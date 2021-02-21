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Ним
2:0
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
1:0
14' Гол
Мелинг Биргер
49' Желтая карточка
Калу Сэмьюэл
53' Желтая карточка
Адли Ясин
69' Красная карточка
Бенито Лорис
2:0
71' Гол
Рипар Рено
87' Желтая карточка
Зеркан Мехди
90'+5
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
26
Мигель
Флориан
3
Мелинг
Биргер
2
Гессум
Кельян
22
Бенрау
Яссин
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
28
Коне
Мусса
II
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
15
Сери
Жан-Мишель
28
Уден
Реми
8
Бен
Арфа
Хатем
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
Ним
4-1-4-1
Бордо
4-2-3-1

Ход матча

14'
Мелинг Биргер
(Ферхат Зинедин)
1:0
36'
Элиассон Никлас
Бриансон Антони
 
49'
 
Калу Сэмьюэл
53'
 
Адли Ясин
58'
Ариби Карим
Коне Мусса II
 
58'
Бюрнер Патрик
Алакуш Софьян
 
61'
 
Де Превиль Николя
Калу Сэмьюэл
62'
 
Траоре Амаду
Кватенг Энок
69'
 
Бенито Лорис
71'
Рипар Рено
(Элиассон Никлас)
2:0
77'
Дулевич Харис
Ариби Карим
 
77'
Ахлинви Маттео
Бенрау Яссин
 
78'
 
Зеркан Мехди
Бен Арфа Хатем
78'
 
Пундже Максим
Адли Ясин
78'
 
Бриан Джимми
Хван Ый-Чжо
87'
 
Зеркан Мехди

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 6 (3) 0.24
2. Ферхат Зинедин 4 0.16
3. Элиассон Никлас 4 0.16
4. Мелинг Биргер 2 0.08
5. Коне Мусса II 2 0.08
6. Ахлинви Маттео 2 0.08
7. До Лука 1 0.04
8. Филиппото Ромен 1 0.04
9. Денкей Кевин 1 0.04
10. Кубас Андрес 1 0.04
11. Алакуш Софьян 0 0
12. Мартинеc Пабло 0 0
13. Дулевич Харис 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 6 0.23
2. Уден Реми 4 0.15
3. Башич Тома 4 0.15
4. Калу Сэмьюэл 3 0.12
5. Бен Арфа Хатем 2 0.08
6. Майя Джош 2 0.08
7. Адли Ясин 1 0.04
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.04
9. Байсс Пол 1 0.04
10. Кастро Пабло 1 0.04
11. Отавио II 1 0.04
12. Косельни Лоран 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 4 1
3. Фомба Ламин 4 0
4. Ландре Лоик 2 1
5. Бриансон Антони 3 0
6. Денкей Кевин 3 0
7. Мигель Флориан 1 1
8. Ру Нолан 2 0
9. Рейне Батист 2 0
10. Рипар Рено 2 0
11. Мелинг Биргер 2 0
12. Ферхат Зинедин 2 0
13. Алакуш Софьян 2 0
14. Бенрау Яссин 2 0
15. Элиассон Никлас 1 0
16. Мартинеc Пабло 1 0
17. Сарр Сиди 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Бенито Лорис 4 1
3. Кастро Пабло 5 0
4. Башич Тома 5 0
5. Адли Ясин 5 0
6. Байсс Пол 3 1
7. Сабали Юссуф 3 0
8. Кватенг Энок 3 0
9. Калу Сэмьюэл 3 0
10. Зеркан Мехди 1 1
11. Бен Арфа Хатем 2 0
12. Бриан Джимми 2 0
13. Косельни Лоран 2 0
14. Де Превиль Николя 2 0
15. Майя Джош 2 0
16. Хван Ый-Чжо 1 0
17. Уден Реми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 12.5% (3) 4.17% (1) 20.83% (5) 20.83% (5) 12.5% (3) 29.17% (7)
 Бордо 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 15.38% (4) 11.54% (3) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним
Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль
Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо

