видел и контролировал.

14' "ПСЖ" заработал опасный штрафной, Чуамени получил жёлтую карточку за подкат в ноги Кина.

13' Флоренци не достаёт в районе правого угла вратарской до высокой подачи Мбаппе.

13' Мбаппе пришёл на левый фланг, где у него выбили мяч из-под ног в аут.

12' А вот Мойзе Кин по правому краю прошёл, но не смог заработать даже угловой.

11' Флоренци и Эррера не придумали, как им пробиться по правому флангу, в результате Эррера сфолил против Фофана.

10' Вроде как вырисовался рисунок игры "ПСЖ" первым номером.

9' Икарди пробил головой после подачи углового Паредесом - свечкой выше створа.

8' У Бадьяшиля мяч срезался с ноги во время выноса, а потом Лекомту пришлось переводить на угловой хитрый удар Кюрзава в ближний угол.

7' Икарди с трудом дотянулся до мяча и пробил немного над перекладиной.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! Софьян Диоп!

Последовал навес с левого фланга на дальнюю штангу, Агилар сбросил к центру, и Диоп в падении переправил головой мяч в сетку.

5' Фофана простреливал в штрафную "ПСЖ" слева, первый на мяче был игрок хозяев.

4' И снова высокая подача из глубины приходит в перчатки Лекомта, хотя была адресована Мбаппе.

4' И на третьей минуте "ПСЖ" ходил в медленную атаку, а заброс Паредеса на Икарди оказался в руках Лекомта.

2' Вновь парижане раскатывали мяч на чужой половине, но отдали мяч сопернику на левом краю.

1' "ПСЖ" на первой минуте проводил позиционную атаку и потерял мяч, упустив его за боковую.