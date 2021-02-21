  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Страсбург
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Анже
0' 40'
16
Кавасима
Эйдзи
4
Гильберт
Фредерик
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
11
Льенар
Димитри
26
Томассон
Адриен
28
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
29
Манко
Венсан
18
Амаду
Ибрагим
5
Мангани
Томас
14
Кулибали
Лассана
10
Фюльжини
Анжело
22
Тиуб
Сада
9
Дьони
Луа
Страсбург
4-3-1-2
Анже
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 10 (3) 0.38
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.27
3. Томассон Адриен 5 0.19
4. Лала Кенни 3 (3) 0.12
5. Аолу Жан-Эде 2 0.08
6. Шахири Мехди 2 0.08
7. Льенар Димитри 1 (1) 0.04
8. Симакан Мохамед 1 0.04
9. Митрович Стефан 1 0.04
10. Зохи Кевин 1 0.04
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.04
12. Каси Антони 0 0
13. Гильберт Фредерик 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.19
2. Фюльжини Анжело 4 0.15
3. Траоре Исмаэль 3 0.12
4. Капелле Пьеррик 3 0.12
5. Дьони Луа 3 (1) 0.12
6. Томас Ромен 3 0.12
7. Лаж Матиас 3 0.12
8. Мангани Томас 2 (2) 0.08
9. Кабо Джимми 1 0.04
10. Тиуб Сада 1 0.04
11. Кулибали Лассана 1 0.04
12. Буфаль Софьян 1 0.04
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 6 0
2. Аолу Жан-Эде 6 0
3. Томассон Адриен 3 1
4. Ажорк Людовик 4 0
5. Сиссоко Ибраима 4 0
6. Митрович Стефан 2 1
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Кавасима Эйдзи 1 0
10. Коне Ламин 1 0
11. Кароль Лионель 1 0
12. Прчич Саньин 1 0
13. Лала Кенни 1 0
14. Льенар Димитри 1 0
15. Диалло Хабиб 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Амаду Ибрагим 4 0
5. Кулибали Лассана 4 0
6. Мангани Томас 3 0
7. Фюльжини Анжело 3 0
8. Павлович Матео 2 0
9. Траоре Исмаэль 2 0
10. Манко Венсан 2 0
11. Бамба Абдулайе 2 0
12. Буфаль Софьян 2 0
13. Лаж Матиас 2 0
14. Капелле Пьеррик 1 0
15. Кабо Джимми 1 0
16. Дьони Луа 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 2.94% (1) 26.47% (9) 23.53% (8) 11.76% (4) 11.76% (4) 23.53% (8)
 Анже 16.67% (5) 26.67% (8) 16.67% (5) 20% (6) 0 20% (6)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест
Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион
Анже Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже
Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Анже: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Анже 0:2 Страсбург Лига 1 Анже 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 Анже Лига 1 Анже 2:2 Страсбург Лига 1
Анже 1:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:2 Анже Лига 1 Анже 2:0 Страсбург Кубок Страсбург 1:2 Анже Лига 2 Анже 0:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:0 Анже Лига 2 Анже 3:0 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ланс 1:0 Заявка 26 11 7 8 36 - 34 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц 1:0 Заявка 26 10 8 8 30 - 24 38
10. Анже 0:0 Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо 0:1 Заявка 26 9 6 11 27 - 30 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург 0:0 Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца 0:1 Заявка 26 8 5 13 30 - 37 29
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним 1:0 Заявка 25 6 3 16 23 - 51 21
20. Дижон 0:1 Заявка 26 2 9 15 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц 1:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс 1:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 17 19
8. Бордо 0:1 Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
13. Анже 0:0 Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца 0:1 Заявка 13 3 2 8 13 - 23 11
19. Ним 1:0 Заявка 12 2 1 9 13 - 27 7
20. Дижон 0:1 Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс 1:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц 1:0 Заявка 13 5 4 4 14 - 11 19
10. Анже 0:0 Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца 0:1 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург 0:0 Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо 0:1 Заявка 13 4 2 7 15 - 18 14
15. Ним 1:0 Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон 0:1 Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Страсбург 67.4% (95)
X 25.5% (36)
Анже 7.1% (10)
Все прогнозы
3.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Анже
2.55
3.06
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.15 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.06 3.44
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 2.50 3.80
  2.43 2.92 3.50

Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.45 1.07 5.40 1.12 2.60 1.47 1.98 1.83 1.59 2.51 1.26 3.85 1.20 4.60 1.04 8.40 1.03 9.00
3.90 1.25 2.75 1.44 1.75 2.05 1.31 3.35 1.82 2.05 1.22 4.20 1.06 8.80 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 24.00
8.23 1.10 2.68 1.50 2.14 1.76 1.85 2.02 1.56 2.52 1.42 2.97 1.58 2.47 1.47 2.89 1.22 4.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.43 1.56 1.61 2.32 1.31 3.45 1.07 8.40 1.05 9.80
1.31 3.35 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.70 2.22 1.43 2.94 1.16 5.69 1.40 3.09 1.35 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.18 5.20 1.11 6.45
2.23 1.61 1.52 2.41 1.16 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.80 1.22
Где смотреть матч Страсбург 0:0 Анже онлайн

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Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Анже

Исход игры
Страсбург
67.4% (95)
Ничья
25.5% (36)
Анже
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (57)
Меньше
58.7% (81)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
34.8% (49)
1:0 Страсбург
25.5% (36)
1:1 Ничья
20.6% (29)
2:0 Страсбург
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Анже
2.8% (4)
1:2 Анже
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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