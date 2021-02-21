Монпелье
2:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Ренн
1:0
17' ГолМавидиди Стефи
23' Желтая карточкаСаванье Тежи
2:0
27' ГолМавидиди Стефи
2:0
50' Не забитый пенальтиСаванье Тежи
64' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
2:1
77' ГолГирасси Серу
89' Желтая карточкаМауасса Фет
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
27
Траоре
Амари
28
Мартин
Йонас
18
Докю
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
23'
27'
2:0
50'
2:0
64'
77'
2:1
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|9
|0.35
|2.
|Лаборд Гаэтан
|9
|0.35
|3.
|Мавидиди Стефи
|6
|0.23
|4.
|Саванье Тежи
|5 (2)
|0.19
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.12
|6.
|Вахи Элю
|3
|0.12
|7.
|Конгре Даниэль
|2
|0.08
|8.
|Шкулетич Петар
|2
|0.08
|9.
|Мендеш Педру II
|2
|0.08
|10.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.04
|11.
|Суке Арно
|1
|0.04
|12.
|Самбья Саломон
|0
|0
|13.
|Ристич Михайло
|0
|0
|14.
|Ферри Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буриго Бенжамен
|4
|0.16
|2.
|Гирасси Серу
|4
|0.16
|3.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.16
|4.
|Эну Адриен
|4
|0.16
|5.
|Терье Мартен
|3
|0.12
|6.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.12
|7.
|Агер Наиф
|3
|0.12
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.04
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0.04
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.04
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.04
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.04
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|6
|1
|2.
|Илтон Виторино
|2
|2
|3.
|Конгре Даниэль
|4
|0
|4.
|Суке Арно
|4
|0
|5.
|Ферри Жордан
|4
|0
|6.
|Делор Анди
|4
|0
|7.
|Мендеш Педру II
|4
|0
|8.
|Ле Таллек Дамьен
|2
|1
|9.
|Молле Флоран
|2
|1
|10.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|11.
|Ристич Михайло
|3
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|13.
|Шотар Жорис
|2
|0
|14.
|Омлин Йонас
|0
|1
|15.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|16.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|17.
|Самбья Саломон
|1
|0
|18.
|Долли Киган
|1
|0
|19.
|Коцца Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|6
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|6
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|6
|0
|4.
|Мауасса Фет
|4
|0
|5.
|Терье Мартен
|2
|1
|6.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|7.
|Траоре Амари
|3
|0
|8.
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|9.
|Гренье Клеман
|2
|0
|10.
|Мартин Йонас
|2
|0
|11.
|Агер Наиф
|2
|0
|12.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|13.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|14.
|Боэ Саша
|0
|1
|15.
|Сален Ромен
|1
|0
|16.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|17.
|Эну Адриен
|1
|0
|18.
|Гирасси Серу
|1
|0
|19.
|Докю Жереми
|1
|0
|20.
|Соппи Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|9.3% (4)
|16.28% (7)
|11.63% (5)
|23.26% (10)
|23.26% (10)
|16.28% (7)
|Ренн
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|29.03% (9)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье
Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье
Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Монпелье 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:4 Монпелье Лига 1 Ренн 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Монпелье Кубок лиги Ренн 2:1 Монпелье Лига 1 Ренн 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|42 - 15
|55
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ланс
|1:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|36 - 34
|40
|6.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|7.
|Ренн
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 28
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 46
|38
|9.
|Метц
|1:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|30 - 24
|38
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 40
|35
|11.
|Бордо
|0:1 Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 30
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|16.
|Ницца
|0:1 Заявка
|26
|8
|5
|13
|30 - 37
|29
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|19.
|Ним
|1:0 Заявка
|25
|6
|3
|16
|23 - 51
|21
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|26
|2
|9
|15
|17 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 17
|19
|8.
|Бордо
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|12.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Ним
|1:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 27
|7
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Метц
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 11
|19
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 18
|14
|15.
|Ним
|1:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Ренн
Исход игры
Монпелье
32.9% (47)
Ничья
42% (60)
Ренн
25.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
82.14% (115)
Нет
17.86% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (54)
2:1 Монпелье
22.4% (32)
1:2 Ренн
14.7% (21)
0:1 Ренн
8.4% (12)
1:0 Монпелье
6.3% (9)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:0 Монпелье
1.4% (2)
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