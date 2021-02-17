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ПСЖ
 
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Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 16 (4) 0.64
2. Кин Мойзе 10 0.4
3. Неймар 6 (3) 0.24
4. Икарди Мауро 5 0.2
5. Ди Мария Анхель 4 0.16
6. Сарабия Пабло 4 0.16
7. Дракслер Юлиан 3 0.12
8. Флоренци Алессандро 2 0.08
9. Гуэйе Идрисса 2 0.08
10. Дагба Колин 1 0.04
11. Кюрзава Левен 1 0.04
12. Эррера Андер 1 0.04
13. Маркиньос Маркос 1 0.04
14. Пембеле Тимоте 1 0.04
15. Рафинья Алькантара 0 0
16. Баккер Митчел 0 0
17. Верратти Марко 0 0
18. Паредес Леандро 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 13 (7) 0.52
2. Фолланд Кевин 12 0.48
3. Диоп Софьян 5 0.2
4. Головин Александр 4 0.16
5. Марипан Гильермо 4 0.16
6. Дисаси Аксель 3 0.12
7. Желсон Мартиньш 2 0.08
8. Бадьяшиль Бенуа 2 0.08
9. Йоветич Стеван 2 0.08
10. Агилар Рубен 1 0.04
11. Чуамени Орельен 1 0.04
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.04
13. Пеллегри Пьетро 1 0.04
14. Жеббель Виллем 1 0.04
15. Кайо Энрике 0 0
16. Балло-Туре Фоде 0 0
17. Сидибе Джибриль 0 0
18. Оньекуру Генри 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 4 1
2. Паредес Леандро 4 1
3. Диалло Абду 1 2
4. Верратти Марко 4 0
5. Кимпембе Преснел 4 0
6. Кюрзава Левен 2 1
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Дагба Колин 3 0
9. Бернат Хуан 2 0
10. Эррера Андер 2 0
11. Данилу Перейра 2 0
12. Керер Тило 2 0
13. Мбаппе Килиан 2 0
14. Кин Мойзе 2 0
15. Сарабия Пабло 1 0
16. Ди Мария Анхель 1 0
17. Гуэйе Идрисса 1 0
18. Рафинья Алькантара 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 7 1
2. Чуамени Орельен 5 1
3. Дисаси Аксель 3 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Диоп Софьян 4 0
6. Фолланд Кевин 3 0
7. Желсон Мартиньш 3 0
8. Жеббель Виллем 3 0
9. Фабрегас Сеск 2 0
10. Сидибе Джибриль 2 0
11. Бен-Йеддер Виссам 2 0
12. Марипан Гильермо 2 0
13. Балло-Туре Фоде 2 0
14. Пеллегри Пьетро 2 0
15. Дьятта Крепен 2 0
16. Бадьяшиль Бенуа 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Лекомт Бенжамен 1 0
20. Головин Александр 1 0
21. Флорентину 1 0
22. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 8.77% (5) 19.3% (11) 15.79% (9) 10.53% (6) 17.54% (10) 28.07% (16)
 Монако 13.46% (7) 15.38% (8) 11.54% (6) 21.15% (11) 19.23% (10) 19.23% (10)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ
ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
Монако Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца
Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Монако: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Монако 3:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:3 Монако Лига 1 ПСЖ 3:1 Монако Лига 1
Монако 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Монако Суперкубок ПСЖ 7:1 Монако Лига 1 ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
3. Лион Заявка 25 15 7 3 51 - 22 52
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ренн Заявка 24 10 8 6 31 - 26 38
6. Марсель Заявка 24 10 7 7 32 - 28 37
7. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
8. Монпелье Заявка 25 10 5 10 41 - 45 35
9. Метц Заявка 25 9 8 8 29 - 24 35
10. Анже Заявка 25 10 4 11 30 - 40 34
11. Бордо Заявка 25 9 6 10 27 - 29 33
12. Брест Заявка 25 9 4 12 37 - 44 31
13. Ницца Заявка 25 8 5 12 30 - 36 29
14. Реймс Заявка 25 7 8 10 31 - 33 29
15. Сент-Этьен Заявка 25 7 8 10 25 - 36 29
16. Страсбург Заявка 25 8 4 13 34 - 40 28
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 25 4 10 11 25 - 40 22
19. Ним Заявка 24 5 3 16 22 - 51 18
20. Дижон Заявка 25 2 9 14 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
8. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
9. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
12. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
13. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 12 19
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
19. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 2 дня 21 час 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    ПСЖ 86.7% (39)
    X 8.9% (4)
    Монако 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Монако
    1.69
    4.40
    5.35
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 4.30 4.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.69 4.40 5.35
    Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.40 4.60
      1.66 4.34 5.20

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    5.50 1.09 5.10 1.14 2.74 1.43 2.22 1.66 1.83 2.15 1.44 2.79 1.31 3.32 1.15 5.15 1.11 5.65 1.02 9.50
    15.00 0.00 5.80 1.10 4.90 1.15 2.80 1.40 2.26 1.60 2.04 1.81 1.83 2.04 1.44 2.70 1.31 3.25 1.15 5.10 1.12 5.70 1.04 9.30 1.03 9.80 0.00 14.00
    6.92 1.13 3.06 1.41 2.44 1.62 2.07 1.83 1.86 2.06 1.67 2.33 1.49 2.81 1.34 3.47 1.14 6.56
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.72 1.46 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
    2.80 1.41 1.73 2.11 1.30 3.35
    3.75 1.31 3.02 1.43 2.14 1.79 1.77 2.15 1.55 2.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.85 1.13 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.38 3.04 1.16 5.35
    2.20 1.61 1.66 2.11 1.39 2.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.45 2.65
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.30
    Букмекер Да Нет
    2.46 1.51
    Где смотреть матч ПСЖ - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Монако

    Исход игры
    ПСЖ
    86.7% (39)
    Ничья
    8.9% (4)
    Монако
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    44.4% (20)
    2:0 ПСЖ
    20% (9)
    3:1 ПСЖ
    13.3% (6)
    1:0 ПСЖ
    4.4% (2)
    2:3 Монако
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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