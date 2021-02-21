  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ним
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Бордо
0'
1:0
14' Гол
Мелинг Биргер
41'
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
26
Мигель
Флориан
3
Мелинг
Биргер
2
Гессум
Кельян
22
Бенрау
Яссин
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
28
Коне
Мусса
II
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
15
Сери
Жан-Мишель
28
Уден
Реми
8
Бен
Арфа
Хатем
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
Ним
4-1-4-1
Бордо
4-2-3-1

Ход матча

14'
Мелинг Биргер
(Ферхат Зинедин)
1:0
36'
Элиассон Никлас
Бриансон Антони
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 5 (3) 0.2
2. Ферхат Зинедин 4 0.16
3. Элиассон Никлас 4 0.16
4. Мелинг Биргер 2 0.08
5. Коне Мусса II 2 0.08
6. Ахлинви Маттео 2 0.08
7. До Лука 1 0.04
8. Филиппото Ромен 1 0.04
9. Денкей Кевин 1 0.04
10. Кубас Андрес 1 0.04
11. Алакуш Софьян 0 0
12. Мартинеc Пабло 0 0
13. Дулевич Харис 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 6 0.23
2. Уден Реми 4 0.15
3. Башич Тома 4 0.15
4. Калу Сэмьюэл 3 0.12
5. Бен Арфа Хатем 2 0.08
6. Майя Джош 2 0.08
7. Адли Ясин 1 0.04
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.04
9. Байсс Пол 1 0.04
10. Кастро Пабло 1 0.04
11. Отавио II 1 0.04
12. Косельни Лоран 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 4 1
3. Фомба Ламин 4 0
4. Ландре Лоик 2 1
5. Бриансон Антони 3 0
6. Денкей Кевин 3 0
7. Мигель Флориан 1 1
8. Ру Нолан 2 0
9. Рейне Батист 2 0
10. Рипар Рено 2 0
11. Мелинг Биргер 2 0
12. Ферхат Зинедин 2 0
13. Алакуш Софьян 2 0
14. Бенрау Яссин 2 0
15. Элиассон Никлас 1 0
16. Мартинеc Пабло 1 0
17. Сарр Сиди 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 5 0
3. Башич Тома 5 0
4. Байсс Пол 3 1
5. Бенито Лорис 4 0
6. Адли Ясин 4 0
7. Сабали Юссуф 3 0
8. Кватенг Энок 3 0
9. Бен Арфа Хатем 2 0
10. Бриан Джимми 2 0
11. Косельни Лоран 2 0
12. Де Превиль Николя 2 0
13. Калу Сэмьюэл 2 0
14. Майя Джош 2 0
15. Зеркан Мехди 0 1
16. Хван Ый-Чжо 1 0
17. Уден Реми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 9.09% (2) 4.55% (1) 22.73% (5) 22.73% (5) 9.09% (2) 31.82% (7)
 Бордо 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 15.38% (4) 11.54% (3) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним
Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль
Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо

