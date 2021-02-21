Ним
2:0
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Бордо
1:0
14' ГолМелинг Биргер
49' Желтая карточкаКалу Сэмьюэл
53' Желтая карточкаАдли Ясин
69' Красная карточкаБенито Лорис
2:0
71' ГолРипар Рено
87' Желтая карточкаЗеркан Мехди
30
Рейне
Батист
22
Бенрау
Яссин
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
25
Кватенг
Энок
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
28
Уден
Реми
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Лакукс ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
49'
53'
69'
71'
2:0
87'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|6 (3)
|0.24
|2.
|Ферхат Зинедин
|4
|0.16
|3.
|Элиассон Никлас
|4
|0.16
|4.
|Мелинг Биргер
|2
|0.08
|5.
|Коне Мусса II
|2
|0.08
|6.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.08
|7.
|До Лука
|1
|0.04
|8.
|Филиппото Ромен
|1
|0.04
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|10.
|Кубас Андрес
|1
|0.04
|11.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|12.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|13.
|Дулевич Харис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|6
|0.23
|2.
|Уден Реми
|4
|0.15
|3.
|Башич Тома
|4
|0.15
|4.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0.12
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.08
|6.
|Майя Джош
|2
|0.08
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.04
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.04
|9.
|Байсс Пол
|1
|0.04
|10.
|Кастро Пабло
|1
|0.04
|11.
|Отавио II
|1
|0.04
|12.
|Косельни Лоран
|0
|0
|13.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|14.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|4
|1
|2.
|Кубас Андрес
|4
|1
|3.
|Фомба Ламин
|4
|0
|4.
|Ландре Лоик
|2
|1
|5.
|Бриансон Антони
|3
|0
|6.
|Денкей Кевин
|3
|0
|7.
|Мигель Флориан
|1
|1
|8.
|Ру Нолан
|2
|0
|9.
|Рейне Батист
|2
|0
|10.
|Рипар Рено
|2
|0
|11.
|Мелинг Биргер
|2
|0
|12.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|13.
|Алакуш Софьян
|2
|0
|14.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|15.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|16.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|17.
|Сарр Сиди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Бенито Лорис
|4
|1
|3.
|Кастро Пабло
|5
|0
|4.
|Башич Тома
|5
|0
|5.
|Адли Ясин
|5
|0
|6.
|Байсс Пол
|3
|1
|7.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|8.
|Кватенг Энок
|3
|0
|9.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0
|10.
|Зеркан Мехди
|1
|1
|11.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|12.
|Бриан Джимми
|2
|0
|13.
|Косельни Лоран
|2
|0
|14.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|15.
|Майя Джош
|2
|0
|16.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|17.
|Уден Реми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|Бордо
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +4 =1 -15Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль
Последние игры между собой
Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Бордо: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|26
|16
|8
|2
|42 - 15
|56
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 35
|40
|6.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|7.
|Ренн
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 28
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 46
|38
|9.
|Метц
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 25
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 40
|35
|11.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 31
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|15.
|Страсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|16.
|Ницца
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|30 - 45
|24
|18.
|Нант
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|19.
|Ним
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|24 - 51
|21
|20.
|Дижон
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|18 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|12.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 21
|17
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 27
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|10.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ним 2:0 Бордо
Исход игры
Ним
8.5% (12)
Ничья
19.1% (27)
Бордо
72.3% (102)
Тотал 2.5
Больше
46.38% (64)
Меньше
53.62% (74)
Обе команды забьют
Да
63.04% (87)
Нет
36.96% (51)
Популярный счёт
1:2 Бордо
34% (48)
0:1 Бордо
27% (38)
1:1 Ничья
16.3% (23)
1:3 Бордо
4.3% (6)
2:1 Ним
4.3% (6)
0:2 Бордо
4.3% (6)
1:0 Ним
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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