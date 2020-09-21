Серкль Брюгге
3:0
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Сент-Трюйден
13' Желтая карточкаKo Matsubara
18' Желтая карточкаSantiago Colombatto
1:0
25' ГолХотич Дино
2:0
31' ПенальтиУгбо Ике
35' Желтая карточкаДуркин Кристофер
67' Желтая карточкаОмоло Джоханна
3:0
90' ГолVictor Vitinho2
24
Марселен
Жан
10
Хотич
Дино
98
Кануте
Франк
20
Оггас
Кевин
22
Угбо
Ике
20
Ммаэ
Сами
10
Ли
Сын-Ву
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Нападающий
-
22 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Warleson
-
-
44 Andi Koshi
-
34 Thibo Somers
-
-
Главный тренер: Клемент Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ммаэ СамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ли Сын-ВуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
-
-
-
33 Jhonny Lucas
-
Главный тренер: Kevin Muscat
Ход матча
13'
25'
1:0
31'
2:0
35'
67'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хотич Дино
|2
|0.33
|2.
|Guy Mbenza
|2
|0.33
|3.
|Угбо Ике
|2 (1)
|0.33
|4.
|Victor Vitinho2
|1
|0.17
|5.
|Thibo Somers
|1
|0.17
|6.
|Таравель Жереми
|0
|0
|7.
|Dimitar Velkovski
|0
|0
|8.
|Оггас Кевин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Сын-Ву
|2
|0.33
|2.
|Судзуки Юма
|2 (1)
|0.33
|3.
|Колидио Факундо
|1
|0.17
|4.
|Nelson Balongo
|1
|0.17
|5.
|Ko Matsubara
|0
|0
|6.
|Mory Konate
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|5
|0
|2.
|Таравель Жереми
|1
|0
|3.
|Хотич Дино
|1
|0
|4.
|Бейтс Дэвид
|1
|0
|5.
|Кануте Франк
|1
|0
|6.
|Charles Vanhoutte
|1
|0
|7.
|Robbe Decostere
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mory Konate
|1
|1
|2.
|Santiago Colombatto
|2
|0
|3.
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|4.
|Колидио Факундо
|2
|0
|5.
|Тейшейра Жорже
|0
|1
|6.
|Санкон Ибраима
|0
|1
|7.
|Samuel Asamoah
|1
|0
|8.
|Ммаэ Сами
|1
|0
|9.
|Ko Matsubara
|1
|0
|10.
|Ли Сын-Ву
|1
|0
|11.
|Jhonny Lucas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|40% (2)
|0
|60% (3)
|Сент-Трюйден
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: + = -Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен Вестерло 1:2 Сент-Трюйден Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Остенде
Сент-Трюйден 1:1 Lommel SK Сент-Трюйден 1:1 Ломмель Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Гент Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 4:1 Васланд-Беверен Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Вестерло 0:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Геель 1:2 Сент-Трюйден Гел 1:2 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Сент-Трюйден: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Серкль Брюгге 3:1 Сент-Трюйден Товарищеские матчи Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:2 Сент-Трюйден Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Сент-Трюйден Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Playoff UEFA Сент-Трюйден 1:1 Серкль Брюгге Playoff UEFA Сент-Трюйден 0:3 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 4:2 Сент-Трюйден Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Сент-Трюйден Премьер-лига Сент-Трюйден 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|6
|6
|0
|0
|12 - 2
|18
|2.
|Стандард
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|16 - 4
|12
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|6.
|Кортрейк
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Серкль Брюгге
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|Остенде
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Генк
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Ройал Антверпен
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|11.
|АХ Лёвен
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Эйпен
|6
|1
|4
|1
|6 - 9
|7
|13.
|Гент
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|15.
|Сент-Трюйден
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Васланд-Беверен
|6
|1
|0
|5
|9 - 18
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.00
|1.03
|4.30
|1.20
|—
|—
|3.25
|1.29
|—
|—
|2.05
|1.72
|1.99
|1.82
|1.69
|2.17
|1.70
|2.15
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.01
|12.60
|1.06
|7.80
|1.03
|10.00
|1.03
|11.50
|1.02
|11.00
|12.50
|1.04
|11.50
|1.04
|4.30
|1.22
|—
|—
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.73
|2.13
|—
|—
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.24
|4.15
|—
|—
|1.19
|4.90
|1.08
|8.40
|1.07
|9.10
|1.01
|16.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.13
|1.39
|2.73
|1.49
|2.33
|1.65
|1.93
|1.95
|1.70
|2.23
|1.43
|2.94
|1.17
|5.46
|1.78
|2.11
|1.55
|2.54
|1.37
|3.21
|1.46
|2.83
|1.55
|2.54
|1.14
|6.29
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.18
|1.64
|—
|—
|1.52
|2.50
|—
|—
|1.18
|4.70
|1.47
|2.55
|—
|—
|1.04
|9.00
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.57
|2.50
|—
|—
|1.20
|4.60
|1.13
|5.90
|—
|—
|—
|—
|2.25
|1.69
|1.85
|2.03
|1.43
|2.93
|1.29
|3.74
|1.57
|2.52
|1.39
|3.20
|—
|—
|1.32
|3.55
|1.17
|5.39
|—
|—