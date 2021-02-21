  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
2:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Ренн
0'
1:0
17' Гол
Мавидиди Стефи
23' Желтая карточка
Саванье Тежи
2:0
27' Гол
Мавидиди Стефи
2:0
51' Не забитый пенальти
Саванье Тежи
54'
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
10
Лаборд
Гаэтан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
19
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
15
Н'Зонзи
Стивен
28
Мартин
Йонас
14
Буриго
Бенжамен
18
Докю
Жереми
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
Монпелье
4-1-4-1
Ренн
4-3-3

Ход матча

17'
Мавидиди Стефи
(Саванье Тежи)
1:0
23'
Саванье Тежи
 
27'
Мавидиди Стефи
2:0
51'
Саванье Тежи
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.35
2. Лаборд Гаэтан 9 0.35
3. Мавидиди Стефи 6 0.23
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.19
5. Молле Флоран 3 0.12
6. Вахи Элю 3 0.12
7. Конгре Даниэль 2 0.08
8. Шкулетич Петар 2 0.08
9. Мендеш Педру II 2 0.08
10. Ойонго Амбруаз 1 0.04
11. Суке Арно 1 0.04
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буриго Бенжамен 4 0.16
2. Да Сильва Дамьен 4 0.16
3. Эну Адриен 4 0.16
4. Терье Мартен 3 0.12
5. Гирасси Серу 3 0.12
6. Агер Наиф 3 0.12
7. Гренье Клеман 3 (1) 0.12
8. Трюффер Адриен 1 0.04
9. Рафинья Диас 1 0.04
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.04
11. Траоре Амари 1 0.04
12. Камавинга Эдуардо 1 0.04
13. Ньянг М'Байе 1 0.04
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Илтон Виторино 2 2
3. Конгре Даниэль 4 0
4. Суке Арно 4 0
5. Ферри Жордан 4 0
6. Делор Анди 4 0
7. Мендеш Педру II 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 6 0
2. Буриго Бенжамен 6 0
3. Да Сильва Дамьен 5 0
4. Терье Мартен 2 1
5. Тэт Флавьен 3 0
6. Траоре Амари 3 0
7. Мауасса Фет 3 0
8. Камавинга Эдуардо 3 0
9. Гренье Клеман 2 0
10. Мартин Йонас 2 0
11. Агер Наиф 2 0
12. Далберт Эстеван 2 0
13. Трюффер Адриен 2 0
14. Боэ Саша 0 1
15. Сален Ромен 1 0
16. Ругани Даниэле 1 0
17. Эну Адриен 1 0
18. Гирасси Серу 1 0
19. Докю Жереми 1 0
20. Соппи Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 9.76% (4) 12.2% (5) 12.2% (5) 24.39% (10) 24.39% (10) 17.07% (7)
 Ренн 10% (3) 20% (6) 10% (3) 13.33% (4) 20% (6) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье
Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье
Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян
Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ренн 2:1 Монпелье Лига 1 Ренн 5:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:4 Монпелье Лига 1 Ренн 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Монпелье Кубок лиги Ренн 2:1 Монпелье Лига 1 Ренн 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
6. Ренн 0:2 Заявка 25 10 8 7 31 - 28 38
7. Монпелье 2:0 Заявка 26 11 5 10 43 - 45 38
8. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
9. Метц Заявка 25 9 8 8 29 - 24 35
10. Анже Заявка 25 10 4 11 30 - 40 34
11. Бордо Заявка 25 9 6 10 27 - 29 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Ницца Заявка 25 8 5 12 30 - 36 29
16. Страсбург Заявка 25 8 4 13 34 - 40 28
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним Заявка 24 5 3 16 22 - 51 18
20. Дижон Заявка 25 2 9 14 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
8. Монпелье 2:0 Заявка 14 6 1 7 26 - 27 19
9. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
10. Ренн 0:2 Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
11. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
12. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
13. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
17. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн 0:2 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье 2:0 Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
19. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Монпелье 32.9% (47)
X 42% (60)
Ренн 25.2% (36)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Ренн
3.22
7.96
2.31
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.35 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.22 3.38 2.31
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 7.77 17.00
  1.16 7.96 19.76

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.04 7.10 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20
7.78 1.05 6.55 1.08 6.80 1.10 5.55 1.14 1.99 1.88 4.20 1.22 3.00 1.38 1.80 2.00 1.35 3.15 1.22 4.20 1.06 8.80 1.05 9.50 0.00 21.00
3.28 1.37 2.77 1.48 2.36 1.63 1.95 1.93 2.49 1.57 3.80 1.28 3.04 1.41 2.12 1.77 1.76 2.13 1.54 2.58 1.50 2.70 1.11 7.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
2.75 1.45 1.81 2.00 1.38 3.04 1.10 6.80 1.07 8.20
2.70 1.45 1.76 2.05 2.05 1.75 1.35 3.15 1.38 3.00 1.04 10.00
2.74 1.49 2.24 1.69 1.74 2.16 1.47 2.78 1.84 2.04 1.53 2.61 1.22 4.58 1.21 4.65 1.11 7.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
4.00 1.24 2.75 1.44 1.72 2.08 1.28 3.33 1.18 4.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.40
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.70 1.31
Где смотреть матч Монпелье 2:0 Ренн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Ренн

Исход игры
Монпелье
32.9% (47)
Ничья
42% (60)
Ренн
25.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
82.14% (115)
Нет
17.86% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (54)
2:1 Монпелье
22.4% (32)
1:2 Ренн
14.7% (21)
0:1 Ренн
8.4% (12)
1:0 Монпелье
6.3% (9)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:0 Монпелье
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 