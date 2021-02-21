Страсбург
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: де ла Мейно
Анже
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
24
Томас
Ромен
29
Манко
Венсан
22
Тиуб
Сада
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|10 (3)
|0.38
|2.
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.27
|3.
|Томассон Адриен
|5
|0.19
|4.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.12
|5.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.08
|6.
|Шахири Мехди
|2
|0.08
|7.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.04
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|9.
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.04
|11.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.04
|12.
|Каси Антони
|0
|0
|13.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.19
|2.
|Фюльжини Анжело
|4
|0.15
|3.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.12
|4.
|Капелле Пьеррик
|3
|0.12
|5.
|Дьони Луа
|3 (1)
|0.12
|6.
|Томас Ромен
|3
|0.12
|7.
|Лаж Матиас
|3
|0.12
|8.
|Мангани Томас
|2 (2)
|0.08
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.04
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.04
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.04
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.04
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|6
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|6
|0
|3.
|Томассон Адриен
|3
|1
|4.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|5.
|Сиссоко Ибраима
|4
|0
|6.
|Митрович Стефан
|2
|1
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|9.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|10.
|Коне Ламин
|1
|0
|11.
|Кароль Лионель
|1
|0
|12.
|Прчич Саньин
|1
|0
|13.
|Лала Кенни
|1
|0
|14.
|Льенар Димитри
|1
|0
|15.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|6
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Амаду Ибрагим
|4
|0
|5.
|Кулибали Лассана
|4
|0
|6.
|Мангани Томас
|3
|0
|7.
|Фюльжини Анжело
|3
|0
|8.
|Павлович Матео
|2
|0
|9.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|10.
|Манко Венсан
|2
|0
|11.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|12.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|13.
|Лаж Матиас
|2
|0
|14.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|15.
|Кабо Джимми
|1
|0
|16.
|Дьони Луа
|1
|0
|17.
|Сантамария Батист
|1
|0
|18.
|Бернардони Поль
|1
|0
|19.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|20.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|21.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|2.94% (1)
|26.47% (9)
|23.53% (8)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|Анже
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|16.67% (5)
|20% (6)
|0
|20% (6)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест
Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион
Анже Последние 20 матчей: +8 =4 -8Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Анже: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|42 - 15
|55
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ланс
|1:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|36 - 34
|40
|6.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|7.
|Ренн
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 28
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 46
|38
|9.
|Метц
|1:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|30 - 24
|38
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 40
|35
|11.
|Бордо
|0:1 Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 30
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|16.
|Ницца
|0:1 Заявка
|26
|8
|5
|13
|30 - 37
|29
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|19.
|Ним
|1:0 Заявка
|25
|6
|3
|16
|23 - 51
|21
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|26
|2
|9
|15
|17 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 17
|19
|8.
|Бордо
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|12.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Ним
|1:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 27
|7
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Метц
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 11
|19
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 18
|14
|15.
|Ним
|1:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Анже
Исход игры
Страсбург
67.4% (95)
Ничья
25.5% (36)
Анже
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (57)
Меньше
58.7% (81)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
34.8% (49)
1:0 Страсбург
25.5% (36)
1:1 Ничья
20.6% (29)
2:0 Страсбург
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Анже
2.8% (4)
1:2 Анже
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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