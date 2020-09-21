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Серкль Брюгге
3:0
Конец матча

Стадион:
Сент-Трюйден
0'
13' Желтая карточка
Ko Matsubara
18' Желтая карточка
Santiago Colombatto
1:0
25' Гол
Хотич Дино
2:0
31' Пенальти
Угбо Ике
35' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
67' Желтая карточка
Омоло Джоханна
3:0
90' Гол
Victor Vitinho2
90'+4
1
Дидийон
Томас
8
Robbe
Decostere
3
Бейтс
Дэвид
24
Марселен
Жан
19
Dimitar
Velkovski
10
Хотич
Дино
98
Кануте
Франк
20
Оггас
Кевин
11
Мусаба
Антони
22
Угбо
Ике
7
Азар
Килиан
1
Степпе
Кенни
2
Ko
Matsubara
20
Ммаэ
Сами
39
Буату-Мананга
Жонатан
22
Wolke
Janssens
10
Ли
Сын-Ву
5
Santiago
Colombatto
12
Samuel
Asamoah
32
Дуркин
Кристофер
9
Судзуки
Юма
18
Колидио
Факундо
Серкль Брюгге
4-3-3
Сент-Трюйден
4-3-3

Ход матча

13'
 
Ko Matsubara
18'
 
Santiago Colombatto
25'
Хотич Дино
(Dimitar Velkovski)
1:0
31'
Угбо Ике
2:0
35'
 
Дуркин Кристофер
62'
 
Санкон Ибраима
Wolke Janssens
63'
Омоло Джоханна
Кануте Франк
 
67'
Омоло Джоханна
 
75'
 
Ито Тацуя
Колидио Факундо
76'
Charles Vanhoutte
Мусаба Антони
 
81'
 
Nelson Balongo
Samuel Asamoah
83'
Victor Vitinho2
Хотич Дино
 
90'
Victor Vitinho2
(Charles Vanhoutte)
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хотич Дино 2 0.33
2. Guy Mbenza 2 0.33
3. Угбо Ике 2 (1) 0.33
4. Victor Vitinho2 1 0.17
5. Thibo Somers 1 0.17
6. Таравель Жереми 0 0
7. Dimitar Velkovski 0 0
8. Оггас Кевин 0 0
Сент-Трюйден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ли Сын-Ву 2 0.33
2. Судзуки Юма 2 (1) 0.33
3. Колидио Факундо 1 0.17
4. Nelson Balongo 1 0.17
5. Ko Matsubara 0 0
6. Mory Konate 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 5 0
2. Таравель Жереми 1 0
3. Хотич Дино 1 0
4. Бейтс Дэвид 1 0
5. Кануте Франк 1 0
6. Charles Vanhoutte 1 0
7. Robbe Decostere 1 0
Сент-Трюйден
# Игрок      
1. Mory Konate 1 1
2. Santiago Colombatto 2 0
3. Дуркин Кристофер 2 0
4. Колидио Факундо 2 0
5. Тейшейра Жорже 0 1
6. Санкон Ибраима 0 1
7. Samuel Asamoah 1 0
8. Ммаэ Сами 1 0
9. Ko Matsubara 1 0
10. Ли Сын-Ву 1 0
11. Jhonny Lucas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 0 0 0 40% (2) 0 60% (3)
 Сент-Трюйден 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: + = -
Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен Вестерло 1:2 Сент-Трюйден Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Остенде
Сент-Трюйден 1:1 Lommel SK Сент-Трюйден 1:1 Ломмель Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Гент Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 4:1 Васланд-Беверен Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Вестерло 0:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Геель 1:2 Сент-Трюйден Гел 1:2 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Сент-Трюйден: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Серкль Брюгге 3:1 Сент-Трюйден Товарищеские матчи Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:2 Сент-Трюйден Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Сент-Трюйден Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Playoff UEFA Сент-Трюйден 1:1 Серкль Брюгге Playoff UEFA Сент-Трюйден 0:3 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 4:2 Сент-Трюйден Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Сент-Трюйден Премьер-лига Сент-Трюйден 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 6 6 0 0 12 - 2 18
2. Стандард 6 4 1 1 8 - 3 13
3. Брюгге 6 4 0 2 16 - 4 12
4. Беерсхот-Вильрейк 6 4 0 2 12 - 10 12
5. Андерлехт 6 3 3 0 14 - 8 12
6. Кортрейк 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Серкль Брюгге 6 3 0 3 8 - 7 9
8. Остенде 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Генк 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Ройал Антверпен 6 2 2 2 8 - 9 8
11. АХ Лёвен 6 2 2 2 8 - 9 8
12. Эйпен 6 1 4 1 6 - 9 7
13. Гент 6 2 0 4 5 - 7 6
14. Зульте-Варегем 6 2 0 4 7 - 14 6
15. Сент-Трюйден 6 1 2 3 6 - 11 5
16. Мехелен 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Васланд-Беверен 6 1 0 5 9 - 18 3
18. Мускрон-Перювельз 6 0 2 4 2 - 8 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.07 11.00 27.00
1.01 19.00 71.00
2.23 3.46 3.18
1.08 11.80 36.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.03 4.30 1.20 3.25 1.29 2.05 1.72 1.99 1.82 1.69 2.17 1.70 2.15 1.17 4.70 1.23 3.90 1.01 12.60 1.06 7.80 1.03 10.00 1.03 11.50 1.02 11.00
12.50 1.04 11.50 1.04 4.30 1.22 3.32 1.34 2.24 1.72 1.73 2.13 1.48 2.69 1.24 4.15 1.19 4.90 1.08 8.40 1.07 9.10 1.01 16.75
3.13 1.39 2.73 1.49 2.33 1.65 1.93 1.95 1.70 2.23 1.43 2.94 1.17 5.46 1.78 2.11 1.55 2.54 1.37 3.21 1.46 2.83 1.55 2.54 1.14 6.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.18 1.64 1.52 2.50 1.18 4.70 1.47 2.55 1.04 9.00
3.30 1.33 2.20 1.67 1.57 2.50 1.20 4.60 1.13 5.90
2.25 1.69 1.85 2.03 1.43 2.93 1.29 3.74 1.57 2.52 1.39 3.20 1.32 3.55 1.17 5.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.28 3.45
4.65 1.20 3.26 1.34 1.93 1.87 1.45 2.75 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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