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Страсбург
0:0
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
45' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
58' Желтая карточка
Митрович Стефан
76' Желтая карточка
Дьони Луа
90'+4
16
Кавасима
Эйдзи
4
Гильберт
Фредерик
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
11
Льенар
Димитри
26
Томассон
Адриен
28
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
29
Манко
Венсан
18
Амаду
Ибрагим
5
Мангани
Томас
14
Кулибали
Лассана
10
Фюльжини
Анжело
22
Тиуб
Сада
9
Дьони
Луа
Страсбург
4-3-1-2
Анже
4-2-3-1

Ход матча

45'
Сиссоко Ибраима
 
46'
Беллегард Жан-Рикнер
Аолу Жан-Эде
 
58'
Митрович Стефан
 
70'
 
Буфаль Софьян
Тиуб Сада
76'
 
Дьони Луа
80'
 
Капелле Пьеррик
Амаду Ибрагим
83'
Прчич Саньин
Сиссоко Ибраима
 
84'
 
Лаж Матиас
Мангани Томас
90'
Сиби Маам
Льенар Димитри
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 10 (3) 0.38
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.27
3. Томассон Адриен 5 0.19
4. Лала Кенни 3 (3) 0.12
5. Аолу Жан-Эде 2 0.08
6. Шахири Мехди 2 0.08
7. Льенар Димитри 1 (1) 0.04
8. Симакан Мохамед 1 0.04
9. Митрович Стефан 1 0.04
10. Зохи Кевин 1 0.04
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.04
12. Каси Антони 0 0
13. Гильберт Фредерик 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.19
2. Фюльжини Анжело 4 0.15
3. Траоре Исмаэль 3 0.12
4. Капелле Пьеррик 3 0.12
5. Дьони Луа 3 (1) 0.12
6. Томас Ромен 3 0.12
7. Лаж Матиас 3 0.12
8. Мангани Томас 2 (2) 0.08
9. Кабо Джимми 1 0.04
10. Тиуб Сада 1 0.04
11. Кулибали Лассана 1 0.04
12. Буфаль Софьян 1 0.04
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 6 0
2. Аолу Жан-Эде 6 0
3. Сиссоко Ибраима 5 0
4. Митрович Стефан 3 1
5. Томассон Адриен 3 1
6. Ажорк Людовик 4 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Кавасима Эйдзи 1 0
10. Коне Ламин 1 0
11. Кароль Лионель 1 0
12. Прчич Саньин 1 0
13. Лала Кенни 1 0
14. Льенар Димитри 1 0
15. Диалло Хабиб 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Амаду Ибрагим 4 0
5. Кулибали Лассана 4 0
6. Мангани Томас 3 0
7. Фюльжини Анжело 3 0
8. Павлович Матео 2 0
9. Траоре Исмаэль 2 0
10. Манко Венсан 2 0
11. Бамба Абдулайе 2 0
12. Буфаль Софьян 2 0
13. Дьони Луа 2 0
14. Лаж Матиас 2 0
15. Капелле Пьеррик 1 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 2.94% (1) 26.47% (9) 23.53% (8) 11.76% (4) 11.76% (4) 23.53% (8)
 Анже 16.67% (5) 26.67% (8) 16.67% (5) 20% (6) 0 20% (6)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест
Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион
Анже Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже
Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Анже: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Анже 0:2 Страсбург Лига 1 Анже 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 Анже Лига 1 Анже 2:2 Страсбург Лига 1
Анже 1:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:2 Анже Лига 1 Анже 2:0 Страсбург Кубок Страсбург 1:2 Анже Лига 2 Анже 0:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:0 Анже Лига 2 Анже 3:0 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 26 16 8 2 42 - 15 56
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ланс Заявка 26 11 7 8 37 - 35 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц Заявка 26 10 8 8 31 - 25 38
10. Анже Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо Заявка 26 9 6 11 27 - 31 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца Заявка 26 8 5 13 31 - 38 29
17. Лорьян 0:0 Заявка 25 6 6 13 30 - 45 24
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним Заявка 25 6 3 16 24 - 51 21
20. Дижон Заявка 26 2 9 15 18 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль 0:0 Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Лорьян 0:0 Заявка 13 5 2 6 18 - 21 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 12 2 1 9 14 - 27 7
20. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Лилль 0:0 Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц Заявка 13 5 4 4 15 - 12 19
10. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
20. Лорьян 0:0 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Страсбург 67.4% (95)
X 25.5% (36)
Анже 7.1% (10)
Все прогнозы
3.21 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.15 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.06 3.44
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.42 6.80
  5.80 1.32 8.86

Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.45 1.07 5.40 1.12 2.60 1.47 1.98 1.83 1.59 2.51 1.26 3.85 1.20 4.60 1.04 8.40 1.03 9.00
1.48 2.63 1.09 7.20 1.05 9.50 1.05 9.50 1.82 2.05 1.04 10.00 1.01 15.00 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 24.00
1.35 3.31 1.20 4.83 1.31 3.58 1.59 2.44 1.43 2.96 1.41 3.04 1.56 2.52 1.42 2.97 1.58 2.47 1.47 2.89 1.22 4.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.43 1.56 1.61 2.32 1.31 3.45 1.07 8.40 1.05 9.80
1.31 3.35 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.17 5.28 1.43 2.94 1.16 5.69 1.40 3.09 1.35 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.18 5.20 1.11 6.45
2.23 1.61 1.52 2.41 1.16 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.80 1.22
Где смотреть матч Страсбург 0:0 Анже онлайн

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Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Анже

Исход игры
Страсбург
67.4% (95)
Ничья
25.5% (36)
Анже
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (57)
Меньше
58.7% (81)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
34.8% (49)
1:0 Страсбург
25.5% (36)
1:1 Ничья
20.6% (29)
2:0 Страсбург
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.5% (5)
1:2 Анже
2.8% (4)
0:1 Анже
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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