Последние игры между собой

Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Бордо: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Бордо 2:0 Ним Лига 1 Бордо 6:0 Ним Лига 1 Ним 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 3:3 Ним Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 26 16 8 2 42 - 15 56
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ланс Заявка 26 11 7 8 37 - 35 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц Заявка 26 10 8 8 31 - 25 38
10. Анже Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо Заявка 26 9 6 11 27 - 31 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца Заявка 26 8 5 13 31 - 38 29
17. Лорьян 0:0 Заявка 25 6 6 13 30 - 45 24
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним Заявка 25 6 3 16 24 - 51 21
20. Дижон Заявка 26 2 9 15 18 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль 0:0 Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Лорьян 0:0 Заявка 13 5 2 6 18 - 21 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 12 2 1 9 14 - 27 7
20. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Лилль 0:0 Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц Заявка 13 5 4 4 15 - 12 19
10. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
20. Лорьян 0:0 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 51'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 51'
    Контроль мяча: Ним: 28%, Бордо: 72%.
  • 50'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Бордо контролирует мяч.
  • 49'
    Ним контролирует мяч.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 49'
    Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали
  • 48'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Ним пытается что-то создать.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Ним контролирует мяч.
  • 47'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 45'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Ним: 29%, Бордо: 71%.
  • 45'
    Мелинг Биргер из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает пас партнеру.
  • 45'
    Рипар Рено из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Ним пытается что-то создать.
  • 44'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Ним пытается что-то создать.
  • 43'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 43'
    Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Бордо контролирует мяч.
  • 42'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Бордо контролирует мяч.
  • 41'
    Адли Ясин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Рипар Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Бенито Лорис из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Элиассон Никлас
  • 40'
    Ним пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Ним: 25%, Бордо: 75%.
  • 40'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Бордо контролирует мяч.
  • 39'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Адли Ясин нанес удар, мяч был парирован, но Рейне Батист не удержал его в руках.
  • 39'
    Плохо сыграл Мелинг Биргер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 38'
    Сери Жан-Мишель из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Элиассон Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Мигель Флориан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Хван Ый-Чжо
  • 37'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 37'
    Калу Сэмьюэл не смог попасть в створ ударом издали
  • 37'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 36'
    Бриансон Антони получил травму и заменен. Элиассон Никлас выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бриансон Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 35'
    Контроль мяча: Ним: 28%, Бордо: 72%.
  • Травма, повреждение
    32'
    Бриансон Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
  • 30'
    Контроль мяча: Ним: 28%, Бордо: 72%.
  • 29'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Бенито Лорис из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Бенрау Яссин из команды Ним играет слишком грубо. Бенито Лорис оказался на газоне.
  • 28'
    Алакуш Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    27'
    Бенито Лорис наказан за толчок Бриансон Антони
  • 27'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Бордо контролирует мяч.
  • 26'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Ним: 28%, Бордо: 72%.
  • 25'
    Ним контролирует мяч.
  • 24'
    Бен Арфа Хатем из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 24'
    Бордо контролирует мяч.
  • 24'
    Бенито Лорис из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 23'
    Сери Жан-Мишель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Мигель Флориан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
  • 21'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Уден Реми из команды Бордо подал угловой справа.
  • 21'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Ним: 32%, Бордо: 68%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 19'
    Бенито Лорис из команды Бордо делает неудачный навес.
  • 19'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 19'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 18'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Бордо контролирует мяч.
  • 18'
    Бордо контролирует мяч.
  • 17'
    Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой слева.
  • 17'
    Мешер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    16'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 16'
    Фомба Ламин мяч отрикошетил от ворот
  • 16'
    Коне Мусса II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Контроль мяча: Ним: 36%, Бордо: 64%.
  • 15'
    Бордо контролирует мяч.
  • 14'
    Ферхат Зинедин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Мелинг Биргер изменил счет на табло!
  • 14'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает пас партнеру.
  • 14'
    Мелинг Биргер из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Ним начинает контратаку
  • 14'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Сери Жан-Мишель из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 12'
    Бордо контролирует мяч.
  • 12'
    Бордо контролирует мяч.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.
  • 10'
    Контроль мяча: Ним: 36%, Бордо: 64%.
  • Офсайд
    10'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо в офсайде
  • 10'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Коне Мусса II из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 10'
    Рипар Рено из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Ним пытается что-то создать.
  • 10'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Бордо контролирует мяч.
  • 9'
    Бордо контролирует мяч.
  • 8'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Уден Реми из команды Бордо сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 8'
    Косельни Лоран из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 7'
    Бордо контролирует мяч.
  • 7'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Матч возобновлен
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 6'
    Ним контролирует мяч.
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Ним контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ним: 23%, Бордо: 77%.
  • Травма, повреждение
    4'
    Коне Мусса II возвращается на поле.
  • 4'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Коне Мусса II получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    4'
    Коне Мусса II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Ним 8.5% (12)
X 19.1% (27)
Бордо 72.3% (102)
Все прогнозы
3.22 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.50 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.55 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 29.00 101.00
  1.51 3.65 9.29

Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.02 7.90 1.05 3.20 1.33 2.48 1.54 1.83 2.08 1.41 2.91 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.75 1.00 11.00
10.00 1.03 7.50 1.07 3.05 1.37 2.04 1.77 2.05 1.81 1.87 1.92 1.73 2.11 1.23 4.05 1.13 5.80 1.01 15.00 1.01 15.00 1.05 13.00 1.04 15.00 0.00 20.00
2.85 1.45 2.32 1.65 1.79 2.10 1.49 2.71 1.77 2.11 1.47 2.79 1.17 5.44 1.42 2.99 1.53 2.59 1.11 7.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.91 1.41 1.89 1.91 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
1.84 1.98 2.00 1.80 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00
2.81 1.46 2.32 1.65 1.81 2.07 1.52 2.64 1.29 3.74 1.15 5.78 1.24 4.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
2.48 1.50 1.61 2.17 1.23 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Ним 2:0 Бордо онлайн

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Прогнозы на матч Ним 2:0 Бордо

Исход игры
Ним
8.5% (12)
Ничья
19.1% (27)
Бордо
72.3% (102)
Тотал 2.5
Больше
46.38% (64)
Меньше
53.62% (74)
Обе команды забьют
Да
63.04% (87)
Нет
36.96% (51)
Популярный счёт
1:2 Бордо
34% (48)
0:1 Бордо
27% (38)
1:1 Ничья
16.3% (23)
1:3 Бордо
4.3% (6)
2:1 Ним
4.3% (6)
0:2 Бордо
4.3% (6)
1:0 Ним
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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