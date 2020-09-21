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Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Сент-Трюйден
0' 5'
1
Дидийон
Томас
8
Robbe
Decostere
3
Бейтс
Дэвид
24
Марселен
Жан
19
Dimitar
Velkovski
98
Кануте
Франк
11
Мусаба
Антони
20
Оггас
Кевин
10
Хотич
Дино
22
Угбо
Ике
7
Азар
Килиан
1
Степпе
Кенни
32
Дуркин
Кристофер
39
Буату-Мананга
Жонатан
20
Ммаэ
Сами
2
Ko
Matsubara
12
Samuel
Asamoah
5
Santiago
Colombatto
10
Ли
Сын-Ву
9
Судзуки
Юма
18
Колидио
Факундо
22
Wolke
Janssens
Серкль Брюгге
4-3-3
Сент-Трюйден
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Guy Mbenza 2 0.33
2. Хотич Дино 1 0.17
3. Угбо Ике 1 0.17
4. Thibo Somers 1 0.17
5. Таравель Жереми 0 0
6. Оггас Кевин 0 0
Сент-Трюйден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ли Сын-Ву 2 0.33
2. Судзуки Юма 2 (1) 0.33
3. Колидио Факундо 1 0.17
4. Nelson Balongo 1 0.17
5. Ko Matsubara 0 0
6. Mory Konate 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 4 0
2. Таравель Жереми 1 0
3. Хотич Дино 1 0
4. Бейтс Дэвид 1 0
5. Кануте Франк 1 0
6. Charles Vanhoutte 1 0
7. Robbe Decostere 1 0
Сент-Трюйден
# Игрок      
1. Mory Konate 1 1
2. Колидио Факундо 2 0
3. Тейшейра Жорже 0 1
4. Санкон Ибраима 0 1
5. Samuel Asamoah 1 0
6. Ммаэ Сами 1 0
7. Santiago Colombatto 1 0
8. Ли Сын-Ву 1 0
9. Дуркин Кристофер 1 0
10. Jhonny Lucas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 0 0 0 40% (2) 0 60% (3)
 Сент-Трюйден 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: + = -
Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен Вестерло 1:2 Сент-Трюйден Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Остенде
Сент-Трюйден 1:1 Lommel SK Сент-Трюйден 1:1 Ломмель Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Гент Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 4:1 Васланд-Беверен Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Вестерло 0:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Геель 1:2 Сент-Трюйден Гел 1:2 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Сент-Трюйден: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Серкль Брюгге 3:1 Сент-Трюйден Товарищеские матчи Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:2 Сент-Трюйден Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Сент-Трюйден Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Playoff UEFA Сент-Трюйден 1:1 Серкль Брюгге Playoff UEFA Сент-Трюйден 0:3 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 4:2 Сент-Трюйден Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Сент-Трюйден Премьер-лига Сент-Трюйден 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 6 6 0 0 12 - 2 18
2. Стандард 6 4 1 1 8 - 3 13
3. Брюгге 6 4 0 2 16 - 4 12
4. Беерсхот-Вильрейк 6 4 0 2 12 - 10 12
5. Андерлехт 6 3 3 0 14 - 8 12
6. Кортрейк 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Остенде 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Генк 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Ройал Антверпен 6 2 2 2 8 - 9 8
10. АХ Лёвен 6 2 2 2 8 - 9 8
11. Серкль Брюгге 0:0 6 2 1 3 5 - 7 7
12. Эйпен 6 1 4 1 6 - 9 7
13. Гент 6 2 0 4 5 - 7 6
14. Зульте-Варегем 6 2 0 4 7 - 14 6
15. Сент-Трюйден 0:0 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Мехелен 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Васланд-Беверен 6 1 0 5 9 - 18 3
18. Мускрон-Перювельз 6 0 2 4 2 - 8 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Сент-Трюйден
2.25
3.70
3.23
Все Коэффициенты
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 3.50 3.10
2.20 3.40 3.00
2.23 3.46 3.18
2.23 3.70 3.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.03 4.30 1.20 3.25 1.29 2.15 1.66 1.99 1.82 1.69 2.17 1.70 2.15 1.47 2.70 1.23 3.90 1.18 4.60 1.06 7.80 1.04 8.40 1.03 11.50
12.50 1.04 11.50 1.04 4.30 1.22 3.32 1.34 2.24 1.72 1.73 2.13 1.48 2.69 1.24 4.15 1.19 4.90 1.08 8.40 1.07 9.10 1.01 16.75
4.51 1.23 2.61 1.53 2.18 1.74 1.95 1.93 1.70 2.23 1.56 2.54 1.46 2.83 1.16 5.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.52 2.50 1.18 4.70
3.30 1.33 2.20 1.67 1.57 2.50 1.20 4.60 1.13 5.90
2.96 1.44 2.34 1.65 1.81 2.09 1.57 2.52 1.39 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.28 3.45
4.65 1.20 3.26 1.34 1.93 1.87 1.45 2.75 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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