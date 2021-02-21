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  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
2:1
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
1:0
17' Гол
Мавидиди Стефи
23' Желтая карточка
Саванье Тежи
2:0
27' Гол
Мавидиди Стефи
2:0
50' Не забитый пенальти
Саванье Тежи
64' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
2:1
77' Гол
Гирасси Серу
89' Желтая карточка
Мауасса Фет
90'+6
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
10
Лаборд
Гаэтан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
19
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
15
Н'Зонзи
Стивен
28
Мартин
Йонас
14
Буриго
Бенжамен
18
Докю
Жереми
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
Монпелье
4-1-4-1
Ренн
4-3-3

Ход матча

17'
Мавидиди Стефи
(Саванье Тежи)
1:0
23'
Саванье Тежи
 
27'
Мавидиди Стефи
2:0
50'
Саванье Тежи
2:0
56'
Шотар Жорис
Саванье Тежи
 
61'
 
Гренье Клеман
Буриго Бенжамен
61'
 
Мауасса Фет
Трюффер Адриен
61'
 
Камавинга Эдуардо
Мартин Йонас
64'
 
Да Сильва Дамьен
64'
 
Ньямси Жерзино
Да Сильва Дамьен
75'
Суке Арно
Вахи Элю
 
77'
2:1
Гирасси Серу
(Гренье Клеман)
80'
 
Дель Кастильо Ромен
Терье Мартен
86'
Шкулетич Петар
Мавидиди Стефи
 
89'
 
Мауасса Фет

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.35
2. Лаборд Гаэтан 9 0.35
3. Мавидиди Стефи 6 0.23
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.19
5. Молле Флоран 3 0.12
6. Вахи Элю 3 0.12
7. Конгре Даниэль 2 0.08
8. Шкулетич Петар 2 0.08
9. Мендеш Педру II 2 0.08
10. Ойонго Амбруаз 1 0.04
11. Суке Арно 1 0.04
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буриго Бенжамен 4 0.16
2. Гирасси Серу 4 0.16
3. Да Сильва Дамьен 4 0.16
4. Эну Адриен 4 0.16
5. Терье Мартен 3 0.12
6. Гренье Клеман 3 (1) 0.12
7. Агер Наиф 3 0.12
8. Трюффер Адриен 1 0.04
9. Рафинья Диас 1 0.04
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.04
11. Траоре Амари 1 0.04
12. Камавинга Эдуардо 1 0.04
13. Ньянг М'Байе 1 0.04
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Илтон Виторино 2 2
3. Конгре Даниэль 4 0
4. Суке Арно 4 0
5. Ферри Жордан 4 0
6. Делор Анди 4 0
7. Мендеш Педру II 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 6 0
2. Да Сильва Дамьен 6 0
3. Буриго Бенжамен 6 0
4. Мауасса Фет 4 0
5. Терье Мартен 2 1
6. Тэт Флавьен 3 0
7. Траоре Амари 3 0
8. Камавинга Эдуардо 3 0
9. Гренье Клеман 2 0
10. Мартин Йонас 2 0
11. Агер Наиф 2 0
12. Далберт Эстеван 2 0
13. Трюффер Адриен 2 0
14. Боэ Саша 0 1
15. Сален Ромен 1 0
16. Ругани Даниэле 1 0
17. Эну Адриен 1 0
18. Гирасси Серу 1 0
19. Докю Жереми 1 0
20. Соппи Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 9.3% (4) 16.28% (7) 11.63% (5) 23.26% (10) 23.26% (10) 16.28% (7)
 Ренн 9.68% (3) 19.35% (6) 9.68% (3) 12.9% (4) 19.35% (6) 29.03% (9)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье
Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье
Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян
Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ренн 2:1 Монпелье Лига 1 Ренн 5:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:4 Монпелье Лига 1 Ренн 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Монпелье Кубок лиги Ренн 2:1 Монпелье Лига 1 Ренн 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ланс 1:0 Заявка 26 11 7 8 36 - 34 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц 1:0 Заявка 26 10 8 8 30 - 24 38
10. Анже 0:0 Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо 0:1 Заявка 26 9 6 11 27 - 30 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург 0:0 Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца 0:1 Заявка 26 8 5 13 30 - 37 29
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним 1:0 Заявка 25 6 3 16 23 - 51 21
20. Дижон 0:1 Заявка 26 2 9 15 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц 1:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс 1:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 17 19
8. Бордо 0:1 Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
13. Анже 0:0 Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца 0:1 Заявка 13 3 2 8 13 - 23 11
19. Ним 1:0 Заявка 12 2 1 9 13 - 27 7
20. Дижон 0:1 Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс 1:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц 1:0 Заявка 13 5 4 4 14 - 11 19
10. Анже 0:0 Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца 0:1 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург 0:0 Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо 0:1 Заявка 13 4 2 7 15 - 18 14
15. Ним 1:0 Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон 0:1 Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Монпелье 32.9% (47)
X 42% (60)
Ренн 25.2% (36)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.35 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.22 3.38 2.31
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 17.00 41.00
  1.28 4.64 21.76

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.04 7.10 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20
7.78 1.05 6.55 1.08 6.80 1.10 5.55 1.14 1.99 1.88 1.90 1.90 1.25 3.90 1.14 5.55 1.35 3.15 1.22 4.20 1.06 8.80 1.05 9.50 0.00 21.00
3.28 1.37 2.77 1.48 2.36 1.63 1.95 1.93 2.68 1.50 2.17 1.74 1.65 2.32 1.41 3.03 1.68 2.28 1.41 3.04 1.14 6.00 1.11 7.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
2.75 1.45 1.81 2.00 1.38 3.04 1.10 6.80 1.07 8.20
2.70 1.45 1.76 2.05 2.05 1.75 1.35 3.15 1.38 3.00 1.04 10.00
2.74 1.49 2.24 1.69 1.74 2.16 1.47 2.78 1.84 2.04 1.53 2.61 1.22 4.58 1.21 4.65 1.11 7.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
4.00 1.24 2.75 1.44 1.72 2.08 1.28 3.33 1.18 4.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.70 1.31
Где смотреть матч Монпелье 2:1 Ренн онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Ренн

Исход игры
Монпелье
32.9% (47)
Ничья
42% (60)
Ренн
25.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
82.14% (115)
Нет
17.86% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (54)
2:1 Монпелье
22.4% (32)
1:2 Ренн
14.7% (21)
0:1 Ренн
8.4% (12)
1:0 Монпелье
6.3% (9)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:0 Монпелье
1.4% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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