Последние игры между собой

Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Бордо: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Бордо 2:0 Ним Лига 1 Бордо 6:0 Ним Лига 1 Ним 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 3:3 Ним Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ланс 1:0 Заявка 26 11 7 8 36 - 34 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц 1:0 Заявка 26 10 8 8 30 - 24 38
10. Анже 0:0 Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо 0:1 Заявка 26 9 6 11 27 - 30 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург 0:0 Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца 0:1 Заявка 26 8 5 13 30 - 37 29
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним 1:0 Заявка 25 6 3 16 23 - 51 21
20. Дижон 0:1 Заявка 26 2 9 15 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц 1:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс 1:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 17 19
8. Бордо 0:1 Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
13. Анже 0:0 Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца 0:1 Заявка 13 3 2 8 13 - 23 11
19. Ним 1:0 Заявка 12 2 1 9 13 - 27 7
20. Дижон 0:1 Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс 1:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц 1:0 Заявка 13 5 4 4 14 - 11 19
10. Анже 0:0 Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца 0:1 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург 0:0 Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо 0:1 Заявка 13 4 2 7 15 - 18 14
15. Ним 1:0 Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон 0:1 Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 42'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Бордо контролирует мяч.
  • 41'
    Адли Ясин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Рипар Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Бенито Лорис из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Элиассон Никлас
  • 40'
    Ним пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Ним: 25%, Бордо: 75%.
  • 40'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Бордо контролирует мяч.
  • 39'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Адли Ясин нанес удар, мяч был парирован, но Рейне Батист не удержал его в руках.
  • 39'
    Плохо сыграл Мелинг Биргер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 38'
    Сери Жан-Мишель из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Элиассон Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Мигель Флориан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Хван Ый-Чжо
  • 37'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 37'
    Калу Сэмьюэл не смог попасть в створ ударом издали
  • 37'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 36'
    Бриансон Антони получил травму и заменен. Элиассон Никлас выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бриансон Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 35'
    Контроль мяча: Ним: 28%, Бордо: 72%.
  • Травма, повреждение
    32'
    Бриансон Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
  • 30'
    Контроль мяча: Ним: 28%, Бордо: 72%.
  • 29'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Бенито Лорис из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Бенрау Яссин из команды Ним играет слишком грубо. Бенито Лорис оказался на газоне.
  • 28'
    Алакуш Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    27'
    Бенито Лорис наказан за толчок Бриансон Антони
  • 27'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Бордо контролирует мяч.
  • 26'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Ним: 28%, Бордо: 72%.
  • 25'
    Ним контролирует мяч.
  • 24'
    Бен Арфа Хатем из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 24'
    Бордо контролирует мяч.
  • 24'
    Бенито Лорис из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 23'
    Сери Жан-Мишель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Мигель Флориан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
  • 21'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Уден Реми из команды Бордо подал угловой справа.
  • 21'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Ним: 32%, Бордо: 68%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 19'
    Бенито Лорис из команды Бордо делает неудачный навес.
  • 19'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 19'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 18'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Бордо контролирует мяч.
  • 18'
    Бордо контролирует мяч.
  • 17'
    Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой слева.
  • 17'
    Мешер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    16'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 16'
    Фомба Ламин мяч отрикошетил от ворот
  • 16'
    Коне Мусса II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Контроль мяча: Ним: 36%, Бордо: 64%.
  • 15'
    Бордо контролирует мяч.
  • 14'
    Ферхат Зинедин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Мелинг Биргер изменил счет на табло!
  • 14'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает пас партнеру.
  • 14'
    Мелинг Биргер из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Ним начинает контратаку
  • 14'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Сери Жан-Мишель из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 12'
    Бордо контролирует мяч.
  • 12'
    Бордо контролирует мяч.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.
  • 10'
    Контроль мяча: Ним: 36%, Бордо: 64%.
  • Офсайд
    10'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо в офсайде
  • 10'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Коне Мусса II из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 10'
    Рипар Рено из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Ним пытается что-то создать.
  • 10'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Бордо контролирует мяч.
  • 9'
    Бордо контролирует мяч.
  • 8'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Уден Реми из команды Бордо сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 8'
    Косельни Лоран из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 7'
    Бордо контролирует мяч.
  • 7'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Матч возобновлен
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 6'
    Ним контролирует мяч.
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Ним контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ним: 23%, Бордо: 77%.
  • Травма, повреждение
    4'
    Коне Мусса II возвращается на поле.
  • 4'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Коне Мусса II получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    4'
    Коне Мусса II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Ним 8.5% (12)
X 19.1% (27)
Бордо 72.3% (102)
Все прогнозы
3.22 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ним
Ничья
Бордо
3.00
3.70
5.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.50 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.55 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.70 5.10
  1.80 3.68 4.68

Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.02 7.90 1.05 3.20 1.33 2.48 1.54 1.83 2.08 1.41 2.91 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.75 1.00 11.00
10.00 1.03 7.50 1.07 5.30 1.15 3.90 1.25 2.05 1.81 2.10 1.72 1.73 2.11 1.53 2.50 1.52 3.25 1.23 6.10 1.17 7.20 1.05 13.00 1.04 15.00 0.00 20.00
3.45 1.34 3.04 1.43 2.63 1.52 2.12 1.77 2.62 1.52 2.28 1.67 1.95 1.93 1.68 2.26 1.53 2.59 1.11 7.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.91 1.41 1.89 1.91 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
1.84 1.98 2.00 1.80 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00
2.81 1.46 2.32 1.65 1.81 2.07 1.52 2.64 1.90 1.98 1.57 2.50 1.24 4.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
2.48 1.50 1.61 2.17 1.23 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.85
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Ним 1:0 Бордо онлайн

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Прогнозы на матч Ним 1:0 Бордо

Исход игры
Ним
8.5% (12)
Ничья
19.1% (27)
Бордо
72.3% (102)
Тотал 2.5
Больше
46.38% (64)
Меньше
53.62% (74)
Обе команды забьют
Да
63.04% (87)
Нет
36.96% (51)
Популярный счёт
1:2 Бордо
34% (48)
0:1 Бордо
27% (38)
1:1 Ничья
16.3% (23)
0:2 Бордо
4.3% (6)
1:3 Бордо
4.3% (6)
2:1 Ним
4.3% (6)
1:0 Ним
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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